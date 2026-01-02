Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Dolar Beklentisi Değişti TCMB, 2024 yılı için yıl sonu dolar kuru beklentisini güncelledi. Beklentiler ve tüm detayları bulabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı için yıl sonu dolar kuru beklentilerini Mayıs ayı anketine göre güncelledi.

Beklentilerde Belirgin Düşüş Nedir?

Merkez Bankası'nın 2024 yılı için piyasa katılımcılarıyla bir anket gerçekleştirdi. Bu anketin sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentilerinde şaşırtıcı bir düşüş yaşandı. Daha önceki anket döneminde katılımcılar yıl sonu dolar kuru beklentisini 40,53 TL olarak belirlemişti. Bu beklenti yeni anket döneminde 40,01 TL'ye indi. Mayıs ayı anket sonuçlarına göre ise bu beklenti hızlı bir düşüş yaşayarak 38,78 TL olarak kaydedildi. Bu gerileme, ekonomik aktörlerin olumlu beklentilerine işaret ediyor.

Bir Önceki Dönemde Yüzde Kaçtı?

Bir önceki dönemde, yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,01 ve 42,47 TL seviyesindeydi. Ancak bu beklenti sonraki anket dönemlerinde revize edilerek düşürüldü. Mart ayı anketinde bu beklenti 40,02 TL olarak belirlendi. En son yayımlanan Mayıs ayı anketinde beklenti 38,78 TL seviyesine kadar indi​.

Bu veriler, piyasa katılımcılarının dolar/TL kuru üzerinde daha düşük bir değer öngördüğünü ve bu düşüş eğiliminin belirgin olduğunu gösteriyor. Piyasa koşulları ve ekonomik politikaların etkisiyle, beklentilerdeki bu değişim yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor.

2026 yılında dolara en yüksek faiz veren bankaları merak ediyorsanız, Dolara En Yüksek Faiz Veren Bankalar 2026 başlıklı yazımızı inceleyerek güncel faiz oranlarını, bankaların sunduğu avantajları ve hesap açma koşullarını öğrenebilirsiniz.