Hesap Özeti Erteleme Nedir? Nasıl Yapılır? Mantıklı mı? 2026 Hesap özeti ertelemenin ne olduğu, ne işe yaradığı ve nasıl yapıldığının yanı sıra hesap özeti ertelemenin mantıklı olup olmadığına dair her şey!

Günümüzde hızla artan yaşam maliyetleri ve beklenmedik harcamalar, kredi kartı borçlarının düzenli şekilde ödenmesini zorlaştırmaktadır. Tam da bu noktada bankalar tarafından müşterilere sunulan kredi kartı hesap özeti erteleme seçenekleri, müşterilerin ödeme zorunluluğunu erteleyerek nakit akışlarının dengelenmesine imkan tanımaktadır.

Bu yazımızda hesap özeti ertelemenin ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve ne zaman sonuçlandığını inceleyeceğiz. Ayrıca bu işlemin ne işe yaradığına, nasıl hesaplandığına ve mantıklı olup olmadığına dair merak edilen sorulara yanıtlar vereceğiz. Son olarak 2026 yılında hesap özeti erteleme imkanı sunan bankalar hakkında bilgiler sunacağız.

Hesap Özeti Erteleme Nedir?

Hesap özeti erteleme, kredi kartı borcunun tamamını ödemek yerine, borcun bir kısmını veya tamamını bir sonraki döneme aktarma işlemidir. Bu işlemden yararlanmak için kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarını, son ödeme tarihine kadar ödemek gerekmektedir. Asgari tutar ödendikten sonra kalan borç miktarı da kolayca ertelenebilir. Ertelenen borç üzerine banka, belirli bir faiz oranı uygular ve bu faiz oranı bir sonraki hesap dönemine eklenir. Bazı bankalar, hesap özeti erteleme işlemi için ek bir komisyon ücreti de talep edebilir. Yani yalnızca faiz değil ekstra masraflar da devreye girebilir.

Hesap özeti erteleme işlemi genel olarak beklenmedik harcamaların ortaya çıkması ve geçici gelir dengesizliklerinin yaşanması gibi nedenlerden dolayı yapılmaktadır. Teknik açıdan ödeme kolaylığı sunan bu uygulama, müşterilerin kısa vadede nakit akışı esnekliği elde etmesine yardımcı olmaktadır.

Hesap Özeti Erteleme Ne İşe Yarar?

Hesap özeti borcu erteleme işlemi, kredi kartı borcunun tamamını ya da bir kısmını ödemekte zorlanan müşterilere vakit kazandıran bir yöntemdir. Bu yöntemin faydaları ise aşağıdaki gibidir;

Ödeme Esnekliği: Bu uygulama, borcun tamamını tek seferde ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu da müşterinin ödeme esnekliği elde etmesine yardımcı olmaktadır.

Kredi Notunu Koruma: Bu süreç, ödeme tarihlerinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçtiğinden kredi notunun olumsuz etkilenmesine de engel olmaktadır.

Bütçeyi Kontrol Altına Alma: Bu yöntem, ani harcamalar sonrası bütçenin toparlanmasını kolaylaştırarak borçların daha kontrollü bir şekilde ödenebilmesine yardımcı olmaktadır.

Hesap Özeti Erteleme Nasıl Yapılır?

Hesap özeti erteleme işlemi, kredi kartının bağlı olduğu bankaya başvurarak yapılabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için müşterinin hesap özeti erteleme talebinde bulunması gerekmektedir.

Erteleme aşamasında öncelikle kredi kartına ait mevcut dönem hesap özetinin oluşmuş olması ve asgari ödeme tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmesi önemlidir. Bu şart sağlandıktan sonra bankanın sunduğu kanallar üzerinden hesap özeti erteleme başvurusu yapılabilir. Başvuru genellikle ilgili bankanın müşteri hizmetleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. Müşteri, bu kanallar aracılığıyla ertelenecek tutarı (tamamı ya da belirli bir kısmı) seçer ve bankanın belirlediği faiz oranı ile varsa komisyon bilgilerini onaylar.

Başvurunun onaylanmasının ardından, ertelenen tutar faizlendirilerek bir sonraki hesap özetine yansıtılır. Ancak her bankanın uygulama kapsamı, faiz oranı, komisyon tutarı ve başvuru koşulları farklılık gösterebileceği için işlem öncesinde bankaya ait şartların dikkatli şekilde incelenmesi önemlidir.

Hesap Özeti Erteleme Ne Zaman Sonuçlanır?

