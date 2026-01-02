Genç Çiftçi Kredisi Nedir, Şartları Nelerdir? Faiz Oranları 2026 Genç çiftçi kredisinin ne olduğu, şartları, faiz oranları ve nasıl alındığının yanı sıra hangi bankalarda verildiğine dair bilgiler bu rehberde!

Tarım sektöründe faaliyet gösteren ya da bu alanda faaliyet göstermek isteyen genç çiftçilerin desteklenmesi oldukça önemlidir. Bu kapsamda Ziraat Bankası tarafından sunulan Genç Çiftçi Kredisi, gençlerin tarım sektöründe desteklenmesine yardımcı olan özel bir finansman modelidir. Ancak bu kredi, diğer kredilerden farklı olarak özel şartlar ve belgeler gerektirir.

Bu yazımızda genç çiftçi kredisinin ne olduğunu, şartlarını ve faiz oranlarını inceleyeceğiz. Ayrıca genç çiftçi kredisinin nasıl alınacağını detaylı bir şekilde aktardıktan sonra genç çiftçi hibesinin ne olduğu ve 2026 yılında verilip verilmediğini ele alacağız.

Genç Çiftçi Kredisi Nedir?

Genç Çiftçi Kredisi, tarım sektöründe faaliyette bulunmak isteyen ya da mevcut tarımsal işletmesini büyütmeyi hedefleyen genç çiftçilere sunulan bir finansman türüdür. Bu finansman türü, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmanın yanı sıra kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 18-40 yaş arasındaki genç girişimcilere yönelik sunulur. Genç nüfusun istihdamına katkı sağlamayı amaçlayan ve önemli bir fırsat sunan bu kredi, canlı hayvan alınmasına, basit sera yapımına yönelik inşaat harcalamalarına, faaliyet konusu ile ilgili makine ekipman alınmasına (traktör hariç), kiralık işletmeler için kira ücretine ve faaliyet konunuzla ilgili işletme giderlerine yönelik kullanılabilir.

2026 yılı itibarıyla Genç Çiftçi Kredisi adı altında Ziraat Bankası, 3.000.000 TL’ye kadar finansman desteği sunmaktadır. Ayrıca finansman kapsamında düşük faizli kredi seçenekleri ve hibe desteği vardır. Bu destek ile gençlerin tarımsal üretime yatırım yapmaları teşvik edilirken aynı zamanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal bölgelerde istihdam yaratılmasına katkı sağlanmaktadır.

Genç Çiftçi Kredisi Şartları Nelerdir?

Genç Çiftçi Kredisi’nden faydalanmak isteyen genç çiftçilerin banka tarafından belirlenen şartları sağlaması gerekir. Bu şartlar genel olarak yaş, eğitim durumu, mesleki yeterlilik ve tarımsal faaliyetlerle ilgili birtakım kriterleri kapsar. 2026 yılı itibarıyla Genç Çiftçi Kredisi için belirlenen başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

Yaş Sınırı Şartı: Genç Çiftçi Kredisi’ne başvuru yapmak isteyen bireylerin 18 ila 41 yaş arasında olması gerekir. Ancak finansman kapsamında kadın üreticiler için farklı ayrıcalıklar söz konusu olup, kadın üreticilerde üst yaş sınırı uygulanmamaktadır. Dolayısıyla kadın üreticiler için belirlenen genç çiftçi kredisi yaş sınırı 18’dir.

Eğitim Durumu Şartı: Bu finansmandan yararlanabilmek için erkek ve kadın üreticilere uygulanan eğitim durumu şartı değişiklik gösterir. Erkek başvuru sahipleri için en az meslek veya teknik lise mezunu olma şartı bulunurken, kadın üreticilerin en az 8 yıllık ilköğretim mezunu olması gerekir Ayrıca tüm başvuru sahiplerinin Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin tarım sertifika programına kayıtlı olması ya da Ziraat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Tarımla ilgili yüksekokul mezunu olması beklenir.

Askerlik Şartı (Erkekler İçin): Krediye başvuru yapan birey erkekse, başvuru sahibinin askerlik görevini tamamlamış ya da resmi olarak muaf olması gerekir. Bu şartın temel amacı, kredi süresince faaliyetlerin kesintisiz yürütülmesini sağlamaktır.

SGK Kayıt Şartı: Genç Çiftçi Kredisi tam zamanlı çiftçilik yapmak isteyenler için sunulan bir finansman türüdür. Dolayısıyla başvuru yapan bireyin herhangi bir iş yerinde SGK’lı olarak çalışmaması gerekir.

