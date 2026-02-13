Fiziki Altın Alan ve Veren Bankalar Hangileri? 2026 Bankadan fiziki altın alınır mı? Bankaya fiziki altın verilir mi? 2026 yılında fiziki altın veren ve alan bankalar hangileridir? Detaylar burada!

Altın, yüzyıllardır değerini korumakta ve güvenli liman olarak görülmektedir. Son yıllarda ise bankalar, altın alım-satım işlemlerinde giderek daha önemli bir konuma geldi. Özellikle bankadan altını fiziki olarak almak ve bankaya altını fiziki olarak vermek, yatırımcılar için pratik yöntemler arasında yer almaktadır.

Bankadan fiziki altın almak, kuyumcu gibi geleneksel altın alım yöntemlerine göre daha sık tercih edilmektedir. Diğer yandan, bankaya altını fiziki olarak vermek, altınların güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayarak, yatırımcıların taşıma ve saklama endişelerini de ortadan kaldırmaktadır. Ancak her iki yöntemin de saklama ücretleri, işlem koşulları ve güvenlik riskleri gibi bazı dezavantajları bulunabilmektedir.

Bu yazımızda bankadan fiziki altın alınıp alınmadığını, fiziki altın alan ve fiziki altın veren bankaların 2026 yılında hangileri olduğunu, hangi bankalarda fiziki altın hesabı açılabileceğini ele alacağız. Ayrıca en uygun altının hangi bankadan alındığını da inceleyeceğiz.

Bankadan Fiziki Altın Alınır mı?

Evet, bankadan fiziki altın almak mümkündür. Ancak bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için ilgili bankadan altın hesabı açmak gerekir. Altın hesabı açma işlemi, ilgili bankanın mobil uygulaması ya da internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir.

Fiziki altın almak isteyen bir müşteri bankaya başvurduğunda, banka o anda hangi gramajlarda altın bulunduğunu kontrol eder ve teslimatı buna göre yapar. Bu nedenle müşterinin, talep ettiği altın türünün ve gramajının bankada hazır olup olmadığını önceden öğrenmesi önemlidir.

Diğer yandan fiziki teslimat sırasında bankaların uyguladığı komisyon ücretleri bankadan bankaya değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle mağduriyet yaşamamak için fiziki altın almak isteyen kişilerin bankaların belirlediği komisyon ve işlem ücretlerini de önceden incelemesi gerekmektedir.

Gümüşe yatırım yapmayı düşünüyorsanız, nasıl alım yapılabileceği, hangi platformların tercih edilebileceği ve bu yatırımın avantajları gibi konular hakkında bilgi edinmek için Gümüş Yatırımı Nasıl Yapılır? Nereden Alınır? Mantıklı mı? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bankaya Fiziki Altın Verilir mi?

Evet, bankaya fiziki altın vermek mümkündür. Bankalar, belirli programlar ile yatırımcıların altınlarını finansal alanda güvenli şekilde saklamasına katkıda bulunur. Bu süreç içerisinde bireylerin banka şubesine gitmesi ve altınlarını eksperlere teslim etmesi gerekir. Eksperler, verilen fiziki altınların gramajını hesaplayarak karşılığını belirler ve altınlar saf değeri ile bireyin açtığı altın hesabına aktarılır. Böylelikle altının kaybolması ve çalınması gibi durumlar ortadan kalkar.

Fiziki Altın Veren Bankalar 2026

Fiziki altın veren bankalar arasında:

VakıfBank

Kuveyt Türk

Albaraka Türk

Türkiye Finans

Akbank

Yapı Kredi

Halkbank

Garanti BBVA

Ziraat Katılım

QNB

Kuveyt Türk

Vakıf Katılım

Dünya Katılım Bankası bulunmaktadır.

Bu bankalar, istenen altını gram bazında vererek bireylerin yatırım yapmasını kolay hale getirir. Böylelikle verilen altınlar banka bünyesinde güvenli bir şekilde muhafaza edilir.

Fiziki Altın Alan Bankalar 2026

Fiziksel altın alan bankalar arasında:

Akbank

Garanti BBVA

Türkiye İş Bankası

Yapı Kredi

Ziraat Katılım

Halkbank

VakıfBank

QNB

Albaraka Türk

TEB

Vakıf Katılım bulunmaktadır.

Bu bankalar, belirledikleri özel programlar sayesinde farklı tarih aralığında altın alımı gerçekleştirir. Ancak bankaların altın alırken izlediği politikalar ve fiziki altın alan şubeler değişiklik gösterebilir. Bunun için ilgili bankanın müşteri temsilcisi ile önceden görüşerek bilgi almak oldukça önemlidir.

Fiziki Altın Hesabı Olan Bankalar Hangileri?

Fiziki altın hesabı olan bankalar arasında Garanti BBVA, Yapı Kredi, Kuveyt Türk, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, QNB, Albaraka, TEB, Türkiye İş Bankası ve Vakıf Katılım gibi bankalar yer alır. Bu bankalar, bireylerin birikimlerini güvenli bir şekilde saklamasına fırsat tanır. Kuveyt Türk ve Ziraat Bankası gibi bazı bankalar, altın katılım hesapları gibi çeşitli programlar aracılığıyla belirli vade süresi sonunda faizsiz getiri fırsatları ile ek kazanç elde etmeye de yardımcı olur.

Bankadan Alınan Gram Altın Fiziki Olarak Alınabilir mi?

Evet, bankalar gram altın almak isteyen yatırımcılara fiziki olarak satış yapabilir. Ancak her bankanın izlediği yöntem ve sunduğu şartlar farklılık gösterebilir. Fiziki altın alma işlemini gerçekleştirmeden önce bireylerin bu işleme uygun olan bankaları ve şubeleri incelemesi, inceleme sonrasında ise banka ile iletişime geçmesi gerekir.

Pek çok banka, fiziki altın almak isteyen bireylerin vadesiz altın hesabının olup olmadığına dikkat eder. Vadesiz altın hesabı olan bireylerin ise daha önce talep oluşturarak bankayı bilgilendirmesi gerekir. Bankalardan alınan bu altınlar, ambalajlı bir şekilde yatırımcılara sunulur.

Altın alırken kredi kartı kullanılıp kullanılamayacağını merak eden kullanıcılarımıza özel olarak hazırladığımız Kredi Kartı ile Altın Alınır mı? Komisyon ve Taksit Sayısı adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazıda yer alan bilgiler kapsamında kredi kartı ile taksitli altın alınıp alınamayacağını ve bu işlem sırasında ödenmesi gereken komisyon ücretlerinin ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

En Uygun Altın Hangi Bankadan Alınır?

En uygun altın; VakıfBank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk ve Halkbank gibi bankalardan alınabilir. Ancak bireylerin en uygun altın araştırması yaparken öncelikle ilgili bankanın gram altın alış ve satış fiyatları arasındaki farka dikkat etmesi gerekir. Ayrıca teslimatın kolay bir şekilde yapılabilmesi kadar, işlem sırasında uygulanabilecek ek ücret ve masrafların da önceden incelenmesi son derece önemlidir.