Hesap özeti erteleme başvurusu kredi kartının bağlı olduğu bankaya iletildikten sonra genel olarak kısa sürede sonuçlanmaktadır. Pek çok banka; müşteri hizmetleri, internet bankacılığı ya da mobil bankacılık uygulaması üzerinden erteleme talebi oluşturan müşterilerin başvurularını aynı gün sonuçlandırmaktadır. Ancak başvurunun sonuçlanma süresi bankanın politikalarına ve başvurunun yapıldığı kanala göre değişiklik göstermektedir. Bu süreçte bazı bankalar başvuruyu hemen onaylarken bazı bankalar, başvurunun sonuçlanması için kısa bir inceleme süreci uygulamaktadır.

Hesap özeti erteleme başvurusu onaylandıktan sonra ertelenen tutar banka tarafından güncellenir. Ardından faiz ve varsa komisyon bilgileri sisteme tanımlanarak bir sonraki hesap özetine yansıtılır. Başvuru reddedilirse, müşteri bilgilendirilir ve mevcut ödeme planı geçerliliğini sürdürür.

Hesap Özeti Erteleme Mantıklı mı?

Hesap özeti erteleme, doğru koşullarda ve sınırlı kullanımda mantıklı bir finansal araç olabilir; ancak tamamen risksiz değildir. Bu işlem genel olarak acil durumlarda ya da tek seferlik kullanımlarda mantıklı olsa da uzun vadede faiz maliyetini ve borç yükünü artırabilir. Dolayısıyla hesap özeti erteleme işleminin sürekli kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Hesap özeti erteleme işleminin mantıklı ve riskli olduğu durumlar aşağıdaki gibidir;

Etkileri Anlamı Mantıklı / Riskli Kısa Vadeli Nakit İhtiyacını Karşılar Ani ve beklenmedik harcamalar, gelir gecikmeleri veya birden fazla ödeme yükü olduğunda, hesap özeti erteleme geçici bir nefes alma imkanı sağlar. Değerlendirmeye Alınabilir Borcu Artırır Ertelenen tutar üzerinden faiz işler ve bazı bankalar, ek komisyon uygular. Bu nedenle toplam borç tutarı artar. Sık sık kullanıldığı durumlarda ise maliyetli bir borç döngüsü yaratabilir. Riskli Finansal Disiplin Gerektirir Erteleme, planlı ve bilinçli şekilde kullanıldığında mantıklıdır. Ancak uzun vadeli bir çözüm olarak düşünülmemelidir. Borcun ertelenmesi, harcamaların kontrolsüz devam etmesine yol açarsa, finansal açıdan zararlı olabilir. Riskli Psikolojik Rahatlama Sağlar Borcu bir sonraki döneme taşımanın sağladığı psikolojik rahatlama, kısa süreli stres yönetimi açısından değerlidir. Ancak bu rahatlama borcun gerçek maliyetinin gözden kaçırılmasına da yol açabilir. Değerlendirmeye Alınabilir

Hesap Özeti Erteleme Nasıl Hesaplanır?

Hesap özeti erteleme hesaplama işlemi, kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarı ödendikten sonra kalan borcun ertelenmesi ve faiz uygulanması ile yapılmaktadır. Bu işlemin hesaplanması için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

Adım: Asgari Ödemenin Yapılması: Hesap özeti erteleme başvurusu yapmak isteyen müşterinin öncelikle kartının hesap özetindeki asgari ödeme tutarını ödemesi gerekmektedir. Adım: Ertelenen Borç Tutarının Belirlenmesi: Asgari ödemenin tamamlanmasının ardından geriye kalan borç tutarı, ertelemeye tabi tutulmaktadır. Adım: Faiz Oranının Uygulanması: Ertelemeye tabi tutulan borcun üzerine banka tarafından faiz uygulanmaktadır. Bu faiz oranı genel olarak nakit çekim faiz oranı ile aynıdır ve aylık periyotlarda hesaplanır. Adım: Komisyon ve Masrafların Belirlenmesi: Bazı bankalar, hesap özeti erteleme işlemi için komisyon ücreti ve bazı masraflar talep etmektedir. Komisyon, işlem tutarına veya bankanın belirlediği orana göre değişebilir. Erteleme masrafı ve faiz birlikte hesaplanarak toplam borç ödemesi belirlenir. Adım: Yeni Ödeme Planının Oluşturulması: Ertelenen borç, bir sonraki hesap özetine eklenmektedir. Belirlenen yeni borç, bir sonraki ödeme tarihine kadar ödenmesi gereken toplam tutarı oluşturur. Adım: Erteleme Süresinin Belirlenmesi: Erteleme süresi genellikle bir hesap dönemi (30 gün) ile sınırlıdır. Ancak bazı bankalar, borcun daha uzun süre ertelenmesine de izin verebilir. Bu durumda faiz, her dönem sonunda birikerek hesaplanır.

