Kırık Vadeli Hesap Nedir? Nasıl Çalışır, Avantajlı mı? Kırık vadeli hesabın ne olduğu, nasıl çalıştığı, avantajlı olup olmadığının yanı sıra normal vadeli hesap ile arasındaki farklar bu rehberde!

Kırık vadeli hesap, paranızı bankanın standart vade seçeneklerine bağlı kalmadan istediğiniz gün sayısı kadar değerlendirebildiğiniz esnek bir vadeli mevduat türüdür. Bu hesap türü, özellikle kısa süreli nakdini değerlendirmek isteyenler için avantajlı olabilir. Ancak erken para çekiminde faiz kaybı yaşanıp yaşanmayacağı, kısmi çekim imkanı, minimum bakiye şartı ve uygulanan faiz oranı bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Bu nedenle hesap açmadan önce esneklik kadar getiri koşullarını da dikkatlice incelemek gerekir.

Kırık Vadeli Hesap Nedir?

Kırık vadeli hesap, birikimlerinizi bankanın belirlediği standart vade sürelerine hapsetmek yerine, 1 ile 365 gün arasında tamamen kendi belirleyeceğiniz özel bir gün sayısı üzerinden işletmenizi sağlayan bir vadeli mevduat ürünüdür. Finans dünyasında "kırık vade" olarak adlandırılmasının sebebi, geleneksel vade döngülerinin dışına çıkılması ve takvimin kişiye özel bir noktadan kırılmasıdır.

Kırık Vadeli Hesap Nasıl Çalışır?

Kırık vadeli hesabın çalışma prensibi, temel olarak standart bir vadeli mevduat hesabıyla aynı güvenli altyapıya dayanır. Ancak işin içine takvim esnekliği girdiğinde, arka planda işleyen süreç tamamen sizin finansal ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilir. Banka, sizin belirlediğiniz gün sayısını ele alarak o süre boyunca paranızı bloke eder ve karşılığında net bir getiri sunar.

Kırık vadeli hesabın vade yapısı, günlük işleyiş mantığı, faiz, kar payı hesaplaması ve erken para çekme durumunda neler yaşanabileceği aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Vade Yapısı

Kırık vadeli hesaplarda vade yapısı, bankanın sunduğu vadelerle değil, tamamen sizin sisteme gireceğiniz hedef gün sayısı ile şekillenir. Bankacılık sisteminde alt sınır genellikle 1 gün, üst sınır ise 365 gün (1 yıl) olarak belirlenmiştir.

Hesap açılış ekranında vade süresini kendiniz yazarsınız. Örneğin, sisteme "43 gün" yazdığınızda, vade yapısı tam olarak 43 günlük bir blok halinde kilitlenir.

Seçtiğiniz gün sayısı kaç olursa olsun, hesabın açıldığı gün banka ile anlaştığınız faiz ya da kâr payı oranı vade sonuna kadar sabit kalır. Bu süreçte Merkez Bankası faiz indirse veya artırsa bile sizin hesabınızdaki oran ve vade yapısı bu dalgalanmalardan hiçbir şekilde etkilenmez.

Günlük İşleyiş Mantığı

Kırık vadeli hesaba para yatırıldığı andan itibaren kazanç günlük (gecelik) olarak hesaplanır. ancak bu gecelik kazançlar vade sonuna kadar havuzda tutulur.

Sistem şu şekilde işler:

Paranızı hesaba yatırdığınız günün gecesinden itibaren (genellikle valör uygulamasına bağlı olarak ilk gece veya ertesi gün) sistem ana paranız üzerinden günlük getiri üretmeye başlar.

Paranızı sistemde tuttuğunuz her gece, vade yapınızdan bir gün eksiltir. Hesabınız hafta sonları, bayram tatilleri veya resmi tatiller de dahil olmak üzere kesintisiz olarak her gece işlemeye devam eder. Vade gününün dolduğu (vade sonu) iş gününde ise hesap otomatik olarak çözülür.

Faiz ve Kâr Payı Hesaplaması

Kırık vadeli hesaplarda getiri oranı yıllık bazda ilan edilir ancak paranız hesapta yıllık değil, sizin seçtiğiniz kırık gün sayısı kadar kalacağı için matematiksel bir oranlama yapılır.

Brüt faiz getirisi hesaplanırken, yıllık faiz oranının paranızın hesapta kaldığı gün sayısına bölünmesi esası baz alınır. Kazancın netleşmesi için bu tutardan yasal gelir vergisi (stopaj) kesintisi düşülür.

Hesaplama işleminde kullanılan temel matematiksel formül şu şekildedir:

Net Faiz Getirisi = Ana para x Yıllık Faiz Oranı x Vade Gün Sayısı / 365

Örneğin, 100.000 TL ana paranızı, %45 yıllık faiz oranıyla 25 günlük bir kırık vadeli hesaba yatırdığınızda, paranız tam 25 gün boyunca bu formüle göre işletilir ve vade sonunda net kazancınız ana paranıza eklenerek vadesiz hesabınıza aktarılır.

