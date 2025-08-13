Zorunlu Trafik Sigortası Nedir? Zorunlu trafik sigortasının ne zaman yaptırılması gerektiği, bu sigortanın teminatları ve yaptırılmadığı halde uygulanabilecek cezalar!

Zorunlu trafik sigortası, 2018 yılından beridir hayatımızda olan bir kavramdır. Bu sigortayı her bir araç sahibinin yapması gerektiği belirtilmektedir. Trafiğe çıkılmadan önce her araçta olması gereken durumlardan bir tanesi olarak ifade edilmektedir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu doğrultusunda varlık gösteren bu sigorta içerisinde herhangi bir hasarın yanı sıra karşı tarafta meydana gelebilecek olan maddi ya da fiziksel olan zararları üstlenmektedir. Bu sigortaların her yıl belirli limitler doğrultusunda ortaya koyulduğu da ifade edilmektedir. Kaza sonrasında da araç sahibinde ya da araçta oluşacak olan maddi hasarları karşılamak adına meydana getirilmektedir.

Zorunlu trafik sigortasını araç sahiplerinin düzenli bir biçimde yaptırması halinde herhangi bir kusura sahip oldukları trafik kazalarında maddi sorumluluklarından kurtulmaları gibi bir konu söz konusu olacaktır. Kazaya karışan diğer araçların tüm maddi yükümlülükleri sigorta tarafından karşılanacaktır. Aynı zamanda da araç içerisinde yer alan tüm kişilerin bedensel zararları da bu sigortanın değerlendirmeye aldığı konular arasında yer almaktadır. Hastane masraflarının yanı sıra ölüm giderlerini de bu sigortayla beraber temin etmek mümkün olabilmektedir. Öte yandan kaza sonrasında ortaya çıkacak olan tazminat halleri de yine zorunlu trafik sigortası doğrultusunda ortaya çıkan durumlar arasında yer alabilecektir. Teminatlar son derecede kapsamlı bir yapıda yer alacağından dolayı herkesin fayda görebileceği bir uygulama olarak da değerlendirilmektedir.

Zorunlu trafik sigortasının kanunlar tarafından yaptırılması zaruri olarak ifade edilmektedir. Bu trafik sigortasında herhangi bir geciktirme ya da yaptırmama durumunun tespit edilmesi halinde de para cezası ödenmesi gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Zorunlu trafik sigortasının geciktirilmesi hem para hem de zaman kaybına neden olabilecektir. Bundan dolayı da bu tip sigorta işlemlerini düzenli olarak takip etmenin son derecede ideal bir konu olması gerektiği belirtilmektedir.

Zorunlu trafik sigortası hakkında kapsamlı bilgi almak için Zorunlu Trafik Sigortası Nedir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazı sayesinde zorunlu trafik sigortasının ne zaman yaptırılması gerektiğini ve teminatlarını inceleyebilir, yaptırılmaması halinde uygulanabilecek cezaları öğrenebilirsiniz.

Zorunlu Trafik Sigortası Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

Trafik sigortası kapsamında var olan poliçelerin bir yıl ile sınırlı olduğu bilinmesi gereken bir konu olmalıdır. Bu yüzden kanunla nezdinde her yıl yenilenmesi gerektiği ifade edilmektedir. 1 yıl boyunca geçerli olacak olan bu poliçenin süresi dolduktan sonra tekrardan yenilenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Zorunlu trafik sigortası doğrultusunda yeni uygulamaların ortaya çıkmasıyla beraber sigorta şirketleri arasında prim ve teminatlar hususunda serbestlik gibi bir durum da kendini gösterdi. Sigorta şirketlerinin her birinin prim ücretlerini belirleme konusunda araç türü, ticari olup olmadığı ve bulunduğu şehir gibi konular da teminatların belirlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda da şirketlere bağlı olarak prim ödemelerinde taksitlendirme işlemi de hayata geçirilebilir.

Zorunlu Trafik Sigortasının Teminatları Nelerdir?

Zorunlu trafik sigortasının teminatları ve limitleri belirleme konusunda Hazine Müsteşarlığı devreye girecektir. Bu rakamlar her sigorta şirketinde aynı şekilde ortaya çıkmaktadır. Ancak fiyatlar ya da ödeme koşulları da sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebilecek bir konu olmaktadır.

Kişi başı ölüm ve tedavi giderleri: Hasarın oluştuğu durumlar içerisinde zarar gören her bir kişi için ortaya konulacak olan vefat ve tedavi masrafları Kaza başı ölüm ve tedavi giderleri: Hasarın var olduğu durumlarda kazadaki herkesin vefat ya da tedavi masrafları Kaza başı maddi giderler ve tutarları: Hasarın oluştuğu süre zarfında karşı tarafa ödenecek olan maddi zararların karşılıkları

Sigorta şirketleriyle gerekli anlaşmalar yapıldıktan sonraki süre zarfında zorunlu trafik sigortasını elde etmekle beraber şirkete bağlı olarak bazı sorumluluklar ortaya çıkacaktır. Sigorta yaptıran kişilerin ne gibi güvencelerin olduğu ya da olmadığını en iyi şekilde bilmeleri adına araştırma yapmaları bir hayli önemsemeleri gereken bir konu olmalıdır. Sigorta şirketleriyle herhangi bir problem yaşamamak adına tüm kanuni sorumlulukları bilmekte fayda vardır. Karayolları trafik yasaları içerisinde bu tip sorumlulukların açıkça belirtildiği de görülebilmektedir.

