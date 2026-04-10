Kaptan Hesap Nedir? Ne İşe Yarar? Faiz ve Limitleri 2026 Kaptan Hesabın ne olduğu, faiz oranları, limitleri, gecelik faiz hesaplamasının nasıl yapıldığı, Kaptan Hesap saatleri ve alt limiti bu yazıda!

DenizBank tarafından sunulan Kaptan Hesap, paranızı istediğiniz an kullanmanıza olanak tanırken, hesapta kalan tutarı otomatik olarak günlük faizle değerlendiren esnek bir mevduat ürünüdür. TL’nin yanı sıra USD ve EUR ile kullanılabilmesi, ilk 90 gün daha yüksek faiz sunması ve ek işlem gerektirmeden çalışması bu hesabın öne çıkan avantajları arasındadır. Ancak bakiyenin tamamına faiz uygulanmaması, faiz oranlarının zaman içinde değişebilmesi ve getirinin klasik vadeli mevduata kıyasla daha sınırlı kalabilmesi gibi noktalar da dikkate alınmalıdır.

Bu yazımızda Kaptan Hesabın ne olduğunu, nasıl açıldığını, hangi sistemle çalıştığını, faiz oranlarını ve getirisinin nasıl hesaplandığını ele alacağız. Ayrıca Kaptan Hesabı hoş geldin faizinin ne olduğuna, kurtaran hesap ile farklarına ve Kaptan Hesabın nasıl kapatıldığına değineceğiz.

Kaptan Hesap Nedir?

Kaptan Hesap, DenizBank tarafından sunulan ve vadesiz hesap ile vadeli mevduatın avantajlarını bir araya getiren bir hesap türüdür. Bu hesapta bulunan para gün içinde serbest bir şekilde kullanılabilirken, gün sonunda hesapta kalan paranın belirlenen limitin üzerindeki kısmı, otomatik olarak faiz kazandıracak şekilde değerlendirilir. Böylece kullanıcılar paralarını vadeli hesaba bağlamadan, günlük ihtiyaçları için kullanmaya devam ederken boşta kalan bakiye üzerinden kazanç elde edebilir. Ayrıca Kaptan Hesap açılırken TL, USD veya EUR para birimi tercih edilebildiği gibi biriken tutarlar Deniz Portföy Para Piyasası Fonu (TL), Gecelik Vadeli Mevduat veya döviz gibi farklı araçlarda da değerlendirilebilir.

Kaptan Hesap Hoşgeldin Faizi Nedir?

Kaptan Hesap hoş geldin faizi, DenizBank tarafından yeni hesap açan müşterilere sunulan ve hesap açılış tarihiyle birlikte başlayan, belirli süreli bir faiz uygulamasıdır. Bu kapsamda, gecelik vadeli mevduat için ilk 90 gün boyunca hoş geldin faiz oranı geçerli olmaktadır. Bu sürenin sonunda ise hesap otomatik olarak standart faiz oranı üzerinden işlemeye devam etmektedir.

Ancak hoş geldin faizi ve standart faiz uygulaması 10.000.000 TL ve 145.000 USD/EUR karşılığı bakiyeye kadar uygulanmaktadır. Bu limitlerin üzerindeki tutarlar için hoş geldin faizi ve standart faiz uygulaması geçerli değildir. Öte yandan 90 gün içerisinde faiz oranlarının değişmesi durumunda mevcut müşterilerin faiz oranları da güncellenmektedir.

Kaptan Hesap Ne İşe Yarar? Nasıl Çalışır?

Kaptan Hesap, DenizBank müşterilerinin hesapta bulunan birikimlerini kesintisiz şekilde kullanabilmesini ve değerlendirmesini sağlamaktadır. Bu hesapta para çekme, ödeme yapma veya transfer işlemleri herhangi bir kısıtlama olmadan gerçekleştirilebilir. Gün sonunda ise hesapta kalan bakiyenin bir kısmı günlük ihtiyaçlar için vadesiz hesapta bırakılırken, geri kalan tutar otomatik olarak faiz getiren bir yapıda değerlendirilir.

