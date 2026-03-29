Çeyrek Altın Hesabı Nasıl Açılır? Hangi Bankalarda Var? 2026 Çeyrek altın hesabının ne olduğu, nasıl açıldığı, avantajları ve dezavantajlarının yanı sıra 2026 yılında hangi bankalarda olduğuna dair her şey!

Çeyrek Altın Hesabı, kişilerin altın biriktirmesine ve ihtiyaç duyduklarında TL’ye çevirmesine ya da fiziki olarak çekmesine imkân tanıyan bir bankacılık ürünüdür. 2026 yılında çeyrek altın hesapları, bankalara ve uygulanan hizmet şartlarına göre farklılık gösterebilir. Bankalar, hesap açılışı, dijital işlemler ve fiziki teslimat süreçleri için belirli hizmet bedelleri ve komisyonlar uygulayabilir. Bazı bankalar, yeni müşterilere yönelik kampanyalar kapsamında hesap işletim ücreti veya altın saklama bedeli almayabilir.

Bu yazımızda, çeyrek altın hesabının ne olduğunu, nasıl açıldığını ve hangi bankalar tarafından sunulduğunu detaylı olarak inceleyeceğiz. Ayrıca çeyrek altın hesabının mantığını, alım-satım işlemlerini, fiziki olarak alınıp alınamayacağını ve sahip olduğu avantajlar ile dezavantajları kapsamlı şekilde ele alacağız.

Çeyrek Altın Hesabı Nedir?

Çeyrek altın hesabı, bankalar tarafından sunulan ve fiziki altın edinmek yerine altının gram değeri üzerinden yatırım yapılmasına imkân tanıyan bir altın mevduat ürünüdür. Hesap açıldıktan sonra müşteriler, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden güncel altın fiyatlarıyla alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu sayede fiziki saklama riskleri, kayıp veya çalınma olasılığı ortadan kalkar.

Bu hesap, düzenli ve kontrollü altın birikimi yapmak isteyen yatırımcılar için pratik bir çözüm sunar. Yatırımlar, tek seferde çeyrek altın almak zorunluluğu olmaksızın istenilen tutarlarda kademeli olarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca bazı bankalar, belirli bir altın bakiyesine ulaşıldığında fiziki çeyrek altın teslimi sağlar. Ancak alış ve satış fiyatları arasındaki makas farkı ile bankaların uyguladığı işlem komisyonları dikkate alınmalıdır.

Çeyrek Altın Hesabı Mantığı Nasıldır?

Çeyrek altın hesabının temel mantığı, fiziki altın birikimlerini bankacılık sistemi üzerinden güvenli ve etkin bir şekilde yönetmektir. Nitekim sistemde yatırımcıların sahip olduğu çeyrek, yarım veya tam altınlar bankaya teslim edilir ve hesaba çeyrek altın adedi üzerinden işlenir. Bu hesap türünde birim, gram bazlı altın hesaplarından farklı olarak adettir.

Örneğin bir yarım altın yatırıldığında hesapta iki adet çeyrek olarak görünür. Bu sayede yatırımcı, birikimini piyasada en yaygın kullanılan altın türlerinden biri olan çeyrek altın üzerinden doğrudan takip edebilir ve değer artışından birebir faydalanabilir. Müşteriler talep ettiğinde birikimlerini fiziki altın olarak alabilir.

Çeyrek Altın Hesabı Nasıl Açılır?

Çeyrek altın hesabı açma işlemi, bankaların dijital kanalları ve fiziki altın teslimi ile şube üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu yöntemlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Dijital Kanallar Aracılığıyla Çeyrek Altın Hesabı Açma

Bankaların dijital kanalları aracılığıyla çeyrek altın hesabı açılabilmektedir. Müşteriler, mobil uygulama ya da internet bankacılığına giriş yaparak “Yatırım” veya “Altın Hesapları” menüsünden kolayca çeyrek altın hesabı açabilir. Bu hesap üzerinden çeyrek altın satın alındıktan sonra birikim yapmaya başlayabilirler. Örneğin VakıfBank ve Kuveyt Türk gibi bankalar, dijital kanallar üzerinden hızlı ve pratik şekilde hesap açma imkanı sunmaktadır.

