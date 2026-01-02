Emniyet Kemeri Cezası - 2025 2025 yılında emniyet kemeri takmama cezasının ne kadar olduğu, ce puanı tutarı ve indirimli tutarı hakkında güncel bilgiler burada!

Trafikte sürücülerin ve yolcuların güvenli olması son derece önemlidir. Türkiye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların araç içerisinde güvenliğini sağlamak için caydırıcı yaptırımlar uygulanır. Trafik cezaları arasında yer alan emniyet kemeri takmama cezası da bu yaptırımlar arasında yer alır. Trafik güvenliği alanında yapılan düzenlemeler ve yasal yaptırımlar hem sürücülerin hem de yolcuların daha güvenli bir sürüş ortamında seyahat etmesine imkan tanır. Özellikle emniyet kemeri kullanımı, trafik kazalarında yaralanma ve ölüm oranlarını azalttığı kanıtlanmış bir güvenlik önlemi olarak ön plana çıkar. Bu durumda, emniyet kemeri takmamanın getirdiği puan ve para cezaları hem sürücülerin hem de yolcuların bu hayati güvenlik aksesuarını kullanmalarını sağlamak amacıyla yürütülen denetimler ile ciddi bir şekilde uygulanır.

Bu yazımızda, 2025 yılı itibarıyla emniyet kemeri takmama cezasının ne kadar olduğuna, bu cezasının indirimli tutarına ve ceza puanına değineceğiz. Ayrıca emniyet kemeri takmama cezasının kime yazıldığını ve nereden sorgulandığını ele alacağız.

Emniyet Kemeri Takmama Cezası Ne Kadar?

2025 yılı itibarıyla, emniyet kemeri takmamanın cezası, hem sürücü hem de araçtaki yolcular için 993 TL olarak belirlenmiştir. Ceza genellikle emniyet kemeri takmayan yolcuya uygulanmaktadır. Emniyet kemerinin takılmaması ile uygulanan ceza miktarı, caydırıcılığı ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla her yıl ekonomik güncellenmektedir.

Türkiye sınırları içerisinde emniyet kemeri takma zorunluluğu Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeli ile düzenlenmektedir. Bu kapsamda uygulanan cezalar, aracın içerisinde yolculuk yapan tüm bireyleri kapsamaktadır. Diğer yolcuların emniyet kemeri takmamasından kaynaklı olarak araç sürücüsüne ceza uygulanmamaktadır. Dolayısıyla ön ve arka koltukta oturan yolcuların da emniyet kemeri takması zorunludur.

Bazı durumlarda emniyet kemeri kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda yerleşim yeri içerisinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs, otobüs ve dolmuş yolcularına, ambulanslarda hasta ve yaralılara müdahale etmek için özel pozisyonlarda durması gereken kişilere, geri gitme ve park etme yerlerinde 25 km/s hızını geçmeyen sürücülere emniyet kemeri takmama cezası uygulanmamaktadır.

78/1-a Trafik Cezası Nedir?

Trafik kuralları içerisinde emniyet kemeri kullanımını düzenleyen hüküm, trafik kanunun 78/1-a maddesi altında yer almaktadır. Bu madde ile emniyet kemeri kullanımını zorunlu hale gelir ve ilgili cezalar da bu kod altında sınıflandırılmaktadır. İlgili madde çerçevesinde, emniyet kemeri takmayan sürücüler doğrudan cezalandırılmaktadır. Sürücülerin ve yolcuların can güvenliğini korumak için oldukça ciddiye alınan 78/1-a maddesi kapsamında ihlaller sıkı bir şekilde denetlenir.

78/1-a trafik cezası kapsamında emniyet kemeri bulundurulması zorunlu olan araçlarda emniyet kemerinin bulunmaması da, belirlenen miktarın ceza olarak yansıtılmasına neden olmaktadır ve sürücüye 15 puan ceza uygulanmaktadır.

Emniyet Kemeri Takmama Cezasının İndirimli Tutarı Ne Kadar?

Emniyet kemeri takmama cezasının indirimli tutarı 744,75 TL’dir. Trafik cezalarında, cezanın erken ödenmesi halinde belirli bir oranda indirim uygulanmaktadır. Emniyet kemeri takmama cezası için belirlenen indirim oranı ise ceza tutarının yani 993 TL’nin %25’i kadardır. Bu durumda yapılan indirim tutarı 248,25 TL, toplam ödenmesi gereken ceza tutarı ise 744,75 TL olur. Ancak bu indirimin uygulanması için cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. İlgili uygulama, vatandaşların cezalarını zamanında ödemeleri için teşvik edici niteliktedir.

Emniyet Kemeri Takmamanın Ceza Puanı Nedir?