Gece boyunca bu tutar üzerinden faiz işletilir ve ertesi gün anapara ile birlikte tekrar kullanıma hazır hale gelir. Bu işlem her gün otomatik olarak tekrar ettiği için kullanıcıların ekstra bir işlem yapmasına gerek kalmaz ve hesapta kalan para düzenli olarak kazanç sağlamaya devam eder.

Kaptan Hesap Nasıl Açılır?

Kaptan Hesap açma işlemi, DenizBank’ın dijital kanalları veya şubeleri üzerinden kısa sürede tamamlanabilir. Süreç genel olarak şu adımlardan oluşmaktadır:

DenizBank Mobil veya internet bankacılığına giriş yapılır ya da yeni müşteri kaydı başlatılır.

Ana menüde yer alan hesap işlemleri / yeni hesap açılışı bölümüne girilir.

Mevduat ürünleri arasından Kaptan Hesap seçilerek devam edilir.

Hesabın bağlanacağı mevcut vadesiz hesap seçilir veya yeni bir vadesiz hesap oluşturulur.

Hesap özellikleri ve faiz işleyişine ilişkin bilgilendirme ekranı onaylanır.

Dijital onay (şifre/SMS doğrulama) tamamlanır.

Onay sonrası Kaptan Hesap anında kullanıma açılır.

Hesaba para yatırıldığı anda sistem otomatik çalışır ve bakiye faiz getirisi sağlamaya başlar.

Dileyen kullanıcılar aynı işlemi banka şubeleri aracılığı ile de gerçekleştirebilir.

Kimler Kaptan Hesap Açabilir?

Kaptan Hesap açabilen kişiler şöyle sıralanabilir:

18 yaşını doldurmuş gerçek kişiler,

DenizBank müşterisi olan ve ilk kez DenizBank’lı olacak kişiler,

Küçük işletme sahipleri ve ticari kullanıcılar,

Tasarruf yapmak isteyen kişiler,

Faiz oranlarından yararlanmak isteyen kişiler,

Günlük bankacılık işlemlerini aksatmadan parasını değerlendirmek isteyen kişiler.

Kaptan Hesap Avantajları Nelerdir?

Kaptan Hesabın avantajları şöyle sıralanabilir:

Günlük faiz getirisi sağlaması,

Vade bozulmadan para kullanma imkanı sunması,

Bakiyeyi otomatik olarak değerlendirmesi,

7/24 para çekme ve ödeme yapma kolaylığı sağlaması,

Ek işlem yapmadan kazanç elde edilmesine imkan tanıması,

Farklı para birimleriyle kullanılabilmesi,

Dijital ve şube kanallarından kolayca yönetilebilmesi,

Günlük harcamalar için bakiyenin yanı sıra birikimlerin de tek hesapta bulunabilmesi.

Kaptan Hesap Dezavantajları Nelerdir?

Kaptan Hesap çeşitli avantajlar sunsa da beraberinde bazı dezavantajları da getirmektedir. Bu dezavantajlar şöyle sıralanabilir:

Faiz getirisi için belirli bir alt bakiye şartı bulunması,

Bakiyenin tamamına faiz işletilmemesi,

Faiz oranlarının piyasa koşullarına göre değişkenlik göstermesi,

Yüksek getirili vadeli mevduata göre daha düşük kazanç sunması,

Bankanın belirlediği barem ve kurallara bağlı olarak çalışması,

Uzun vadede sınırlı getiri sunması.

Kaptan Hesap Faiz Oranları Ne Kadar?

Kaptan Hesap faiz oranları TL, Euro ve Dolar para birimine göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda bu para birimlerine göre uygulanan faiz oranları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Kaptan Hesap TL Faiz Getirisi

TL Bakiye Vadesiz Bakiye Hoş Geldin Faiz Oranı(İlk 90 Gün) Standart Faiz Oranı(91. günden itibaren uygulanan) 10.000 - 99.999 TL 10.000 TL %45.00 %41.00 100.000 - 249.999 TL 20.000 TL %45.00 %41.00 250.000 - 499.999 TL 40.000 TL %45.00 %41.00 500.000 - 749.999 TL 70.000 TL %45.00 %41.00 750.000 - 1.249.999 TL 100.000 TL %45.00 %41.00 1.250.000 - 1.499.999 TL 125.000 TL %45.00 %41.00 1.500.000 - 1.999.999 TL 150.000 TL %45.00 %41.00 2.000.000 - 2.999.999 TL 200.000 TL %45.00 %41.00 3.000.000 - 4.999.999 TL 300.000 TL %45.00 %41.00 5.000.000 - 7.499.999 TL 600.000 TL %45.00 %41.00 7.500.000 - 10.000.000 TL 900.000 TL %45.00 %41.00

