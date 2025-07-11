Vadeli Altın Hesabı Nedir, Nasıl Açılır?

Yatırım yapmak bireylerin kendini ekonomik açıdan güvence altında hissetmesini sağlar. Bu amaç doğrultusunda farklı tutarlardaki birikimlerin değerlendirilmesi için çeşitli yatırım araçları tercih edilebilir. Ülkemizde en sık tercih edilen yatırım araçlarından biri altındır. Pek çok yatırımcının, getirisi nedeniyle tercih ettiği altın söz konusu olduğunda farklı yatırım seçenekleri devreye girer. “Vadeli altın hesabı ne demek?” ve “Vadeli altın hesabı hangi bankalarda var?” gibi soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsin.

Vadeli Altın Hesabı Nedir?

Birikimlerini altında değerlendirmek isteyen vatandaşların bankadan altın satın almasıyla ya da mevcut altınlarını bankaya yatırmasıyla ortaya çıkan mevduat ürünü altın hesabıdır. Altın vadeli hesap ya da vadesiz hesap olarak bankada tutulabilir. Geleneksel mevduat hesaplarından farklı olarak vadeli altın hesabında birikim nakit olarak değil, altın bazında tutulur.

Vadeli altın hesabı, herhangi bir para biriminde açılan vadeli mevduat hesabı ile aynı işleyiş mantığına sahiptir. Seçilen vade süresince altınlardan belirli bir oranda kazanç sağlanır. Bu sayede yatırımcı hem piyasadaki altın fiyat artışı hem de vadeli altın hesabı için belirlenen faiz oranı üzerinden kazanç sağlar.

Vadeli altın hesabı getirisi, vadeli mevduat hesabının vadesine ve uygulanan faiz oranına göre değişiklik gösterir. Vadeli altın hesabı hesaplama işlemi de vadeli olarak bağlanacak altın miktarı, açılacak hesabın vadesi ve uygulanacak faiz oranı ile yapılır. Mevduat hesaplama araçları kullanılarak vadeli altın hesabının faiz getirisini hesaplamak mümkündür. Bu araçlara altın mevduat hesapla ve vadeli altın hesabı faiz hesaplama işlemini gerçekleştir gibi komutlar verilebilmektedir.

Vadeli Altın Hesabı Nasıl Açılır?

Diğer mevduat hesaplarının açılışında söz konusu olduğu gibi vadeli altın hesabı açılışı da farklı yöntemlerle yapılabilir. Banka şubelerinden, internet bankacılığı ya da mobil şube üzerinden vadeli altın hesabı açılması mümkündür. Vadeli altın hesabı açıldıktan sonra hâlihazırda sahip olunan altınlar hesaba yatırılabilir ya da hesaba yatırılan nakit para ile altın satın alınılabilir. İkinci yöntemin tercih edilmesi durumunda işlem anındaki altın fiyatları üzerinden satın alım işlemi gerçekleşecektir. Satın alım işleminin ardından altınlar gram cinsi üzerinden hesapta görüntülenebilir.

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Vadeli Altın Hesabı Açmak Ücretli midir?

Bireysel olarak vadesiz altın hesabı açmak ücretli değildir. Bir vadesiz altın hesabına sahip olduktan sonra bu hesaba altın yatırarak ya da yatırılan nakit parayla altın satın alarak vadeli altın hesabı açılabilir. Bu noktada kişinin yatırım yapmak istediği altını ya da altın satın alımında kullanacağı nakit parayı hesabına yatırması dışında masraf olarak değerlendirilebilecek herhangi bir işlemde bulunması gerekmez.

Vadeli ve Vadesiz Altın Hesaplarının Farkı

Standart darphane altın ürünleri olan çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik altınlar fiziki olarak yatırılarak vadeli çeyrek altın hesabı gibi farklı yatırım hesapları açılabileceği gibi birikimlerin vadesiz altın hesabında tutulması da tercih edilebilir.

Vadeli altın hesabının vadesiz altın hesabı ile farkı, vadesiz altın hesabında vade başlangıcı sırasında belirlenen faiz oranı üzerinden bir faiz getirisi elde edilecek olmasıdır. Bunun için vade süresinin dolması beklenmelidir. Vadeli altın hesabı açıldığı durumlarda hem faiz getirisi hem de altın fiyatlarının yükselmesinden kazanç sağlanabilirken vadesiz hesap açıldığı durumlarda gelir yalnızca altın fiyatlarındaki artıştan elde edilebilir.

Vadeli altın hesabı için uygulanacak faiz oranları yatırım miktarına, vade süresine ve bankanın uyguladığı faiz politikasına göre değişiklik gösterdiği gibi vadeli altın hesabının an az kaç gram altın ile açılabileceği de banka özelinde değişiklik gösteren unsurlardan biridir.