Şube Aracılığıyla Çeyrek Altın Hesabı Açma

Bankaların fiziki şubeleri aracılığıyla çeyrek altın hesabı açılabilmektedir. Müşteriler, ellerindeki Darphane basımı çeyrek, yarım veya tam altınları banka şubesine götürerek hesap açma talebi oluşturabilir. Banka, teslim alınan altınları ekspertiz sürecinden geçirir ve karşılığını çeyrek altın adedi olarak hesaba işler.

Çeyrek Altın Hesabı Hangi Bankalarda Var?

2026 yılında çeyrek altın hesabı olan bankalar arasında

Vakıfbank

Vakıf Katılım

Emlak Katılım

Halkbank

Kuveyt Türk yer almaktadır.

VakıfBank Çeyrek Altın Hesabı

VakıfBank tarafından sunulan çeyrek altın hesabının temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

Hesap, Darphane tarafından üretilen çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik altın türlerinin yatırılabildiği fiziki bir depo hesabı olarak çalışır.

Yatırımlar en az 1 adet/birim ve katları şeklinde yapılabilir.

Fiziki altınların talep edilmesi durumunda altınlar, bankanın belirlediği şubelerden Darphane üretimi yeni tarihli olarak geri alınabilir.

Hesapta biriken altınlar Türk Lirasına çevrilebilir ya da farklı çeyrek altın hesapları arasında virman/havale işlemi yapılabilir.

İşlemler 916,66/1000 saflığındaki çeyrek altın birimi üzerinden gerçekleştirilir. Ayrıca her işlem çeyrek altın adedi üzerinden hesaplanır.

Altınlar, banka tarafından çalınma veya kaybolma riskine karşı korunur. Bu sayede kiralık kasa gibi ek saklama masrafları ödemeye gerek kalmaz.

Tüm çeyrek altın işlemleri banka üzerinden masrafsız şekilde yapılabilir.

Bu hesap ile vadeli altın mevduat hesabı açılabilir.

Vakıf Katılım Çeyrek Altın Hesabı

Vakıf Katılım tarafından sunulan çeyrek altın hesabının temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

Müşteriler, Darphane iş birliği sayesinde ziynet altınlarını banka şubelerine teslim ederek çeyrek altın hesabına yatırabilir.

Hesap; çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik ziynet altınların adet bazında izlenmesine imkan sunar.

Hesaptaki çeyrek altınlar fiziki olarak geri alınabilir.

Hesapta yalnızca çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik ziynet altınların fiziki alımı ve teslimi yapılır. Dolayısıyla hurda veya farklı türde altınlar kabul edilmemektedir.

Fiziki teslim ve fiziki çekim işlemleri banka tarafından masrafsız olarak gerçekleştirilebilir.

Müşteriler Merkez, Ümraniye, Maltepe, Fatih ve Beykent şubelerinden hesap açabilir ve ziynet altınları adet olarak hesaplarına yatırabilir.

Altın değerleme ve ekspertiz işlemleri T.C. Darphane tarafından yapılır.

Emlak Katılım Çeyrek Altın Hesabı

Emlak Katılım tarafından sunulan çeyrek altın hesabının temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

Banka, altınları çalınma ve kaybolma riskine karşı korur ve kiralık kasa veya sigorta maliyeti gibi ek giderleri ortadan kaldırır.

Hesaba, fiziki olarak sahip olunan ziynet altınlar (çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik) yatırılabilir ve istenildiğinde tekrar fiziki olarak geri alınabilir.

Emlak Katılım hesapları arasında çeyrek altın transferi yapılabilir.

Hesaba altın yatırma ve çekme işlemleri değerleme kaybı olmadan yapılabilir.

Tüm işlemler masraf ve komisyon ödemeden gerçekleştirilebilir.

Emlak Katılım Kazandıran Çeyrek Hesap

Emlak Katılım tarafından sunulan kazandıran çeyrek hesabın temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

Müşteriler, mevcut çeyrek altın hesabı bakiyelerini çeyrek altın katılma hesabına aktararak kâr payı elde edebilirler.