Erken Para Çekme Durumu

Kırık vadeli hesaplarda en kritik süreçlerden biri, vade tarihi gelmeden önce acil bir nakit ihtiyacı nedeniyle hesaba müdahale edilmesidir. Bu durumda hesap türüne göre bankanın uyguladığı süreç iki farklı şekilde ilerler:

1. Geleneksel (Klasik) Kırık Vadeli Hesaplar: Bu modelde banka, parayı söz verdiğiniz tarihe kadar sistemde tutacağınız varsayımıyla size yüksek bir faiz oranı sunar. Eğer vade dolmadan (örneğin 40 günlük vadenin 20. gününde) paranın tamamını veya bir kısmını çekmek isterseniz vade tamamen bozulur. Banka sözleşmeyi iptal ettiğiniz gerekçesiyle o güne kadar biriken tüm faiz/kâr payı getirisini siler. Elinize sadece yatırdığınız ana para geçer.

2. Yeni Nesil (Esnek/Kısmi Çekimli) Kırık Vadeli Hesaplar: Bazı bankalar müşteri memnuniyetini artırmak için kırık vadeli hesaplara esneklik tanımlar. Belirli bir minimum bakiye şartını (örneğin hesapta en az 10.000 TL kalması şartı) yerine getirdiğiniz sürece, vadeniz bozulmadan ara dönemde para çekebilirsiniz. Bu senaryoda sadece çektiğiniz tutarın o güne kadarki faiz getirisi yanar. Hesapta kalan bakiye ise orijinal faiz oranıyla vade sonuna kadar değerlenmeye devam eder.

Kırık Vadeli Hesap Erken Çekimde Faiz Tamamen Kesilir mi?

Kırık vadeli hesaplarda erken para çekilmesi durumunda faizin tamamen kesilip kesilmeyeceği, tercih edilen hesap türünün özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Geleneksel standart kırık vadeli hesaplarda, vade süresi dolmadan hesaptan para çekildiğinde veya hesap tamamen kapatıldığında vade bozulmuş sayılır ve o güne kadar biriken faiz getirisinin tamamı kesilerek hesap sahibine yalnızca ana para iadesi yapılır.

Buna karşın, yeni nesil "Esnek" veya "Kısmi Çekimli" vadeli hesaplarda süreç farklı işler. Bankanın belirlediği minimum alt limitin hesapta korunması şartıyla yapılan kısmi çekimlerde faiz tamamen kesilmez. Bu modelde, yalnızca erken çekilen ara tutara ait o güne kadar biriken faiz getirisi iptal edilirken, hesapta kalan ana bakiye başlangıçta anlaşılan faiz oranı üzerinden hiçbir hak kaybına uğramadan vade sonuna kadar değerlenmeye devam eder.

Kırık Vadeli Hesap Avantajlı mı?

Kırık vadeli hesabın avantajlı olup olmaması, yatırımcının nakit akışı planlamasına ve bireysel ödeme takvimine bağlı olarak değişiklik gösterir. Standart vade süreleriyle (örneğin 32, 46, 92 gün) örtüşmeyen, belirli ve kesin bir tarihte (örneğin 38 veya 51 gün sonra) nakit çıkışı yapması gereken kişi veya kurumlar için bu hesap türü işlevseldir. Bu kullanım senaryosunda, standart vade bitiminden sonraki günlerde paranın vadesiz hesapta kalarak getiri kaybetmesinin veya vadeden erken dönüldüğü için faiz hakkının yanmasının önüne geçilir. Fon, tam olarak ihtiyaç duyulan güne kadar faiz veya kâr payı elde etmeye devam eder.

Öte yandan, kesin bir ödeme tarihi veya nakit ihtiyacı bulunmayan yatırımcılar için bu hesabın avantajı piyasa koşullarına ve alternatif maliyetlere göre farklılık gösterebilir. Bankalar genellikle standart vade dilimlerinde daha rekabetçi kampanya faizleri uygulayabildiği için kırık vadeli işlemlerde teklif edilen oranlar bazen standart vadeli hesapların bir miktar altında kalabilir.

Ayrıca, nakit akışında esneklik arayanlar için günlük getiri sağlayan ve vade bozulma riski taşımayan likit fonlar (para piyasası fonları) veya günlük faiz işleten hesaplar da birer alternatiftir. Dolayısıyla bu ürünün mutlak avantajı, yatırımcının katı bir takvim zorunluluğunun bulunup bulunmadığına ve bankanın ilgili özel gün sayısı için sunduğu oranın, piyasadaki diğer getiri alternatifleriyle matematiksel olarak karşılaştırılmasına dayanır.

Kırık Vadeli Hesap ile Normal Vadeli Hesap Arasındaki Fark Nedir?