Emniyet kemeri takmayarak kural ihlali işleyen bireylere 15 ceza puanı verilir. Bu puanlar, sürücünün ehliyetine işlenir ve sürücü bir yıl içerisinde 100 ceza puanını geçerse ehliyetine el konulabilir. Ceza puanlarının birikmesi için trafik kuralının ihlal edildiği tarihten itibaren bir yıl geriye dönerek hesaplama yapılır. Bu durumda sürücülerin ehliyetine 2 ay el konulur.

Emniyet Kemeri Takmama Ceza Sorgulaması Nereden Yapılır?

Emniyet kemeri takmama cezası, resmi kurumlar tarafından kaydedilir ve sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilir. Bireylerin e-Devlet platformuna ilgili bilgiler ile giriş yapması ve Emniyet Genel Müdürlüğü bölümüne tıklaması gerekir. Ardından “Araç Plakasına Göre Ceza Sorgulama” kısmına tıklandıktan sonra cezanın sorgulanması mümkündür. Bu sistem sayesinde bireyler, kendi için uygulanan emniyet kemeri cezasına ulaşabilir. Ayrıca GİB üzerinden de ilgili adımlar takip edildikten sonra sorgulama aşamasına geçilebilir.

Emniyet Kemeri Cezası Kime Yazılır?

Emniyet kemeri cezası hem sürücüye hem de emniyet kemerini takmayan yolculara yazılabilir. İlgili cezasının tespit edilmesi için polis tarafından tespit edilmesi ya da radar kameralarındaki otomatik sistemler kullanılmaktadır. Sürücü, araçta bulunan tüm yolcuların emniyet kemeri takmasını sağlamak durumundadır ve sürücünün kendisi bu kuralı ihlal ederse ceza uygulanır. Ayrıca hem ön koltuktaki hem de arka koltuktaki yolcuların emniyet kemeri takmadığı tespit edilirse, bu yolculara da ceza uygulanır ve bireylerin bu cezaları ödemesi gerekir.

Emniyet Kemeri Cezası Nereden Ödenir?

Emniyet kemeri cezası, vergi dairelerinden ve PTT şubeleri üzerinden ödenebilir. Ayrıca e-Devlet platformu ya da bankaların internet bankacılığı sistemleri ve ATM’leri üzerinden de ceza ödemesi gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler, bireylerin hızlı ve pratik bir biçimde ceza ödemesine yardımcı olur. Ödeme adımları aşağıdaki gibidir;

e-Devlet Aracılığıyla Ödeme: Sisteme giriş yaptıktan sonra trafik cezası ödeme adımları takip edilir. Ardından birey, kendi adına işlenen ceza tutarını bularak ödeme işlemini tamamlayabilir. Dijital Bankacılık Aracılığıyla Ödeme: Cezanın ödenebileceği bankanın dijital bankacılık uygulamalarına giriş yapıldıktan sonra trafik cezası ödeme adımları takip edilir. ATM’ler Aracılığıyla Ödeme: Cezanın ödenebileceği bankaların ATM’leri fiziki olarak ziyaret edilir. Ardından sistemi giriş yapılır ve borç ödeme adımları takip edilerek işlem tamamlanır. PTT Aracılığıyla Ödeme: Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) şubeleri ziyaret edilerek ya da PTT web sitesine giriş yapılarak trafik cezası ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Belediyeler Aracılığıyla Ödeme: Bazı belediyeler, bireylerin trafik cezalarını ödeyebilmesi için özel hizmet sunar. Bu hizmetler sayesinde bireyler, gerekli işlemi tamamlayabilir ve pratik bir biçimde işlem gerçekleştirebilir.

Emniyet Kemeri Takmama Cezası Ödeme

Emniyet kemeri takmama cezasının ödenmesi için, cezanın yazıldığı tarihten itibaren en yakın vergi dairesi; ilgili banka şubeleri ya da ATM’leri ve e-Devlet platformu üzerinden sorgulama yapılabilir. Ayrıca bireyler, ilgili bankaların dijital bankacılık uygulamalarını ya da PTT web sitesini ziyaret ederek de işlem gerçekleştirebilir. Ödeme sırasında bireyin kimlik numarası, plaka numarası, ceza makbuzu numarası ve araç sahibi hakkındaki bilgiler istenebilir. Bu durumda bireylerin bu bilgileri vermesi ve eksiksiz bir biçimde sunması gerekir. Ödeme tamamlandıktan sonra ceza resmi kayıtlardan düşer ve bireyin borcu silinir.

Borcun ödenmemesi halinde ise her ay ceza tutarının üzerine %5 oranında gecikme faizi işler. Faiz işlemesi, ceza tutarı iki katına çıkana kadar devam eder ve ceza halen ödenmezse bireyin banka hesaplarına el koyma gibi yaptırımlar uygulanabilir. Dolayısıyla cezanın tebliğ edildiği tarihten son ödeme tarihine kadar cezanın ödenmesi gerekir.

