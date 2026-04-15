Tapu Harcı Taksit Yapan Bankalar ve Kredi Kartları 2026 2026 yılında tapu harcına taksit yapan bankaların ve kredi kartlarının hangileri olduğu, kaç taksit yapıldığı ve vade farksız taksit yapan bankalar!

Tapu harcı ödemelerinde kredi kartına taksit imkanı doğrudan değil, ödeme sonrasında bankaların sunduğu taksitlendirme seçenekleriyle sağlanır. Bu nedenle ödemeyi hangi banka ve kredi kartıyla yaptığınız, kaç taksit yapılabileceğini ve maliyetin ne olacağını belirleyen en önemli faktördür. Türkiye’de Garanti BBVA, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank gibi birçok banka bu işlem için farklı taksit seçenekleri sunmaktadır. Sunulan taksit sayısı, faiz oranı ve vade koşulları ise bankanın kampanyasına, kullanılan kredi kartına ve işlem tutarına göre değişiklik göstermektedir.

Bu yazımızda, 2026 yılında tapu harcına taksit yapan bankaların ve kredi kartlarının hangileri olduğunu, nasıl ve kaç taksit yapıldığının yanı sıra sunulan faiz oranlarını ele alacağız. Ayrıca tapu harcamalarında hangi bankaların vade farksız taksit yaptığına ve taksit yapılamayan durumlarda alternatif yöntemlerin neler olduğuna değineceğiz.

Tapu Harcı Harcamalarına Taksit Yapan Bankalar Hangileri?

2026 yılında tapu harcamalarına taksit yapan bankalar şöyle sıralanabilir:

Garanti BBVA

Yapı Kredi

Türkiye İş Bankası

Halkbank

Ziraat Bankası

VakıfBank

Tapu Harcı Harcamalarına Taksit Yapan Kredi Kartları Hangileri?

Tapu harcı ödemelerinde kredi kartına taksit imkanı genellikle işlem sonrasında bankaların sunduğu sonradan taksitlendirme özelliğiyle sağlanmaktadır. Bu kapsamda kullanıcılar Türkiye İş Bankası Maximum Kart, Garanti BBVA Bonus Kart, Ziraat Bankası Bankkart, VakıfBank VakıfKart, Yapı Kredi World Kart ve Halkbank Paraf Kart ile tapu harcı kredi kartı taksit seçenekelerini değerlendirebilir. Bu kartlarla yapılan tapu harcı ödemeleri ilk etapta peşin olarak ödendikten sonra mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden taksitlere bölünebilir.

Tapu Harcamalarına Nasıl Taksit Yapılır?

Tapu harcı ödemeleri devlet tarafından peşin olarak alınsa da bankaların sunduğu avantajlar sayesinde bu tutarı sonradan taksitlendirmek mümkündür. Tapu harcı taksitlendirme süreci, ödeme ve taksitlendirme olmak üzere iki aşamada ilerlemektedir.

Aşağıda tapu harcı taksitlendirme süreci detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Tapu harcı ödemesi yapılır: Öncelikle tapu harcı, tapu dairesinde POS cihazı üzerinden ya da online sistemler aracılığıyla kredi kartı ile tek çekim olarak ödenir. Bu aşamada işlem henüz taksitli değildir ve tutar kartınıza peşin olarak yansır.

Banka kanallarına giriş yapılır: Ödeme tamamlandıktan sonra, kredi kartının bağlı olduğu bankanın mobil uygulamasına veya internet şubesine giriş yapılır. Bazı bankalarda bu işlem için belirli bir süre (örneğin aynı gün veya birkaç gün içinde) sınırlaması olabilir.

İşlem seçilerek taksitlendirme başlatılır: Kredi kartı hareketleri arasından tapu harcı ödemesi bulunur ve “taksitlendir” veya “sonradan taksitlendirme” seçeneği seçilir. Bu noktada bankanın sunduğu kampanyalar ve uygunluk şartları devreye girer.

