Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir? Dilekçe Örneği 2026 Trafik cezalarına nasıl itiraz edileceği, dilekçe örneği, itiraz süresinin ne kadar olduğu, mahkeme masrafları, delilsiz itirazın nasıl ve nereye yapılacağı!

Trafik cezası, sürücülerin en sık karşılaştığı idari yaptırımlardan biridir. Ancak, bu cezaların her zaman doğru ve hukuka uygun kesilmediği durumlarla da karşılaşılabilir. Böyle bir durumla sürücüler, yasaların kendilerine tanıdığı itiraz hakkını kullanabilirler.

Bu yazımızda trafik cezasına nasıl itiraz edileceği, itiraz süresinin ve mahkeme masraflarının ne kadar olduğu, delilsiz trafik cezası itirazının nasıl ve nereye yapıldığı gibi tüm detayları bulacaksınız. Ayrıca hazırladığımız trafik cezası dilekçe örneğini de hızlı bir şekilde cihazınıza indirebileceksiniz.

Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik cezasına itiraz etmek isteyen sürücüler, belirli adımları takip ederek itiraz haklarını kullanabilirler.

İtiraz sürecinin nasıl gerçekleştiğine dair adımlar şöyle sıralanabilir:

1.Adım İtiraz Süresinin Takip Edilmesi: Trafik cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde itiraz edilmelidir. Bu süre geçirilirse, ceza kesinleşir ve itiraz hakkı kaybolur.

2.Adım Gerekli Belgelerin Hazırlanması: İtiraz başvurusu için aşağıdaki belgeler hazırlanmalıdır.

İtiraz Dilekçesi: Cezaya neden itiraz ettiğini açıklayan resmi yazı,

Kimlik Fotokopisi: T.C. kimlik kartınızın fotokopisi,

Ehliyet Fotokopisi: Sürücü belgenizin fotokopisi,

Araç Ruhsat Fotokopisi: Aracınıza ait ruhsatın fotokopisi,

Ceza Tutanak ve Tebligat Fotokopileri: Tebliğe edilen ceza karar tutanağının ve tebligatın fotokopileri.

3.Adım İtiraz Dilekçesinin Hazırlanması: Hazırladığınız dilekçede cezanın haksız olduğunu düşündüğünüz nedenleri açıkça belirtmeli ve varsa elinizdeki delilleri eklemelisiniz. Örneğin ceza sırasında aracın sizin kullanımınızda olmadığını kanıtlayan belgeler veya tanık ifadeleri varsa bunları dilekçenizde sunabilirsiniz.

4.Adım Yetkili Makamlara Başvurunun Yapılması: İtirazlar, cezanın uygulandığı yerin bağlı olduğu Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılır. Başvurular, doğrudan mahkemeye giderek veya e-Devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portalı aracılığıyla elektronik imza veya mobil imza kullanılarak gerçekleştirilebilir.

5.Adım Yapılan Başvurunun Takip Edilmesi: İtirazının sonucunu düzenli olarak kontrol edin. Mahkeme, itirazını değerlendirerek kararı size bildirecektir. Eğer itirazınız kabul edilirse, ceza iptal edilir ve ödediğiniz tutar iade edilir. Fakat reddedilirse mahkeme dosya masraflarını ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Trafik cezalarınının tutarları, kendi içlerinde birbirinden ayrılır ve farklı ceza tutarları bulunur. Kırmızı Işıkta Geçme Cezası - 2026 adlı yazımıza göz atarak sorgulama, erken ödeme, ve indirim tutarı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Trafik Cezası Dilekçe Örneği 2026

Sizin için hazırladığımız trafik cezası dilekçe örneğine buradan ulaşabilir ve cihazınıza indirebilirsiniz.

Trafik Cezası İtiraz Süresi Ne Kadar?

Trafik cezasına itiraz süresi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmezse, ceza kesinleşir ve ödeme yükümlülüğü doğar. İtirazlar, cezanın uygulandığı yerin bağlı olduğu Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılmalıdır.

Trafik Cezası İtirazlarında Mahkeme Masrafları Ne Kadar?

Trafik cezasına itiraz etmek için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulunurken, 2026 yılı itibarıyla herhangi bir mahkeme harcı veya başvuru ücreti ödemeniz gerekmemektedir. Ancak, itirazınızın reddedilmesi durumunda, mahkeme masrafları ve karşı tarafın avukatlık ücreti gibi giderler sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Bu nedenle, itiraz sürecine başlamadan önce, cezanın haksız olduğuna dair güçlü delillere sahip olmanız önemlidir.

Delilsiz Trafik Cezası İtirazı Nasıl Yapılır?