Banka tarafından belirlenen kâr paylaşım oranına göre gram altın üzerinden kazanç sağlanır.

Elde edilen kâr payı, müşterinin cari gram altın hesabına otomatik olarak sistem üzerinden aktarılır.

Hesap, internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden açılabilir.

1 ay vadeli hesap minimum 50 adet çeyrek altın yatırılarak açılabilir.

3 ay, 6 ay ve 1 yıl vadeli hesaplar minimum 10 adet çeyrek altın yatırılarak açılabilir.

Vade süresi dolmadan hesaptan çeyrek altın eksiltmek isteyen müşterilerin hesapları otomatik olarak kapanır.

Vade sonunda müşteriler, sahip oldukları fiziki ve/veya kaydi çeyrek altınları aynı hesaba yeniden ekleyebilirler.

1 adet çeyrek altının 995 saflık ayara çevrilmesi ile gram bazında hesaplanır.

1 adet çeyrek altın, 24 ayar karşılığı olarak 1,61 gram kabul edilir.

Halkbank Çeyrek Altın Hesabı

Halkbank tarafından sunulan çeyrek altın hesabının temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

Vadesiz çeyrek altın mevduat hesabı yalnızca bireysel müşteriler tarafından açılabilir.

Hesaba bir seferde asgari 1 çeyrek altın, azami 500 çeyrek altın (yarımlık, birlik, iki buçukluk ve beşlik altın karşılığı) yatırılabilir.

Hesap bakiyesi yalnızca fiziki olarak teslim edilen Darphane ziynet altınlarından oluşabilir.

Birikimler, müşteri hesabında çeyrek altın adedi olarak takip edilir.

Hesaptaki çeyrek altınlar, masrafsız olarak satılabilir.

Önceden şubeye bildirmek kaydıyla hesaptan çeyrek altın çekilebilir.

Hesaptan, bankaya ait başka bir vadesiz çeyrek altın mevduat hesabına çeyrek altın transferi yapılabilir.

Kuveyt Türk Çeyrek Altın Hesabı Açma

Kuveyt Türk tarafından sunulan çeyrek altın hesabının temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

Hesabı açmak için Kuveyt Türk müşterisi olmak yeterlidir.

Çeyrek altın hesabı açmak için Kuveyt Türk Mobil, Kuveyt Türk İnternet Şube ve fiziki Kuveyt Türk şubeleri tercih edilebilir.

Hesaba 22 ayar saflıkta ve 1,75 gram ağırlığındaki Kuveyt Türk ambalajlı çeyrek altınlar yatırılabilir.

Talimat vererek düzenli altın birikimi yapılabilir.

Kuveyt Türk hesapları arasında çeyrek altın transferi gerçekleştirilebilir.

İleri tarihli çeyrek altın alım emri verilebilir.

Müşteriler, fiziksel altın ürünlerine Kuveyt Türk şubeleri aracılığıyla sahip olabilir.

En İyi Çeyrek Altın Hesabı Hangi Bankada?

2026 itibarıyla en iyi çeyrek altın hesabı seçimi, yatırımcının hedefleri ve birikim tercihlerine göre değişmektedir. Genel olarak öne çıkan bankalar arasında VakıfBank, Halkbank ve Kuveyt Türk yer almaktadır. Özellikle alım-satım makası (alış-satış farkı) düşük olduğu için Kuveyt Türk ve diğer katılım bankaları sık işlem yapan veya düzenli birikim yapan yatırımcılar tarafından daha avantajlı bulunurken, VakıfBank ve Halkbank ise devlet bankası güvenilirliği ve basit saklama özelliğiyle tercih edilmektedir.

Çeyrek Altın Hesabında Alım-Satım Nasıl Yapılır?

