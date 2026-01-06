Sıfır ve 2.El Noter Araç Satış Ücreti 2026 Noter araç satış ve alım ücretinin 2026 yılında ne kadar olduğu, noter satışının nasıl yapıldığı ve noter ücretini kimin ödediği hakkında bilgiler burada!

Araç alım satım işlemlerinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için taraflardan belirli ücretler tahsil edilir. Bu ücretlerin limiti, işlem türüne göre değişiklik gösterir.

Bu yazımızda 2026 yılında sıfır ve 2. el araç noter satış ücretlerine değineceğiz. Ayrıca sıfır ve 2. el araçların noter satışının nasıl yapılacağı, araç noter ücretinin kim tarafından ödeneceği ve noterde araç alırken dikkat edilmesi gereken faktörleri detaylı bir şekilde ele alacağız.

Sıfır ve 2.El Araç Noter Satış Ücreti

2026 yılı noter araç satış ücretleri, tescil zorunluluğu ve diğer ödemelerin detaylı tablosu:

İşlem Türü Ücret (TL) Açıklama Sıfır Araç Satış Ücreti 1.870 TL – 1.970 TL + Aracın satış bedelinin binde 2’si (minimum 1.000 TL) Sıfır kilometre araçların noter satış işlemi sırasında ödenen temel noter ücreti. İkinci El Araç Satış Ücreti 1.870 TL – 1.970 TL + Aracın satış bedelinin binde 2’si (minimum 1.000 TL) İkinci el araçların noter satış işlemi sırasında ödenen temel noter ücreti.

2026 yılında noter araç alım satım işlemlerinde uygulanacak ücretler, sıfır kilometre ve ikinci el araçlar arasında herhangi bir farklılık göstermemektedir. Araç satışının noter üzerinden yapılması sırasında tahsil edilen sabit noter ücreti 1.870 TL – 1.970 TL aralığındadır.

Bu sabit ücrete ek olarak, aracın satış bedeli üzerinden binde 2 oranında noter harcı hesaplanır. Ancak bu ek harç tutarı 1.000 TL’nin altında olamaz ve satış bedeli düşük olsa dahi en az bu tutar ödenir. Dolayısıyla 2026 yılında araç alım satımı yapan kişiler, 1.870 TL – 1.970 TL + satış bedelinin binde 2’si (minimum 1.000 TL) olacak şekilde toplam noter masrafını dikkate almak durumundadır.

Sıfır Aracın Noter Satışı Nasıl Yapılır?

Sıfır aracın noter satışı için aşağıdaki adımlar takip edilebilir.

Sıfır aracın satın alındığı bayiden fatura, mesuliyet belgesi, tescil evrakları, kimlik belgesi ve ek belgeler temin edilir. Satış işleminin gerçekleşmesi için notere gerekli belgeler sunulur. Noterin ilgili kontrolleri sonrasında satış sözleşmesi düzenlenir ve her iki taraf imza attıktan sonra tescil işlemi gerçekleşir. Aracı alan kişi noter ücreti, vergi ve harç miktarını öder. Alıcı adına yeni ruhsat düzenlemesi yapılır. Alıcının satış işleminden sonra zorunlu trafik sigortasını yaptırması gerekir. Ayrıca aracın kredi ile alınması halinde noter işlemleri tamamlanmadan önce kredi veren kurumdan onay alınması gerekir.

2. El Aracın Noter Satışı Nasıl Yapılır?

2. el aracın noter satışı için aşağıdaki adımlar takip edilebilir.

Ruhsat, alıcı ve satıcını kimlik belgesi, trafik sigortası poliçesi, ekspertiz raporu ve vergi borcunun olmadığını gösteren belge hazırlanarak notere sunulur. Notere başvuru yapan alıcı ve satıcının evrakları ve kimlikleri noter tarafından incelenir. Alıcı ve satıcı, noter tarafından hazırlanan satış sözleşmesini imzalar. Noter için gerekli olan ödeme yapılır. Aracın yeni sahibi adına yeni ruhsat düzenlemesi yapılır.

Araç Satış Noter Ücretini Kim Öder?

Araç satışı noter ücreti, alıcı tarafından ödenir. Bu ücret, araç satış işleminin resmileştirilmesini ve tescil işlemlerinin tamamlanmasını sağlar. Ancak satış işleminden önce ödenmeyen trafik cezaları ya da vergi borçları varsa, satıcı tarafından bu borçlar kapatılmalıdır. Noter ücretinin ödenmesinin ardından satıcı adına olan ruhsat iptal edilir ve yeni alıcı adına tescil belgesi hazırlanır.

Noterde Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Noterde araç alırken dikkat edilmesi gereken faktörler aşağıdaki gibidir:

Alıcının notere gitmeden önce satın alacağı aracın trafik cezasının ve MTV borcunun olup olmadığını kontrol etmesi ve muayene durumunu incelemesi gerekir.