Kırık vadeli hesap ile normal vadeli hesap arasında farklar aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Karşılaştırma Kriteri Kırık Vadeli Hesap Normal Vadeli Hesap Tanım Belirlenen standart vade günlerinin (örneğin 32, 46, 92 gün gibi) dışında, müşterinin ihtiyacına göre esnek gün sayısıyla açılabilen vadeli mevduat hesabıdır. Bankanın belirlediği standart vadelerle (genellikle 32 gün, 46 gün, 92 gün, 181 gün, 365 gün gibi) açılan klasik vadeli mevduat hesabıdır. Vade Yapısı Esnektir. Örneğin 17 gün, 53 gün, 127 gün gibi standart dışı sürelerle açılabilir. Sabittir. Sadece bankanın sunduğu belirli vade seçenekleri kullanılabilir. Faiz Oranı Bazı bankalarda standart vadeli hesaba göre daha düşük olabilir çünkü özel vade oluşturulur. Ancak kampanyaya göre benzer oranlar da sunulabilir. Genellikle bankanın ilan ettiği standart mevduat faiz oranları uygulanır. Kampanyalı oranlar çoğunlukla bu hesaplarda görülür. Erken Para Çekme Durumu Vade dolmadan para çekilirse çoğu durumda faiz hakkı kaybedilir veya düşük faiz uygulanır. Aynı şekilde vade bozulduğunda genellikle faiz getirisi kaybedilir ya da vadesiz faiz işletilir. Kısmi Para Çekme Bankaya göre değişir. Bazı kırık vadeli ürünlerde kısmi çekim desteklenmez. Klasik vadeli hesaplarda da genellikle kısmi çekim mümkün değildir; para çekmek için hesabı bozmak gerekir. Likidite (Paraya Erişim) Esnek vade sayesinde ihtiyaç tarihine daha uygun planlama yapılabilir. Vade tarihine kadar beklemek gerekir; ara tarihler için esneklik düşüktür. Kimler İçin Uygun? Belirli bir tarihte nakde ihtiyacı olacak kişiler için daha uygundur. Örneğin 45 gün sonra ödeme yapacak biri için. Parasını standart sürelerle değerlendirmek isteyen ve belirli bir tarihe bağlı olmayan kişiler için uygundur. Getiri Planlaması Nakit ihtiyacına göre özelleştirilebilir ancak faiz oranı avantajı her zaman yüksek olmayabilir. Getiri hesaplaması daha öngörülebilir ve kampanyalı faiz fırsatları daha yaygındır. Minimum / Maksimum Vade Bankanın izin verdiği aralıkta esnek şekilde belirlenir (örneğin 7–400 gün arası gibi). Önceden tanımlı vade seçenekleriyle sınırlıdır. Kur / Döviz Seçeneği TL’nin yanında bazı bankalarda USD, EUR gibi döviz cinsleriyle de açılabilir. TL, USD, EUR, GBP gibi birçok para biriminde yaygın olarak bulunur. Otomatik Yenileme Bazı bankalarda vardır ancak standart hesaplara göre daha sınırlı olabilir. Genellikle otomatik yenileme seçeneği bulunur.

Kırık Vadeli Hesaptan Para Çekilebilir mi?

Kırık vadeli hesabınıza yatırdığınız parayı acil bir ihtiyaç durumunda dilediğiniz an çekmeniz yasal ve fiziksel olarak mümkündür. Ancak kırık vadeli hesaptan para çekme işlemi yaptığınızda karşılaşacağınız durumlar hesap açılışı sırasında imzaladığınız sözleşmenin detaylarına ve tercih ettiğiniz mevduat ürününün türüne göre değişiklik gösterir.

Vade Bozulur mu?

Kırık vadeli hesabınızdan erken para çektiğinizde vadenin bozulup bozulmayacağı tamamen hesabınızın "klasik" mi yoksa "esnek" mi olduğuna bağlıdır:

Klasik Kırık Vadeli Hesaplarda: Bankayla anlaştığınız gün sayısı (örneğin 45 gün) dolmadan hesaptan 1 TL bile çekseniz vade tamamen bozulur ve hesap kapatılarak vadesiz hesaba dönüştürülür.

Esnek/Kısmi Çekimli Hesaplarda: Bankanın koyduğu minimum bakiye sınırının (örneğin 20.000 TL) altına düşmediğiniz sürece, vade sonunu beklemeden para çekseniz dahi vadeniz bozulmaz. Hesap, kalan tutar üzerinden orijinal süresiyle işlemeye devam eder.

Faiz/Kâr Payı Kaybı Yaşanır mı?

Vade öncesi para çekimlerinde getiri kaybı yaşayıp yaşamayacağınız, yine hesap türünüzün kurallarıyla doğrudan ilişkilidir:

Klasik modelde vade bozulduğu için o güne kadar birikmiş olan tüm faiz veya kâr payı kazancınız tamamen sıfırlanır. Banka size geriye dönük bir getiri ödemez, sadece yatırdığınız ana parayı verir.

Esnek modelde ise faiz kaybı yaşanır ancak bu kayıp sadece çektiğiniz tutarla sınırlı kalır. Örneğin; hesabınızdaki 100.000 TL'nin 30.000 TL'sini çektiyseniz, sadece o 30.000 TL'nin faiz getirisi yanar. Hesapta kalan 70.000 TL, ilk günkü faiz oranıyla kazandırmaya devam eder.

Kısmi Çekim Yapılabilir mi?

Evet, günümüz modern bankacılık dünyasında kırık vadeli hesaplarda kısmi çekim yapılabilir ancak bu durum her vadeli hesap ürününde otomatik olarak tanımlı değildir. Eğer hesabınızı açarken "Kısmi Çekim İzinli", "Esnek Vadeli" veya "Çok Fonksiyonlu Mevduat" gibi dinamik ürünleri tercih ettiyseniz, vade içinde paranın bir kısmını çekip kalan kısmını işletmeye devam edebilirsiniz. Standart ve düz bir kırık vadeli hesap açtıysanız kısmi çekim yapamazsınız.

İlk çekim işleminde sistem hesaptaki tüm parayı vadesize aktararak hesabı kapatır. Bu nedenle birikimlerinizi bağlamadan önce, acil durumları öngörerek bankanızın kısmi çekime izin veren hibrit kırık vadeli ürünlerini seçmeniz finansal açıdan en güvenli yol olacaktır.

Kırık Vadeli Hesaba Para Yatırılabilir mi?

Genel bankacılık mevzuatları ve vadeli hesapların temel işleyiş prensipleri gereği, vade süresi devam eden standart bir kırık vadeli mevduat hesabına vade ortasında para yatırılmaz. Hesap açıldığı an mevcut bakiye sistem tarafından tamamen kilitlenir ve bankanın taahhüt ettiği yüksek faiz veya kâr payı oranı sadece o ilk gün yatırılan tutar üzerinden işletilir.