Kaptan Hesap Euro Faiz Getirisi

EUR Bakiye Vadesiz Bakiye Hoş Geldin Faiz Oranı(İlk 90 Gün) Standart Faiz Oranı(91. günden itibaren uygulanan) 750 - 9.999 EUR 750 EUR %1.75 %0.20 10.000 - 15.999 EUR 1.000 EUR %1.75 %0.20 16.000 - 19.999 EUR 1.500 EUR %1.75 %0.20 20.000 - 49.999 EUR 3.500 EUR %1.75 %0.20 50.000 – 145.000 EUR 5.500 EUR %1.75 %0.20

Kaptan Hesap Dolar Faiz Getirisi

USD Bakiye Vadesiz Bakiye Hoş Geldin Faiz Oranı(İlk 90 Gün) Standart Faiz Oranı(91. günden itibaren uygulanan) 750 - 9.999 USD 750 USD %3.00 %0.40 10.000 - 15.999 USD 1.000 USD %3.00 %0.40 16.000 - 19.999 USD 1.500 USD %3.00 %0.40 20.000 - 49.999 USD 3.500 USD %3.00 %0.40 50.000 – 145.000 USD 5.500 USD %3.00 %0.40

Kaptan Hesap Faizi Nasıl Hesaplanır?

2026 yılında Kaptan Hesap faizi hesaplama işlemi, DenizBank tarafından belirlenen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır ve yalnızca vadesiz mevduat bakiyesi düşüldükten sonra hesapta kalan bakiyeye uygulanır. Örneğin hesap bakiyesi 10.000 TL - 99.999 TL aralığında olduğunda, 10.000 TL vadesiz hesapta bırakılır ve kalan tutar faiz getirir. Yeni müşteriler için %45 hoş geldin faizi uygulanırken, bu oran 90 gün sonrasında (91. günden itibaren) %41 seviyesine düşer ve standart faiz oranı üzerinden kazanç devam eder.

Kaptan Hesap faizi hesaplanırken:

İlk olarak yıllık faiz oranı baz alınır ve bu oran günlük kazanca çevrilir.

Faiz kazandıran tutar, yıllık faiz oranı ile çarpılır.

Elde edilen tutar 365’e bölünerek günlük brüt faiz hesaplanır.

Gün sonunda bu tutardan stopaj kesintisi yapılır.

Kesinti sonrası net faiz kazancı belirlenir.

Örneğin hesap bakiyenizin 50.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda 10.000 TL vadesiz hesapta kalır ve kalan 40.000 TL’ye faiz uygulanır. %45 hoş geldin faizi ile günlük brüt kazanç yaklaşık (40.000 × 0,45) / 365 = 49 TL olur. Bu tutardan %17,5 stopaj kesildiğinde kazanç yaklaşık 40,4 TL seviyesine düşer.

90 gün sonrasında ise faiz oranı %41’e düşer. Bu durumda aynı bakiye için günlük brüt kazanç yaklaşık (40.000 × 0,41) / 365 = 45 TL olarak hesaplanır. Stopaj kesintisi sonrasında günlük kazanç yaklaşık 37,1 TL olur.

Kaptan Hesap Saatleri ve İşleyişi

Kaptan Hesap, günün her saatinde işlem yapılabilen ve bakiyenin otomatik olarak değerlendirildiği bir sistemle çalışır. Bu nedenle kaptan hesap saatleri açısından herhangi bir kısıtlama bulunmaz. Hesaba yatırılan tutar, bankanın belirlediği limitlere göre ikiye ayrılır. Bir kısmı günlük işlemler için vadesiz hesapta kalırken, kalan tutar gecelik vadeli mevduat olarak değerlendirilir. Bu işlem sistem tarafından otomatik şekilde gerçekleştirilir.