Çeyrek altın hesabının açılışı sonrasında yatırımcılar, hesaplarına TL yatırabilir veya fiziki çeyrek altın teslim ederek bakiye oluşturabilir. Bazı bankalar yalnızca TL yatırımı ile işlem yapılmasına izin verirken bazı bankalar fiziki altın kabul etmektedir. Çeyrek altın alım ve satım fiyatları, bankalar tarafından belirlenen güncel kurlara göre yatırımcılara sunulur. Bu nedenle fiyatlar, kurumlar arasında farklılık gösterebilir. Yatırımcılar, belirlenen limitler dahilinde istedikleri miktarda çeyrek altın alabilir ve sahip oldukları altınları TL karşılığında satabilir. Ayrıca bazı bankalar alım-satım işlemleri için belirli saat sınırlamaları veya minimum/maksimum işlem limitleri uygulayabilir. Dolayısıyla bu limitlere dikkat etmek oldukça önemlidir.

Fiziki altın talebi durumunda bankalar tarafından belirlenen şubeler aracılığıyla Darphane üretimi, güncel tarihli çeyrek altın teslimi gerçekleştirilir. Ancak fiziki teslim imkanları bankadan bankaya değişiklik gösterebildiği için müşterilerin bankanın belirlediği şubeleri incelemesi önemlidir.

Çeyrek Altın Hesabındaki Altın Fiziksel Olarak Alınabilir mi?

Evet, çeyrek altın hesabındaki altınlar fiziksel olarak alınabilir. Banka bazında çeyrek altın hesaplarından fiziksel altın alma işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

VakıfBank: Fiziki altın, bankanın belirlediği şubeler aracılığıyla alınabilir. Teslim edilen altınlar Darphane üretimi yeni tarihli ziynet altınlarıdır.

Vakıf Katılım: Fiziki altın, şubeler aracılığıyla alınabilir. Sadece çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik ziynet altınları teslim edilebilir.

Kuveyt Türk: Fiziksel altın, şubeler aracılığıyla alınabilir. Teslim ücretleri ve stok durumu şubeye göre değişebilir.

Halkbank: Vadesiz Çeyrek Altın Hesabı bakiyesinde bulunan altınlar fiziki olarak teslim edilir.

Emlak Katılım: Müşteriye, yeni tarihli ve piyasada dolaşımda olmayan altınlar teslim edilir. Müşterinin talebine bağlı olarak bakiyenin tamamı veya bir kısmı çekilebilir.

Çeyrek Altın Hesabının Avantajları Nelerdir?

Çeyrek altın hesabının avantajları aşağıdaki gibidir:

Fiziki Altın Güvencesi: Hesapta biriken bakiye, talep edildiğinde Darphane üretimi yeni tarihli ziynet altınları olarak fiziki şekilde alınabilir.

Güvenli Birikim: Evde veya başka bir yerde altın saklama riskine karşı bankada güvenli bir şekilde birikim yapılabilir.

Esnek Yatırım: Hesaba çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik altın birimleri şeklinde yatırımlar yapılabilir.

Düşük Masraf: Çoğu bankada fiziki teslim ve çekim işlemleri için ek masraf alınmaz.

Likidite Kolaylığı: İhtiyaç halinde altınlar, vadesiz hesaplar gibi kolayca çekilebilir.

Çeyrek Altın Hesabının Dezavantajları Nelerdir?

Çeyrek altın hesabının dezavantajları aşağıdaki gibidir:

Yalnızca Ziynet Altını Kabul Edilir: Hesaba, hurda veya farklı gramajdaki altınlar yatırılamaz.

Şube Stokuna Bağlı Teslim: Fiziki altın çekimi, bankanın şube stok durumuna bağlıdır. Banka, müşterilerin talep ettiği miktarı hemen karşılayamayabilir.

Kârlılık Sınırlı: Banka hesabında altın birikimi, piyasa fiyat değişimlerinden etkilenir ve faiz getirisi yoktur.

Kaydi Altın Yatırımı Yok: Fiziki altın teslimi olmadan hesaba bakiye eklenemez.

Altın Hesabı mı Çeyrek Altın Hesabı mı?

Altın hesabı, bankada açılan ve altının değerine endeksli bir yatırım aracıdır. İşlem kolaylığı, 7/24 alım-satım imkanı ve genelde daha düşük alış-satış farkı sayesinde piyasa hareketlerinden yararlanmaya daha uygundur. Ayrıca bazı bankalarda vadeli seçeneklerle ek getiri (faiz/kâr payı) elde etme imkanı da olabilir. Bu yönüyle daha likit ve esnek bir yapı sunar.

