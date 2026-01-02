Metal Kredi ve Banka Kartı Veren Bankalar 2026 2026 yılında metal kredi ve banka kartı veren bankalar, metal kredi kartlarının yıllık ücretlerinin yanı sıra tüm avantaj ve dezavantajları!

Prestijin ve ayrıcalıkların simgesi haline gelen metal kredi ve banka kartı son yıllarda dikkat çeken yeniliklerden biri haline geldi. Bu yazımızda metal kredi kartının ne olduğunu, hangi bankalarda verildiğini, nasıl alındığını ve standart kredi kartlarına göre farklarını ele alacağız. Ayrıca metal kredi kartının avantajlarına ve dezavantajlarına değineceğiz. Öte yandan her bankanın sunmuş olduğu metal kredi kartı yıllık ücretini tablo halinde sunacağız.

Metal Kredi Kartı Nedir?

Metal kredi kartı, paslanmaz çelik ya da titanyum gibi metal alaşımlı malzemeler kullanılarak üretilen, dayanıklılığın ve şıklığın ön planda olduğu bir kredi kartıdır. Metal kredi kartı genel olarak belirli bir harcama limitini karşılayan ya da bankada belirli bir varlığı bulunan müşterilere sunulan özel bir karttır. Bu özelliği ile metal kredi kartları prestijin bir sembolü olarak görülmektedir. Bunlara ek olarak metal kredi kartları havalimanı, otel ve restoran gibi çeşitli yerlerde kullanıcılarına avantajlı fırsatlar sağlamaktadır.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Metal Kredi Kartı Veren Bankalar 2026

2026 yılında metal kredi kartı veren bankalar şöyle sıralanabilir:

Garanti BBVA: American Express Metal The Platinum Kart

VakıfBank: Platinum Plus Kart, Metal Metal Business Card, Metal Pro Card

Yapı Kredi: Crystal Kart

Halkbank: Paraf Premium Kart

Denizbank: Metal Kart

Bu kartların özellikleri ise aşağıda detaylı şekilde verilmiştir.

Garanti BBVA: American Express Metal The Platinum Kart

Garanti BBVA American Express Metal The Platinum Kart, yurt içinde ve yurt dışında yüksek harcama profili ve ayrıcalıklara ihtiyaç duyan kullanıcılar için tasarlanan seçkin bir kredi kartıdır. Metal tasarımı sayesinde kullanıcılara prestij katan bu kart sayesinde özellikle seyahat harcamalarına özel çeşitli indirim, kampanya ve 7/24 concierge hizmetleri sunulur. Ayrıca Garanti BBVA American Express Metal The Platinum Kart ile üye işyerlerine özel ayrıcalıklardan yararlanırken, restoran harcamalarında %5, otel harcamalarında %3 oranında indirim sağlanır. Diğer yandan Membership Rewards programı ile her alışverişte puan kazanma fırsatı sunulur.

VakıfBank: Platinum Plus Kart

Platinum Plus Kart, Vakıfbank tarafından seçkin müşterilere özel sunulan metal kredi kartıdır. Şık bir tasarıma sahip olan VakıfBank Platinum Plus Kart sayesinde tüm alışverişlerde kazanılan Worldpuanlar 2,5 ile çarpılarak daha değerli hale gelir. Biriken puanlar ise süresiz olarak kullanılabilir. Bu kredi kartı özellikle uçak bileti, seyahat, konaklama ve restoran harcamalarında çeşitli avantajlar sağlar. Restoran harcamalarında %20, yurtdışı alışverişlerinde ise %5 oranında indirim elde edilir. Öte yandan VakıfBank Platinum Plus kartın aidat ücreti diğer metal kredi kartlarına göre daha düşüktür.

Vakıfbank: Metal Metal Business Card

VakıfBank Metal Business Card, metal alaşımlı premium tasarımıyla ticari müşterilere hem prestij hem de avantaj sağlayan üst segment bir kredi kartıdır. Yurt dışı harcamalarında %5 oranında indirim sunması sayesinde iş seyahatlerinde önemli bir avantaj sağlar. Bu harcamalardan elde edilen puanlar ise seyahat, otel ve benzeri harcamalarda 2 kat değerli hale gelir. VakıfBank Metal Business Card’da yıllık kart aidatı alınmaması ve 7/24 concierge desteği sunulması ise hem maliyet hem de kullanım kolaylığı açısından ek avantaj sağlar.

Vakıfbank: Metal Pro Card

Profesyonel ve üst segment ticari müşterilere yönelik geliştirilen VakıfBank Metal Pro Card, metal gövdesiyle hem dayanıklılık hem de gösteriş sunan özel bir karttır. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan harcamalarda %5 oranında indirim sağlayan bu kart maliyetin düşmesine katkıda bulunur. Ayrıca yapılan harcamalar üzerinden iki kata varan puan kazanma imkanı sunulur. VakıfBank Metal Pro Card, 7/24 asistanlık hizmeti ile acil rezervasyon taleplerinden iş seyahatlerinin planlanmasına kadar pek çok konuda kullanıcıya kolaylık sağlar. Öte yandan kartın yıllık aidatının bulunmaması kartı işletmeler için ek gider yaratmayan bir seçenek haline getirir.

