Masrafsız Bankacılık Nedir? En İyi Masrafsız Bankacılık Hangi Bankada? Masrafsız bankacılığın ne olduğu, nasıl açıldığı ve en iyi masrafsız bankacılığın hangi bankada olduğunun yanı sıra bu hesabın avantajlarına dair her şey!!

Bankacılık işlemlerinin masrafsız bir şekilde gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Tam da bu noktada öne çıkan masrafsız bankacılık hizmeti, müşterilerin herhangi bir ücret ödemeden temel bankacılık hizmetlerini gerçekleştirmesine imkan tanır. Ancak bu sistem yalnızca belirli bankalar tarafından müşterilere sunulur.

Bu yazımızda masrafsız bankacılığın ne olduğunu, avantajlarını ve bu hizmeti sunan bankaları kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca en iyi masrafsız bankacılığın hangi bankada olduğuna ve bu hesabın nasıl açıldığına dair merak edilen soruları ele alacağız.

Masrafsız Bankacılık Nedir?

Masrafsız bankacılık, banka müşterilerinin temel finansal ihtiyaçlarını herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirebildiği bir hizmet sistemidir. Bu hizmet sisteminde EFT, havale ve FAST gibi para transferleri kolay bir şekilde yapılabilir. Ayrıca fatura ödeme, döviz işlemleri ve kredi kartı ödemeleri gibi birbirinden farklı pek çok finansal işlem de mobil uygulama, internet bankacılığı ya da ATM'ler üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir.

Masrafsız banka hesapları ise bu hizmet modelinin yapılmasını sağlayan uzantıdır. Bu hesaplar ile banka müşterileri hesap açılışında herhangi bir ücret ödemezken işlem başına alınan komisyon gibi durumlarla da karşılaşmadan işlemlerini gerçekleştirebilirler. Öte yandan masrafsız bankacılık hesapları ile ilgili bankaların, seçili ATM'leri üzerinden komisyonsuz nakit çekebilir; elektrik, su ve doğalgaz gibi faturalarını yalnızca fatura tutarı kadar ödeyebilirler.

Masrafsız Bankacılık Hizmeti Sunan Bankalar Hangileri?

Masrafsız bankacılık hizmeti sunan bankalar, müşterilerinin birçok işlemi ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmesine imkan sağlar. Bu bankalar şu şekilde sıralanabilir;

Masrafsız Bankalar Avantajları Vakıfbank Havale, EFT ve FAST işlemleri ile Vakıf Katılım banka ve kredi kartıyla TAM ATM’lerinden para çekme ve yatırma işlemleri ücretsizdir. Aidatsız kredi kartı sahibi olabilir, dijital kanallardan ücretsiz hesap açabilir ve kart yanınızda olmasa bile QR kod ile ücretsiz para çekebilirsiniz. Kuveyt Türk Hesap açma ve kapama işlemlerinin yanı sıra FAST, Havale ve EFT işlemleri de ücretsizdir. Ayrıca para yatırma ve çekme işlemleri komisyonsuz yapılabilirken, ücretsiz otomatik ödeme talimatı verilebilir ve Sağlam Kart yıllık aidat ödemeden kullanılabilir. Türkiye Finans Ücretsiz hesap açma ve kapama imkanı sunar. EFT, havale ve FAST işlemleri ATM, mobil ve internet şubeden ücretsiz yapılır. Ücretsiz Paratik Banka Kartı ile İş Bankası, Yapı Kredi ve PTT ATM’lerinden komisyonsuz para çekme, yatırma ve aidatsız kredi kartı kullanabilirsiniz. Enpara.com Herhangi bir ücret ya da masraf ödemeden hesap açma, fatura ödeme ve para transferi yapma gibi pek çok işlemi gerçekleştirme imkanı sunar. Ayrıca döviz ve altın alım/satım işlemleri gibi özel bankacılık hizmetlerine de online bankacılık kanallarından 7/24 ulaşma fırsatı sağlar. Albaraka Albaraka Türk, hiçbir koşul veya hesap işletim ücreti olmadan TL, Döviz ve Altın hesapları açma imkanı sunar. Ayrıca, Albaraka Mobil, İnternet Şube ve ATM’lerden yapılan EFT, havale ve yurt içi TL para transferleri ücretsizdir. Döviz havaleleri ise Albaraka Türk hesapları arasında ücret alınmadan yapılabilir. Hayat Finans Bankacılık işlemlerinde işlem ücreti, komisyon veya hizmet bedeli alınmaz. EFT, Havale, FAST para transferleri, anlaşmalı ATM’lerden para çekme ve fatura ödemeleri ekstra masraf olmadan yapılabilir. ING Bank Turuncu Ekstra hesabı, başka bankadan ING hesabına yapılan para transferleri, banka kartı ile alışverişler ve fatura ödemelerinde puan kazandırır. Bu puanlarla mevduat ve kredi gibi ürünlerde avantajlar sağlanır. Odea Bank Private Card ile para transferi işlemlerinin ücretsiz gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca yurt içindeki tüm banka ATM'lerinden ayda 5 defa masrafsız bir şekilde para çekme imkanı tanır.

En İyi Masrafsız Bankacılık Hangi Bankada?