İkamet ve Faaliyet Yeri Şartı: Kredi başvurusunda bulunacak kişinin, tarımsal faaliyetleri yürüteceği yerde ikamet etmesi gerekir. Ancak bireyin bu alanda ikamet etmediği durumlarda ilgili bölgede ikamet edeceğini taahhüt etmesi gerekir.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kayıt Şartı: Bu finansmandan faydalanmak isteyen bireylerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olması gerekir.

Kredi Kullanım Amacı ve Projenin Sunulması Şartı: Krediden yararlanacak kişinin, kullanacağı finansmanı tarımsal üretim amacıyla değerlendireceğini belgelendirmesi ve buna ilişkin bir proje sunması gerekir. Sunulacak proje; hayvancılık, bitkisel üretim veya seracılık gibi tarımsal faaliyet alanlarını kapsayabilir.

Genç Çiftçi Kredisi Faiz Oranları 2026

2026 yılı itibarıyla Genç Çiftçi Kredisi kapsamında uygulanacak faiz oranları, Ziraat Bankası’nın güncel cari faiz politikalarına göre belirlenir. Fakat başvuru sahibinin şartları uygun ise devlet destekli olarak sübvansiyonlu yani düşük faizli kredi kullanımı da mümkün hale gelir. Finansman kapsamında faiz oranları; başvuru sahibinin finansal durumuna, hayata geçirmek istediği projenin içeriğine ve devlet desteklerinden yararlanma durumuna göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla güncel faiz oranlarını incelemek ve Ziraat Bankası şubelerinden ya da resmi web sitesi üzerinden detaylı bir şekilde bilgi almak gerekir.

Finansman kapsamında genç ve kadın üreticilere yönelik kredi limitinin 2,5 milyon TL’den 3 milyon TL’ye yükseltilmesi, avantajlı faiz oranlarından yararlanmak isteyen girişimciler için önemli bir fırsat oluşturur. Bu artış, daha büyük ölçekli projelerin finansmanını kolaylaştırırken tarım ve hayvancılık alanında faaliyet göstermek isteyen genç girişimcilerin yatırım olanaklarını da genişletir.

Genç Çiftçi Kredisi Nasıl Alınır?

Genç Çiftçi Kredisi almak isteyen bireylerin, başvuru sürecini doğru ve eksiksiz bir şekilde yürütmesi oldukça önemlidir. Bu kapsamda genç çiftçi kredisi başvuru işlemi için takip edilmesi gereken aşamalar aşağıdaki gibidir;

Başvuru Aşaması

Genç Çiftçi Kredisi kapsamında, eğitim haricindeki tüm kredi işlemleri yalnızca Ziraat Bankası tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle söz konusu finansmandan yararlanmak isteyen kişilerin doğrudan Ziraat Bankası şubeleriyle iletişime geçmesi gerekir. Üniversiteler veya diğer kurumlar ise yalnızca eğitim programları hakkında bilgilendirme yapmaktadır.

Ayrıca Ziraat Bankası tarafından Tarımsal Kredi Desteği sağlanabilmesi için, gerekli şartları karşılayan adayların Kredi İçin Zorunlu Tutulan Eğitim Programı'na katılması ve bu eğitimin ardından kredi başvurusunu tamamlaması önem taşır.

Zorunlu Eğitim Programına Katılım Aşaması

Genç Çiftçi Kredisi’ne başvuru yapmak isteyen bireylerin Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Kredi İçin Zorunlu Tutulan Eğitim Programı adı altında düzenlenen sertifika eğitimine katılması gerekir. Bu program sayesinde başvuru sahiplerinin tarımsal üretim konusunda temel bilgi ve becerileri kazanması mümkündür.

Gerekli Belgelerin Hazırlık Aşaması

Genç Çiftçi Kredisi başvurularında, bankanın talep ettiği belgelerin başvuru sırasında eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekir. Kimlik fotokopisi ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi temel evraklar arasında yer alır. Bunun yanında tarımsal faaliyetin yürütüldüğünü gösteren tapu ya da kira sözleşmesi gibi belgeler ile kredi için gösterilecek teminata ait dokümanlar da istenir. Mali kayıt tutan işletmelerden ise varsa son üç yıla ait bilanço ve gelir tabloları talep edilebilir.

Çiftçiliğe ilk kez başlayacak kişilerden ek olarak SGK sicil numarası, vergi numarası, nüfus kayıt örneği ve muhtar onaylı ekili alan formu gibi belgeler istenir. Başvurunun şirket üzerinden yapılması durumunda ise ticaret sicil gazetesi, oda kayıt belgesi, imza sirküleri ve yetki belgelerinin sunulması gerekir.