Vade süresi boyunca hesaptaki ana para sabit kaldığı için sisteme sonradan yapılacak bir nakit girişinin mevcut sözleşmeye dahil edilmesi teknik olarak mümkün değildir. Ancak vade devam ederken kırık vadeli hesaba para yatırma işlemi yapmak istiyorsanız uygulayabileceğiniz alternatif yollar bulunur.

Bu alternatiflerden ilki mevcut hesabınızın vadesini bozup faiz kaybı yaşamak yerine elinize yeni geçen nakit tutar için eş zamanlı ikinci bir kırık vadeli hesap açmaktır. Örneğin, ilk açtığınız kırık vadeli hesabın bitmesine tam 18 gün kaldıysa, yeni gelen para için de tam 18 günlük yeni bir kırık vadeli hesap tanımlayabilirsiniz. Böylece her iki hesabınız da aynı gün çözülür ve hiçbir getiri kaybı yaşamadan tüm paranızı aynı hedef tarihe odaklamış olursunuz.

İkinci alternatif ise eğer ilk hesabı açmanızın üzerinden henüz bir iki gün gibi çok kısa bir süre geçtiyse ve oluşacak faiz kaybı sizin için önemsiz düzeydeyse, mevcut hesabı tamamen kapatıp yeni nakitle birleştirerek tek bir büyük meblağ üzerinden yeniden hesap açmaktır.

Kırık Vadeli Hesap Faiz Oranları Nasıl Hesaplanır?

Kırık vadeli hesapta faiz hesaplaması, normal vadeli mevduatla aynı temel mantığa dayanır. Buradaki fark, standart 32 veya 92 gün gibi sabit vadeler yerine sizin seçtiğiniz özel gün sayısının esas alınmasıdır. Kırık vadeli hesap faiz hesaplamasında ana para, bankanın uyguladığı yıllık faiz oranı, seçilen vade süresi ve varsa stopaj kesintisi dikkate alınır.

Kırık vadeli hesap faiz hesaplama formülü:

Brüt Faiz = Ana para × Yıllık Faiz Oranı × Vade Günü / 365 şeklindedir.

Örneğin 100.000 TL’yi yıllık %45 faiz oranıyla 45 günlük kırık vadeli hesaba yatırdığınızı varsayalım. Bu durumda brüt getiri yaklaşık 100.000 × 0,45 × 45 / 365 = 5.547 TL olur. Bu tutardan geçerli stopaj kesintisi düşüldüğünde net kazanç hesaplanır. Ancak bazı bankalar kırık vadeli hesaplarda standart vadeli mevduata kıyasla farklı faiz oranı uygulayabildiği için getiri bankadan bankaya değişebilir.

Kırık Vadeli Hesap Hangi Bankalarda Var?

2026 yılında Kırık Vadeli Hesap bulunan bankalar şöyle sıralanabilir:

Halkbank

Garanti BBVA

Kuveyt Türk

QNB

DenizBank

Ziraat Bankası

Türkiye İş Bankası

Akbank

VakıfBank

Yapı Kredi

Halkbank Kırık Vadeli Hesap

Halkbank, standart mevduat vadelerinin dışındaki ara dönemler için tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilere kırık vadeli hesap açma imkanı tanımaktadır. Bu ürün, özellikle belirli bir ödeme veya tahsilat gününü bekleyen nakitlerin atıl kalmasını önlemek amacıyla dijital ve fiziki kanallar üzerinden kullanıma sunulmuştur.

Halkbank Vade Yapısı: Halkbank kırık vadeli mevduat hesabı, standart vade kalıplarına bağlı kalmaksızın 1 günden 999 güne kadar dilediğiniz gün sayısı üzerinden vadeli hesap açmanıza imkan tanır. Fiziki şubelerin yanı sıra Halkbank Mobil veya İnternet Şubesi üzerinden açılabilen bu hesaplarda, iş günlerinde saat 17:00’ye kadar yapılan işlemler aynı gün valörlü olarak başlatılırken, bu saatten sonraki talepler ertesi iş günü işleme alınır.

Para Çekme Koşulları: Bu hesap türünde geleneksel vadeli mevduat kuralları geçerli olduğundan, belirlenen kırık vade tarihi dolmadan hesaptan para çekilmesi veya hesabın kapatılması durumunda vade yapısı kesin olarak bozulur. Erken çekim yapıldığında o güne kadar biriken tüm faiz getirisi tamamen kesilir ve banka mudiye sadece yatırdığı ana para tutarını iade eder. Hesapta faiz kaybı yaşamadan kısmi para çekme opsiyonu bulunmamaktadır.

Faiz İşleyişi: Hesap açılış tarihinde mudiye taahhüt edilen brüt faiz oranı, seçilen kırık gün sayısı boyunca sabit tutulur ve vade süresince piyasada yaşanabilecek faiz değişimlerinden etkilenmez. Mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden açılan hesaplara şubelere kıyasla daha yüksek faiz oranları uygulanırken, vade sonunda aksine bir talimat verilmediği sürece hesap aynı kırık gün sayısı kadar ve o günkü güncel oranla otomatik olarak yenilenir.