Vade ve koşullar belirlenir: Banka tarafından sunulan taksit seçenekleri (örneğin 2, 3, 6 veya daha fazla taksit) ve varsa faiz oranları kullanıcıya gösterilir. Uygun vade seçildikten sonra işlem onaylanır.

Taksit planı oluşturulur: Onay sonrasında ödeme tutarı seçilen vadeye bölünür ve taksitler kredi kartı ekstresine aylık olarak yansımaya başlar. Eğer işlem kampanya kapsamında değilse, taksitlendirme tutarına faiz ve vergiler de eklenebilir.

Ev, arsa, tarla ve bahçeye göre tapu harcı hesaplama işlemi yapmak için Tapu Harcı Hesaplama - (Arsa, Ev, Tarla, Bahçe) sayfamızı kullanabilirsiniz.

Tapu Harcı Harcamalarına Kaç Taksit Yapılır?

Tapu harcı ödemeleri doğrudan devlete yapılan tahsilatlar olduğu için normal şartlarda peşin olarak tahsil edilmektedir. Ancak kredi kartı ile yapılan işlemlerde, bankaların sunduğu sonradan taksitlendirme kampanyaları sayesinde bu tutar belirli vadelere bölünebilir. Tapu harcı ödemelerinde uygulanabilecek taksit sayısı ise kullanılan kredi kartı türüne ve bankanın kampanya koşullarına göre değişiklik göstermektedir.

Aşağıdaki tabloda tapu harcamalarında hangi bankanın kaç taksit imkanı sunduğu ele alınmaktadır:

Banka Kredi Kartı Taksit Sayısı Türkiye İş Bankası Maximum Kart 2 - 3 taksit Garanti BBVA Bonus Kart 2 - 9 taksit Ziraat Bankası Bankkart 4 taksit VakıfBank VakıfKart 2 - 3 taksit Yapı Kredi World Kart 2 - 3 taksit Halkbank Paraf Kart 3 - 4 taksit

Ayrıca bankaların sunduğu tapu harcı taksit seçenekleri genellikle belirli tutar aralıkları için geçerlidir ve bazı kampanyalarda bu taksitlendirme faizsiz veya ek masraf olmadan yapılabilir. Ancak belirlenen limitlerin aşılması ya da kampanya dışında kalan işlemler söz konusu olduğunda, aynı tutar bu kez bankanın standart faiz oranlarıyla daha uzun vadeye yayılabilir. Bu nedenle tapu harcı ödemesi yapılırken yalnızca taksit sayısına değil, kampanya kapsamına ve oluşabilecek ek maliyetlere de dikkat edilmesi gerekir.

Tapu Harcı Harcamalarına Vade Farksız Taksit Yapan Bankalar Hangileri?

Tapu harcı ödemelerinde vade farksız taksit imkanı sabit ve sürekli bir uygulama değildir. Bu seçenek bankalar tarafından yalnızca belirli dönemlerde düzenlenen kampanyalar kapsamında sunulmaktadır. Bu kampanyalar incelendiğinde, özellikle Halkbank, Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası’nın vade farksız taksit seçenekleri sunduğu görülmektedir. Buna göre:

Halkbank, tapu harcı ve benzeri kamu ödemelerinde zaman zaman 4 aya kadar vade farksız taksit imkanı tanımaktadır.

Ziraat Bankası ise belirli kampanyalarda 1.000.000 TL’ye kadar olan ödemeleri 4 taksite kadar vade farksız bölme fırsatı sunmaktadır.

Türkiye İş Bankası’nın sunduğu seçeneklerde ise taksit imkanı işlem tutarına göre kademeli şekilde belirlenmektedir. Buna göre 2.000 TL ile 1.000.000 TL (dahil) arasındaki ödemelerde 3 taksit faizsiz seçenek sunulmakta, 1.000.000 TL ile 5.000.000 TL arasındaki işlemlerde ise bu avantaj 2 taksit ile sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle tapu harcı ödemesini taksite bölmeden önce ilgili bankanın güncel kampanya şartlarının ve tutar aralıklarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Tapu Harcı Taksitlendirme Faiz Oranları ve Masraflar

