EYT Nedir, Kimleri Kapsar? EYT Şartları

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), sosyal güvenlik mevzuatında yapılan düzenlemeler sonrasında, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlamış olmasına rağmen yalnızca yaş şartını sağlayamadığı için emekli olamayan sigortalıları ifade etmektedir. Özellikle sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesine dayanan milyonlarca çalışanı ilgilendiren EYT konusu, hem bireysel haklar hem de sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle uzun yıllar kamuoyunun gündeminde yer almıştır.

Bu yazımızda EYT’nin ne olduğunu ve kimleri kapsadığını detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca EYT için belirlenen şartlar hakkında da kapsamlı bilgiler sunacağız.

EYT Nedir?

EYT’nin açılımı, emeklilikte yaşa takılanlar olup emekli olmak için gerekli olan sigortalılık süresini ve prim gününü tamamlayan ancak yaş şartını karşılamayan kişileri belirtmek amacıyla kullanılır.

9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalılık süresini ve prim gününü tamamlayan çalışanlar yaş şartı olmadan emekli olabiliyordu. Bu tarihte 4447 sayılı Kanun’la birlikte emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 2008 yılına gelindiğinde ilk kez sigortalı olarak işe başlayacak bireyler için emeklilik yaşının 5510 sayılı Kanun ile 65’e yükseltilmesi sonucu emeklilik için 65 yaşına kadar beklenmesi gerekliliği doğdu.

EYT Kimleri Kapsıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesine dayanan ancak emeklilik için aranan yaş şartını henüz yerine getiremediği için emekli olamayan sigortalıları kapsamaktadır. Bu kişiler, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi diğer koşulları tamamlamış olmalarına rağmen, yalnızca yaş kriteri nedeniyle emeklilik hakkını kullanamamıştır.

EYT kapsamına giren sigortalılar; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı statüsünde çalışanları kapsamakta olup, temel ölçüt olarak ilk sigortalı olunan tarih esas alınmaktadır. Dolayısıyla EYT, belirli bir meslek grubuyla sınırlı olmayıp, farklı sektörlerde ve farklı çalışma biçimlerinde yer alan geniş bir sigortalı kitlesini ilgilendiren bir düzenleme niteliği taşımaktadır.

EYT Şartları Nelerdir?

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) kişilerin erken emeklilik hakkı, belirli şartların sağlanmasıyla mümkündür. Bu şartlar şunlardır:

Çalışma Başlangıç Tarihi: 9 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayanlar, yaş şartını beklemeden, asgari 5000 prim günü ile emeklilik hakkı elde edebilir. Ayrıca prim gün sayısı 5000–5975 arasında olanlar da emeklilik başlatılabilir.

Hizmet Süresi: Kadınlar için en az 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl çalışma süresinin tamamlanması gerekmektedir.

Ağır ve Riskli İşler: Bu tür işlerde çalışanlara belirli oranlarda fiili hizmet zammı uygulanabilir.

Engellilik Durumu: Belirli bir oranda engelli olan kişiler erken emeklilik hakkından yararlanabilir. Buna göre %40–49 engellilik durumunda 4100 prim günü, %50–59 engellilik durumunda ise 3700 prim günü ile emeklilik mümkündür. Ancak bu şartlar, 2008 ve sonrasında ilk kez çalışmaya başlayanlar için geçerlidir.

EYT’li Kaç Kişi Var?

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) kişilerle ilgili resmi bir sayı açıklaması bulunmamaktadır. Ancak yapılan değerlendirmelere göre, EYT kapsamındaki toplam kişi sayısının 4–5 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu grubun içinde yaş şartı dışında prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlamış, yani hemen emekli olabilecek olanların sayısı ise yaklaşık 1–1,5 milyon kişi olarak ifade edilmektedir.