Hesap Özeti Erteleme Hesaplama Örneği

Hesap özeti borcu 30.000 TL olan bir bireyin, hesap özetini 1 ay ertelemesi durumunda, erteleme işlemi için KKDF ve BSMV hariç %4,00 faiz oranı uygulanırsa ödenmesi gereken faiz tutarı şu şekilde hesaplanır:

Hesap Kesim Tarihi: 18/12/2025

Bir Sonraki Hesap Kesim Tarihi: 18/01/2026

Ertelenecek Hesap Özeti Borcu: 30.000 TL

Uygulanacak Faiz Oranı: %4,00

Erteleme Faiz Hesaplaması: 1.612.00 TL

Hesap Özeti Erteleme Kaç Kez Yapılabilir?

Hesap özeti erteleme işleminde bazı bankalar, yıl içerisinde yalnızca belirli sayıda erteleme işlemine izin verirken bazı bankalar bu konuda daha esnek davranabilmektedir. Her erteleme işleminde faiz ve ek masraflar oluştuğu için tekrarlanan işlemler borcun artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle pek çok banka, erteleme işlemini sınırlı tutarak, müşteri borçlarının kontrolsüz şekilde artmasını engellemektedir.

Örneğin Yapı Kredi World Card kullanan müşteriler, hesap özetinin asgari ödeme tutarını ödedikten sonra kalan tutarı World Mobil, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi, Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla 1 ay erteleyebilmektedir. İş Bankası Maximum Kart kullanan müşteriler ise Maximum Mobil aracılığıyla hesap özetinin asgari ödeme tutarını ödedikten sonra kalan tutarın ertelemeye uygun kısmını 3 aya kadar erteleyebilir.

Hesap Özeti Ertelemede Asgari Tutarı Ödemek Gerekir mi?

Evet, hesap özeti erteleme işlemi için asgari ödeme tutarının ödenmesi gerekmektedir. Bu adım, borçların kontrol altında tutulması açısından oldukça önemlidir. Asgari ödeme yapılmazsa, erteleme başvurusu reddedilir. Erteleme işlemi, borcun tamamını ödemek yerine sadece bir kısmının ertelenmesi anlamına gelir. Ancak asgari ödeme tutarının ödenmesi, borcun artmaması ve kredi notunun olumsuz etkilenmemesi için kritik bir adımdır. Bu işlem sayesinde müşteriler, ödeme tarihleri arasında yaşanabilecek sorunları ve finansal sıkıntıları daha kolay yönetme imkanı elde edebilirler.

Hesap Özeti Erteleme Kredi Notunu Etkiler mi?

Hesap özeti erteleme işlemi, doğrudan kredi notunu etkilemez; ancak dolaylı olarak bazı etkiler yaratabilir. Erteleme işlemi, borcun ödeme zamanını uzatarak gecikme yaşanmasının önüne geçen yöntemlerden biridir. Müşteri, borcunu son ödeme tarihine kadar ödediği takdirde kredi notunda olumsuz bir değişiklik meydana gelmez. Ancak erteleme işlemi yapılmadığı takdirde ödeme süresi geçerse, gecikme faizi uygulanır ve borç geç ödenmiş olur. Bu durumda, kredi kartı borcunun geç ödenmesi kredi notunu olumsuz etkileyebilir.

Bununla birlikte hesap özeti erteleme işlemi sık bir şekilde kullanıldığında da bazı olumsuz durumlar meydana gelebilir. Bu durum kredi kartı sahibinin borçlarını sürekli ertelediğini ve ödeme gücünü zorladığını gösterebileceği için müşteri, banka tarafından yüksek riskli olarak değerlendirilebilir. Ardından banka, müşterinin kredi notunu düşürebilir.

Erteleme işlemi yapıldıktan sonra borç zamanında ya da tamamen ödendiği sürece kredi notu üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşmaz. Ancak erteleme sonrası borcun zamanında ödenmemesi halinde borç, geç ödeme olarak kaydedilir ve bu da kredi notunu olumsuz etkiler. Borcun hiç ödenmemesi ve yasal takibe düşmesi durumunda ise kredi notu ciddi şekilde zarar görür.

Hesap Özeti Erteleme Sunan Bankalar 2026

Hesap özeti erteleme imkanı sunan bankalar arasında

Türkiye İş Bankası

Yapı Kredi

Akbank

Vakıfbank bulunmaktadır.

