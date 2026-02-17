Kredi Kartı ile Fatura Ödeme Nasıl Yapılır? Kredi kartı ile fatura ve vergi borcu ödeme yöntemleri, alınan ücretler ve SGK prim ödemeleri hakkında detaylı bilgiler.

Kredi kartı ile fatura ödeme günümüzde oldukça yaygın bir yöntemdir. Elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon gibi pek çok fatura, kredi kartı kullanılarak kolayca ödenebilir.

Kredi kartı ile fatura ödemenin birkaç yolu vardır:

İnternet Bankacılığı veya Mobil Uygulama Kullanımı:

İlk olarak, kullanılan bankanın internet bankacılığı veya mobil uygulamasına giriş yapılması gerekir. Bu işlemi yapmak için kullanıcı adı ve şifre girilmelidir.

Ana menüde yer alan "Fatura Ödeme" veya "Ödemeler" sekmesine tıklanır.

Karşılaşılan listeden ödemek istenen fatura türü seçilir (elektrik, su, doğalgaz vb.).

Fatura bilgileri girilir (abone numarası, fatura numarası gibi).

Ödeme yöntemi olarak kredi kartı seçilir ve kredi kartı bilgileri girilir.

İşlem onaylanarak ödeme tamamlanır.

ATM Üzerinden Ödeme:

Banka ATM’sine gidilir ve kart yerleştirilir.

Şifre girilerek menüye ulaşılır.

"Ödemeler" sekmesi seçilir.

Fatura ödeme seçeneği seçilerek ilgili fatura türü belirlenir.

Fatura bilgileri girildikten sonra kredi kartı ile ödeme seçilir.

İşlem tamamlanır ve makbuz alınır.

Fatura Ödeme Noktaları:

Bazı bankalar ve finans kuruluşları, fatura ödeme noktaları üzerinden de kredi kartı ile ödeme yapma imkanı sunar.

Bu noktalara giderek fatura ve kredi kartı ibraz edilebilir, yetkili personelin yardımıyla ödeme gerçekleştirebilir.

Kredi Kartı ile Yapılan Ödemelerden Ücret Alınır mı?

Evet, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ücret alınır. Ancak bu ücret bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Otomatik ödeme talimatı verilen kredi kartlarında komisyon ücreti alınmaz. Fakat otomatik ödeme talimatı olmayan kredi kartı fatura ödemeleri, transfer miktarının %1 ila %2,5'i kadar bir ücrete tabii tutulabilir.

Otomatik ödeme talimatınızı iptal etmek istiyorsanız Otomatik Ödeme Talimatı Nasıl İptal Edilir? Tüm Bankalar başlıklı yazımızı okuyarak kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.

Bazı bankaların kredi kartı ile fatura ödeme ücretleri şöyledir:

Banka En Düşük Komisyon En Yüksek Komisyon En Yüksek Komisyon Oranı Halkbank 1,93 TL (1-100 TL arası) Kurum ile olan anlaşmasına göre tahsis eder. %1,93 (100 TL üzeri) Akbank 1 TL 5 TL Kurum ile olan anlaşmasına göre tahsis eder. Yapı Kredi 3 TL (1-100 TL arası) Kurum ile olan anlaşmasına göre tahsis eder. %3 (100 TL üzeri) Garanti BBVA Kurum ile olan anlaşmasına göre tahsis eder. Kurum ile olan anlaşmasına göre tahsis eder. %4,25 TL İş Bankası Kurum ile olan anlaşmasına göre tahsis eder. Kurum ile olan anlaşmasına göre tahsis eder. %2,86 TL Ziraat Bankası Kurum ile olan anlaşmasına göre tahsis eder. Kurum ile olan anlaşmasına göre tahsis eder. % 1,15 TL

Kredi Kartı ile Ödenebilen Faturalar Nelerdir?

Kredi kartı ile ödenebilecek faturaların listesi oldukça geniştir ve birçok temel hizmet faturasını kapsar.

İşte kredi kartı ile ödenebilen başlıca faturalar:

Elektrik Faturaları: Elektrik dağıtım şirketleri tarafından düzenlenen elektrik faturaları kredi kartı ile ödenebilir.

Su Faturaları: Belediyeler veya su dağıtım şirketleri tarafından düzenlenen su faturalarını kredi kartı ile ödeme imkanı bulunmaktadır.

Doğalgaz Faturaları: Doğalgaz dağıtım şirketlerinin düzenlediği doğalgaz faturaları da kredi kartı ile ödenebilen faturalar arasındadır.

İnternet ve Telefon Faturaları: İnternet servis sağlayıcıları ve telefon operatörlerinin düzenlediği faturalara da kredi kartı ile ödeme yapılabilir.

