Ehliyet Alma Yaşı - Ehliyet Yaş Hesaplama 2026 Hesaplama aracımız ile ehliyet alma yaşını hesaplayabilir, sunduğumuz kapsamlı rehber ile tüm ehliyet türleri için gereken şartları öğrenebilirsin!

Hazırladığımız ehliyet alma yaşı hesaplama aracı ile tüm ehliyet türleri için gereken yaş sınırını hesaplayabilirsin.

Araç Türüne Göre Ehliyet Alma Yaşları

Ehliyet almak isteyen kişilerin, araç türüne göre farklı yaş şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Bazı haber siteleri, ehliyet alma yaşlarının değiştiği hakkında haber paylaşsa da bu haberlerin doğruluk payı bulunmamaktadır. İşte araç türlerine göre ehliyet alma yaşları:

Araba Ehliyet Alma Yaşı

Araba ehliyeti almak isteyen kişiler, genellikle 18 yaşında ehliyet alabilirler. Ancak bazı ülkelerde bu yaş sınırı farklılık göstermektedir. Amerika’da araba ehliyet alma yaşı 16 iken Türkiye’de araba ehliyet alma yaşı 18’dir. Araba ehliyeti için genellikle sürücü kurslarına katılarak trafik kuralları ve araç kullanımı konusunda eğitim almak gerekir.

Motor Ehliyet Alma Yaşı

Motor kullanımı için gerekli olan motor ehliyeti alma yaşı 18 olarak belirlenmiştir. Güncel motosiklet fiyatlarını Motosiklet Fiyatları 2026 isimli yazımızdan öğrenebilirsin.

Tır Ehliyet Alma Yaşı

Tır ehliyeti alma yaşı diğer araç türlerine göre daha yüksektir. Genellikle 21 yaşında tır ehliyeti alınabilir. Tır ehliyeti almak için sürücü kursuna başvurup sınavda başarılı olmak gerekir. Tır sürme ve trafik kurallarını öğrenmek bir diğer gerekliliktir.

Tekne Ehliyet Alma Yaşı

Tekne ehliyeti alma yaşı diğer araç türleri ile benzerlik gösterir. Genellikle 18 yaşında tekne ehliyeti alınabilir. Tekne ehliyeti almak için denizcilik kurumlarının belirlediği kriterlere göre eğitim almak gerekir.

Ehliyet Sınıflarına Göre Yaş Kriterleri

Ehliyet sınıfları, farklı araç türlerine ve kullanım amaçlarına göre belirlenmiştir. Her ehliyet sınıfının belirli bir yaş kriteri bulunmaktadır. İşte ehliyet sınıflarına göre yaş kriterleri:

A Sınıfı Ehliyet Alma Yaşları

A sınıfı ehliyet, genel motosiklet kullanımını kapsamaktadır. Bu ehliyet türü 20 yaşında alınabilir ancak a2 ehliyetini aldıktan sonra en az 2 yıl geçmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında herhangi bir kazaya ya da trafik suçuna karışmamış olmak gibi özel şartlar da bulunmaktadır.

A1 Ehliyet Alma Yaşı

A1 ehliyeti, hafif motosikletleri kullanmayı kapsamaktadır. A1 ehliyeti alma yaşı genellikle 16'dır. A1 ehliyeti almak için ilgili sürücü kursuna başvurarak eğitim almak gerekmektedir.

A2 Ehliyet Alma Yaşı

A2 ehliyeti, orta büyüklükteki motosikletleri kullanmayı kapsamaktadır. A2 ehliyeti alma yaşı genellikle 18'dir. A2 ehliyeti için de sürücü kursuna başvurarak eğitim almak gerekmektedir.

B Sınıfı Ehliyet Alma Yaşları

B sınıfı ehliyet, otomobil kullanmayı kapsamaktadır. B1 ehliyeti alma yaşı genellikle 18'dir. Bu kategorideki ehliyet için sürücü kursuna başvurarak eğitim almak gerekmektedir.

B1 Ehliyet Alma Yaşı

B1 ehliyeti, hafif motosikletleri kullanmayı kapsamaktadır. B1 ehliyeti alma yaşı genellikle 16'dır. B1 ehliyeti almak için sürücü kursuna başvurarak eğitim almak gerekmektedir.

B2 Ehliyet Alma Yaşı

B2 ehliyeti, ağır motosikletleri kullanmayı kapsamaktadır. Genellikle 18 yaşında B2 ehliyeti alınabilir. B2 ehliyeti için sürücü kursuna başvurarak eğitim almak gerekmektedir.

C Sınıfı Ehliyet Alma Yaşı

C sınıfı ehliyet, kamyon kullanmayı kapsamaktadır. C sınıfı ehliyet almak isteyenlerin genellikle 21 yaşında olmaları gerekmektedir. C sınıfı ehliyet için sürücü kursuna başvurarak eğitim almak gerekmektedir.

C1 Ehliyet Alma Yaşı

C1 ehliyeti, küçük kamyonları kullanmayı kapsamaktadır. Genellikle 18 yaşında C1 ehliyeti alınabilir. C1 ehliyeti almak için sürücü kursuna başvurarak eğitim almak gerekmektedir.

C2 Ehliyet Alma Yaşı

C2 ehliyeti, büyük kamyonları kullanmayı kapsamaktadır. Genellikle 21 yaşında C2 ehliyeti alınabilir. C2 ehliyeti için de sürücü kursuna başvurarak eğitim almak gerekmektedir.