Garanti Kırık Vadeli Hesap

Garanti BBVA, nakit akışını standart vadelerle sınırlamak istemeyen bireysel ve ticari müşterileri için esnek gün seçenekleriyle vadeli hesap çözümleri sunmaktadır. Banka, özellikle dijital kanallar üzerinden yönetilen vadeli mevduat ürünlerinde yatırımcılara kendi takvimlerini oluşturma özgürlüğü tanımaktadır.

Garanti Bankası Vade Yapısı:Garanti BBVA bünyesinde şubeler kanalıyla 32 günden 400 güne kadar kırık vadeli hesap açılabilirken, Garanti BBVA Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden açılan "e-Vadeli Hesap" ile 999 güne kadar dilediğiniz gün sayısını serbestçe belirleyebilirsiniz. Hesap açılış alt limiti 1.000 TL (veya döviz cinsinden 1.000 USD/EUR) olarak uygulanan bu sistemde, takvim üzerinde belirlediğiniz tam gün sayısı kadar nakitleriniz bloke edilerek güvence altına alınır.

Para Çekme Koşulları: Bankanın dijital platformlarda öne çıkardığı e-Vadeli Hesap ürününde, standart kırık vadeli hesapların aksine esnek bir para çekme modeli uygulanır. Vade süresi boyunca acil nakit ihtiyaçlarınız için hesabınızdan dilediğiniz zaman kısmi para çekimi yapabilirsiniz; bu işlem esnasında hesabın vadesi bozulmaz. Ancak faiz koruması sadece hesapta kalan bakiye için geçerli olup, vadesinden önce çekmiş olduğunuz ara tutar için o güne kadar biriken faiz getirisinden feragat etmiş sayılırsınız.

Faiz İşleyişi: Garanti BBVA kırık vadeli hesaplarında, açılış esnasında taahhüt edilen brüt faiz oranı seçtiğiniz gün sayısı boyunca sabitlenir ve piyasadaki faiz dalgalanmalarından etkilenmez. Dijital kanallardan açılan kırık vadeli hesaplara şubelere kıyasla daha yüksek e-vadeli faiz oranları yansıtılırken, vade sonunda mudi tarafından aksi bir talimat girilmediği sürece hesap aynı kırık gün sayısı kadar ve o günkü güncel faiz oranları baz alınarak otomatik olarak yenilenir.

Kuveyt Türk Kırık Vadeli Hesap

Kuveyt Türk, faizsiz bankacılık prensipleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği için klasik anlamda faizli bir kırık vadeli hesap yerine "Kırık Vadeli Katılma Hesabı" veya esnek gün bazlı katılma hesapları sunmaktadır. Bu ürün, birikimlerini belirli bir ödeme takvimine göre değerlendirmek isteyen ve aynı zamanda faizsiz finans ilkelerini gözeten yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Katılım Hesabı Mantığı: Kuveyt Türk bünyesinde açılan katılım hesapları, banka ile mudi arasında tamamen kâr-zarar ortaklığı (mudarebe) prensibine dayalı olarak çalışır. Bu hesap modelinde paranız bankaya borç olarak verilmez veya sabit bir getiri sözüyle kilitlenmez; bunun yerine hesaba yatırılan fonlar, faizsiz bankacılık ilkelerine uygun olan ticari, sınai ve hizmet sektörlerinin finansmanında (mal ve hizmet alımlarında) değerlendirilir.

Kâr Payı Sistemi: Katılma hesaplarında getiri yapısı faiz gibi önceden kesin bir oranla taahhüt edilmez, vade sonunda havuzda oluşan reel ticaret kazancına göre netleşir. Hesap açılışında mudiye sadece bir kâr paylaşım oranı (örneğin %95-5 avantajlı dijital paylaşım oranı gibi) sunulur; bu oran, vade sonunda elde edilecek toplam kârın %95'inin mudiye, %5'inin ise yönetici sıfatıyla bankaya ait olacağını nesnel olarak gösterir.

Günlük İşleyiş: Kuveyt Türk, şube ve dijital kanalları üzerinden mudilerine 2-29 gün arası (Günlük Kazançlı) veya 30-90 gün arası gibi esnek, standart dışı kırık vadelerle katılım hesabı açma özgürlüğü tanır. Günlük işleyiş mantığında, bankanın belirlediği asgari "alt bakiye limitleri" hesapta korunduğu sürece, mudi vadesini bozmadan ve getiri hakkını tamamen kaybetmeden ara dönemde para çekebilir; vade sonu geldiğinde ise kâr payı ödemesi hesapta fiilen kalan bakiye üzerinden kuruşu kuruşuna hesaplanarak aktarılır.

QNB Kırık Vadeli Hesap

QNB bünyesinde, standart vade kalıplarına bağlı kalmaksızın 1 günden 1100 güne kadar dilediğiniz gün sayısını doğrudan girerek kırık vadeli hesap açabilirsiniz. Ayrıca QNB Mobil veya İnternet Bankacılığı gibi dijital kanallar üzerinden "E-Vadeli Hesap" seçeneğiyle fiziki şubelere kıyasla daha yüksek faiz oranları bulabilirsiniz.

Hesap açılışı sırasında taahhüt edilen brüt faiz oranı, seçilen gün sayısı boyunca sabit kalır. Klasik kırık vadeli hesaplarda vade dolmadan para çekilmesi durumunda hesap bozulur ve genellikle kazanılan faiz hakkı kaybedilir. Ancak bankanın “Vade Bozdurmayan Çekimli Hesap” gibi özel bir ürünü tercih edilirse, hesapta belirlenen asgari bakiye (örneğin 10.000 TL) korunduğu sürece faiz kaybı yaşamadan vade içinde toplam 5 kez kısmi para çekme işlemi yapılabilir. Vade sonunda ise müşteri tarafından farklı bir talimat verilmezse hesap, aynı kırık gün süresiyle ve o tarihte geçerli olan güncel faiz oranı üzerinden otomatik olarak yenilenir.

