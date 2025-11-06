Mini – Dar Kasko Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler Mini-dar kasko sigortasının ne olduğuna, kimlerin yaptırması gerektiğine ve hangi hasarları karşıladığına dair bilgiler!

Kasko; trafik sigortası gibi zorunlu olmayan bir sigorta türüdür. Kasko sigortası; aracın başına gelebilecek herhangi bir zarar durumunda devreye girer ve sürücünün maddi zarara uğramasını önler.

İsteğe bağlı bir kara taşıt sigortası olan kasko, araçta meydana gelebilecek maddi hasarlar konusunda sigortalıyı güvence altına alır. Kasko sigortası; aracın başka bir araç ile çarpışması, üçüncü kişilerin araca zarar vermesi, araca yabancı madde çarpması, araç ve/veya parçalarının çalınması, aracın yanması gibi durumlarda devreye girmektedir. Aracınızı gönül rahatlığıyla kullanabilmek ve otomobilinizin başına gelebilecek olan kazalardan zararlı çıkmamak için tercih edilecek kasko poliçeleri, sizin için güven sağlayacaktır.

Kasko sigortası yaptırırken poliçe içeriğinde hangi teminatların olduğuna dikkat edilmelidir. Ayrıca mevcut poliçe içeriğine ek poliçe ekleterek de geniş bir koruma sağlamanız elbette mümkündür. Yaşanabilecek bir hasar durumunda kasko sigortası tarafından hasar karşılanır; karşılanan hasar sisteme işlenir ve hasar kaydı oluşturulur. Aracın satışı durumunda alıcı tarafından bu hasar kaydı negatif bir durum olarak görülür. Yani daha öncesinde hasar kaydı bulunan bir aracın ikinci el pazarlığında satıcısına pek bir şans bırakmaz. Açılmış olan hasar kaydı çok küçük bir hasar dahi olsa; araç satışı sırasında oluşacak değer kaybı araç sahibi için büyük bir problem teşkil edebilir. Asıl mesele ise; ufak tefek sayılan hasarların bu tip olumsuzluklara sebebiyet verebilecek olmasıdır. Mini kasko sayesinde ufak hasarların karşılanmasıyla el değiştirme sırasındaki süreçler kolayca çözümlenebilir. Mini – dar kasko sigortası kaza sonrası oluşabilecek hasarlarda, hasarsızlık indirimini bozdurmaya gerek kalmadan giderebilmenizi sağlar.

Mini - Dar Kasko Sigortası Nedir?

Mini – dar kasko sigortası otomobilini yüksek primler ödemeden belirli risklere karşı korumak isteyen araç sahipleri için hazırlanmıştır. Standart kasko paketinde yer alan ana teminat maddelerinden yalnızca bir kısmını içermektedir. Diğer bir deyişle; standart kasko paketinde belirlenmiş genel şartlardan bir tanesinin çıkarılması ile oluşturulan poliçe olarak da tanımlanabilir. Standart kasko sigortalarına nazaran daha uygun bütçe seçeneği sunar.

Kimler Mini – Dar Kasko Sigortası Yaptırmalıdır?

Trafik poliçesi olup; prim sebebiyle kasko sigortası yaptıramamış olan araç sahipleri için mini kasko çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma teminatlarını sağlayan bir sigorta türüdür. Mini – dar kasko ile çok düşük prim ödeyerek kasko poliçelerinin ana teminatlarına sahip olabilirsiniz. Olası bir kaza durumunda trafik sigortası ile karşı tarafın, yaptırmış olduğunuz mini kasko ile aracınızdaki hasarı belirli bir limite kadar karşılayabilirsiniz.

Mini – Dar Kasko Sigortası Hangi Hasarları Karşılar?

Ülkemizde maddi hasarlı kazaların büyük çoğunluğunu ufak hasarlı kazalar oluşturmaktadır. Bu ufak çaplı hasarlar; çizik, ezilme ve boya atması gibi durumlardan oluşur ki; araç sahipleri bu gibi durumlarda genellikle kaskosunu bozdurmak istemez ve kendi imkanları ile hasarı onarma yoluna gider. Oysa ki; mini – dar kasko poliçesine sahip araç sahipleri ise; hem hasarsızlık indirimini bozdurmamış olur, hem de olası ufak çaplı bir hasarı kendi imkanlarıyla tamir ettiren araç sahiplerine oranla çok daha uygun rakamlara kasko yaptırabilir; yaptırmış oldukları bu sigorta ile de araçlarında oluşan hasarın onarılmasını sağlayabilir.

Standart Kasko ile Mini – Dar Kasko Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kaskonun ana onarım teminatlarına örnek olarak; kasko yapılmış aracın karayolu veya demir yolunda, motorlu ya da motorsuz taşıtlarla yaptığı kaza sonucu ortaya çıkan hasarların tamamı gösterilebilir. Araç hareket halinde olmasının yanı sıra, durağan halde olduğu süre içerisindeki kazalar ile araç sahibi dışında gelişen faktörlerin (herhangi bir cismin aracın üstüne düşmesi ve / veya araca bir şekilde çarpması sonucunda verdiği zararlar) oluşturduğu hasarlar standart kaskoya dahildir. İkinci ya da üçüncü taraf kişilerin bilerek veya bilmeyerek oluşturduğu hasarlar, aracın yanması, aracın çalınması ya da araca ait bir parçanın çalınması ya da çalınmasa bile hırsızlık teşebbüsü sırasında araçta oluşan bütün zararlar standart kasko sigortası kapsamındadır.