Tarafların kimlik belgelerini notere sunması ve aracın alış ve satış işlemlerine engel bir durumun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Alıcının, satıcıdan araç ruhsatını ve trafik belgesini talep ettikten sonra tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde noter sunması önemlidir.

Satışın gerçekleşmesi için alıcı, satıcı ve noterin ilgili belgelere imza atması gerekir.

Taraflar arasında güvenliğin sağlanması ve anlaşmazlık gibi durumların önlenmesi için ödeme işlemlerinin banka aracılığıyla yapılması tavsiye edilir.

Aracın devir işlemi tamamlandıktan sonra tescil belgesinin düzenlenmesi için alıcının trafik sigortası yaptırması zorunludur.

Plaka değişikliği isteyen bireylerin noter işlemleri sırasında temsilciye bu talebi iletmesi gerekir. Ancak bu işlem sırasında Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na plaka değiştirme ücreti ödenmelidir.

Noterden Rehinli Araç Satışı​ Mümkün Mü?

Hayır, rehinli araçların üzerindeki ipotek kaldırılmadan herhangi bir satış işleminin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Araç satışının gerçekleştirilmesi için ilgili borcun tamamı ödenmelidir. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra ipotek kaldırma talebinde bulunmak gerekir.

Noterden Konulan Rehin Nasıl Kaldırılır?

Noterden konulan rehinin kaldırılması için aracın üzerindeki ilgili borcun tamamı ödemelidir. Borç ödendikten sonra finans kuruluşuna giderek ipotek kaldırma talebinde bulunmak gerekir. Banka, incelemeleri yaptıktan sonra ipoteğin kaldırıldığına dair bir belge hazırlar ve hazırlanan bu belge noter tarafından onaylanır. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra Trafik Tescil Müdürlüğü’ne gidilerek noter onaylı belge iletilir ve aracın üzerindeki rehin kaldırılır.

Noter Araç Satış Yaş Sınırı​ Kaçtır?

Noter araç satışı işlemleri için yaş sınırı 18'dir. Dolayısıyla noterden araç satışı gerçekleştirmek için bireylerin 18 yaşından büyük olması gerekir.

Noterden Satışı Yapılan Aracın Bedelinin Ödenmemesi​ Durumunda Ne Olur?

Noterden satışı yapılan aracın bedeli ödenmediği takdirde bireylerin hukuki süreçleri izlemesi gerekir. Bu süreç şu şekilde ilerleyebilir:

Hukuki sürecin başlatılması için bedelin ödenmemiş olması gerekir. Ancak noterden imzalanan sözleşmede bedelin ödendiğine dair madde varsa, satıcının banka dekontu gibi çeşitli evraklarla bunu kanıtlaması gerekir.

Alıcının kasten ödeme yapmaması halinde satıcı taraf, dolandırıcılık iddiası ile dava açabilir. Ancak ödeme yapılmadığına dair kanıtların mahkemeye sunulması gerekir.

Notere Gitmeden Araç Satışı Yapılır mı?

Notere gitmeden araç satışı yapmak mümkün değildir, ancak e-Noter sistemi sayesinde bazı işlemler online olarak başlatılabilir ve hızlandırılabilir. Alıcı ve satıcı, e-Başvuru portalı üzerinden işlem yapılacak noterliği seçip gerekli belgeleri ve bilgileri ileterek süreci başlatabilir. Satış belgeleri noterlikte hazırlandıktan sonra, noterlik ücretinin belirlenen IBAN hesabına yatırılmasıyla taraflar işlemlerini elektronik imza (e-imza) kullanarak onaylayabilir. Ancak, nihai satış sözleşmesi ve resmi devir işlemleri için noterlik onayı zorunludur. Bu nedenle, tamamen notere gitmeden araç satışı mümkün olmasa da e-Noter sistemi süreci dijitalleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve güvenli bir ödeme altyapısı sunar.

Araç Alımında Noterden İstenen Belgeler Nelerdir?

Araç alımında noterden istenen belgeler arasında geçici tescil belgesi ve noter tarafından onaylı satış sözleşmesi yer alır. Geçici tescil belgesi, araç alımının gerçekleştiğini belirten ve gerçek ruhsat ile aynı işlevi gören belgedir. Bu süreç içerisinde yeni ruhsatın alıcıya ulaşması, 15 günü bulabilir. Satış sözleşmesi ise araç alım satım işleminin noter huzurunda gerçekleştiğini ve resmi kayıtlara işlendiğini gösterir.

Plaka değişikliğinin yapılması durumunda ise yeni plakaya ait olan bilgiler, noter tarafından alıcıya teslim edilir. Bu işlem sırasında plaka bilgileri, geçici tescil belgesine işlenir.