DenizBank Kırık Vadeli Hesap

DenizBank, standart vadelerin dışındaki ara dönemler için birikimlerini değerlendirmek isteyen bireysel ve ticari müşterilerine 1 günden 365 güne kadar esnek gün seçenekleriyle kırık vadeli hesap açma imkanı tanımaktadır. Banka bünyesinde fiziki şubelerden ya da DenizBank Mobil ve İnternet Şubesi kanalları üzerinden dilediğiniz gün sayısını serbestçe seçebilirsiniz.

Ayrıca bu hesaplarda, açılış gününde taahhüt edilen brüt faiz oranı seçtiğiniz kırık vade süresi boyunca piyasa koşullarından etkilenmeden tamamen sabit tutulur. Para çekme koşulları açısından bakıldığında, standart kırık vadeli hesaplarda vade tarihi dolmadan hesaptan para çekilmesi durumunda vade kesinlikle bozulur, o güne kadar biriken faiz getirisi tamamen silinir ve mudiye sadece yatırdığı ana para tutarı iade edilir.

DenizBank, birikimlerini vade bozulma riski olmadan, dilediği zaman para yatırıp çekerek yönetmek isteyenler için "Deniz Hesap" gibi günlük (gecelik) faiz kazandıran hesap seçenekleri sunmaktadır. Bu hesaplarda, bankanın belirlediği asgari tutar hesapta kaldığı sürece, istediğiniz zaman para çekebilir veya yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kırık Vadeli Hesap

Ziraat Bankası, vadeli Türk Lirası veya döviz mevduat ürünleri çatısı altında kırık vadeli hesap açma imkanı tanımaktadır. Banka bünyesinde, asgari 1.000 TL (veya döviz cinsinden 1.000 USD/EUR) hesap açılış alt limitiyle 1 günden 730 güne kadar dilediğiniz gün sayısını takvim üzerinde serbestçe belirleyerek kırık vadeli hesap tanımlayabilirsiniz. Faiz işleyişi açısından, Ziraat Mobil veya İnternet Şubesi üzerinden açılan hesaplara şubelere kıyasla daha avantajlı dijital faiz oranları yansıtılırken, açılış gününde taahhüt edilen brüt faiz oranı seçtiğiniz gün sayısı boyunca piyasa koşullarından etkilenmeden tamamen sabit tutulur.

Para çekme koşullarında klasik vadeli mevduat kuralları geçerlidir. Belirlenen kırık vade tarihi dolmadan hesaptan kısmen veya tamamen para çekilmesi durumunda hesap bozulur. Bu durumda o tarihe kadar biriken faiz getirisi iptal edilir ve müşteriye yalnızca yatırdığı ana para iade edilir. Vade süresi sona erdiğinde ise müşteri tarafından farklı bir talimat verilmemişse, Ziraat Bankası hesabı otomatik yenileme sistemi kapsamında aynı kırık gün sayısıyla ve o tarihte geçerli güncel faiz oranları üzerinden otomatik olarak yeniden başlatır.

Kırık Vadeli Hesap Açarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kırık vadeli hesap, paranızı belirli bir tarihe kadar değerlendirmek için esnek vade imkanı sunan bir mevduat ürünüdür. Ancak doğru seçim yapabilmek ve beklenmedik getiri kayıplarıyla karşılaşmamak için hesap açmadan önce bazı önemli detayları gözden geçirmek gerekir:

Faiz oranını mutlaka karşılaştırın: Kırık vadeli hesaplarda uygulanan faiz oranı, standart vadeli mevduata göre daha düşük olabilir. Aynı bankanın normal vadeli hesap oranlarıyla kıyaslama yapmak faydalı olur.

Vade süresini nakit ihtiyacınıza göre belirleyin: Bu hesap türünün en büyük avantajı esnek vade seçeneğidir. Ancak yanlış vade seçerseniz, paraya erken ihtiyaç duyduğunuzda hesabı bozmak zorunda kalabilirsiniz.

Erken çekim durumunu öğrenin: Vade dolmadan para çekmeniz halinde faiz getirinizin tamamen silinip silinmeyeceğini veya düşük faiz uygulanıp uygulanmayacağını önceden kontrol edin.

Ek para yatırma imkanı olup olmadığını kontrol edin: Çoğu kırık vadeli hesapta hesap açıldıktan sonra sonradan para ekleme yapılamaz. İleride ek yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu detayı öğrenmeniz önemlidir.

Kısmi para çekme desteğini sorgulayın: Bazı bankalarda hesabın tamamını bozmadan belirli tutarda para çekme seçeneği bulunmaz. Bu durum likidite planlamasını etkileyebilir.

Net getiriyi hesaplayın: Açıklanan faiz oranı brüt getiri olabilir. Stopaj kesintisi sonrası hesabınıza geçecek net kazancı dikkate alarak değerlendirme yapın.

Otomatik yenileme ayarını inceleyin: Vade sonunda hesabın otomatik olarak yenilenip yenilenmeyeceğini kontrol edin. Aksi halde paranız beklenmedik şekilde yeni vadeye bağlanabilir.