Yapı Kredi: Crystal Kart

Yapı Kredi Crystal Kart, metal tasarımı ile hem prestij hem de ayrıcalıklı hizmetler sunan özel bir kredi kartıdır. Yapı Kredi Crystal Kart sahipleri yurt içi ve yurt dışındaki restoran ve otel harcamalarında %5 oranında indirimden yararlanabilir. Bazı özel işletmelerde bu indirim oranları daha da yüksektir. Yapı Kredi Crystal Kartın concierge hizmeti sayesinde uçak bileti, otel rezervasyonu, özel ulaşım, otopark, etkinlik planlama gibi birçok alanda kişisel asistan desteği sunulur. Buna ek olarak varlık seviyesine bağlı ek ayrıcalıklar ve özel programlara erişim imkanı da bulunur.

Halkbank: Paraf Premium Kart

Halkbank Paraf Premium Metal Kart, yüksek varlık seviyesine sahip kişiler için özel olarak geliştirilen prestijli bir kredi kartıdır. Halkbank Paraf Premium Metal Kart metal gövdesi ve dikey tasarımıyla oldukça dikkat çekicidir. Bu kart ile yurt içi ve yurt dışındaki otel ve restoran harcamalarda %5, seçili restoranlarda ise %20 oranında indirim elde edilebilir. Ayrıca Halkbank Paraf Premium Metal Kart ile yurt dışı alışverişlerinde 5 kat ParafPara kazanarak harcamalar daha değerli hale getirilebilir. Öte yandan Premium Line özel destek hattı, seyahat hattı ve Lounge Key ile tüm dünyada havalimanı salonlarına ücretsiz giriş imkanı da kartın sunduğu özelliklerden bazılarıdır.

Denizbank: Metal Kart

DenizBank Metal Kart, üst segment müşterilere özel olarak sunulan metal tasarımlı seçkin bir kredi kartıdır. Genellikle sınırlı sayıda üretilen DenizBank Metal Kart, yurt içinde ve yurt dışında otel ve restoran harcamalarında %25 oranında indirim fırsatı sunmaktadır. Kuaförden araç kiralamaya, kozmetikten duty-free alışverişlerine kadar pek çok alanda avantaj sağlamaktadır. Havalimanı’nda iç ve dış hatlarda hızlı geçiş, lounge erişimi ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda lounge kullanımı gibi önemli seyahat ayrıcalıkları da mevcuttur.

Metal Banka Kartı Veren Bankalar 2026

2026 yılında Türkiye’de bankalar tarafından metal banka kartı adı altında bir ürün sunulmamaktadır. Bankaların çoğu metal tasarımları yalnızca kredi kartları için kullanmaktadır. Ancak bazı bankalarda müşterinin talebi üzerine özel olarak metal banka kartları da tasarlanabilir.

Metal Kredi Kartı Nasıl Alınır?

Metal kredi kartı başvurusunda bulunmak için öncelikle metal kredi kartı sunan bankalar arasından bir seçim yapmak gerekir. Kredi kartı başvurusu TeklifimGelsin üzerinden yapılabilir. Başvuru işlemi sayfada yer alan “Başvur” butonu ile gerçekleştirilebilir. Buna ek olarak online bankacılık, mobil uygulama, SMS ve şubeler aracılığıyla da başvuru yapılabilir.

Başvuru sırasında kimlik bilgileri, iletişim detayları ve gelir beyanı gibi belgelerin eksiksiz şekilde iletilmesi gerekir. Banka gelir düzeyi, kredi notu, mevcut borçluluk oranı ve finansal geçmiş gibi kriterler üzerinden bir değerlendirme yapar. Metal kartlar, gelir seviyesi ve harcama limiti yüksek kişilere sunulduğu için inceleme sürecinde diğer kredi kartlarına görece daha seçici davranılır.

Başvurunun onaylanması halinde kart üretim süreci başlatılır. Bazı bankalarda metal kartlar kişiye özel tasarım ve isim baskısı ile birlikte sunulur. Dolayısıyla metal kartların üretimi standart plastik kartlara göre daha uzun sürebilir. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardından metal kredi kartı başvuru sahibinin adresine kurye aracılığı ile gönderilebilir ya da şubeden teslim alınabilir. Kartın kullanıma açılması ile birlikte tüm metal kredi kartı ayrıcalıkları aktif hale gelir.

Metal Kredi Kartı Yıllık Ücretleri Nelerdir?

Banka ve Kart Yıllık Ücret Ek Kart Ücreti Garanti BBVA American Express Metal The Platinum Kart 10.465,00 TL 5.230,00 TL VakıfBank Platinum Plus Kart 1.400,00 TL - Vakıfbank Metal Business Card Aidat Yok Aidat Yok Vakıfbank Metal Pro Card Aidat Yok Aidat Yok Yapı Kredi Crystal Kart 23.500,00 TL 11.750,50 TL Halkbank Paraf Premium Kart 3.710,00 TL 1.855,00 TL Denizbank Metal Kart 11.894,50 TL Aidat Yok

Metal Kredi Kartlarının Standart Kredi Kartlarına Göre Farkları Nelerdir?