Delilsiz trafik cezasına itiraz etmek mümkündür ve bu itirazlar genellikle Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılır. İtiraz, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Başvurular, doğrudan mahkemeye gidilerek elden yapılabileceği gibi, e-Devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portalı aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. İtiraz dilekçesinde, cezanın neden haksız olduğunu açık bir şekilde açıklamak ve cezaya dair eksiklikleri veya hukuka aykırılıkları belirtmek önemlidir. Delil sunulamayacak durumlarda, kamera kayıtlarının incelenmesi, tutanak eksiklikleri (örneğin, imza, tarih, saat veya plaka hatası) ve yanlış plaka cezaları gibi savunmalar kullanılabilir. Bu, cezanın iptal edilmesi için önemli bir dayanak oluşturabilir.

İtiraz sürecinde, mahkemeye sunulacak belgeler arasında itiraz dilekçesi, ceza tebliğ belgesi, araç ruhsatı, kimlik ve ehliyet fotokopileri yer alır. Dilekçede, cezanın haksız olduğunu, tutanakta bir eksiklik olduğunu veya radar ve kamera görüntülerinin bulunmadığını vurgulamak gerekir. Delil yoksa, mahkemeden MOBESE veya radar kayıtlarının incelenmesini talep etmek mümkündür. Bu kayıtlar, cezayı kimin aldığı ve cezanın doğru olup olmadığı konusunda önemli bir delil sunabilir. Ayrıca, ceza sırasında aracınızda bir başkası varsa, bu kişi tanık beyanı olarak gösterilebilir. Mahkeme, itirazınızı inceledikten sonra, 3 ila 6 ay içinde karar verir ve itiraz kabul edilirse ceza iptal edilir. Aksi takdirde, trafik cezası ve mahkeme masraflarını ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Delilsiz trafik cezasına itiraz etmek riskli olabilir, çünkü itirazın reddedilmesi durumunda mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri size yansıtılabilir. Ancak, ceza haksız yere kesildiyse, itiraz etmek mantıklı bir seçenek olabilir. Mahkeme, delil yetersizliğine rağmen itirazı kabul edebilir, çünkü trafik cezasının geçerli olabilmesi için radar görüntüsü, MOBESE kaydı veya polis tutanağında açıkça kesin ve hukuka uygun bilgiler bulunması gerekir. Bu nedenle, cezanın dayanağı belirsizse veya açık bir hata (plaka hatası, imza eksikliği vb.) varsa, itiraz etme hakkınızı kullanmanız önemlidir.

Trafik Cezası İtirazı Nereye Yapılır?

Trafik cezası itirazı, genellikle cezanın kesildiği yerin bağlı olduğu Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılır. Başvurular, doğrudan mahkemeye giderek yapılabileceği gibi, e-Devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portalı aracılığıyla elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir. Başvuru sırasında, ceza tutanağı, tebligat belgesi, kimlik fotokopisi, araç ruhsatı gibi belgeler gereklidir.

Trafik Cezası İtirazında Yetkili Mahkeme Hangisi?

Trafik cezası itirazlarında yetkili mahkeme, genellikle Sulh Ceza Hakimliği'dir. Cezanın uygulandığı bölgenin bağlı olduğu Sulh Ceza Hakimliği, itirazları değerlendirip karara bağlar. Ancak, eğer ceza ile birlikte trafikten men, araç bağlama veya sürücü belgesine el koyma gibi ek idari işlemler de yapılmışsa, bu tür kararlar için İdare Mahkemesi yetkili olabilir. Yani, para cezası için Sulh Ceza Hakimliği, idari işlemlerle ilgili itirazlar için ise İdare Mahkemesi yetkilidir.

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SIK SORULAN SORULAR

1 Sene Sonra Gelen Trafik Cezası İtirazı Nasıl Yapılır?

Eğer ceza 1 yıl sonra tebliğ edildiyse, cezanın tebliğ edildiği tarih esas alınır ve 15 günlük süre bu tarihten itibaren başlar. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurular yapılır. Cezanın tebliğinden itibaren e-Devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portalı aracılığıyla veya doğrudan Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edilebilir. Bu süreçte, tebligat gecikmesine itiraz etmek istiyorsanız, tebligat tarihine dair kanıtları (PTT kayıtları) sunmanız önemlidir.

Trafik Cezasına E-Devletten İtiraz Edilir mi?

Evet, trafik cezasına e-Devlet üzerinden itiraz edilebilir. Bunun için UYAP Vatandaş Portalı kullanılır. UYAP üzerinden itiraz etmek için e-imza, mobil imza veya T.C. Kimlik Kartı ile giriş yapmanız gerekmektedir.