Kablo TV ve Dijital Yayın Faturaları: Kablo TV ve dijital yayın hizmeti sağlayan şirketlerin faturaları da kredi kartı ile ödenebilmektedir.

Taksitli nakit avans ile ihtiyaç kredisi arasında kararsız kaldıysanız, Taksitli Nakit Avans mı Kredi mi? Hangisi Daha Avantajlı? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kredi Kartı ile Vergi Borçları Ödemesi Nasıl Yapılır?

Kredi kartı ile vergi borçlarının ödenmesi oldukça pratik ve yaygın bir yöntemdir. Öncelikle, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesine giriş yapılarak işlemler başlatılabilir. "İnteraktif Vergi Dairesi" bölümüne girilip kimlik numarası ve şifre ile sisteme erişim sağlanabilir. Bu ekranda, ödenmesi gereken vergi borçları görüntülenerek ödeme aşamasına geçilebilir.

Kredi kartı ile ödeme seçeneği belirlenip, kart bilgileri doğru şekilde girildikten sonra işlem onaylanarak ödeme tamamlanabilir. Alternatif olarak, bankaların internet bankacılığı veya mobil uygulamaları üzerinden de vergi borcu ödemesi gerçekleştirilebilir.

Bankanın "Ödemeler" veya "Vergi Ödemeleri" sekmesine girilip TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile borç sorgulaması yapılarak kredi kartı bilgileri girilip ödeme gerçekleştirilebilir. Ayrıca vergi dairelerine doğrudan gidilerek, ödeme noktalarından kredi kartıyla borç kapatma imkânı da bulunmaktadır.

Kredi Kartı ile SGK Primleri Ödenir mi?

Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri de kredi kartı ile ödenebilen borçlar arasındadır. Ancak bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için uygun saat aralığını tercih etmek önemlidir. SGK tarafından yapılan Kredi Kartı veya Banka Kartıyla Prim Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Basın Duyurusu ile vatandaşlar, kuruma olan prim ve diğer borçlarını web sitemizdeki “Kart ile Prim Ödeme” uygulaması üzerinden kredi/banka kartıyla haftanın her günü ödeyebilmektedir. Ödemeler ise her gün 00:15 - 23:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

Öte yandan Kredi kartı ile SGK pirimi ödemenin birkaç yolu vardır:

SGK'nın Resmi İnternet Sitesi:

SGK'nın resmi internet sitesine giriş yapılır.

E-SGK bölümüne tıklanır ve "E-Borç Sorgulama ve Ödeme" ekranına ulaşılır.

Kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır.

Ödenmesi gereken prim borçları görüntülenir.

Ödeme ekranında kredi kartı bilgileri girilir ve işlemi onaylanır.

Bankaların İnternet ve Mobil Bankacılığı:

SGK prim ödemelerini, SGK prim ödemesi alan bankalara şahsen giderek ya da internet ve mobil bankacılık aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu hizmeti sunan bankalar arasında Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Albaraka, Vakıfbank, Denizbank, İş Bankası, Finansbank, HSBC ve Garanti Bankası yer almaktadır.

Aşağıdaki adımları takip ederek internet ve mobil bankacılık üzerinden ğirim ödemesi yapılabilir:

Kullanılan bankanın internet bankacılığı veya mobil uygulamasına giriş yapılır.

"SGK Ödemeleri" sekmesini seçilir.

TC kimlik numarası veya sicil numarası ile borç sorgulaması yapılır.

Ödeme ekranında kredi kartı bilgileri girilerek işlem tamamlaynır.

SGK Müdürlükleri:

SGK müdürlüklerine bizzat giderek kredi kartı ile prim ödemesi yapılabilir.

Müdürlüklerde bulunan ödeme noktalarında kredi kartı kullanılarak primler ödenebilir.

Kredi Kartı ile Ödemesi Gecikmiş Borçlar Ödenebilir mi?

Evet, kredi kartı ile ödemesi gecikmiş borçlar ödenebilir. Ancak, gecikmiş borçlarda faiz ve gecikme cezası uygulanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, ödeme yapmadan önce bu ek maliyetlerin dikkate alınması önemlidir.

Gecikmiş borçlar, bankaların internet bankacılığı, mobil uygulamaları veya doğrudan şubeleri aracılığıyla kolayca ödenebilir. Ayrıca bankalar genellikle gecikmiş borçlar için taksitlendirme imkanı sunar. Bu da borcun daha yönetilebilir hale gelmesini sağlar. İlgili kurumun ödeme noktalarına gidilerek de kredi kartı ile ödeme yapılabilir.

Bu süreçte, ödemelerin zamanında yapılması ve gelecekte ek maliyetlerle karşılaşmamak için dikkatli olunması önem taşır. Gecikmiş borçlar bu yöntemlerle ödenerek finansal yükümlülükler daha etkili bir şekilde yönetilebilir.

