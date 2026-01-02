ATM’den Döviz Çekme ve Yatırma - Döviz Limitleri 2026 ATM'den döviz nasıl çekilir ve nasıl yatırılır? 2026'de ATM döviz çekme ve yatırma limitleri nelerdir? Her ATM’den döviz çekilir mi?

Sana En Uygun Bankayı Bul Banka hesabını ne için kullanmak istersin?  Yatırım Hesabı

Birikimlerimi kazanca çevirmek istiyorum.  Günlük Harcamalar

Kredi ve Kredi Kartı kullanmak istiyorum.  Hepsi olabilir. Sonraki

Döviz hesapları, çeşitli amaçlar için kullanılan mevduat hesaplarından biridir. Pek çok banka, bu hesaplara erişimi kolaylaştırmak için ATM’den döviz çekme ve yatırma hizmeti sunar. Bu hizmetin kolay ve hızlı bir biçimde gerçekleşmesi, kullanıcı deneyimi açısından oldukça önemlidir. ATM’den döviz çekme ve döviz yatırma işlemleri, belirli bir limit dahilinde yapılır. Bu limitler, bankadan bankaya değişiklik gösterir ve döviz çekerken dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır.

Bu yazımızda ATM’den döviz çekme ve yatırma işlemlerinin nasıl yapıldığına, hangi ATM’lerin döviz verdiğine, hangi ATM’lerden döviz bozulduğuna değineceğiz. Ayrıca 2026 yılında ATM’den döviz çekme ve yatırma limitlerinin ne kadar olduğunu tablo halinde sunacağız.

ATM Döviz Çekme ve Yatırma Limitleri 2026

Banka ATM Döviz Çekme Limiti (Alt) Döviz Yatırma Limiti (Üst) Yapı Kredi Döviz ATM Günlük 400 USD - 400 EUR 15.000 USD Akbank Döviz ATM 5.000 TL’ye kadar olan EUR - USD karşılığı 20.000 TL’ye kadar olan EUR - USD karşılığı Garanti Bankası Döviz ATM 1 TL 30.000.000,00 TL Enpara Döviz ATM 1 USD 200.000 USD - 1.500.000 USD İş Bankası Döviz ATM - 300.000 USD Vakıfbank Döviz ATM 50 USD - EUR 30.000 USD Ziraat Bankası Döviz ATM Günlük 500 USD - 500 EUR - Kuveyt Türk Döviz ATM 20.000 TL Yalnızca EUR ve USD birimleri TL karşılığı olacak şekilde çekilir. Günlük limit, 100.000 TL’dir. QNB Finansbank Döviz ATM - - Denizbank Döviz ATM 1 tl 50.000 TL karşılığı USD/EUR Halkbank Döviz ATM Günlük 200.000 TL karşılığı USD - EUR - TEB Döviz ATM 1 tl 500.000 USD Albaraka Döviz ATM Günlük 15.000 TL karşılığı USD - EUR - Burgan Bank 1800 TL karşılığı USD - EUR 00.000 TL karşılığı USD - EUR HSBC Bank 8,500 TL 100,000 TL ING Bank 175.000 TL 3.000.000 TL

Mevduat Fırsatı! Net Bakiye ₺514.646,57 Oran %40,50 Net Kazanç ₺14.646,57 Detay Başvur

ATM’den Döviz Nasıl Çekilir?

ATM’den döviz çekebilmek için öncelikle ilgili bankada veya finans kuruluşunda bir döviz hesabınızın bulunması gerekir. Hesabınızın bulunduğu bankanın ATM’sinin döviz çekme özelliğine sahip olduğundan emin olduktan sonra işlem için ATM’ye gidilir.

ATM’den döviz bozdurma işlemleri için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

Banka kartı takılır ve şifre ile sisteme giriş yapılır.

Para çekme menüsüne tıklanır.

İşlem yapılacak döviz hesabı seçilir.

Çekilmek istenen tutar girilerek para çekme işlemi gerçekleştirilir.

Döviz çekilen ATM aracılığıyla işlem gerçekleştirirken günlük kur hareketlerinin dikkate alınması ve komisyon ücretlerinin incelenmesi önemlidir. Nitekim kur oranları bankadan bankaya göre değişiklik göstermektedir. Bu noktada döviz çekerken ilgili bankanın sunduğu oranları incelemek gerekir.