Kredi Başvurusu ve Onay Süreci

Tüm belgeler tamamlandıktan sonra başvuru sahibinin Ziraat Bankası şubesine şahsen müracaat etmesi gerekir. Banka tarafından sunulan evraklar ve proje içeriği ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulur. İnceleme sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda kredi, belirlenen koşullar çerçevesinde üretici adına tahsis edilir.

Genç Çiftçi Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

2026 yılında Genç Çiftçi Kredisi kapsamında kredi desteği sunan bazı bankalar vardır. Bu bankalar arasında Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA yer alır. Özellikle bankaların sağlamış olduğu dijital başvuru kolaylıkları ve uygun geri ödeme seçenekleri, genç çiftçilerin ve üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştırır.

Ziraat Bankası, “ Genç Çiftçi Kredisi” kapsamında 3 milyon TL’ye kadar düşük faizli, devlet destekli kredi fırsatı sunar. Ancak bu krediden faydalanabilmek için eğitim programı ve özkaynak katkısı şartları bulunur. Türkiye İş Bankası ise “Anında Tarım Kredisi” ile genç çiftçilere 2.000.000 TL’ye kadar kredi limiti, 36 aya varan vade ve 1, 3, 6, 9 ya da 12 ayda bir geri ödeme seçeneği sunar. Başvurular ise İşCep veya internet şubesi üzerinden kısa süre içerisinde sonuçlanır. Herhangi bir işletme geçmişi olan ya da olmayan genç çiftçiler, bu finansman modeli ile pratik ve hızlı bir süreç yaşayabilir.

Öte yandan Garanti BBVA tarımda sanayileşme ve sürdürülebilirlik vizyonu ile genç üreticilere destek olmak amacıyla özel bir finansman modeli sunar. Bu finansman modelinde üretim ve üretim sonrası dönemler için döngüye uygun vadelerde kredi verilir.

Genç Çiftçiye Faizsiz Kredi Çıkıyor mu?

Evet, 2026 yılı itibarıyla genç çiftçilere yönelik faizsiz kredi fırsatları sunulmaktadır. Bu kapsamda tarım ve hayvancılıkla uğraşmak isteyen 18-41 yaş aralığındaki genç girişimciler, 2 yıl anapara ödemesiz dönemli ve 2.500.000 TL’ye kadar faizsiz kredi desteğinden faydalanabilmektedir. Genç çiftçilere yönelik faizsiz kredi desteği kapsamında Ziraat Bankası, yalnızca geleneksel tarımsal üretimi değil; besi hayvancılığı (et üretimi), süt sığırcılığı, etlik tavuk yetiştiriciliği ve seracılık gibi farklı üretim alanlarını da destekler. Ancak bu kredilerden faydalanabilmek için, belirlenen proje ve teminat şartlarının karşılanması ve kredi kapsamındaki yatırım harcamalarının (ahır, sera, hayvan alımı, ekipman gibi) belgeyle ispatlanması gerekir.

Kimler Genç Çiftçi Kredisinden Yararlanabilir?

18–40/ yaş aralığında olan kişiler,

Tarımsal veya hayvansal üretimle fiilen uğraşmak ya da bu alanda yatırım planlamak,

ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydına sahip olan kişiler,

Tarım yapılan yerde ikamet eden kişiler,

SGK’lı tam zamanlı bir işte çalışmayan kişiler,

Tarım, hayvancılık veya ilgili alanlarda eğitim, sertifika ya da mesleki yeterliliğe sahip olan kişiler,

Erkekler için askerlikle ilişiği bulunmayan kişiler,

Kredi ve banka değerlendirmesine göre mali yeterliliğe sahip olan kişiler genç çiftçi kredisinden yararlanabilmektedir.

Genç Çiftçi Kredisi ile Hangi Alanlarda Üretim ya da Yatırım Yapılabilir?

Bitkisel üretim: Sebze, meyve, tahıl, yem bitkileri yetiştiriciliği

Hayvansal üretim: Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık

Kanatlı hayvancılığı: Tavuk, hindi, kaz ve ördek yetiştiriciliği

Arıcılık: Bal ve arı ürünleri üretimi

Seracılık: Plastik veya cam sera kurulumu

Süs bitkileri yetiştiriciliği

Tıbbi ve aromatik bitkiler: Lavanta, adaçayı, kekik gibi ürünler

Su ürünleri yetiştiriciliği: Balık ve diğer su canlıları üretimi

Tarımsal ekipman yatırımları: Makine, ekipman ve altyapı alımları

Genç Çiftçi Kredisinin Geri Ödemesi Nasıl Yapılır?

