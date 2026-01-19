Sky Limit Nedir? Kimlere Verilir? Kredi Puanı Kaç Olmalı? Sky Limit’in ne olduğu, kimlere verildiği, 2026 yılında faiz oranlarının ne kadar olduğu ve limitin nasıl artıp neden düştüğü burada!

Sky Limit, bankacılık ürünleri arasında son dönemde öne çıkan ve birçok kişi tarafından merak edilen bir uygulamadır. Bu yazımızda Sky Limit’in ne olduğunu, kimlere verildiğini, nasıl başvurulduğunu, 2026 yılında faiz oranlarının ne kadar olduğunu ele alacağız. Ayrıca Sky Limit’in nasıl artırıldığına, neden düştüğüne ve nasıl kapatıldığına değineceğiz.

Sky Limit Nedir?

Sky Limit, VakıfBank’ın müşterilerine tanımladığı ve farklı finansman ihtiyaçlarında kullanılabilen esnek bir kredi limit sistemidir. Bu limit, yalnızca tek bir ürünle sınırlı olmayıp müşterinin tercihlerine göre kredi kartı, ihtiyaç kredisi, konut kredisi ya da ek hesap gibi çeşitli bankacılık ürünlerinde de kullanılabilmektedir.

Sky Limit sayesinde müşteri, kendisine tanımlanan limiti parçalara ayırarak yönetebildiği gibi ihtiyaç duyduğu anda bu limiti kullanıma da açabilmektedir. Ayrıca bu sistem sayesinde ayrı ayrı kredi başvurusu yapmak yerine, önceden tanımlı bir limit üzerinden daha hızlı ve kontrollü bir şekilde finansmana ulaşmak mümkündür.

Sky Limit Mevduat Hesabı Nedir?

Sky Limit mevduat hesabı, VakıfBank tarafından yalnızca Sky Limit tanımlı müşterilere özel olarak sunulan bir vadeli mevduat hesabıdır. Bu hesap, Sky Limit sahibi müşterilerin Türk lirası ve yabancı para birikimlerini bankanın sunduğu özel koşullar çerçevesinde vadeli olarak değerlendirmesine imkan tanımaktadır.

Sky Limit mevduat hesabı özellikleri ise şu şekildedir:

Yalnızca Sky Limit tanımlı müşteriler tarafından açılabilir.

TL, USD ve EUR cinsinden mevduat yatırılabilir.

1 günden 750 güne kadar farklı vade seçenekleri sunulur.

Sky Limit müşterilerine özel olarak %39,50’ye varan mevduat faizi uygulanır.

Hesap açılışı mobil bankacılık, internet bankacılığı veya şubeler üzerinden yapılabilir.

Vade sonunda elde edilen faiz, vadesiz hesaba aktarılabilir veya anaparaya eklenerek yenilenebilir.

Vade süresi dolmadan kısmi para çekilmesi durumunda, kalan tutar üzerinden faiz kazancı uygulanmaya devam eder.

Sky Limit Kimlere Verilir?

Sky Limit, bankalar tarafından belirli finansal kriterleri sağlayan bireysel müşterilere tanımlanan bir kredi limitidir. Bu limitten yararlanabilmek için öncelikle düzenli ve belgelenebilir bir gelirin bulunması beklenir. Bunun yanında kredi notunun bankanın risk politikalarına uygun seviyede olması, geçmiş kredi ve kredi kartı ödemelerinde ciddi bir gecikme veya yasal takip kaydının bulunmaması önemli değerlendirme kriterleri arasındadır. Diğer yandan banka ile mevcut müşteri ilişkisi, aktif kullanılan ürünler, hesap hareketleri ve borçluluk durumu da Sky Limit tanımlanmasında oldukça etkilidir. Tüm bu unsurlar birlikte değerlendirilerek, uygun görülen müşterilere gelir ve risk durumuna göre belirli bir Sky Limit tahsis edilmektedir.

Sky Limit İçin Kredi Puanı Kaç Olmalı?

Sky Limit için açıklanan kesin bir kredi puanı şartı bulunmasa da uygulamada kredi notu, değerlendirmenin gidişatını etkileyen önemli unsurlardan biridir. Genel olarak kredi puanı riskli seviyede bulunmayan, orta ve iyi seviyede yer alan müşterilerin Sky Limit alma ihtimali daha yüksektir. Buna ek olarak, düzenli bir gelire sahip olunup olunmadığı, mevcut kredi ve kredi kartı borçlarının durumu, ödeme alışkanlıkları ve banka ile olan geçmiş ilişkiler Sky Limit’in tanımlanması noktasında birlikte dikkate alınmaktadır.

Sky Limit Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sky Limit başvurusu, internet/mobil bankacılık, banka şubeleri ve telefon/müşteri hizmetleri olmak üzere üç farklı kanal üzerinden yapılabilmektedir. Bu kanallar üzerinden nasıl başvuru yapılacağı aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmıştır:

Bankanın İnternet/Mobil Bankacılığı: Çoğu bankada Sky Limit başvurusu internet veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılmaktadır. Bu yöntemler kullanılarak başvuru yapmak için uygulamaya giriş yapıldıktan sonra “Krediler”, “Limit İşlemleri” veya “Sky Limit” menüleri aracılığı ile başvuru formunun doldurulması yeterlidir.

Banka Şubeleri: Banka şubesine gidilerek müşteri temsilcisi aracılığı ile Sky Limit başvurusu yapılabilmektedir. Bu aşamada gerekli kimlik, gelir belgesi ve benzeri evrakların da bankaya teslim edilmesi gerekir.