Polisin Yazdığı Cezaya İtiraz Edilir mi?

Evet, trafik polisinin yazdığı cezalara itiraz edilebilir. Eğer ceza, trafik memuru tarafından yüzünüze karşı yazıldıysa, itiraz süresi ceza yazıldığı tarihten itibaren başlar ve 15 gün içinde itiraz etme hakkınız bulunur.

Haksız Yere Trafik Cezası Yedim Ne Yapmalıyım?

Haksız yere trafik cezası yediğinizi düşünüyorsanız, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etmelisiniz. İtirazınızı desteklemek için radar kayıtları, MOBESE görüntüleri, tanık beyanları ve diğer kanıtlar sunulabilir. Eğer ceza hatalı bir plakaya kesilmişse, ruhsat ve aracınızın o anda sizin kullanımınızda olmadığını gösterecek belgeleri de sunmanız gerekebilir. Bu süreç, e-Devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portalı veya doğrudan Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak başlatılabilir.

Kazada 100 Kusurlu Olunca İtiraz Edilir mi?

Evet, kazada %100 kusurlu bulunduysanız, bu kusur oranına itiraz edebilirsiniz. İtiraz, Sigorta Tahkim Komisyonu'na veya Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılır. Sigorta Tahkim Komisyonu, itiraz sürecini hızlandırır ve kararı genellikle 4-6 ay içinde verir. Eğer trafik kazası nedeniyle sigorta şirketi tarafından kusur oranı %100 olarak belirlenmişse, bu karara da itiraz edebilirsiniz. Kusur oranı itirazlarında genellikle kaza tespit tutanağı, fotoğraflar ve tanık beyanları kullanılır.

Ceza Ödendikten Sonra İtiraz Edilir mi?

Evet, idari para cezaları ödendikten sonra da itiraz edilebilir. Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesine göre, cezanın peşin ödenmesi, itiraz hakkını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, cezayı ödedikten sonra da yasal itiraz süresi içinde Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak itiraz edebilirsiniz.

Cezaya İtiraz Edince Ne Olur?

Cezaya itiraz ettiğinizde, Sulh Ceza Hakimliği itirazınızı değerlendirir. Mahkeme, itirazınızı kabul ederse ceza iptal edilir ve ödediğiniz tutar iade edilir. Ancak, itiraz reddedilirse ceza geçerliliğini korur ve ödemeniz gereken tutar aynen kalır. İtiraz süreci boyunca cezanın tahsilatı genellikle durdurulmaz; bu nedenle, itiraz sürecinde cezayı ödemek, indirimlerden yararlanmanız açısından avantajlı olabilir.

Polisin Yazdığı Ceza Ne Zaman Düşer?

Polis tarafından kesilen trafik cezaları, genellikle cezanın verildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde e-Devlet sistemine yansır. Tebligat ise cezanın kesinleşmesinden sonra 10 iş günü içinde adresinize ulaşır.

Kesinleşmiş Cezaya İtiraz Olur mu?

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmezse ceza kesinleşir ve itiraz hakkı kaybolur. Ancak, tebligatın usulsüz yapıldığı veya kişinin cezadan haberdar olmadığı durumlarda, tebliğ tarihine itiraz ederek sürenin yeniden başlamasını talep edebilirsiniz. Bu durumda, tebligatın usulsüzlüğünü kanıtlamanız gerekecektir.

Delil Yoksa Trafik Cezası İptal Edilebilir mi?

Evet, kesilen trafik cezası radar kaydı, kamera görüntüsü ve tanık beyanı gibi deliller ile desteklenmiyorsa itiraz ederek cezanın iptalini talep edebilirsiniz.

Plakaya Yazılan Ceza Nasıl İptal Edilir?

Plakaya yazılan cezalara itiraz etmek için, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmanız gerekir. İtiraz dilekçenizde, cezanın haksız olduğunu düşündüğünüz nedenleri ve varsa delillerinizi sunmalısınız. Örneğin, aracınızın o tarihte sizin kullanımınızda olmadığını kanıtlayan belgeler veya aracın o bölgede bulunmadığını gösteren GPS kayıtları gibi deliller sunabilirsiniz.

Fotoğraf Olmayan Cezaya İtiraz Edilir mi?

Evet, fotoğraf ve somut delil olmadan kesilen cezalara itiraz edebilirsiniz.

Delil Yokken Ceza Kesilir mi?

Hayır, trafik cezalarının geçerli olabilmesi için somut delillere dayanması esastır. Delil olmadan ceza kesilmesi hukuka aykırıdır. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız, itiraz ederek cezanın iptal edilmesini talep edebilirsiniz.