Standart kaskonun ana teminatları sınıfında sayılan bu olayların tamamını kapsamadığı poliçeler dar kaskoyu oluşturur ki; standart kasko ile mini – dar kasko arasındaki farkı da bu durum oluşturur. Ancak dar – mini kasko poliçenize elbette ek bazı talimatları da ilave ettirebilirsiniz. Dolayısıyla mini kasko bir anlamda sizin tercihinize göre özelleştirebilir.

Mini – Dar Kaskonun Teminatları Nelerden Oluşur?

Küçük çaplı bir kaza sonucu oluşabilecek hasarların karşılandığı mini kaskonun onarım teminatları arasında; kaporta tamiri, tampon tamiri, ön cam hasarları, boya (çizik, boya atması) ve döşeme tamiri, ezik düzeltme, leke çıkarma ve benzeri onarımlar mevcuttur. Dar – mini kasko; hafif oluşan çizik ve sıyrık durumlarında boya tamirini destekler. Kaportada oluşan büyük onarım gerektirmeyen durumlarda bu kasko hasarı karşılayacaktır. Döşeme tamiri kapsamında; izmarit kaynaklı yanıklar ya da yine otomobilin iç kısmında herhangi bir nedenle oluşacak hasarlar, özel olarak yaptırılmış deri ya da kumaş üzerinde oluşan yanık, leke veya yırtıklar yer almaktadır. Küçük de olsa parça değişimi söz konusu ise, bu durum mini kasko teminatları arasında yer almaz. Yine onarılamayacak halde olan parçaların mutlak değişimi şart ise mini- dar kasko onarım teminatları arasında yer almaz. Bu kaskonun en önemli avantajının hasarsızlık indirimi bozulmadan aracın tamir edilmesini ve dolayısıyla uygun fiyatlara da hizmet almanızı sağlamasıdır.

Kasko Sigortasına Ek Sözleşmeyle Dahil Edebileceğiniz Teminatlar başlıklı yazımızı inceleyerek kasko siggortasının ek teminatlarını inceleyebilirsiniz.

Mini – Dar Kaskonun Avantajları Nelerdir?

Mini – dar kaskonun en önemli avantajı standart kaskoya nazaran uygun fiyatlı oluşudur. Kasko paketinin içeriğini kendiniz belirleyebilir; bu sayede standart kaskoda mevcut olan tüm onarım teminatlarının ücretlendirmesinin tamamını ödemek durumunda kalmazsınız. Otomobilinizde oluşan küçük hasarlar; mini tamir servis hizmeti için en kısa sürede devreye girer, mevcut küçük hasarın masrafını karşılar ve bu durumlarda da herhangi bir evrak talep etmez.

Dar kaskonun paket içeriğini belirlerken dahil edilebilecek ek talimatlar avantaj sağlayacaktır. Örneğin; poliçeye dahil edilebilen acil sağlık hizmeti sayesinde 24 saat boyunca tıbbi danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bu örnekte dahil edilen hizmet sayesinde kişinin yatarak tedavisi ve hastane masrafları karşılanır. Bütçe planınıza göre belirleyeceğiniz mini kasko paketiniz ile; hem uygun fiyatlı hizmet almış olursunuz hem de sizin belirlediğiniz şartlar ile aracınızı güvence altına almış olursunuz.

Mini – Dar Kasko Hangi Durumlarda Hasarı Karşılamaz?

Mini kasko; kaza sonrası otomobilde görülen küçük çaplı çizik veya ezik gibi hasarları giderirken, hasarlar için hasarsızlık indirimini bozma durumunu ortadan kaldıran sigortadır. Ayrıca mini – dar kasko paketine insiyatif dahilinde eklenen ölçekler dışında yaşanan durumları karşılamaz. Standart kaskonun karşılamadığı tüm durumlar da mini kasko sigortası için geçerli olacaktır. Parça değişimi gerektiren hasarlarda yine mini kasko tarafından karşılanmamaktadır.

Kasko türü ne olursa olsun; ( standart, mini – dar, genişletilmiş tam kapsamlı) bazı durumlar vardır ki, kasko sigortası geçersiz sayılmaktadır.

-Araçta hasar oluştuğu sırada sürücüsü alkol, uyuşturucu madde ve benzeri kullanmış, durum tutanak – raporla tespit edilmişse,

-Mini kaskolu araç; savaş, darbe, isyan, iç savaş, ayaklanma ve düşman hareketleri gibi bir süreçte zarar görmüşse,

-Kaskosu yapılmış aracı kullanan kişi sürücü ehliyeti sahibi değilse,

-Araç sürücüsünün sorumluluğunda olan yağ değişimi, su ve antifriz eklenmesi ile aracın periyodik bakımının aksatılması durumunda meydana gelecek paslanma, çürüme ve aşınma gibi durumlar varsa,

-Mini – dar kaskolu aracın arıza ve / veya kaza dışında çekilmesi ile ya da ruhsatlı taşımacılık yapan gemi ya da trenler dışında başka bir yöntemle taşınması durumunda oluşan hasarlar,

-Mini kasko sahibi araç; nükleer denemeler, nükleer kazalar veya nükleer saldırılar sonucu hasar aldıysa ve /veya yaşanan bu durumların sonrasında alınan önlemler nedeniyle araçta hasarlar oluşmuşsa,

-Hasar süreci incelemesinde kasten verilen zararlar gibi durumlarda kasko yaşanan zararı karşılamayacaktır.

Kasko sigortasının nasıl ve neye göre hesaplandığını merak ediyorsanız Kasko Sigortası Nasıl ve Neye Göre Hesaplanır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazıda yer alan bilgiler sayesinde kasko sigortası priminin nasıl hesaplandığı hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.