Gecelik vadeli mevduat seçeneğini tercih eden kullanıcılar, Kaptan Hesap’a bağlı vadeli bakiyelerini de 7 gün 24 saat tüm işlem kanallarından kullanabilir. Yani gün içinde para çekme, ödeme yapma veya transfer işlemleri vadeli bozulma endişesi olmadan yapılabilir. Kalan bakiye ise sistem tarafından otomatik olarak tekrar değerlendirilir.

Kaptan Hesap Fon Seçeneği Nedir?

Kaptan Hesap fon seçeneği, hesapta bulunan bakiyenin sadece gecelik mevduatta değil, aynı zamanda yatırım fonlarında değerlendirilmesini sağlayan alternatif bir değerlendirme modelidir. Bu seçenek aktif hale getirildiğinde, hesapta belirlenen tutarın üzerindeki bakiye otomatik olarak uygun fonlara yönlendirilir ve böylece klasik mevduat faizine ek olarak fon getirisi kazanma imkanı sunulur.

Bu sistemde para yine günlük olarak erişilebilir durumdadır. Yani ihtiyaç halinde fon bozularak nakde çevrilebilir. Ancak fonlar piyasa koşullarına bağlı olduğu için getirisi sabit değildir ve mevduat faizinden farklı olarak dalgalanma riski içerebilir. Bu nedenle Kaptan Hesap fon seçeneği, daha yüksek getiri potansiyeli isteyen ancak belirli bir risk seviyesini de kabul eden kullanıcılar tarafından tercih edilebilir.

Kaptan Hesap Limitleri Ne Kadar?

Kaptan Hesap limitleri, yatırılan tutarın ne kadarının faiz kazanacağını belirleyen alt ve üst sınırlar üzerinden şekillenir. Kaptan hesap alt limiti genellikle 10.000 TL olarak uygulanmaktadır. Üst limit ise TL’de yaklaşık 10.000.000 TL, döviz hesaplarında ise ortalama 145.000 USD/EUR seviyesindedir ve bu tutarların üzerindeki bakiyelerde hoş geldin faizi ve sabit faiz uygulanmaz.

Kaptan Hesap ile Kurtaran Hesap Arasındaki Fark Nedir?

Kaptan Hesap ile Kurtaran Hesap arasındaki farklar aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Kriter Kaptan Hesap Kurtaran Hesap Temel Amaç Amaç, birikimi değerlendirmek ve faiz kazandırmaktır. Amaç, nakit yokken harcama yapabilmektir (ek hesap) Hesap Türü Mevduat hesabı (vadesiz + gecelik vadeli yapı) Kredili mevduat hesabı (KMH) Faiz Yapısı Banka faiz öder. (kazanç sağlanır) Banka faiz alır. (borç faizi işler) Para Kullanımı Para her an serbestçe kullanılabilir. Hesapta para yoksa devreye girer. Faiz İşleyişi Otomatik olarak gecelik değerlendirme yapılır. Kullanılan tutar kadar günlük faiz işler. Risk Durumu Risk yoktur, hesaptaki para kullanılır. Borçlanma olduğu için faiz yükü oluşur. Ek Maliyet Stopaj dışında ek maliyet yoktur. Faiz + KKDF + BSMV gibi maliyetler olabilir. Gelir / Gider Etkisi Gelir sağlar. (faiz kazancı) Gider oluşturur. (faiz ödemesi)

Kaptan Hesap mı Vadeli Mevduat mı?

Kaptan Hesap ile vadeli mevduat arasındaki tercih, tamamen parayı nasıl kullanmak istediğinize bağlı olarak değişmektedir. Kaptan Hesap, paranızı kullanmanıza olanak tanırken aynı zamanda faiz getirisi sağlar. Yani hesabınızdaki parayı istediğiniz an çekebilir, harcayabilir veya transfer edebilirsiniz. Bu sırada kalan bakiye otomatik olarak değerlendirilmeye devam eder.

