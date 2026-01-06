Ehliyet Yenileme Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? Ehliyet yenileme son tarihi yaklaşıyor. Başvuru işlemleri, gerekli belgeler ve cezalar hakkında tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

Ehliyet yenileme süreci, sürücülerin güvenli ve güncel sürücü belgelerine sahip olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli düzenlemelerle zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda, mevcut ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için belirlenen son başvuru tarihine hızla yaklaşılmaktadır. Vatandaşların cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları ve süreçle ilgili herhangi bir sorun yaşamamaları adına yenileme işlemlerini zamanında tamamlamaları gerekmektedir.

Bu yazıda, ehliyet yenileme işlemleri, son başvuru tarihleri, başvuru süreçleri ve gerekli belgeler gibi konuları detaylı bir şekilde ele alacağız.

Ehliyet Yenileme İşlemi Nedir?

Ehliyet yenileme işlemi, sürücü belgelerinin yasal geçerlilik süresi dolmadan önce güncel, güvenli ve teknolojik standartlara uygun hâle getirilmesi sürecidir. Mevcut sürücü belgeleri, zamanla güvenlik ve teknolojik gereklilikler doğrultusunda geçerliliğini yitirdiği için, bu belgelerin yerine çipli ve biyometrik bilgiler içeren yeni nesil sürücü belgeleri verilir. Böylece sürücüler, hem yasal olarak geçerli bir belgeye sahip olur hem de modern güvenlik ve kimlik doğrulama standartlarına uygun bir ehliyet kullanabilir.

Ehliyet Yenileme Son Başvuru Tarihi

Ehliyet yenileme işlemleri için belirlenen 31 Aralık 2025 son başvuru tarihi, uygulamanın mali ve idari boyutu açısından kritik bir dönüm noktası olmuştur. 2016 yılı öncesinde düzenlenmiş eski tip sürücü belgelerinin, bu tarihe kadar yeni nesil çipli ehliyetlerle değiştirilmesi yasal zorunluluk kapsamına alınmıştır. Belirlenen süre içinde yenileme işlemini gerçekleştirmeyen sürücülerin belgeleri hukuki geçerliliğini yitirmiş, bu durum söz konusu kişiler açısından idari para cezaları ve ek mali yükümlülükler doğurmuştur.

Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır?

Ehliyet yenileme işleminin yapılabilmesi için bazı adımların takip edilmesi gerekmektedir. Bu adımlar aşağıdaki gibidir;

Adım Açıklama Randevu Alma Öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfası veya Alo 199 hattı üzerinden işlem randevusu oluşturmanız gerekir. Belgeleri Hazırlama Kimlik ve gerekli diğer belgelerinizi hazırlamanız önemlidir. Randevu gününe kadar tüm evraklarınızın eksiksiz olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir Nüfus Müdürlüğüne Başvuru Randevu gününde ilgili nüfus müdürlüğüne giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu aşamada kimlik ve adres bilgileriniz kontrol edilir, kayıtlı parmak iziniz yoksa alınır (eğer pasaport için parmak iziniz alınmışsa sistemde mevcut olur). Belgelerin İmzalanması Son adım olarak belgeleri imzalayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Ehliyetin Teslimi Genellikle bir hafta içinde yeni ehliyetiniz elinize ulaşır. Bu süre zarfında trafiğe çıkmanız gerekirse 15 gün geçerli geçici sürücü belgesi alabilirsiniz. Adres Bilgisi ve Takip Başvuru sırasında adresinizi doğru beyan etmeniz, ehliyetinizin sorunsuz teslim edilmesi için önemlidir. Süreci e-Devlet üzerinden takip edebilir ve herhangi bir aksilik durumunda Alo 199 hattından bilgi alabilirsiniz.

Ehliyet Yenileme Başvuru Ücretleri 2026

Ehliyet yenileme başvuru ücretleri, sürücü belgesinin düzenlendiği döneme ve sınıfına bağlı olarak farklılık göstermektedir. 2016 sonrası alınan yeni tip sürücü belgelerinde vakıf hizmet bedeli 425 TL ve değerli kâğıt bedeli 1.690 TL olarak uygulanırken; 2016 öncesi alınan eski tip belgelerin yenilenmesinde sınıf bazlı ek ücretler söz konusudur. Bu ücretler aşağıdaki gibidir;

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​ Uygulanan Ücretler

Vakıf Hizmet Bedeli: 425,00 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 1.690,00 TL

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde Uygulanan Ücretler

Vakıf Hizmet Bedeli: 425,00 TL

Değerli Kâğıt Bedeli: 1.690,00 TL

“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil): 2.239,90 TL

“B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil): 6.754,60 TL

“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için: 11.271,20 TL

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler

Ehliyet yenileme işlemleri için başvuru yapacak vatandaşların bazı belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

İşte yenileme sürecinde ihtiyaç duyulan temel belgeler:

Kimlik Belgesi: TC kimlik kartı veya geçerli bir pasaport.

Eski Ehliyet: Mevcut sürücü belgesi.

Sağlık Raporu: Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü olur raporu.

Biyometrik Fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf.

İkametgah Belgesi : Nüfus müdürlüğünden temin edilebilecek ikametgah belgesi.

Başvuru Ücreti: 15 liralık başvuru ücretinin ödenmesi gerekir.

Ehliyet Konusunda Kafası Karışık Olanlara Bir Rehber