Minimum yatırım tutarını öğrenin: Bazı bankalar kırık vadeli hesap açılışı için alt limit belirleyebilir. Başvuru öncesinde minimum tutarı kontrol etmek faydalıdır.

Dijital kanaldan açılıp açılamadığını kontrol edin: Her banka kırık vadeli hesap açılışını mobil bankacılık veya internet şubesi üzerinden sunmayabilir; bazı durumlarda şube işlemi gerekebilir.

Döviz hesabı açıyorsanız kur riskini unutmayın: USD, EUR veya GBP cinsinden kırık vadeli hesap açıyorsanız, faiz getiriniz kadar döviz kurundaki değişim de toplam kazancınızı etkileyebilir.

SIK SORULAN SORULAR

Kırık Vadeli Hesapta Faiz Tamamen Kesilir mi?

Kırık vadeli hesapta erken para çekildiğinde faiz her zaman kesilmez. Bu hesap türünde bazı bankalar sadece çektiğiniz tutarın faizini iptal ederken, hesapta kalan para için faiz kazancı devam edebilir. Ancak bazı bankalarda erken çekim yapılırsa faiz getirisi tamamen kaybedilebilir veya çok düşük bir oran uygulanabilir.

Kırık Vadeli Hesap Günlük Kazandırır mı?

Kırık vadeli hesap günlük kazanç sağlayabilir. Ancak bu durum bankanın ürün yapısına göre değişir. Faiz genellikle günlük olarak işler, fakat kazancın hesaba yansıması günlük değil; vade sonunda ya da bankanın belirlediği ödeme dönemlerinde olabilir. Eğer hesabınız günlük faiz işleyen esnek vadeli bir ürünse, paranız her gün faiz getirisi üretmeye devam eder. Ancak net işleyişin nasıl olduğu, kullandığınız bankanın kırık vadeli hesap şartlarına bağlıdır.

Kırık Vadeli Hesap İle Birikim Yapılabilir mi?

Evet, kırık vadeli hesap ile birikim yapmak mümkündür. Bu hesap türü, paranızı vadeli hesapta değerlendirirken ihtiyaç halinde belirli koşullarla para çekebilme esnekliği sunduğu için hem birikim yapmak hem de likiditeyi korumak isteyenler için uygun olabilir. Ancak bazı bankalarda ek para yatırma, erken çekim veya faiz işleyişi konusunda farklı kurallar bulunduğundan, birikiminizin beklediğiniz şekilde büyümesi için hesabın şartlarını önceden kontrol etmeniz önemlidir.

Kırık Vadeli Hesapta Stopaj Kesilir mi?

Evet, kırık vadeli hesapta elde edilen faiz geliri üzerinden stopaj kesintisi uygulanır. Stopaj, faiz kazancınızdan vergi olarak otomatik şekilde banka tarafından kesilir. Sizin ayrıca bir işlem yapmanız gerekmez. Kesinti oranı ise yürürlükteki vergi düzenlemelerine ve mevduatın vadesine göre değişebilir. Bu nedenle hesabınıza yansıyan net kazanç, ilan edilen brüt faiz getirisinden daha düşük olabilir.

Kırık Vadeli Hesap Mobil Bankacılıktan Açılır mı?

Evet, birçok bankada kırık vadeli hesap mobil bankacılık üzerinden açılabilir. Mobil uygulamada genellikle “Hesap Aç”, “Vadeli Mevduat” veya benzer bir menü üzerinden hesap türünü seçerek vade, tutar ve faiz koşullarını belirleyip işlemi birkaç adımda tamamlayabilirsiniz. Ancak her bankada “kırık vadeli hesap” adıyla aynı ürün bulunmayabileceği için bu özelliğin mobil uygulamada sunulup sunulmadığını bankanızın ürün seçeneklerinden kontrol etmeniz gerekir.

Kırık Vadeli Hesapta Minimum Bakiye Şartı Olur mu?

Evet, kırık vadeli hesaplarda minimum bakiye şartı olabilir. Birçok banka bu tür hesapları açmak veya faizden yararlanmaya devam etmek için belirli bir alt limit belirler. Hesaptaki bakiye bu tutarın altına düşerse faiz getirisi azalabilir, tamamen durabilir ya da hesap farklı koşullarla işlem görebilir. Ancak minimum bakiye tutarı bankadan bankaya değiştiği için hesabı açmadan önce ürün şartlarını kontrol etmek faydalı olur.

Kırık Vadeli Hesapta Erken Çekimde Ne Olur?

Kırık vadeli hesapta vade dolmadan para çekerseniz, hesabın esnek yapısına bağlı olarak bazı değişiklikler olur. Bazı bankalarda yalnızca çektiğiniz tutar için faiz kazancı dururken, hesapta kalan bakiye faiz işlemeye devam eder. Bazı durumlarda ise erken çekim nedeniyle faiz oranı düşürülebilir veya kazanılmış faizin bir kısmı kaybedilebilir. Yani erken çekimde paranıza erişebilirsiniz, ancak faiz getirisi bankanın belirlediği kurallara göre etkilenebilir.

Kırık Vadeli Hesapta Faiz Oranı Değişebilir mi?

Evet, kırık vadeli hesapta faiz oranı değişebilir. Eğer hesap sabit faizli olarak açılmışsa vade sonuna kadar aynı oran geçerli olabilir; ancak bazı esnek vadeli ürünlerde banka, piyasa koşullarına veya ürün şartlarına göre faiz oranını güncelleyebilir. Ayrıca erken para çekme, bakiyenin belirli bir tutarın altına düşmesi veya kampanya süresinin sona ermesi gibi durumlar da uygulanan faiz oranının değişmesine neden olabilir.