Tapu harcı ödemelerinde taksitlendirme maliyeti, işlemin yapıldığı bankaya, kullanılan kredi kartına ve ilgili kampanyanın kapsamına göre değişiklik göstermektedir. Bazı bankalar belirli tutar aralıkları için vade farksız taksit imkânı sunarken, kampanya dışında kalan işlemlerde sonradan taksitlendirme seçeneği devreye girer ve bu durumda aylık faiz uygulanır. Bu nedenle aynı tutardaki bir tapu harcı ödemesi, bir bankada faizsiz şekilde bölünebilirken başka bir bankada faiz eklenerek daha maliyetli hale gelebilir.

Genel uygulamalara bakıldığında, sonradan taksitlendirme işlemlerinde aylık faiz oranlarının yaklaşık %3,25 ile %4,25 arasında değişebildiği görülmektedir. Bu oranlar bankaya ve kartın dönem borcu tutarına göre farklılık gösterebilir. Ayrıca uygulanan faiz tutarına ek olarak KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) ve BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) gibi yasal kesintiler de maliyete dahil edilir. Bu nedenle tapu harcı ödemesini taksitlendirmeden önce yalnızca taksit sayısına odaklanmak yeterli değildir. Faiz oranı, vergiler, kampanyanın geçerli olduğu tutar aralıkları ve başvuru şartları birlikte değerlendirilmelidir.

SIK SORULAN SORULAR

Tapu Dairesinde Pos Cihazı ile Kredi Kartı Geçerli mi?

Evet, tapu dairelerinde tapu harcı ödemeleri için POS cihazı üzerinden kredi kartı kullanımı mümkündür. Ödemeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı müdürlüklerde genellikle vezne ya da tahsilat noktalarında kredi kartıyla gerçekleştirilebilmektedir. Ancak her tapu müdürlüğünde aynı uygulama bulunmayabilir; bazı yerlerde POS cihazı olmayabilir veya sistemsel nedenlerle geçici olarak kullanılamayabilir.

Başkasının Kredi Kartıyla Tapu Harcı Ödenir mi?

Evet, tapu harcı ödemesi başkasına ait kredi kartıyla yapılabilmektedir. Tapu işlemlerinde ödeme sırasında kart sahibinin, alıcı ya da satıcı olması zorunlu değildir; önemli olan harç tutarının eksiksiz şekilde tahsil edilmesidir. Bu nedenle işlem sırasında farklı bir kişiye ait kredi kartı kullanılabilir. Ancak güvenlik nedeniyle POS cihazı üzerinden ödeme yapılırken kart sahibinin hazır bulunması, şifre girişinin kart sahibi tarafından yapılması ve bankanın işlem onayı vermesi gerekir.

Ticari Kredi Kartlarına Tapu Harcı Taksitlendirilir mi?

Hayır, ticari kredi kartlarıyla yapılan tapu harcı ödemelerinde genellikle taksitlendirme imkanı sunulmamaktadır. Tapu harcı ödemeleri kamu tahsilatı kapsamında değerlendirildiği için bankaların sunduğu faizsiz taksit veya kampanya avantajları çoğunlukla bireysel kredi kartları için geçerlidir. Ticari kredi kartlarında bu tür kampanyalar ya hiç sunulmaz ya da oldukça sınırlı olur. Bu nedenle ödemeler genellikle tek çekim şeklinde gerçekleştirilir.

Kredi Kartı Limitim Tapu Harcı Ödemesine Yetmiyorsa Ne Yapmalıyım?

Kredi kartı limitiniz tapu harcı tutarını karşılamıyorsa, ilk olarak bankanızdan anlık limit artışı talep edebilirsiniz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak için ek hesap (KMH) veya taksitli nakit avans tercih edebilirsiniz. Daha planlı bir çözüm istiyorsanız ihtiyaç kredisi kullanarak bu tutarı daha uzun vadeye yayabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) veya Web Tapu Üzerinden Yapılan Kredi Kartı Ödemelerinde Komisyon Alınıyor mu?