Sonuç

Ehliyet alma yaşları, araç türüne ve ehliyet sınıfına göre farklılık gösterir. Araba, motor, tır veya tekne ehliyeti almak isteyenlerin belirli bir yaşa ulaşmaları gerekmektedir. Ayrıca, ehliyet sınıfları da belirli yaş kriterlerine sahiptir. Ehliyet almak isteyen kişiler, ilgili sürücü kurslarından eğitim almalı ve gereken yaş kriterlerine uygun olarak başvuru yapmalıdır.

Sık Sorulan Sorular

1-) Ehliyet Alma Yaşı 2026 Yılında Kaçtır?

Ehliyet alma yaşı 2026 yılında genel olarak 18’dir. Ancak bu alt sınır M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet türlerinde 16’ya indirilmiştir.

2-) Ehliyet Alma Yaşı Değişti mi?

2026 yılı itibariyle, ehliyet alma yaşında aşağıdaki değişikliklerin yapılması planlanmıştır:

D Sınıfı (Büyük Otobüs) için yaş sınırının 24'e düşürülmesi.

M, A1 ve B1 Sınıfları (Motokros, hafif motosiklet, traktör) için yaş sınırının 16'ya indirilmesi.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 olarak belirlenmesi. (Otomobil, kamyonet, römork, iş makinesi)

A Sınıfı (Ağır motosiklet) için yaş sınırının 20 olması.

C, CE, D1 ve D1E Sınıfları (Kamyon, kamyonet) için yaş sınırının 21 olarak ayarlanması.

D ve DE Sınıfları (Otobüs, römork) için en az 24 yaş şartı getirilmesi.

3-) Ehliyet Alma Yaşı 16’ya mı Düştü?

Türkiye’de A1 ve B1 araç sınıflarının ehliyet alma yaşı 16 olarak belirlenmiştir. Bazı sınırlı sürücü belgesi türleri için 16 yaş ehliyet alma imkanı sunulmuş olabilir. Ancak, bu genellikle motorlu taşıtlarda veya belirli koşullar altında özel izinlerle sınırlıdır.

4-) 18 Yaş Altı Hangi Ehliyeti Alabilir?

18 yaş altı ehliyet alma imkanları sınırlıdır. Genellikle, 16 yaş ve üzeri bireyler, A1 ve B1 sınıfı motosiklet ehliyeti alabilirler. Bu, belirli bir motor gücü ve hacmi sınırlamasıyla motosiklet kullanımı için verilir.

5-) A1 Ehliyet Kaç CC Motor Kullanabilir?

A1 sınıfı ehliyet, 125 cc'ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kullanma yetkisi verir. Bu sınıf, genellikle 16 yaş ve üzeri bireyler için uygun bir başlangıç noktasıdır.

6-) A2 Ehliyet Kaç CC Motor Kullanabilir?

A2 sınıfı ehliyet, 600 cc'ye kadar güç üreten ve 0.2 kW/kg güç/ağırlık oranını aşmayan motosikletleri sürme izni verir. Bu, genellikle daha deneyimli sürücüler için tasarlanmış bir kategoridir.

7-) B Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

B sınıfı ehliyet, 3500 kg'a kadar olan ve 8'den fazla yolcu taşımayan araçları kullanma izni verir. Ayrıca, belirli bir ağırlık sınırlaması altında römork taşıma imkanı da sunar.

8-) C Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

C sınıfı ehliyet, 3500 kg üzeri ağırlığa sahip kamyon ve benzeri ağır ticari araçları kullanma yetkisi verir. Bu ehliyet türü, profesyonel taşımacılık ve lojistik sektöründe çalışmak isteyenler için gereklidir.

9-) E Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

E sınıfı ehliyet, büyük römork veya karavan çeken araçları kullanma izni verir. Ağırlık ve boyut sınırlaması geçerlidir. Bu, genellikle C veya D sınıfı ehliyetlerle birlikte kullanılan bir ek ehliyet sınıfıdır.

10-) M Ehliyet Nedir?

M sınıfı ehliyet, motorlu bisikletler ve çok hafif dört tekerlekli motorlu taşıtlar için verilen bir sürücü belgesidir. Bu sınıf, genellikle kısa mesafe ve az yoğunluklu trafikte kullanım için uygundur.

11-) F Ehliyet Nedir?

F ehliyeti, traktör ve tarım araçları gibi özel kategorideki araçları kullanma yetkisi veren bir sürücü belgesidir. Tarımsal faaliyetler ve belirli iş makineleri için gereklidir.

12-) Drone Ehliyeti Nedir?

Drone ehliyeti, belirli ağırlık ve kullanım koşullarına sahip insansız hava araçlarını (İHA) kullanma yetkisi veren bir sertifikasyondur. Drone kullanımı arttıkça, drone kullanmak için ehliyet almak yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

13-) G Ehliyet Nedir?

G sınıfı ehliyet, ağır araçları kullanma yetkisi veren bir belgedir. İnşaat ve yol yapım ekipmanları da buna dahildir. Bu ehliyet, özellikle inşaat sektöründe çalışan profesyoneller için gereklidir.

14-) Yaşlılık Döneminde Ehliyet Almanın Üst Yaş Sınırı Nedir?

Ehliyet almak için belirli bir yaş sınırı olmasa da yaşlılar için sağlık durumu ve doktor raporu gereklidir. Sağlık yeterliliği, ehliyet alımı ve yenilemesinde belirleyici faktördür.