Çeyrek altın hesabı ise doğrudan fiziki ziynet altına dayalı bir birikim modelidir. Altınlar adet bazında tutulur ve talep edildiğinde fiziki olarak çekilebilir. Ancak işçilik etkisi, daha yüksek makas aralığı ve fiziki süreçlere bağlı sınırlamalar nedeniyle al-sat odaklı kârlılık açısından genelde daha dezavantajlıdır.

Altın hesabı, vadeli ve vadesiz altın hesabı ve hesap açılış adımlarını öğrenmek için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Gram Altın Hesabı mı Çeyrek Altın Hesabı mı Daha Kârlı?

Gram altın hesabı ile çeyrek altın hesabı arasındaki kârlılık, yatırımcının tercihine ve beklentisine göre değişmektedir. Gram altın hesabı, işlem kolaylığı ve esnekliği sayesinde genellikle daha avantajlıdır. Küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi, 7/24 alım-satım imkanı sunması ve fiyatların uluslararası piyasalara bağlı olarak anlık güncellenmesi yatırımcıya hızlı hareket etme fırsatı verir. Ayrıca fiziki altındaki işçilik maliyetinin bulunmaması ve alış-satış farkının görece daha düşük olması, özellikle kısa ve orta vadede maliyet avantajı sağlar. Bazı bankalarda vadeli seçeneklerle ek getiri elde edilebilmesi de bu hesabı öne çıkaran unsurlar arasındadır.

Çeyrek altın hesabı ise fiziki altın biriktirmeyi tercih edenler için uygun bir seçenek olabilir. Birikimler adet bazında takip edilir ve talep edildiğinde fiziki olarak teslim alınabilir. Ancak ziynet altınlarda işçilik etkisi ve alış-satış farkının daha yüksek olması, maliyetleri artırabilir. Ayrıca fiziki süreçlere bağlı olması ve işlem esnekliğinin sınırlı kalması nedeniyle aktif alım-satım açısından gram altın hesabına kıyasla daha düşük bir kârlılık sunabilir.

Dolayısıyla aktif alım-satım yapmayı planlayan ve maliyet avantajı arayanlar için gram altın hesabı; fiziki altın biriktirmek ve uzun vadede saklamak isteyenler için ise çeyrek altın hesabı daha uygun bir tercih olabilir.

SIK SORULAN SORULAR

Çeyrek Altın Hesabı Açmak İçin Minimum Tutar Ne Kadar?

Çeyrek Altın Hesabı için minimum tutar bankadan bankaya değişmekle birlikte, genellikle en az 1 adet çeyrektir. Hesaplar adet bazında çalıştığı için yatırım ve birikimler 1 çeyrek ve katları şeklinde gerçekleştirilir. TL karşılığı ise altının güncel fiyatına göre farklılık gösterir.

Çeyrek Altın Hesabında Makas Aralığı Ne Kadar?

Çeyrek altın hesabında makas aralığı, bankaya ve işlem saatlerine göre değişmekle birlikte genellikle %2 ile %14 arasındadır. Bu aralığın geniş olmasının temel nedeni, ziynet altınlarda bulunan işçilik maliyeti ve fiziki teslim süreçleridir.

Çeyrek Altın Hesabında Altın Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Çeyrek altın hesabındaki altın fiyatı, hesaba yatırılan veya hesaptan çekilecek çeyrek altının gram değeri esas alınarak belirlenir. Bankalar, gram değerini hesaplamak için uluslararası ons altın fiyatı ile güncel dolar kuru (USD/TRY) verilerini kullanır. Genel olarak hesaplanan gram değerine küçük bir alım-satım farkı eklenir ve bu fark işçilik ve kâr payını kapsar.

Çeyrek Altın Hesabı Hafta Sonu İşlem Yapılabilir mi?

Evet, bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı üzerinden hafta sonu (Cumartesi-Pazar) çeyrek altın alım-satımı yapılabilir. Ancak makas aralığı, hafta sonu piyasalar kapalı olduğundan hafta içi oranlarına göre daha geniştir ve işlemler genellikle hafta sonu mesai dışı kur üzerinden gerçekleşir. Bu nedenle yatırımcılar, hafta sonu maliyetinin daha yüksek olabileceğini unutmamalıdır.

