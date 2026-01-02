Noterlerde Kredi Kartı Geçerli mi? Taksit ve Komisyonları 2026 Noterde kredi kartının geçerli olup olmadığı, kredi kartı taksit sayısı ve komisyon oranlarının yanı sıra noterde güvenli ödemenin nasıl yapıldığı bu rehberde!

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Kredi kartı, günlük yaşamda sıkça kullanılan ödeme araçlarından biridir. Özellikle güvenli ödeme imkanı sunan kredi kartları, yüksek miktarlı ödemelerin yapıldığı alanlarda yaygın olarak tercih edilir. Noter huzurunda yapılan alım-satım işlemleri ve vekaletnameler için gereken ödemelerin kredi kartı ile tahsil edilmesi mümkündür. Bu sayede vatandaşlar güvenli ve kolay bir şekilde işlem gerçekleştirebilirler.

Bu yazımıza noterlerde kredi kartının geçerli olup olmadığına ve noterlerde güvenli ödemenin nasıl yapıldığına dair kapsamlı bilgiler sunacağız. Ayrıca noterlerde kredi kartına taksit yapılıp yapılmadığını ve ödeme sırasında komisyon oranının uygulanıp uygulanmadığını inceleyeceğiz

Noterlerde Kredi Kartı Geçerli mi?

Evet, noterde kredi kartı geçerlidir. Kredi kartı kullanımının yaygınlaşması ile birlikte Adalet Bakanlığı’nın uygulamalarından biri olan Güvenli Ödeme Sistemi, noter işlemleri sırasında vatandaşların kredi kartı kullanmasını mümkün kılar. Bu uygulama kapsamında ödeme seçeneklerinin çoğaltılması hedeflenerek, vatandaşların nakit taşıma zorunluluğu da ortadan kalkar. Ayrıca nakit taşımadan kaynaklanan riskler de kolay bir şekilde engellenebilir.

Noterde kredi kartı kullanımı; harç, damga vergisi, değerli kağıt, tescil belge bedeli ve diğer çeşitli masrafların ödenmesini kolaylaştırır. Bu uygulama sayesinde vergi, resim ve harçların hesaplanması daha kolay olduğundan vergi kayıplarının da önüne geçilir. İşlem sırasında vatandaşların SMS ya da elektronik posta hizmetleri ile bilgilendirilmesi de, bu uygulamayı güvenli hale getirir. Güvenli Ödeme Sisteminin hayata geçirilmesi, yüksek tutarlı satışların gerçekleşmesinde para sayma, para teslim etme ya da verilen paranın sahte çıkması gibi durumların önüne geçer.

BDDK denetiminde olan banka gibi finans kuruluşları, ikinci el araç alım-satım işlemleri sırasında bireylerin mağdur olmalarını engellemek adına satış tutarını bloke etme hakkına sahiptir. Noterde kredi kartı kullanımını mümkün hale getiren uygulama ile araç alım-satım işlemlerinde tarafların birbirleriyle anlaşamaması ya da satış işleminin iptal edilmesi durumunda dolandırıcılık ya da hileli işlemlerin önüne geçilir. Bu durumda alıcıya yatırılan para miktarı, kayıt sırasında ödeme yapılan banka hesabına iade edilir.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Noterlerde Kredi Kartı Taksit Sayısı Ne Kadar?

Noterde kredi kartı ile ödeme yapılması mümkün olsa da, taksitlendirme imkanı sunulmamaktadır. Bankaların komisyon oranları ve taksit sayıları değişiklik gösterdiği için, taksit işlemlerine dair henüz bir anlaşma bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen dönemlerde bankaların sabit komisyon oranları belirlemesi ve noter ile anlaşma sağlaması durumunda bu konu ile ilgili gelişmelerin yaşanması beklenmektedir. Gelişmenin yaşanması halinde işlem yapılan noter ile iletişime geçerek bilgi almak gerekmektedir.

Sıfır ve 2.El Noter Araç Satış Ücreti 2026 adlı yazımızı okuyarak sıfır ve 2. el aracın noter satışının nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz. Ayrıca araç satışında noter ücretini ve bu ücreti kimin kimin ödeyeceğini inceleyebileceğiniz gibi araç alımında noterden istenen belgelerin hangileri olduğu hakkında da kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.

Noterlerde Kredi Kartı Komisyon Oranları Ne Kadar?

Noterlerde kredi kartı ile ödeme yapıldığı takdirde herhangi bir komisyon oranı alınmamaktadır. Türkiye Noterler Birliği’nin eski Başkanı Dursun Cin’in 2020 yılında yaptığı açıklamalar doğrultusunda; yapılan kapsamlı çalışmalarla Türkiye’de bulunan noterliklerde kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için Noterler Birliği ve bankalar arasında protokol imzalandığını dile getirmişti. Bu kapsamda nakit taşıma zorunluluğunu ve nakit taşımadan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak için sunulan Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasında, kart hamilinden komisyon ücreti alınmamasına dair anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Vatandaşların hakkını korumak ve paranın karşı tarafa transferini gerektiren noterlik işlemlerinde uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi, devlete olan güvenin artmasını ve mali denetimlerin daha güvenli hale gelmesini sağlamaktadır.

Noter Güvenli Ödeme Nasıl Yapılır?