Metal kredi kartlarını standart kredi kartlarından ayıran özellikler arasında tasarım farklılıkları, hizmet farklılıkları ve ücret farklılıkları gibi maddeler yer alır. Aşağıda metal kredi kartları ile standart kredi kartlarının farkları detaylı bir şekilde ele alınmıştır:

Kartın İmalatında Kullanılan Malzeme Farklılıkları: Metal kredi kartlarını standart kredi kartlarından ayıran en temel özellik kartın yapım aşamasında plastik yerine paslanmaz çelik ve titanyum gibi metal alaşımlı malzemelerin kullanılmasıdır. Bu sayede metal kredi kartları daha kaliteli ve uzun ömürlü olur.

Tasarım Farklılıkları: Metal kartlar standart kredi kartlarına göre daha minimal ve zarif bir tasarıma sahiptir. Standart kredi kartlarında baskı yöntemi kullanılırken metal kartlardaki isim ve logo lazer kazıma yöntemiyle işlenir. Bu sayede daha prestijli bir görüntü oluşur.

Hizmet Farklılıkları: Metal kredi kartlarına özel olarak lounge erişimi, concierge desteği, ücretsiz seyahat sigortası, restoran ve otel indirimleri gibi hizmetler sunulurken standart kredi kartlarında bu hizmetler genellikle daha sınırlıdır.

Yıllık Ücret Farklılıkları: Standart kredi kartlarında yıllık üyelik ücretleri çok daha düşükken metal kredi kartlarında bu ücret sunulan ek hizmetler nedeniyle daha yüksektir.

Gelir Farklılıkları: Standart kredi kartlarında yüksek gelir şartı aranmazken metal kredi kartları sadece belirli bir harcama limitini karşılayan ya da bankada belirli bir varlığı bulunan müşterilere özel olarak sunulur.

Statü ve İmaj Farklılıkları: Metal kredi kartları bankaların sadece özel müşteriler için tasarladığı bir üründür. Dolayısıyla bu kartlara sahip olan kullanıcılar, finansal güç ve statü göstergesi olarak kabul edilir.

Üretim ve Teslim Farklılıkları: Standart kredi kartları en fazla bir hafta sonra kullanıcıya teslim edilirken metal kredi kartları özel üretim sınıfına girdiği için basım ve teslimat süresi daha uzundur.

Metal Kredi Kartı Avantajları Nelerdir?

Metal kredi kartları standart kredi kartlarına kıyasla tasarım ve hizmet açısından pek çok avantaj sunar. Bu avantajlardan ilki metal kredi kartlarının üretiminde paslanmaz çelik ve titanyum gibi dayanıklı metallerin kullanılmasıdır. Bu sayede elde daha ağır bir his oluşturur ve uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Metal kartlarda kullanılan zarif ve minimalist tasarımlar sayesinde ise daha prestijli bir imaj elde edilir.

Buna ek olarak metal kredi kartları havalimanı lounge erişimi, concierge hizmeti, ücretsiz seyahat sigortası ve otel ile restoran indirimleri gibi çeşitli avantajlar da sunar. Özellikle sık seyahat eden kullanıcılar için bu avantajlar oldukça önemlidir.

Öte yandan metal kredi kartı sahipleri bankaların gözünde özel müşteri statüsünde yer alır. Dolayısıyla metal kredi kartı sahipleri özel kampanyalardan yararlanabildiği gibi müşteri hizmetlerinde öncelik hakkına da sahiptir. Bu özellikler sayesinde metal kredi kartları bir kredi kartının ötesinde konfor, statü ve ayrıcalık sunan bir araç niteliğindedir.

Metal Kredi Kartı Dezavantajları Nelerdir?

Metal kredi kartı çeşitli alanlarda sayısız avantaj sunmasına rağmen bazı dezavantajları da beraberinde getirir. Bunlardan en önemlisi yıllık üyelik ücretlerinin standart kredi kartlarına kıyasla oldukça yüksek olmasıdır. Bu dezavantaj kartın tüm avantajlarını değerlendiren kullanıcılar için sorun teşkil etmezken karttan tam anlamıyla yararlanamayan kullanıcılar için ekstra maliyet anlamına gelir. Bunun dışında metal kredi kartlarının sadece yüksek gelirli müşterilere sunulması, onay sürecinin ve kartın teslimat süresinin daha uzun olması da dezavantajlar arasında yer alır.

Buna ek olarak metal kredi kartlarının yapımında paslanmaz çelik ya da titanyum kullanılmasından kaynaklı olarak kartın standart kartlarına kıyasla daha ağır olması da dezavantajlardan biri olarak sayılabilir. Öte yandan metal kartlar her ne kadar prestij sembolü olarak görülse de karta özel sunulan avantajların bir çoğu belirli harcama tutarlarına bağlıdır.