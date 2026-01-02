Hesaba Yanlışlıkla Yatan Para Geri Alınabilir mi? EFT ve Havale Hesaba yanlışlıkla yatırılan paranın nasıl geri alınacağı, havale ve EFT'de yanlış hesaba para göndermenin nasıl iptal edileceğine dair her şey!

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Banka hesapları, günlük hayatta sıkça kullanılan araçlardan biridir. Hesaplar arasında yapılan havale ve EFT işlemleri sırasında hesap numarası ya da IBAN bilgilerinde yanlışlık yaşanabilir. Bu durumda gönderilecek para miktarı başka bir hesaba aktarılır ve bireyler yanlış hesaba para yatırmış olur.

Bu yazımızda hesaba yanlışlıkla yatan paranın geri alınıp alınamayacağına dair merak edilen sorulara yanıtlar vereceğiz. Ayrıca yanlış hesaba yatan paranın geri alma sürecinin havale ve EFT işlemlerinde nasıl işlediğine dair kapsamlı bilgiler sunacağız.

Yanlış Hesaba Yatırılan Para Geri Alınabilir mi?

Yanlış hesaba yatırılan paranın geri alınması mümkündür. Bu durumda geri iade için belirlenen süre; yatırılan paranın miktarına, bağlı olunan bankanın politikalarına ve yoğunluğuna göre değişiklik gösterir. Yatırılan paranın geri alınması için öncelikle banka ile iletişime geçmek ve durumu iletmek gerekir. Banka, yanlış yapılan işlem adına talep oluşturarak müşteriye yardımcı olur.

Yanlış hesaba yatırılan para, isim uyuşmazlığından dolayı havuzda bekleyebilir ve bu durumda geri alma işlemi kolay hale gelir. Ancak para karşı hesaba yatmış olursa bankanın hesap sahibini arayıp geri ödeme talep etmesi gerekir. Bankanın yanlış hesaba yatan kişiye ulaşamaması durumunda geri ödeme işlemleri imkansız hale gelebilir. Bu durumda yanlış hesaba para yatıran kişinin şikayet ve dava hakkı vardır. Bireylerin öncelikle noterden ihtar çekmesi ve karşı tarafın temerrüde düşürülmesi gerekir. Bu işlem sonucunda karşı tarafın para iadesi yapmaması durumunda bireyler, icra dairesine gerekli belgelerle başvuru yapabilir ve alacağını tahsil etmek için dava açabilir. Ancak kişinin nisbi 1 yıl ve mutlak 10 yıl zamanaşımı süresini kontrol etmesi gerekir.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Yanlış Hesaba Para Gönderme İptal Edilebilir mi?

Yanlış hesaba para gönderme işlemleri iptal edilebilir. Zamanaşımı süreleri, işlem tarihi, para gönderilen hesabın sicil durumu ve bankaların belirlediği politikalar gereğince iptal işlemleri başlatılır. Yanlış hesaba para gönderen kişinin öncelikle ilgili banka ile iletişime geçmesi geçmesi gerekir. Ardından banka hesap sahibini bulur ve hesap sahibi, bu işlemin bilgisi dışında gerçekleştiğini bildirdiği takdirde para gönderme işlemi iptal edilir.

Yanlış hesaba gönderilen paranın iptal edilmesiyle geri ödeme süresi, bankanın politikalarına ve çalışma saatlerine göre değişiklik gösterir. Örneğin bireyler cuma günü ya da resmi tatilden bir önceki gün geri ödeme işlemi talebinde bulunduysa, bu işlem ileriye dönük talimat olarak adlandırılır ve para iadesi diğer haftanın iş günlerine sarkar. Bankaların para iadesi için belirlediği süreler 15 ila 30 gün arasında değişiklik gösterir.

Yanlış Hesaba Havale Nasıl Geri Alınır?

Havale işlemi, para gönderimi yapıldığı anda karşı tarafından hesabına geçer. Bu nedenle yanlış hesaba havale yapıldığında iptal ve geri alma durumları zorlaşır.

Yanlış hesaba havale yapıldığında karşı hesabın durumu ve bankaların izlediği politikalar önemlidir. Yapılan işlem için banka ile iletişime geçmek gerekir. Bankanın karşı hesabın sahibi ile iletişime geçmesinin ardından uzlaşma sağlanabilir. Ancak uzlaşma sağlanamazsa sebepsiz zenginleşme davası ile hukuki yollara başvurulabilir.

Yanlış Hesaba EFT Nasıl Geri Alınır?

Yanlış hesaba EFT yapıldığında banka ile iletişime geçmek gerekir. Yanlış hesaba EFT yapmak mesai saatleri dışında gerçekleştiyse, ileriye dönük yapılan bu işlemin geri alınması kolay hale gelir. EFT işlemleri genellikle o günü takip eden ilk iş gününde gönderilir. Dolayısıyla bireylerin yanlış hesaba EFT yaptığını erken tespit etmesi ile internet bankacılığı ya da çağrı merkezi üzerinden kısa sürede iptal yapılabilir. Ancak yanlış hesaba yapılan EFT karşı tarafın hesabına geçmiş ise bankayı arayıp durumu iletmek ve geri ödeme talebinde bulunmaktan başka yol yoktur.

Hesaba Yanlış Gelen Para İade Edilmezse Ne Olur?

Hesaba yanlış gelen para iade edilmezse, gönderen hesap hukuki işlem başlatabilir. Türk Borçlar Kanunu’na göre bu durum, sebepsiz zenginleşme olarak adlandırılır ve parayı kullanmak ya da iade etmemek, taraf için suç oluşturur. Ayrıca hesaba yatan paranın hesap sahibinin bilgisi dışında gerçekleşmesi ve kişinin bu paranın kendisine ait olmadığını bilerek harcama gerçekleştirmesi, kötü niyetli olarak nitelendirildiğinden hapis cezası gibi yaptırımlar doğurabilir. Hapis cezasının süresi ise para miktarına göre değişebilir.

Yanlış hesaba para gönderme gibi olası durumları engellemek için Kolay Adres Nedir? Kolay Adres Tanımlama Nasıl Yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazı ile kolay adresin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve tanımlama işleminin nasıl gerçekleştirilebildiğini inceleyebilirsiniz.