Araçların kiralanması durumunda aracı kullanan ve kiralayan kişilerin sigorta kapsamında olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Aynı zamanda da herhangi bir ücret ödenmeden aracın başkasına verilmesi ve bu esnada da kaza yapılması halinde sigorta şirketlerinin herhangi bir ödeme yapması söz konusu olmayacaktır. Kazaların yaşanması halinde sürücülerin kusurunun bulunmasıyla beraber sigorta şirketleri devreye girmeyecek ve sorumluluk tamamen araç sahiplerinin olacaktır.

Zorunlu Trafik Sigortasının Kapsamı ve Teminatları Nelerdir? başlıklı yazımızı okuyarak konu ile ilgili kapsamlı bilgi alabilirsiniz. Bu yazımız ile zorunlu trafik sigortasının neleri içerdiğini ve teminat detaylarını öğrenebilirsiniz.

Zorunlu Trafik Sigortası Yaptırmamanın Cezaları

Zorunlu trafik sigortası yaptırılmamış ya da sigorta süresi dolmuş olan araçların trafiğe çıkması yasaklanmıştır. Bundan dolayı da araç sahiplerinin düzenli olarak zorunlu trafik sigortalarını yaptırmaları ve bu süreci sürekli olarak takip etmeleri de gerekmektedir. Trafik sigortasının süresi dolmadan yenileme işlemlerini gerçekleştirmek gerekecektir.

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan kişilerin araçları trafik şubelerine ait olan otoparklara çekilecektir. Ancak trafik cezası ödense bile aracı alabilmek mümkün olmayacaktır. Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların anında trafikten men edilmesi durumu ortaya çıkacağından dolayı bu araçları geri almak son derecede zorlu bir hal alacaktır. Ancak geri almak için yapılması gereken ilk işlem de zorunlu trafik sigortasını yaptırmak olacaktır.

Zorunlu trafik sigortasını ödedikten sonraki zaman zarfında aracın bulunduğu otoparka gitmekte fayda vardır. Buradaki memurlara haber vermek ve onların yapacakları işlemleri takip etmek gerekecektir. Bu süre zarfında aracın sigortasız bir biçimde trafikte yer aldığından dolayı para cezasının tahsil edilmesi söz konusu olacaktır. Aynı zamanda da aracın otoparkta kaldığı her gün işçin de ek bir masraf ortaya çıkacaktır.

Hangi Durumlarda Zorunlu Trafik Sigortası Ödemesi Yapılmamaktadır?

Bazı hallerin gelişmesiyle beraber zorunlu trafik sigortasının var olan hasarı karşılaması söz konusu olmamaktadır. Ancak bazı özel durumlar doğrultusunda bu sigortanın karşı durumun hasarını da karşılamadığı ifade edilebilir. Bu noktada bazı hususlar şu şekilde belirtilebilir.

Zorunlu trafik sigortası, aracın taşınması ya da serviste olması halinde meydana gelecek herhangi bir hasarı karşılamamaktadır.

Aracın çalınması halinde başka araçların zarar alması durumunda bu zarar zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanmaz.

Trafik sigortası, kaza sonrasında araç sahibine açılacak olan manevi tazminat davası için herhangi bir net teminat vermeyecektir.

Gösteri ya da yarışlar doğrultusunda ortaya çıkacak hasarlar için güvence vermez.

Terör eylemleri için araçların kullanılması ve bu kullanım durumunda hasarın oluşması durumunda devreye girmeyecektir.

Kaza meydana geldiği süreçte araca bağlı olan herhangi bir romörkte var olan eşyaların alacağı zararı da temin etmemektedir.

Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesinde Hasarsızlık İndirimi Var Mı?

1 yıllık zorunlu trafik sigortası poliçesi esnasında herhangi bir hasarın oluşmaması halinde avantajlı koşullar ortaya çıkacaktır. Sonraki poliçe uygulamasında %10 ile başlayan hasarsızlık indirimi kendini gösterecektir. Poliçeler esnasında hasarın olmaması hali devam ettiği müddetçe bu indirimler %5’er halinde verilmeye devam edecektir. Ancak bu konudaki en yüksek indirim oranı da %20 olarak belirlenmiştir.

Trafik Sigortası Fiyatları ve Trafik Sigortası Sorgulama

Zorunlu trafik sigortasının fiyatları araç türü ve yaşına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Sigorta şirketleri de farklı markalarda ve modellerdeki araçlara bağlı olarak uygun fiyatları sunabilmektedir. Sigorta şirketleri arasında fiyat farklılıkları ve ödeme planları da değişik türlerde olduğundan dolayı sigorta şirketini dikkatli biçimde seçmek gerekecektir.