Hayır, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) veya Web Tapu üzerinden kredi kartıyla yapılan tapu harcı ödemelerinde, devlet tarafından ayrıca bir komisyon alınmaz. Yani ödediğiniz tutar doğrudan harç bedelinden oluşur. Ancak ödeme kredi kartı ile gerçekleştirildiği için bazı durumlarda bankanız tarafından işlem ücreti, faiz ya da sonradan taksitlendirme maliyeti uygulanabilir. Özellikle taksitlendirme tercih edilirse bu ek maliyetler bankaya göre değişiklik gösterebilir.

Tapu Harcı Ödemesinde Aynı Bankaya Ait İki Farklı Kredi Kartı ile Parçalı Ödeme Yapılabilir mi?

Tapu harcı ödemesinde aynı bankaya ait iki farklı kredi kartıyla parçalı ödeme yapılması genellikle mümkün değildir. Tapu dairelerinde veya Web Tapu üzerinden yapılan tahsilatlarda sistem çoğunlukla tek işlem ve tek kart üzerinden ödeme alınacak şekilde çalışır. Bu nedenle tutarın bir kısmını bir karttan, kalanını başka bir karttan ödeme seçeneği standart olarak sunulmaz. Örneğin, Yapı Kredi tapu harcı taksit veya İş Bankası tapu harcı taksit kampanyalarından yararlanmak isteseniz bile ödeme işlemi yine tek kart üzerinden gerçekleştirilir ve sonradan taksitlendirme bankanın kendi uygulaması üzerinden yapılır.

Yurt Dışı Kredi Kartları (Yabancı Banka Kartları) ile Tapu Harcı Ödenebilir Mi?

Yurt dışına ait kredi kartlarıyla tapu harcı ödemesi bazı durumlarda yapılabilse de bu yöntem her zaman sorunsuz çalışmayabilir. Tapu dairelerinde veya Web Tapu üzerinden yapılan tahsilatlarda sistem genellikle Türkiye’deki bankalara ait kartlarla daha uyumlu çalışır. Yabancı banka kartlarında ise POS uyumsuzluğu, 3D Secure doğrulama sorunları veya bankanın işlem kısıtları nedeniyle ödeme reddedilebilir. Bu nedenle yurt dışı kart kullanmayı düşünenlerin işlem öncesinde hem tapu müdürlüğünden hem de kartın ait olduğu bankadan bilgi alması ve olası aksaklıklara karşı alternatif bir ödeme yöntemi bulundurması daha güvenli olacaktır.

Tapu Harcını Sonradan Taksitlendirdikten Sonra Erken Kapama (Borcu Tek Seferde Ödeme) Yapılabilir mi?

Evet, tapu harcı ödemesini kredi kartı üzerinden sonradan taksitlendirdikten sonra borcun tamamını erken kapama yoluyla tek seferde ödemek mümkündür. Bu işlem tapu tarafıyla değil, tamamen bankanın kredi kartı taksitlendirme koşullarıyla ilgilidir. Yani ödeme yapıldıktan sonra borç, kartınıza taksitli işlem olarak yansır ve kapama işlemi bankanız üzerinden gerçekleştirilir.

Arsa ve İşyeri Tapu Harçları ile Konut Tapu Harçlarının Taksit Sayılarında Fark Var mı?

Arsa, iş yeri ve konut için ödenen tapu harçlarında taksit sayısı açısından doğrudan bir fark bulunmaz. Çünkü tapu harcı ödemeleri devlet tarafından tek çekim olarak tahsil edilir ve taksitlendirme uygulaması tapu türüne göre değil, tamamen bankaların kredi kartına sunduğu kampanya ve koşullara bağlıdır. Yani arsa, iş yeri ya da konut tapu harçlarında taksit imkanı ödemenin yapıldığı bankaya göre belirlenir. Bu nedenle, konut için daha fazla, arsa veya iş yeri için daha az taksit gibi sabit bir ayrım yoktur. Farklılıklar yalnızca bankanın kampanya kapsamı, işlem tutarı ve kart türü gibi kriterlerden kaynaklanır.

Kaynak

492 Sayılı Harçlar Kanunu