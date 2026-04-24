EFT Sorgulama Nasıl Yapılır? 2026

EFT sorgulama işlemi için öncelikle işlem sırasında verilen EFT sorgu (referans) numarasına ihtiyaç vardır. Bu numara genellikle dekontta yer alır. Çoğu bankada EFT durumu doğrudan uygulama üzerinden sorgulanamaz. Bu nedenle en pratik yöntem müşteri hizmetlerini aramak veya şubelere başvurmaktır. Bazı bankalar internet/mobil bankacılıkta sınırlı sorgulama imkanı sunsa da bu özellik her bankada bulunmaz. Özellikle mesai saatleri dışında yapılan EFT’lerde gecikme yaşanabileceği için işlem durumunu öğrenmek için dekont ve referans numarasıyla bankaya başvurmak en hızlı çözümdür.

Bu yazımızda EFT'nin nasıl sorgulandığını, internet üzerinden EFT sorgulama adımlarını ve bankalar özelinde EFT sorgulama sürecini ele alacağız.

EFT Nasıl Sorgulanır?

Bankaların var olan sistemlerinde EFT sorgulama konusunda herhangi bir pratik işleyiş yer almıyor. Bu tip sorgulamaları yapmadan önceki zaman zarfında EFT sorgu numarasının da bilinmesi gerekiyor. Bu numaranın varlığı EFT işleminin gerçekleştiği onay sayfası içerisinde yer alıyor. Bu pencere genel olarak pek önemsenmediğinden hızlı bir biçimde kapatılmış olma ihtimaline bağlı olarak kaydetmeme gibi bir durum da ortaya çıkabiliyor.

EFT konusunda hesap işlem geçmişine giderek yapılan transferlere dair dekontlar üzerinden EFT sorgulama numarasına ulaşmak bir hayli kolay bir biçimde gerçekleştirilebiliyor. Hesap hareketlerinden dekontun çıkarılması sonrasında bu numara bankaların müşteri hizmetlerine sunularak gerekli bilgiler temin edilebilir.

EFT sorgu numarası bulunduktan sonra yapılacak olan işlemler bankalar arasında farklılık gösterebilecektir. EFT sorgulama konusunda en kolay yöntemler ise mobil bankacılık ve internet bankacılığı işlemleri esnasında gerçekleşebilecektir. Ancak her bir bankanın bu konuda destek verdiği konusunda kesin bir hal yer almamaktadır.

Bankaların her birinde EFT odaklı olarak sorgulama işlemleri mobil ya da internet bankacılığı odaklı olarak gerçekleşmeyebilir. Bundan dolayı da bankaların müşteri temsilcilerine bağlandıktan sonraki süre zarfında gerekli bilgileri elde etmek mümkün hale gelebilecektir. Bu şekilde hareket etmekle beraber kısa süre içerisinde EFT para transferi işlemlerinin ne durumda da olduğunu fark edebilmek gibi bir sonuç da ortaya çıkabilecek halde bulunacaktır.

İnternetten Online EFT Sorgulama İşlemleri

İnternet üzerinden tüm bankacılık faaliyetleri gerçekleşebilir. Ancak bu durum EFT sorgulama süreci için geçerli olmayabilir. Bankaların belirli bir kısmı bu konuda yetersiz kalarak, kullanıcılarına bekledikleri gibi bir imkan vermemektedir. Bankalar EFT sorgulamalarına dair işlemlerini daha çok şubeleri ve müşteri hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirme konusunda girişimlerde bulunuyor. Ancak bazı bankalar EFT odaklı olarak sorgulama işlemlerini internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilmesine dair bir hizmeti gündeme getirebiliyor. EFT sorgulama numarasını girdikten sonraki süre zarfında kısa süre içerisinde gerekli sonuçlara ulaşmayı devreye sokabiliyor. Ancak bankaların bu konuda gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını öğrenmek müşteri hizmetlerini aramak gibi bir durumu ortaya çıkarmak da gerektiği belirtiliyor. İnternet bankacılığı üzerinden bazı bankalar sorgulama işlemlerini etkin bir biçimde gerçekleştiriyor. Bu bankalar şu şekilde sıralanabilir:

Garanti BBVA

Yapı Kredi Bankası

Ziraat Bankası

Türkiye İş Bankası

QNB Finansbank

Vakıfbank

Halkbank

EFT Sorgu No Nedir?