Telefon/Müşteri Hizmetleri: Bankanın çağrı merkezi aranarak Sky Limit talebi iletilebilmektedir. Müşteri hizmetleri tarafından yapılan yönlendirmeler ile başvuru süreci tamamlanabilir.

Sky Limit Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Sky Limit başvurusu, bankanın değerlendirme sürecine bağlı olarak genellikle 1 iş günü içinde veya birkaç iş günü içinde sonuçlanmaktadır. İnternet veya mobil bankacılık üzerinden yapılan başvurularda, ön değerlendirmenin olumlu olması halinde sonuç çoğu zaman kısa süre içinde iletilmektedir. Şube veya müşteri hizmetleri aracılığıyla yapılan başvurularda ise gelir bilgileri, kredi notu ve mevcut borç durumu gibi kriterlerin incelenmesi nedeniyle değerlendirme süresi uzayabilmektedir.

Sky Limit Faiz Oranları Ne Kadar?

2026 yılında VakıfBank Sky Limit için tek ve sabit bir faiz oranı bulunmamaktadır. Uygulanacak faiz oranı limitin hangi ürün kapsamında kullanıldığına göre değişmektedir. Yani Sky Limit’in ihtiyaç kredisi, kredi kartı, ek hesap veya konut kredisi olarak kullanılmasına göre farklı faiz oranları uygulanmaktadır.

Örneğin banka tarafından Sky Limit kapsamında sunulan Sky Limit Kış Kredisi, aylık %3,99 faiz oranı ile belirli tutar ve vadelerde sunulmaktadır. Buna göre; 125.000 TL tutarındaki kredi 36 ay vade ve 7.736,66 TL aylık taksit imkanı ile sunulmaktadır. Ayrıca bu kredi için 625 TL kredi tahsis ücreti ve %84,4183 efektif yıllık faiz oranı uygulanmaktadır. Ancak bu faiz oranı yalnızca Sky Limit kış kredisi için geçerlidir. Sky limitin kredi kartı, ek hesap veya konut kredisi gibi seçeneklerde kullanılması durumunda uygulanacak faiz oranları farklılık gösterebilir.

Sky Limit Nasıl Artırılır?

Sky Limit’in artırılabilmesi için öncelikle bankanın yaptığı periyodik değerlendirmelerde müşterinin finansal durumunun olumlu olması gerekir. Düzenli ve belgelenebilir gelirin artması, kredi ve kredi kartı borçlarının zamanında ödenmesi ve kredi notunun yükselmesi limit artışı ihtimalini güçlendirmektedir. Bunun yanında internet veya mobil bankacılık üzerinden limit artırımı talebinde bulunulabilir ya da banka şubeleri ve müşteri hizmetleri aracılığıyla başvuru yapılabilir. Banka, talep sonrasında müşterinin güncel gelir durumu, borçluluk oranı ve risk profilini yeniden değerlendirerek uygun görülmesi halinde Sky Limit artışını gerçekleştirmektedir.

Sky Limit Neden Düşer?

Sky Limit, ilgili müşterinin risk durumunda olumsuz bir değişiklik yaşanması halinde banka tarafından düşürülebilmektedir. Limit düşüşünün en yaygın nedenleri arasında; kredi veya kredi kartı ödemelerinde gecikme yaşanması, borçların düzenli ödenmemesi ya da yasal takibe düşmesi gibi nedenler yer almaktadır. Bunun yanında kredi notunun düşmesi, mevcut borç tutarlarının artması veya gelir durumunda azalma olması da bankanın risk değerlendirmesini olumsuz etkileyerek Sky limit düşüşüne neden olabilmektedir.

Sky Limiti Neden Kullanamıyorum?

Sky Limit’in kullanılamamasının başlıca nedenleri şöyle sıralanabilir:

Tanımlı Limitin Dolu Olması: Sky Limit’in tamamı kredi kartı, ihtiyaç kredisi veya ek hesap gibi ürünlerde kullanılmış olabilir.

Ödemelerde Gecikme Yaşanması: Kredi veya kredi kartı borçlarında gecikme olması, bankanın Sky Limit kullanımını geçici olarak durdurmasına neden olabilir.

Kredi Notunun Düşmesi: Kredi notunda yaşanan düşüşler, bankanın risk değerlendirmesini olumsuz etkileyerek limit kullanımını kısıtlayabilir.

Gelir Bilgilerinin Güncel Olmaması: Bankada kayıtlı gelir bilgilerinin güncel olmaması, limitin pasif hale getirilmesine yol açabilir.

Hesap veya Ürün Bazlı Bloke Bulunması: Kredi kartı, hesap veya ek hesap üzerinde blokenin bulunması halinde Sky Limit’in kullanımı da engellenebilir.

Bankanın Risk veya Güvenlik Kısıtı Uygulaması: Şüpheli işlem, güvenlik kontrolleri veya dönemsel risk politikaları nedeniyle Sky Limit kullanıma kapatılmış olabilir.

Sky Limit Nasıl Kapatılır?

Sky Limit kapatma işlemi için öncelikle bu kapsamda kullanılan tüm ürünlerin borçsuz duruma getirilmesi gerekir. Kredi kartı, ihtiyaç kredisi, konut kredisi veya ek hesap üzerinden kullanılan Sky Limit bakiyesi tamamen kapatıldıktan sonra bankaya kapatma talebi iletilir. Bu talep; internet veya mobil bankacılık uygulaması, banka şubeleri ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla yapılabilir. Banka tarafından yapılan kontrollerin ardından aktif borç bulunmadığının teyit edilmesi halinde Sky Limit kapatılmaktadır.