Eğer kur farkı yüksekse ve başka bankalar daha avantajlı oranlar sunuyorsa, o bankalarda hesap açarak döviz tutarını oraya aktarmak daha mantıklı olabilir. Bu sayede yaşayabileceğiniz olası zararın önüne geçebilirsiniz. Burada dikkat edilecek hususlardan bir diğeri ise banka komisyon ücretleridir. ATM’den döviz çekmeden önce ilgili bankanın komisyon oranını incelemek oldukça önemlidir.

ATM’den Döviz Nasıl Yatırılır?

ATM’den döviz yatırabilmek için öncelikle herhangi bir banka veya finansal kurumda döviz hesabınızın bulunması gerekir. Daha sonra ilgili bankanın döviz yatırma özelliği bulunan bir ATM’sine gidilerek aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

Banka kartı takıldıktan sonra sisteme sisteme giriş yapılır.

Para yatırma menüsüne tıklanır.

Yatırılacak dövizin cinsi belirlenir.

Döviz tutarı girildikten sonra döviz yatırılır ve işlem tamamlanmış olur.

Hangi Banka ATM’si Döviz Verir?

Döviz özelliği bulunan ATM’ye sahip olan bankalar arasında Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Enpara, Vakıfbank, Kuveyt Türk, Halkbank, TEB ve Albaraka bulunur.

DCD yani Tam Teminatlı Opsiyon hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız, DCD Nedir (Tam Teminatlı Opsiyon) Nasıl Yapılır? Örnekleri başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Her ATM’den Döviz Çekilir mi?

Hayır, yalnızca döviz özellikli ATM’ler aracılığıyla döviz çekme işlemi yapılabilir. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce bankaların döviz çekme özelliği bulunan ATM’lerini tespit etmek gerekir.

Hangi Banka ATM’si Döviz Bozar?

Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Albaraka, Garanti BBVA, İş Bankası, Enpara, Vakıfbank, Kuveyt Türk, Halkbank ve TEB’in döviz özelliğine sahip olan ATM’leri üzerinden döviz bozdurulabilir. Bu bankalar; EUR, GBP ve USD birimlerinin bozdurulması için müşterilere belirli saatlerde ya da 7/24 hizmet sunar.

ATM'den döviz çekmek ve yatırmak için ilgili bankadan döviz hesabına sahip olmak gerekir. Döviz Tevdiat Hesabı Nedir? Hesap Açma Şartları Nelerdir? başlıklı yazımızı okuyarak bu hesap hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca döviz tevdiat hesabı açmak için gereken şartları ve bu hesabın özelliklerini öğrenebilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

ATM’den Döviz Yatırılır mı?

Evet, bankaların döviz özelliğine sahip olan ATM’leri aracılığıyla döviz yatırma işlemleri gerçekleştirilebilir.

ATM Döviz Bozar mı?

Evet, bankaların döviz özellikli ATM’leri aracılığıyla döviz bozdurma işlemleri yapılabilir. ATM’nin para girişi kısmından bozdurmak istediğiniz döviz cinsini yerleştirdikten sonra güncel kur oranlarına göre istediğiniz TL miktarını girebilir ve ardından dövizin TL karşılığını çekebilirsiniz.

ATM’den Dolar Çekilir mi?

Evet, ATM’den dolar çekilebilir. Döviz özellikli ATM’yi ziyaret ettikten sonra doların bulunduğu hesabı seçerek çekilecek dolar tutarını girebilir ve işleminizi tamamlayabilirsiniz.

ATM’den Dolar Yatırılır mı?

Evet, ATM’den dolar yatırılabilir. İlgili bankanın döviz özelliği bulunan ATM’sine giderek 7/24 dolar yatırabilirsiniz.

ATM’den Euro Çekilir mi?

Evet, döviz destekleyen ATM’ler aracılığıyla euro çekme işlemleri gerçekleştirilebilir. Ancak işlem sırasında bilgilerin doğru girilmesi, kur oranlarının takip edilmesi ve komisyon ücretlerinin incelenmesi gerekir.

ATM’den Euro Yatırılır mı?

Evet, ilgili bankanın dövizi destekleyen ATM’si aracılığıyla euro yatırma işlemleri gerçekleştirilebilir.

ATM’den Kartsız Döviz Bozdurulabilir mi?

Evet, ATM’den kartsız döviz bozdurma işlemleri yapılabilir. Ziraat Bankası, Denizbank, Kuveyt Türk ve İş Bankası gibi pek çok banka aracılığıyla kartsız döviz bozdurabilirsiniz.