Bankaların EFT sorgulama işlemleri hususunda son derecede etkili ve pratik faaliyetler içerisinde olmadığı görülebilmektedir. Bu yönde bir uygulama sunulmadığından ötürü kullanıcıların ilk aşamada EFT işlemlerini gerçekleştirmeleri sonrasında ortaya çıkan EFT sorgu numarasına uylaşarak, kaydetmeleri gerektiği belirtiliyor.

EFT işlemine dair sorgulama numaraları dekontlarda ya da mobil uygulamadan transfer yapılması halinde ekranda yapılan kodlar olarak tabir edilmektedir. Bu numaralar bazı bankalar içerisinde EFT sorgu no, bazılarında ise referans numarası ya da referans kodu olarak tabir edilmektedir. Dekont üzerinden bu numaraya ulaşma hali ortaya çıkmaktadır.

Vakıfbank EFT Sorgulama

Vakıfbank içerisinde EFT sorgulama işlemleri sadece mesai saatleri arasında gerçekleşebilecektir. Her zaman gönderi talebinde bulunulsa da bu işlemler saat 09.00 ile 17:00 aralığında gerçekleşecektir.

Mesai saatleri içerisinde EFT işlemleri anlık olarak gerçekleşse de bu sürenin dışında oldukça uzun bir zaman diliminde gelişebilmektedir.

EFT odaklı olarak sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek için ilk aşamada sorgulama numarasına gerek duyulmaktadır. Bu tip bilgilerin bilinmemesi halinde işlem dekontlarına bakılarak öğrenilebilir. Aynı zamanda kolay yoldan müşteri hizmetleri numarası aranarak, müşteri temsilcilerinden gerekli bilgilere rahatlıkla ulaşılabilir.

İş Bankası EFT Sorgulama

İş Bankası EFT sorgulama işlemleri mobil bankacılık ya da internet bankacılık platformlarından sağlanmamalıdır. Bu işlemleri gerçekleştirmek için daha çok müşteri hizmetleri aranılarak ulaşılabilecek düzeyde olacaktır.

Müşteri temsilcileri bu hususta EFT sorgu numarasıyla beraber İŞ Bankası bilgilerini isteyecektir. Diğer bir seçenek ise en yakın İş Bankası şubelerine gitmek olacaktır. Ancak bu yöntem sanıldığından daha da zor olduğundan ötürü pek fazla tercih edilmeyecektir. Paraların herhangi bir nedenden ötürü hesaplarda olmaması durumunda çağrı merkezine yönelmek mümkündür. Gerekli sonuçlara ulaşmak ve var olan konu hakkında kapsamlı bir bilgi almak adına mutlaka bankalara giderek gerekli şartlara ulaşmak söz konusu olabilecektir.

Yapı Kredi EFT Sorgulama

Yapı Kredi Bankası EFT sorgulama işlemleri son derecede hızlı bir biçimde gerçekleşecektir. Genel itibarıyla para gönderme talebinin verilmesiyle beraber karşı tarafın hesabına dakikalar içerisinde geçecektir. Ama bazen yoğunluk nedeniyle birtakım aksamaların yaşanması da normal olarak karşılanmaktadır.

Alıcı bilgisi, IBAN; hesap numarası, şube bilgisi ve gönderilen rakamların doğru bir biçimde girilmesine rağmen para transferinin gerçekleşmemesi durumunda sorgulama işlemi mutlaka gerçekleştirilmelidir. Yapı Kredi Bankası da bu konuda internet bankacılığıyla hizmet veren nadir bankalar arasında yer almaktadır. Bu imkanlardan yararlanmak için “Para Gönder” menüsünün altında yer alan sorgulama kısmı kullanılabilecektir. Para transferinin gerçekleştirilmemesi halinde iptal edilmesi de buradan gerçekleştirilebilecek bir eylem olacaktır.

Ziraat Bankası EFT Sorgulama

Ziraat Bankası odaklı olarak EFT işlemleri mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmelidir. EFT sorgulama süreci için de benzer bir işleyiş söz konusu olmalıdır. İşlemlerin gerçekleşmemesi ya da paranın gideceği hesaba ulaşmaması gibi durumlarda bu tip sorgulama işlemlerini uygulamak gerekmektedir.

Ziraat Bankası içerisinde sorgulama internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleşmemektedir. Şubelere giderek ya da çağrı merkezini arayarak EFT durumunu rahatlıkla öğrenebilmek mümkün olabilecektir.

EFT sorgulama işlemlerini bu yönde gerçekleştirmek mümkündür. Müşterilerin son derecede kolay olarak adlandıracağı bir yöntem olarak öne çıkmakta ve genel itibarıyla da memnun kalmalarını sağlayacak bir süreç olarak da ön planda kalan bir durum olarak tabir edilmektedir.