Noter güvenli ödeme, satış işlemleri sırasında satıcı ile aracının haklarını koruyan bir sistemdir ve bu sistemin uygulanabilmesi için bazı adımların takip edilmesi gerekir. Noter güvenli ödeme sistemi ile ödeme yapabilmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir;

Satıcının Aracı Kuruluşu uygulamasına giriş yapması ve istenen bilgileri girerek kayıt işlemini tamamlaması,

Sistem tarafından cep telefonuna gönderilen otomatik referans numarasını kaydetmesi,

Kaydedilen referans numarası ile birlikte Güvenli Ödeme Sistemi’ne giriş yapması,

Bilgilerin doldurulmasının aradından satıcı tarafından sisteme girilen tutarın hesaba yatırılması,

Noter huzurunda satış işleminin gerçekleştirilmesi ve tutarın otomatik olarak satıcıya aktarılması.

Bu işlemler sırasında satıcı tarafından hesaba yatırılan tutar, satış işlemi gerçekleşene kadar bloke tutulur. Ancak satıcı tarafından sisteme girilen tutarı hesaba yatırmadıysa; sistem otomatik olarak noterlikte satış işleminin yapılmasına engel olur. Bu durum, satıcının güvenliğini ve haklarını korumak açısından son derece önemlidir.

Senetle Araba Nasıl Alınır? Peşinatsız Senetle Araba Var mı? adlı yazımızı okuyarak senetle arabanın nasıl alındığını inceleyebilirsiniz. Ayrıca elden senetle araba almanın güvenli olup olmadığını ve senetle alınan arabanın satılıp satılamayacağını öğrenebilirsiniz.

Noterde Araç Satışında Kredi Kartı Geçerli mi?

Evet, noterde araç satışı yaparken kredi kartı kullanımı mümkündür. Bu işlem, ödemelerin kolay ve güvenli bir şekilde yapılmasını mümkün kılar. Güvenli ödeme sistemi ile sunulan kredi kartı ile ödeme yöntemi, para transferleri sırasında hem alıcının hem de satıcının haklarını korumaya yardımcı olur. Bu ödeme sistemi sırasında alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ödenmesi gereken tutar, noterlerde açılan emanet hesaplara aktarılır. Ardından noter işlemleri gerçekleşir ve satış ile ortaya çıkan bedel, emanet hesaptan satıcının hesabına aktarılır.

Noterde araç satarken kredi kartı kullanımını mümkün kılan sistem, yüksek tutarlı işlemlerin güvenli şekilde karşı tarafa aktarılmasını mümkün kıldığı gibi, sahtecilik durumlarının ortaya çıkmasını da engeller. Ancak satış işlemi için öncelikle tarafların Güvenli Ödeme Sistemi’ne entegre olan aracı kuruluşunu belirlemesi ve kayıt işlemlerini tamamlaması gerekir. Ardından satıcı ve alıcının aynı kuruluş aracılığıyla işlemlerini tamamlaması önemlidir. Aracı kuruluşlar, güvenli ödeme hizmetinin web sayfasından, mobil uygulamasından ya da şubesinden ilan edilebilir. İlan edilen kuruluşlardan biri seçilir ve kayıt işlemleri oluşturulur.

Vekalet Ücreti Kartla Ödenir mi?

Evet, vekalet ücreti kredi kartı ya da banka kartı ile ödenebilir. 2020 yılında yürürlüğe giren Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ile, noter huzurunda gerçekleştirilen satış işlemlerini tamamlamak, harç ödemelerini ya da çeşitli masrafları karşılamak; kredi kartı ya da banka kartı ile mümkün hale geldi. Böylelikle vatandaşlar, özel durumlar ve uzak mesafeden kaynaklanan durumlarda kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yaparak, bu süreci daha kolay bir şekilde tamamlayabilir.

Vekalet ücretinin kredi ya da banka kartı ile ödenmesi, işlemin güvenliğini artırır. Ayrıca bireyler, bu ödeme sistemi sayesinde finansal kontrol sağlayabilir ve mali durumunu kontrol altında tutabilir.

Noterde POS Cihazı Var mı?

Evet, noterde POS cihazı bulunmaktadır. Türkiye Noterler Birliği tarafından yürütülen çalışmaların ardından 2020 yılında noterlik faaliyetleri için alınacak ücretlerin POS cihazı üzerinden kredi ya da banka kartları aracılığıyla tahsil edilmesi mümkün kılınmıştır. Bu cihazlar, ödeme işlemlerinin yapılmasını kolaylaştırdığı gibi tahsilatların güvenliğini artırmaktadır.

Kartta bulunan manyetik bant ya da çip üzerindeki bilgileri okuyan ya da kart üzerindeki verilerin sanal ortamda kullanan POS cihazları, Noterlik dairesi ile Banka arasındaki bilgi alışverişini elektronik bir ortamda gerçekleştirmeye imkan tanır. Ayrıca hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çalışabilen bu cihaz, işlem bilgileri girildikten sonra harcama belgesi veya alacak belgesi üretir. Bu durumda vatandaşlar, bu belgeyi saklayarak ödeme yaptığına dair bir kanıt bulundurabilir. İlerleyen dönemlerde oluşabilecek itiraz durumu karşısında satış belgesini gösterebilir.

Noterlerde Kredi Kartı ile Ödeme Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Noterlerde kredi kartı ile ödeme yapmanın çeşitli avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir;