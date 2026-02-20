Yasal Takip Nedir, Kaç Gün Sürer? Nasıl Kaldırılır? Kredi kartı yasal takip işlemi nedir ve bankalara göre yasal takip nasıl kaldırılır. Tüm detayları öğrenmek için inceleyebilirsin!

Yasal Takip Sürecinde Kredi Notunu Öğren! Kişisel Bilgiler Aylık Net Gelir Meslek Eğitim Çalışma şekli Bu işlem kredi notunu düşürmez,

yükselmesi için öneriler sunar Lütfen tüm alanları doldur! Devam Et

Kredi kartı yasal takip süreci, kredi kartı borcunun belirli bir süre ödenmemesiyle ortaya çıkan ve bankaların borcu olan bireye hukuki yollar ile işlem başlattığı bir süreçtir. Bireylerin kredi kartı borcunu ödemesi için bankalar tarafından belirli bir süre tanınır. Bu süre sonunda ödenmeyen her türlü borç için banka yasal takip sürecini başlatır. Ancak yasal takibin süresi ve yasal takip kaldırma işleminin adımları değişiklik gösterir.

Bu yazımızda yasal takibin ne olduğuna, ne zaman başladığına, kaç gün sürdüğüne ve nasıl kaldırıldığına dair kapsamlı yanıtlar vereceğiz. Ayrıca çeşitli bankalara ve kurumlara göre yasal takip kaldırma adımlarını ele alacağız.

Yasal Takip Nedir?

Yasal takip, mahkemeden bağımsız olarak bankalar tarafından kredi borcunu ödemeyen bireylere yönelik başlatılan hukuki bir süreçtir. Yasal takip süreci, ilgili mevzuat hükümleri ve özellikle Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. Bu süreç içerisinde banka yasal takip sürecini başlatır ve bu süreç içerisinde borca kredi kartı gecikme faizi uygulanır. Ayrıca bankalar, yasal takip sürecinde borcun ödenmesi için borçlu olan kişiye bildirim gönderir ve borcun kapatılması için belirli bir süre tanır. Bu süre içerisinde bireyin kredi kartı borcunu ödenmesi için taksitlendirme ya da yapılandırma uygulanır. Ancak bu durum, bankaların politikalarına göre değişiklik gösterir. Banka yasal takip mesajı içerisinde bireyin borcundan dolayı yasal takibe alındığını ve banka ile iletişime geçmesi gerektiğini bildirir. Bu durumda bankaya gitmek ya da müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek gerekir.

Bireyin borcunu ödememesi halinde başlatılan kredi kartı yasal takip işlemleri sonucunda hukuki işlemler devreye girer. Hukuki işlemlerin başlatılması için banka, 3 aylık gecikme dönemini göz önünde bulundurur ve borçlu tarafından borcun ödenmesini talep eder. Ancak bu süre içerisinde ödeme yapılmazsa ihtarname gönderilir ve maaşa el koyma ya da haciz gönderme gibi çeşitli yaptırımlar uygulanır. Ayrıca yasal takip sonucunda kredi sicili olumsuz etkilenir ve bireyler, finansal destek konusunda sorun yaşayabilir.

Kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde yaşanacak süreci adım adım öğrenmek için Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur? isimli yazımıza göz atabilirsiniz.

Yasal Takip Süreci Kaç Gün Sürer?

Kredi yasal takip süresi, borcun türüne, borçlunun itirazına, alacaklı kurumun uygulamalarına ve mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle borcun ödenmemesi durumunda bankalar, BDDK yasal takip süresi 90 günü bekler. Bu süreçte borçluya ödeme emri gönderilir ve borcun 7 gün içinde ödenmesi talep edilir. Eğer borç yine ödenmezse yasal takibe düşen borç için icra işlemleri başlar. İcra takibine giren borç için alacaklı haciz işlemlerini başlatır. Haczedilen malların satışı ve alacağın tahsili süreci, borçlunun mal varlığına ve icra dairesinin iş yoğunluğuna bağlı olarak birkaç aydan birkaç yıla sürebilir.

Her ne kadar pandemi döneminde bankalara borcu bulunan bireylere yönelik yasal takip süresi 180 güne çıkarılmış olsa da günümüzde bu süre 90 gün ile sınırlıdır.

Yasal Takip Ne Zaman Başlar?

Borçlu olan birey üst üste 2 ay yani 60 gün boyunca borcunu ödemezse ve banka tarafından verilen 1 aylık ek sürede de herhangi bir ödeme yapmazsa yasal takip başlar. İlk 2 ay içinde bireye ihtarname gönderilir ve borcun ödenmesi için kredi veren kurum tarafından borçluya 30 günlük ek süre tanınır. Ancak borçlu birey 2 aya eklenen 30 günlük süre sonunda da borcunu ödemezse yasal takip süreci başlatılmış olur.

Yasal Takip Nasıl Kaldırılır?

Kredi kartı yasal takip kaldırma işlemi için borcun tamamını ya da belirli bir miktarını ödemek gerekir. Bu süreçte bireyler borcun tamamını ödeyebilir ya da alacaklı/aracı kurum ile iletişime geçerek taksitlendirme ya da yapılandırma talep edebilir. Bu işlemin sonucunda bireyin kredi sicilinin temizlenmesi için ise 5 yıl geçmelidir.

Banka ve Kurumlara Göre Yasal Takip Kaldırma Tablosu

Banka ve İşlem Adı İşlem Süreci İletişim Bilgisi Ziraat Bankası Yasal Takip Kaldırma Ziraat Bankası ile iletişime geçerek yasal takip kaldırma hakkında bilgi edinilmelidir. Ziraat yasal takip telefon numarası: 0850 258 00 00 Merkez Bankası Yasal Takip Kaldırma TBB Risk Merkezi’ne başvurarak yasal takip kaydının güncellenmesi için yardım istenmelidir. Merkez Bankası yasal takip telefon numarası: 0312 507 50 00 Akbank Yasal Takip Kaldırma Akbank’ın Kredi Kayıt Bürosu ve Findeks ile iletişime geçerek durum yasal takip sürecinin kaldırılmasına ilişkin bilgi vermesi talep edilmelidir. Akbank yasal takip telefon numarası: 444 25 25 - 0850 222 25 25 Garanti Bankası Yasal Takip Kaldırma Garanti Bankası ile iletişime geçerek yasal takibin kaldırılmasına ilişkin talepte bulunulmalıdır. Garanti yasal takip telefon numarası: 0216 560 44 44 QNB Finansbank Yasal Takip Kaldırma En yakın QNB’yi ziyaret etmek ve yasal takip kaldırma süreci ile ilgili bilgi talep etmek gerekir. Finansbank yasal takip telefon numarası: 0850 222 2 900 Vodafone Yasal Takip Kaldırma Vodafone ile iletişime geçerek cayma bedeli gibi konular hakkında bilgi almak ve yasal takibin kaldırılması için talepte bulunmak gerekir. Vodafone yasal takip telefon numarası: 542 - 0542 542 00 00 Denizbank Yasal Takip Kaldırma Denizbank müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçerek yasal takip kaldırma adımları hakkında bilgi almak gerekir. Denizbank yasal takip telefon numarası: 0850 222 0 800 Halkbank Yasal Takip Kaldırma Halkbank şubelerini ziyaret etmek ya da müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek gerekir. Halkbank yasal takip telefon numarası: 0850 222 0 400 Vakıfbank Yasal Takip Kaldırma Vakıfbank müşteri hizmetleri ile iletişime geçtikten sonra yasal takip kaldırma adımları hakkında bilgi almak gerekir. Vakıfbank yasal takip telefon numarası: 0850 222 0 724

Yasal Takip Sicile İşler mi?

Evet, yasal takip süreci sicile işler ve kredi notunda düşüş yaşanır. Ayrıca birey hakkında yasal takip sürecinin başlamasına ilişkin detaylar, 5 yıl boyunca sicil raporunda kayıt altında tutulur.

Yasal Takibe Düşen Kredi Çekebilir mi?

Hayır, yasal takip süreci içerisinde bireyler ek bir kredi çekemez ve kredi talebinde bulunamaz. Dolayısıyla ilgili bankadan ya da başka bir kurumdan kredi almak mümkün değildir.

Yasal Takibe Düşen Borç Nasıl Ödenir?

Yasal takip borcu ödeme işlemleri taksitlendirme, borç yapılandırma ya da tüm miktarın ödenmesi ile yapılabilir. Ancak bunun için ilgili banka ile iletişime geçmek gerekir. Tamamını ödenen, yapılandırılan ya da taksitlendirilen borcun düzenli ödenmesi halinde kredi sicilinin düzelmesi de mümkün hale gelir. Fakat kredi sicilinin düzelmesi için 5 yıl beklemek gerekir.

Yasal Takibe Düşen Borç Ne Zaman Silinir?

Yasal takibe düşen borç, bireyin borç ve borca eklenen faiz tutarının tamamını ödemesi halinde silinir. Ancak borcun ödenmesinin ardından kredi çekimini yapılabilmesi ya da kredi sicilinin düzelmesi için bir süre beklemek gerekir.

Yasal Takip Nasıl Sorgulanır?

Yasal takip sorgulama işlemleri; e-devlet, UYAP, Kredi Kayıt Bürosu, banka ve finans kurumları üzerinden gerçekleştirilir.

Aşağıda yasal takip sorgulama işlemleri için gerekli adımlar verilmiştir:

E-Devlet Üzerinden Yasal Takip Sorgulama: Portala giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna icra dosyası sorgulama yazılır ve açılan ekrandan ilgili adımlar takip edilebilir.

UYAP Üzerinden Yasal Takip Sorgulama: Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bu portala giriş yaptıktan sonra dava ve icra dosyalarının takibi gerçekleştirilebilir.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Üzerinden Yasal Takip Sorgulama: KKB’nin sunduğu Findeks aracılığıyla yasal takip sorgulama işlemleri yapılabilir. Ayrıca Findeks raporlarından kredi notu da incelenebilir.

Banka ve Finans Kurumları Aracılığıyla Yasal Takip Sorgulama: İlgili banka ya da finans kurumunu ziyaret ederek ya da müşteri hizmetleri ile iletişim kurarak yasal takip işlemleri hakkında bilgi edinilebilir.

Yasal Takip Kaldırma Dilekçesi Nasıl ve Nereye Yazılır?

Yasal takip kaldırma dilekçesi, takip sürecinin haksız olduğunu ya da borcun tamamen kapandığını belirtmek için ilgili icra dairesine yazılır. Ancak bireylerin bu resmi belgeyi hazırlaması için belirli adımlara dikkat edilmesi gerekir.

Yasal takip kaldırma dilekçesi aşağıdaki unsurlara dikkat edilerek yazılır:

İcra müdürlüğünün adı ve icra dosyasının numarası yazılmalıdır.

Yazılan günün tarihi gün, ay ve yıl şeklinde belirtilmelidir.

Yasal takibin kaldırılmasına ilişkin talebin belirtilmesi ve anlaşılır bir şekilde yazılması gerekir.

Borçlu olan yani talepte bulunan kişinin adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi belirtilmelidir.

Bankanın adı ve unvanı eksiksiz bir biçimde yazılmalıdır.

Dilekçeye talebe ilişkin bilgilerin, yasal takip sürecinin başladığı tarihin, borç miktarının ve ödendiği tarihin yazılması gerekir.

Ödemeye ilişkin herhangi bir belge ya da dekont sunulmalıdır.

Son olarak borçlunun adı ve soyadı yazılır.

Yine de bu belgenin yazılması için profesyonel bir destek alınması gerekebilir.

SIK SORULAN SORULAR

Yasal Takip Aktarım Servisi Nedir?

Yasal takip aktarım servisi, bankalar tarafından kullanılan ve borçlu olan kişinin takibe yasal takibe alınmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, borçlu olan kişiye tebligat ve bildirim gönderir. Gönderilen bildirimde “dosyanız yasal takip aktarım servisine devir olacaktır” ibaresi bulunur. Bireyin borcunu ödememesi halinde ise yasal takip işlemi başlatılır.

Yasal Takip İhbarnamesi Nedir?

Yasal takip ihbarnamesi, borçlu olan kişiye gönderilen ve yasalara uygun şekilde belirlenerek ilgili kurumun haklarını belirten hukuksal bir yazıdır. İhbarname içerisinde bireyin borcunu ödememesi halinde kurum tarafından uygulanacak olan yaptırımlar ve cezai şartlar yer alır.

Yasal Takipte Olanlara Kredi Veren Bankalar Hangileri?

Yasal takibe giren bireylerin herhangi bir bankadan kredi alması mümkün değildir. Yine de detaylı bilgi için bankalarla iletişime geçilebilir.

Yasal Takibe Düşen Borç Nasıl Öğrenilir?

Yasal takibe düşen borçlar, bankalar tarafından borçlu olan bireye gönderilen bildirim ve ihbarname aracılığıyla öğrenilebilir. Bilgi edinmek isteyen bireyler, e-devlet ya da UYAP Bilişim Sistemi üzerinden sorgulama yapabilir.

Kredi Borcu Kaç Ay Ödenmezse İcralık Olur?

Kredi borcunun üst üste iki ay ödenmemesi halinde bireylere ek olarak 30 günlük bir süre tanınır. Bu süre içerisinde bireye tebligat ve ihbarname gönderilir. Ancak bu uyarılara rağmen borç 7 iş günü içerisinde kapatılmazsa icra takibi başlar. Dolayısıyla borcun icralık olması için 3 ay 7 gün geçmesi gerekir.

Eşim Yasal Takipte Kredi Kullanabilir miyim?

Eşin yasal takip altında olması, kredi kullanımına etki edebilir. Bankalar, kredi başvurusu incelemelerinde eşin finansal durumunu da göz önüne alabilir. Ancak bu kesin bir kriter değildir, bankaların kredi politikalarına göre değişiklik gösterir.

Banka Yasal Takibi Olan Yurtdışına Çıkabilir mi?

Evet, yasal takibi olan kişilerin yurtdışına çıkması için herhangi bir yurtdışına çıkış yasağı bulunmamaktadır.

Kaynakça