Kırık Vadeli Hesap İle Günlük Vadeli Hesap Aynı mı?

Hayır, kırık vadeli hesap ile günlük vadeli hesap her zaman aynı şey değildir. Kırık vadeli hesap, vade dolmadan belirli koşullarla para çekme esnekliği sunan bir vadeli hesap türüdür. Günlük vadeli hesap ise genellikle faizin günlük olarak işlendiği ve bazı ürünlerde paranıza daha esnek erişim sağlanan bir yapıya sahiptir. Bazı bankalarda bu iki özellik tek bir üründe birleşebilir, ancak isimler ve çalışma şekli bankadan bankaya değiştiği için tamamen aynı olduklarını söylemek doğru olmaz.

Kırık Vadeli Hesapta Ana Para Korunur mu?

Evet, kırık vadeli hesapta ana para genel olarak korunur. Erken para çekimi yaptığınızda genellikle kayıp ana parada değil, faiz getirisi tarafında yaşanır; yani bankanın kurallarına göre faiz kazancınız azalabilir veya bir kısmı iptal edilebilir. Ancak yatırdığınız ana para, çektiğiniz tutar kadar sizin kullanımınıza açılır. Kısacası bu hesap türünde temel risk, ana paranın kaybı değil faiz şartlarının değişmesidir.

Kırık Vadeli Hesap Gece Ve Hafta Sonu Çalışır mı?

Kırık vadeli hesaplarda para çekme, bakiye görüntüleme veya mobil bankacılık üzerinden işlem yapma gibi işlemler genellikle gece ve hafta sonu da yapılabilir. Ancak faizin ne zaman hesaplandığı, erken çekim talimatının nasıl işlendiği veya faiz kazancının hangi günlerde güncellendiği bankanın sistemine göre değişebilir. Bu nedenle hesabınıza erişim genelde 7/24 mümkün olsa da faiz işleyişinin detayları için bankanın ürün koşullarını kontrol etmek gerekir.

Kırık Vadeli Hesap Kısa Vadeli Yatırım İçin Uygun mu?

Evet, kırık vadeli hesap kısa vadeli birikim veya geçici olarak nakdi değerlendirmek isteyenler için uygun olabilir. Çünkü klasik vadeli hesaba göre paraya daha esnek erişim imkanı sunar ve ihtiyaç halinde vade sonunu beklemeden belirli koşullarla para çekebilirsiniz. Ancak kısa vadede elde edeceğiniz getiri, faiz oranına, stopaj kesintisine ve erken çekim kurallarına bağlı olarak değişeceği için yüksek kazanç beklentisinden ziyade esneklik odaklı bir seçenek olarak değerlendirilmelidir.

Kırık Vadeli Hesap Hangi Para Birimlerinde Açılabilir?

Kırık vadeli hesap genellikle Türk lirası (TL) ile açılır; ancak bazı bankalar bu ürünü dolar (USD), euro (EUR) veya sterlin (GBP) gibi döviz cinslerinde de sunabilir. Sunulan para birimleri bankanın ürün politikasına göre değiştiği için her bankada aynı seçenekler bulunmayabilir. Bu nedenle kırık vadeli hesabı hangi para birimlerinde açabileceğinizi bankanızın mobil uygulamasından, internet bankacılığından veya ürün detaylarından kontrol etmeniz gerekir.

Kırık Vadeli Hesap İnternet Şubesinden Kapatılır mı?

Evet, birçok bankada kırık vadeli hesap internet şubesi üzerinden kapatılabilir. Genellikle internet bankacılığında hesaplar menüsüne girerek ilgili vadeli hesabı seçip kapatma veya bozma işlemini birkaç adımda tamamlayabilirsiniz. Ancak bazı bankalarda ürün özelliklerine bağlı olarak bu işlem yalnızca mobil uygulama, müşteri hizmetleri veya şube üzerinden yapılabilir. Hesabın kapatılması halinde varsa birikmiş faiz, bankanın erken kapatma kurallarına göre yeniden hesaplanabilir.

Kırık Vadeli Hesapta Getiri Nasıl Takip Edilir?

Kırık vadeli hesapta getiri genellikle mobil bankacılık, internet şubesi veya hesap ekstresi üzerinden takip edilebilir. Hesap detayları bölümünde birikmiş faiz, tahmini getiri, vade bitiş tarihi ve uygulanılan faiz oranı gibi bilgiler görüntülenebilir. Ancak bazı bankalarda getiri anlık olarak değil, belirli aralıklarla güncellendiği için ekranda görünen tutar ile vade sonunda hesabınıza yansıyacak net kazanç farklı olabilir; çünkü stopaj kesintisi ve erken çekim gibi durumlar getiriyi etkileyebilir.

Kırık Vadeli Hesap Risksiz Yatırım Sayılır mı?

Kırık vadeli hesap, yüksek riskli yatırım araçlarına kıyasla daha düşük riskli bir seçenek olarak görülür çünkü ana para genel olarak korunur ve getiri baştan belirlenen faiz koşullarına dayanır. Ancak tamamen risksiz demek her zaman doğru olmayabilir. Çünkü erken para çekimi durumunda faiz getirisi düşebilir, beklenen kazanç azalabilir ve enflasyon karşısında reel getiri düşük kalabilir. Bu nedenle sermaye koruma açısından görece güvenli olsa da getiri açısından bazı riskler barındırır.