Vadeli mevduatta ise paranızı belirli bir süre bankada tutmanız gerekir. Belirlenen vade süresi boyunca paraya dokunulmazsa sabit bir faiz getirisi elde edilir. Ancak vade dolmadan para çekilirse bu faiz getirisi genellikle düşer veya tamamen kaybedilir. Bu nedenle paranıza istediğiniz an ulaşmak ve esnek bir şekilde kullanmak istiyorsanız Kaptan Hesap daha avantajlı bir seçenek olabilir. Ancak paranıza belirli bir süre dokunmadan, daha yüksek ve öngörülebilir bir getiri elde etmek istiyorsanız vadeli mevduat daha uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Kaptan Hesapta Stopaj Oranı Ne Kadar?

Mevduat hesaplarında olduğu gibi Kaptan Hesapta da kazanılan faiz üzerinden stopaj kesintisi yapılır. 9 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Türk Lirası mevduat hesaplarında uygulanan stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Buna göre:

6 aya kadar olan vadelerde %17,5,

1 yıla kadar olan vadelerde %15,

1 yıldan uzun vadelerde ise %10 oranında stopaj kesintisi yapılmaktadır.

Kaptan Hesap’ta bakiye genellikle gecelik veya çok kısa vadeli olarak değerlendirildiği için uygulamada genellikle %17,5 oranı geçerli olmaktadır.

Kaptan Hesap Nasıl Kapatılır?

Kaptan Hesabı kapatma işlemi, DenizBank mobil bankacılık, internet bankacılığı, müşteri hizmetleri veya şubeleri üzerinden yapılabilmektedir.

Kaptan Hesabı kapatma adımları şöyle sıralanabilir:

Hesapta bulunan bakiye tamamen çekilir veya başka bir hesaba aktarılır.

DenizBank mobil uygulaması ya da internet bankacılığına giriş yapılır.

“Hesaplar” bölümünden Kaptan Hesap seçilir.

Hesap detayları içinde yer alan “hesap kapatma” işlemi yapılır.

İşlem tamamlandığında hesap kapatılır ve faiz işleyişi durdurulur.

Dijital kanallar üzerinden işlem yapılamıyorsa, müşteri hizmetleri aranarak veya banka şubesine gidilerek de kapatma talebi iletilebilir.

SIK SORULAN SORULAR

Kaptan Hesapta Para Çekince Faiz Kesilir mi?

Kaptan Hesaptan para çekildiğinde, vadeli mevduatta olduğu gibi tüm faizin kesilmesi söz konusu değildir. Çünkü bu hesap gecelik vadeli sistemle çalışır. Gün sonunda hesapta kalan bakiye üzerinden faiz işletildiği için gün içinde para çekseniz bile kalan bakiye faiz kazanmaya devam eder. Yani faiz tamamen kesilmez, sadece hesabınızda kalan tutara göre yeniden hesaplanır.

Kaptan Hesapta Kazanılan Faiz Ne Zaman Hesaba Geçer?

Kaptan Hesap kapsamında kazanılan faiz, klasik vadeli mevduattan farklı olarak vade sonunda değil günlük olarak hesaplanır ve her günün sonunda hesaba yansıtılır. Sistem, gün içinde bakiyeyi otomatik olarak gecelik vadeli mevduata yönlendirdiği için faiz getirisi de ertesi güne aktarılmadan aynı günün sonunda hesaba yansıtılır. Bu sayede kullanıcılar faiz kazançlarını anlık olarak takip edebilir.

Kaptan Hesapta Ek Para Yatırıldığında Faiz Nasıl Hesaplanır?

Kaptan Hesapta ek para yatırıldığında faiz hesaplaması aynı günün bakiyesine göre yeniden yapılır ve sistem bu tutarı otomatik olarak gecelik vadeli kısma dahil eder. Yani yatırılan ek tutar, o gün için belirlenen limitlerin üzerinde kalıyorsa faiz kazanmaya hemen başlar. Limitin altında kalan kısım ise vadesiz olarak değerlendirilir. Faiz hesaplaması günlük bazda yapıldığı için eklenen para ertesi günü beklemeden aynı günün sonunda getiriyi etkiler ve bir sonraki gün artık yeni toplam bakiye üzerinden faiz işlemeye devam eder.