Genç Çiftçi Kredisinin geri ödemesi, üretim ve yatırım sürecinin nakit akışına uygun olacak şekilde esnek olarak planlanır. Bu kapsamda kredilerde genellikle geri ödemesiz dönem uygulanabilir ve bu süre çoğu zaman 6 ay ile 2 yıl arasında değişir. Toplam vade süresi ise yatırımın türüne ve bankanın değerlendirmesine bağlı olarak 5 yıldan 10 yıla kadar uzayabilir.

Ödemeler aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık periyotlarla yapılabilirken, özellikle tarımsal faaliyetlerde yaygın olan hasat dönemine göre ödeme seçeneği de sunulmaktadır. Genç Çiftçi Kredilerinde faiz oranları standart tarım kredilerine kıyasla daha düşük seviyelerde belirlenir ve bazı devlet destekli uygulamalarda faizin belirli bir kısmı Hazine tarafından karşılanabilir. Nihai geri ödeme planı; yatırım konusu, gelir beklentisi ve başvuru sahibinin mali durumu dikkate alınarak banka tarafından oluşturulur.

Genç Çiftçi Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Genç Çiftçi Kredisi'nin hesaplama şlemi sırasında alınacak kredi tutarı, faiz oranı, vade süresi ve geri ödeme aralıkları dikkate alınır. Bu kredinin bazı türlerinde faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz dönem bulunabildiği için hesaplama yöntemi diğer ticari kredilere göre farklılık gösterebilir. Ayrıca başvuru sahibinden, talep ettiği kredi tutarının %10’u kadar özkaynak (nakit sermaye) katkısı alınabilir.

Kredi Tutarı 3.000.000 TL Vade Süresi 10 yıl (120 ay) Ödemesiz Dönem İlk 2 yıl (24 ay) Geri Ödeme Süresi 8 yıl (96 ay) Aylık Taksit Hesaplama 3.000.000 TL / 96 ay Aylık Taksit Tutarı 31.250 TL

Genç Çiftçi Hibesi Nedir?

Genç Çiftçi Hibesi, tarım sektöründe faaliyet gösteren veya bu alanda faaliyete başlamayı planlayan genç çiftçilere sunulan bir destek türüdür. Bu destek kapsamında, yatırımların hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla devlet tarafından geri ödemesiz mali katkı sağlanır. Genç çiftçiler, hibe desteği sayesinde tarımsal üretime yönelik projelerini uygularken finansman ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilir.

Hibe desteği, genç çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları finansmanın bir bölümünü herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan karşılamalarına imkân tanır. Bu sayede yatırım maliyetleri azalırken, kırsal alanda istihdamın artması desteklenir ve tarımsal üretim kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlanır.

Genç Çiftçi Hibesi 2026 Yılında Veriliyor mu?

Evet, 2026 yılında genç çiftçilere yönelik çeşitli destek programları uygulanmaya devam etmekte olup, devlet kurumları ve ilgili kuruluşlar tarafından sunulan farklı hibe imkanları bulunmaktadır. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında, 2026 yılı için Genç Girişimciler Kurulum Hibesi ile genç girişimcilere yönelik geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.

Bu program çerçevesinde Bakanlık; 0,5 ile 1 dekar arasında alana sahip plastik seraların kurulmasına hibe desteği sunmakta, ayrıca arıcılık faaliyetlerine yönelik olarak kovan, bal sağım çadırı, bal süzme makinesi ve güneş enerjisi sistemi gibi ekipmanları kapsayan destekler vermektedir. Böylece hem sera üretimi hem de arı ürünleri alanında üretim yapmak isteyen genç girişimciler teşvik edilmektedir. Başvurusu kabul edilen genç girişimcilere, yatırım tutarının %70’i oranında hibe ödemesi yapılmaktadır.

Öte yandan Ziraat Bankası, hibe programlarının yanı sıra genç çiftçilere uygun koşullarda tarımsal kredi desteği sunmayı sürdürmektedir. 2026 yılında 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıla kadar vade imkânı sağlayan düşük faizli veya faizsiz kredi seçenekleriyle genç girişimcilerin tarım sektörüne katılımı desteklenmektedir. Bazı kredi paketlerinde hibe unsurları da yer almakta olup, bu desteklerden yararlanabilmek için bankayla doğrudan görüşülmesi gerekmektedir.