Bu bankaların hesap özeti erteleme işlemlerine dair daha detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Türkiye İş Bankası Maximum Card Hesap Özeti Erteleme

Türkiye İş Bankası, Maximum Card ile hesap özeti erteleme işlemlerinin bir takvim yılı içerisinde, 2 dönem üst üste olmamak koşulu ile azami 3 kez yapılmasına olanak tanımaktadır. Ancak müşterilerin hesap özeti erteleme işlemi yapabilmeleri için kart veriliş tarihinden itibaren 3 ay geçmiş olması şartı aranmaktadır.

Öte yandan banka, kredi kartı borcunun 30.000 TL’nin altında olması durumunda %3,25, 30.000 TL–180.000 TL arası olması durumunda %3,75, 180.000 TL üzeri olması halinde ise %4,25 azami akdi faiz oranı uygulamaktadır. (Belirtilen oranlara KKDF ve BSMV dâhil değildir.)

Türkiye İş Bankası Maximiles Card Hesap Özeti Erteleme

Türkiye İş Bankası, Maximiles Card ile hesap özeti erteleme işlemlerinde borcun ertelenmeye uygun kısmının 3 aya kadar ertelenmesine olanak sağlamaktadır. Ancak bu işlem yalnızca ticari kredi kartlarında geçerlidir ve işlemin yapılabilmesi için kart veriliş tarihinden itibaren 3 ay geçmiş olması gerekmektedir. Ayrıca hesap özeti erteleme için minimum işlem tutarı 50 TL'dir.

Öte yandan banka, son hesap özeti borcunun 30.000 TL’nin altında olması durumunda hesap özeti erteleme işlemi için %3,25 faiz oranı uygulamaktadır. Bu oran, son hesap özeti borcunun 30.000 TL–180.000 TL arası olması durumunda %3,75, 180.000 TL üzeri​ olması durumunda ​%4,25’tir. (Tüm oranlarda KKDF ve BSMV hariç tutulmuştur.)

Yapı Kredi World Card Hesap Özeti Erteleme

Yapı Kredi, World Card ile hesap özeti erteleme işlemlerinde borcun 1 hesap özeti dönemi süresince ertelenmesini mümkün kılmaktadır.

Öte yandan banka, son hesap özeti borcunun 30.000 TL’nin altında olması durumunda hesap özeti erteleme işlemi için %3,25 faiz oranı uygulamaktadır. Bu oran, son hesap özeti borcunun 30.000 TL–180.000 TL arası olması durumunda %3,75, 180.000 TL üzeri​ olması durumunda ​%4,25’tir. (Tüm oranlarda KKDF ve BSMV hariç tutulmuştur.)

Yapı Kredi Adios Kart Hesap Özeti Erteleme

Yapı Kredi, Adios Kart ile hesap özeti erteleme işlemlerinin 3 aya kadar taksitlendirilmesini mümkün kılmaktadır. Ancak daha önce "Harcama Taksitlendir" veya "Harcama Ertele" talimatı verilen bir harcama için ikinci kez "Harcama Ertele" talimatı verilememektedir.

Banka, erteleme işleminde uygulanacak faiz oranını son hesap özeti borcuna bağlı şekilde belirlenmektedir. Buna göre son hesap özeti borcunun 0-30.000 TL arasında olması durumunda %3,25, 30.000 TL ile 180.000 TL arasında olması durumunda %3,75, 180.000 TL’nin üzerinde olması durumunda ise 1 ay için %4,25 faiz oranı uygulanmaktadır.

Akbank Axess Kart Hesap Özeti Erteleme

Akbank, Axess ile hesap özeti erteleme işlemlerinde borcun ertelenmeye uygun kısmını 3 aya kadar ertelenmesini mümkün kılmaktadır. Öte yandan dönem borcunun 0 - 30.000 TL arasında olması durumunda 1 ay için %3,25, 30.000 TL ile 180.000 TL arasında olması durumunda %3,75, 180.000 TL üzerinde olması durumunda ise %4,25 oranında faiz uygulanmaktadır.

VakıfBank Vakıf Kart Hesap Özeti Erteleme

VakıfBank, Vakıf Kart ile hesap özeti erteleme işlemlerinde borcun ertelenmeye uygun kısmını 1 ila 4 ay arasında ertelenmesini ya da 4 ila 12 ay arasında taksitlendirilebilmesini mümkün kılmaktadır. Bu işlem için uygulanan faiz oranı ise aylık %4,50’dir. Ayrıca bu işlemden faydalanabilmek için kart veriliş tarihinden itibaren en az 3 ay geçmiş olması gerekmektedir.