Kaptan Hesapta Hafta Sonu Faiz İşler mi?

Evet, Kaptan Hesap kapsamında hafta sonu da faiz işlemeye devam eder. Çünkü sistem gecelik vadeli mevduat mantığıyla çalıştığı için para her gün otomatik olarak değerlendirilir. Cumartesi ve pazar günlerinde de bakiye üzerinden faiz hesaplanır ancak bu günlerin getirisi genellikle pazartesi günü hesaba toplu olarak yansıtılır.

Kaptan Hesapta Faiz Getirisi Nasıl Artırılır?

Kaptan Hesap içinde faiz getirisini artırmanın en temel yolu, hesapta mümkün olduğunca yüksek bakiye tutmak ve paranın büyük kısmının faiz kazanan gecelik vadeli bölümde kalmasını sağlamaktır. Bunun için sık para çekip yatırmaktan kaçınmak, bankanın belirlediği alt limitin üzerinde bakiye bulundurmak ve mümkünse düzenli olarak ek para yatırmak önemlidir.

Kaptan Hesapta Aynı Anda Birden Fazla Hesap Açılabilir mi?

Evet, Kaptan Hesapta aynı anda birden fazla hesap açmak genellikle mümkündür. Ancak bu durum bankanın ürün kurallarına ve müşteri segmentine göre değişiklik gösterebilir. Uygulamada birçok kullanıcı, farklı amaçlar için (birikim, harcama, kısa vadeli değerlendirme gibi) birden fazla Kaptan Hesap açarak bakiyelerini ayrı ayrı yönetebilir. Bununla birlikte her hesap için alt limit, faiz oranı ve değerlendirme yapısı ayrı ayrı uygulanır.

Kaptan Hesapta Para Transferi Ücretli mi?

Hayır, Kaptan Hesap sahibi olmak tek başına EFT, FAST veya havale işlemlerini otomatik olarak ücretsiz hale getirmez. Bu hesap üzerinden yapılacak para transferlerinde DenizBank’ın genel işlem ücretleri ve tarifeleri geçerli olur. Ancak kullanılan kanala göre ücretler değişebilir. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan işlemler çoğu zaman daha düşük maliyetli veya kampanya kapsamında ücretsiz olabilirken, şubeden yapılan işlemlerde ücret alınabilir.

Kaptan Hesapta Risk Var mı?

Kaptan Hesap genel olarak düşük riskli bir mevduat ürünüdür. Çünkü sistem, bankada tutulan paranın bir kısmını vadesiz hesapta, kalanını ise gecelik vadeli mevduatta değerlendirir ve bu yapı sayesinde hem likidite hem de faiz getirisi birlikte sağlanır. Ayrıca Türkiye’de bankalardaki mevduatlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu güvencesi kapsamında belirli bir limite kadar koruma altındadır. Ancak bu hesaplar tamamen risksiz değildir. Faiz oranlarının değişken olması nedeniyle getiriler düşebilir, enflasyon karşısında reel kazanç sınırlı kalabilir.

Kaptan Hesapta Döviz ile İşlem Yapılabilir mi?

Evet, Kaptan Hesapta döviz ile işlem yapılabilir. Hesapta yalnızca TL değil, USD ve EUR gibi döviz türleri de tutulabilir ve bu bakiyeler bankanın sistemine göre gecelik olarak değerlendirilebilir. Ancak döviz hesaplarında uygulanan faiz oranları genellikle TL’ye göre daha düşüktür. Bu nedenle dövizde elde edilen kazanç, TL’ye kıyasla daha sınırlı olabilir.

Kaptan Hesapta Otomatik Talimat Verilebilir mi?

Evet, Kaptan Hesap üzerinden otomatik ödeme talimatı verilebilir. Hesap vadesiz mevduat özelliği de taşıdığı için elektrik, su, doğalgaz, internet gibi düzenli ödemeler için otomatik talimat tanımlanabilir ve ödeme günü geldiğinde tutar doğrudan hesaptan çekilir. Bu işlem sırasında sistem, gerekli tutarı vadesiz bakiyeden karşılayacak şekilde otomatik olarak düzenleme yapar.