Çeyrek Altın Hesabı TMSF Güvencesinde mi?

Evet, bankalarda açılan çeyrek veya gram altın hesapları, vadesiz veya vadeli altın mevduatı kapsamında TMSF güvencesine tabidir. 2026 itibarıyla, bir kişi için bir bankadaki altın mevduat ve katılım fonu toplamı 1.200.000 TL’ye kadar devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Yani bu limite kadar olan birikimler, banka güvenliğinin yanı sıra devlet garantisiyle de korunur.

Çeyrek Altın Hesabında Getiri Nasıl Artırılır?

Çeyrek altın hesabında getiriyi artırmak için birkaç strateji uygulanabilir. Öncelikle altın birikimini fiziksel olarak saklamak yerine banka hesabında tutmak, alım-satım makas aralığı ve işçilik maliyetlerinden kaçınmayı sağlar. Ayrıca altın katılma hesapları veya vadeli altın mevduat hesapları tercih edilerek kâr payı veya faiz geliri elde edilebilir (gram bazında). Düzenli olarak küçük tutarlarda alım yapmak ve düşük komisyonlu bankaları seçmek de toplam getiri potansiyelini yükselten yöntemler arasındadır.

Çeyrek Altın Hesabı Enflasyona Karşı Korur mu?

Çeyrek altın hesabı, yüksek enflasyon dönemlerinde birikimlerin alım gücünü korumak için güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Altın fiyatları genellikle enflasyonla paralel hareket ettiği için birikimlerin değeri zamanla erimez. Ancak kısa vadede fiyatlar yüksek dalgalanma gösterdiğinden ve düzenli faiz/kâr payı gibi nakit getiri sağlamadığından, kısa vadeli kazanç için sınırlı koruma sunar.

Çeyrek Altın Hesabı ile Birikim Yapmak Mantıklı mı?

Evet, çeyrek altın hesabı güvenli ve uzun vadeli birikim için uygundur. Bu hesaplar, fiziki altın biriktirme imkanı sunar ve çoğu bankada teslim/çekim masrafsızdır. Ancak hesap faiz veya kâr payı sağlamaz ve yalnızca ziynet altını kabul eder. Bu nedenle uzun vadede birikimin değerini korumak için mantıklı bir tercih olarak değerlendirilebilir.

Çeyrek Altın Hesabı Mobil Uygulamadan Açılabilir mi?

Evet, birçok bankada çeyrek altın hesabı internet ve mobil bankacılık üzerinden kolayca açılabilir. Fiziki altın yatırmadan 7/24 alım-satım yapılabildiği gibi uygulama üzerinden hesap açma ve yönetim işlemleri de gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla müşteriler, hesap açma işlemini banka şubesine gitmeden cep telefonundan tamamlayabilir.

Çeyrek Altın Hesabı Ortak Hesap Olarak Açılabilir mi?

Çeyrek altın hesabının ortak hesap olarak açılıp açılamayacağı bankadan bankaya değişir. Bazı bankalar, özellikle eşler veya aile üyeleri için müşterek hesap açmaya izin verirken diğer bankalar yalnızca tek gerçek kişiye hesap açılmasına olanak tanır. Bu nedenle hesap açılmak istenen bankanın müşteri hizmetleri veya şubesi ile görüşülerek ortak hesap açılış şartlarının netleştirilmesi en doğru yöntem olarak kabul edilmektedir.

Çeyrek Altın Hesabı Kapatıldığında Altın Ne Olur?

Çeyrek altın hesabı kapatıldığında hesapta biriken altınlar fiziki olarak talep edilirse banka, belirlediği işçilik veya komisyon karşılığında altını müşteriye teslim eder. Ayrıca altınlar, o anki banka alış kuru üzerinden Türk Lirası (TL) olarak hesaba aktarılabilir. Çoğu banka, hesap kapatma işlemini dijital kanallar üzerinden TL olarak gerçekleştirerek hızlı ve pratik bir çözüm sunar.