Türkiye’de masrafsız bankacılık alanında hizmet veren birçok banka, çeşitli fırsatlar ve hizmetler sunar. Bu bankaların her birinin öne çıkan pek çok yönü bulunur. Müşterilerin bankacılık hizmetlerinden beklentileri, işlem alışkanlıkları ve öncelikleri en iyi masrafsız bankacılık tanımını kişiye özel hale getirir ve tercih edilecek bankayı belirlemede belirleyici olur.

Masrafsız bankacılık kapsamında uzun süredir hizmet veren Enpara, herhangi bir işlem ücreti talep etmemesi ve kart aidatı almamasının yanı sıra EFT ve havale işlemlerinin ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağladığı için ön plana çıkar. Öte yandan Kuveyt Türk, aidatsız Sağlam Kart hizmeti sunduğu gibi pek çok bankacılık hizmetinin ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıdığından dikkat çeken masrafsız bankalar arasında yer alır. Vakıf Katılım ise TAM ATM’leri üzerinden yapılan işlemlerde ücretsiz kullanım sunarken, QR ile masrafsız para çekme özelliğiyle öne çıkar.

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Masrafsız Bankacılıkta Banka Hesabı Nasıl Açılır?

Masrafsız bankacılıkta banka hesabı açmak isteyen bireylerin bankaların fiziki şubelerini ya da dijital kanallarını tercih etmesi gerekir. Bu süreçte fazla efor sarf etmek istemeyenler, süreci tamamen dijital ortamlarda pratik ve hızlı bir şekilde yürütebilir. Müşteriler, masrafsız bankacılık hizmeti veren bankayı seçtikten sonra ilgili bankanın mobil uygulaması ya da resmi web sitesi üzerinden masrafsız banka hesabı açabilir.

Mobil ya da internet şube üzerinden açılan cari hesaplar ya da katılım hesapları, otomatik olarak masrafsız hesap statüsünü alır. Öte yandan müşteriler, masrafsız bankacılık banka kartı çıkartarak işlemlerini güvenli ve kolay bir şekilde de yürütebilir. Bu banka kartları, temel bankacılık işlemlerinin ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanıyan finansal araçlardır. Herhangi bir yıllık kart kullanım ücreti ve aidatı olmadığından pek çok işlemin kolay bir şekilde yapılmasını mümkündür.

Masrafsız Banka Kartı Nasıl Alınır?

Masrafsız banka kartı kullanmak isteyen müşterilerin ilk olarak vadesiz mevduat hesabı açması gerekir. Bu hesabı açmak için masrafsız bankacılık hizmeti sunan bankalar ile görüşülmeli ve hesap açılışı için gerekli adımlar tamamlanmalıdır. Hesap açılışının tamamlanmasının ardından masrafsız banka kartı alabilmek için ilgili bankanın çağrı merkezleri ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden talep oluşturulmalıdır Talep oluşturma sırasında müşterilerden telefon numarası, adres bilgileri ve kimlik numarası gibi bazı bilgiler istenebilir. Banka, müşteri talebini inceleyip değerlendirme yaptıktan sonra talebi onaylar ve müşterinin vermiş olduğu adrese kurye aracılığıyla hizmet sözleşmesi ve banka kartı gönderir.

Bu işlemin ardından müşteriler, vadesiz mevduat hesaplarında olan para miktarını ATM’ler üzerinden çekebilir ya da fiziki ve sanal POS sistemleri ile kolay bir şekilde harcama yapabilir.

Hesap Açmak Ücretli mi?

Hayır, masrafsız bankacılık hizmeti sunan bankalar, herhangi bir ücret veya masraf talep etmeden müşterilerin hesap açılış işlemini gerçekleştirir. Bu bankalar, diğer bankalardan farklı olarak hesap işletim ücreti de talep etmediği için oldukça avantajlıdır. Bu tür masrafları talep etmeyen masrafsız bankalar, açılan cari veya katılım hesapları için dosya masrafı ya da minimum bakiye şartı aramadan hesap açma imkanı sunar.

Masrafsız Bankacılığın Sunduğu Avantajlar Neler?

Masrafsız bankacılığı sunduğu pek çok avantaj vardır. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir;

Sıfır İşlem Ücreti: Masrafsız bankacılık, herhangi bir işlem ücreti almadan müşterilere sunulan bir hizmettir. Bu hizmet EFT, havale ve FAST gibi para transferleri, para yatırma ve çekme gibi temel bankacılık işlemlerinin ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Ayrıca bazı bankalar, herhangi bir komisyon da talep etmediğinden müşteri bütçesinin korunmasına imkan tanır. Öngörülebilir Maliyet: Masrafsız bankacılık hizmeti, sonradan oluşabilecek ek masrafların önüne geçen bir sistemdir. Bu sistem ile pek çok temel bankacılık işlemleri, herhangi bir ücret ödemeden tamamlanabilir. Kolay Erişim: Masrafsız bankacılık sisteminde temel işlemler; internet bankacılığı, mobil uygulama ve telefon bankacılığı gibi dijital kanallar üzerinden 7/24 kesintisiz ve kolay bir şekilde yapılabilir. Geniş Ürün Yelpazesi: Masrafsız bankacılık hizmeti; mevduat hesapları, döviz ve altın alım-satımı, fatura ödemeleri ve sigorta primleri gibi çeşitli finansal işlemler için de sık sık kullanılır. Bu bankacılık işlemleri genel olarak masrafsız bir şekilde yapılabilir.