Ortak ATM’ler Hangileri? Para Çekme Ücretleri 2026 Ücretsiz ortak ATM’ler listesi, ortak ATM’lerin ne kadar para kestiği, işlem ücretleri ve para çekme / yatırma limitleri bu kapsamlı rehberde!

Günlük hayatta para yatırma ve para çekme işlemlerinin kolay bir şekilde yapılması, müşteri memnuniyetini artıran önemli unsurlardan biridir. Tam da bu noktada ortak ATM’ler, bankalar arasında yapılan işbirliğinin sonucunda müşterilere kolaylık sunan cihazlar olarak bilinir. Erişilebilirliğin artmasını, para yatırma ve çekme işlemlerinin zahmetsiz bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan ortak ATM’ler; finansal erişilebilirliğin artmasına da yardımcı olur. Ancak bankalar, bu işlemler için farklı ücretler ve limitler belirleyebilir.

Bu yazımızda ortak ATM’nin ne olduğuna ve nasıl kullanıldığına dair kapsamlı yanıtlar vereceğiz. Ayrıca ortak ATM’lerin hangileri olduğunu inceledikten sonra 2026 yılında ortak ATM’ler için belirlenen işlem ücretlerine, para çekme ve yatırma limitlerine değineceğiz.

Ortak ATM Nedir?

Ortak ATM, herhangi bir bankaya bağlı olan müşterilerin başka bir bankaya ait olan ATM üzerinden işlem yapmasına imkan tanıyan cihazdır. Bu cihazlar, farklı bankalara ait olan kredi kartı ya da banka kartı üzerinden işlem yapılmasına yardımcı olur. Müşteriler, ortak ATM’ler sayesinde hesap bakiyelerini öğrenebilir, kredi kartı borçlarını ödeyebilir, para çekme ve yatırma işlemlerini yerine getirebilir, faturalarını ödeyebilir ve kart şifresini kolay bir şekilde değiştirebilir. Ancak bu sistemin geçerli olduğu bankalar, işlemler için belirli bir oranda komisyon ya da ücret talep edebilir.

Bazı bankaların yaptığı anlaşmalar sonucunda para kesmeyen ortak ATM sistemlerinden faydalanarak ek ücret ödemeden işlem gerçekleştirmek mümkündür. Örneğin Denizbank, QNB ve TEB ATM’leri; hesap bakiyesinin izlenmesine, kredi kartı borcunun ve limitinin sınırsız bir şekilde sorgulanmasına imkan tanır. Ancak bu ATM ile işlem limitleri dahilinde para çekme, yatırma ve kredi kartı borcu ödeme işlemleri yalnızca üç kez gerçekleştirilebilir. Para çekme, yatırma ve kredi kartı borcu ödeme işlemlerinin 4. kez ve daha fazla tekrarlanması halinde bankanın belirlediği güncel işlem ücretleri tahsil edilir.

Ortak ATM’ler çeşitli erişim noktalarında yer aldığından, müşterilerin farklı bölgelerde para çekme ve yatırma gibi işlemleri gerçekleştirmelerine imkan tanır. Hızlı ve kolay kullanım açısından da sıkça tercih edilen bu sistemler, kapsamlı hizmet sunduğu için avantaj yaratır. Ayrıca bu hesaplar sayesinde kredi kartı ya da banka kartlarının bağlı olduğu bankaların yoğun olduğu saatlerde sıra beklemeden işlem gerçekleştirmek mümkün hale gelir.

Ortak ATM Nasıl Kullanılır?

Ortak ATM’ler, birbiriyle anlaşmalı olan bankaların ortak ATM’sine giderek kart ve şifre bilgilerinin girilmesi ile kullanılabilir. Ancak bu cihazlar ile işlem gerçekleştirmeden önce, ek ücret ve günlük para çekim limitleri hakkında bilgi almak gerekir. Bazı bankalar ücretsiz ortak ATM imkanı sunarak müşterilerin ek bir ücret ödemeden işlem gerçekleştirmesine yardımcı olsa da bu durum, yalnızca belirli işlemleri kapsayabilir. Örneğin Albaraka Türk kartı ile Yapı Kredi ATM’lerinden para çekmek ya da yatırmak isteyen bireyler, ek bir komisyon ödemeden işlemlerini gerçekleştirebilir. Bankaların belirlediği günlük limit ise para çekme işlemlerinde 5.000 TL, para yatırma işlemlerinde 50.000 TL’dir.

Ortak ATM’ler ile yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibidir;

Para çekme,

Para yatırma,

Bakiye sorgulama,

Kredi kartı borcu ödeme,

Kredi kartı borcu sorgulama,

Kredi kartı şifresi değiştirme,

Nakit avans kullanımı,

Kredi kartı limiti sorgulama,

Kredi kartı şifresi tanımlama.

Ortak ATM’ler Hangileri?

Ücretsiz ortak ATM kullandıran bankalar, müşterilerinin belirli şartlar altında birbirlerinin ATM’leri üzerinden ücretsiz işlem gerçekleştirmesine imkan tanır. Ziraat Bankası, TEB, QNB, DenizBank, Yapı Kredi ve İş Bankası gibi bazı bankalar; kendi politikaları doğrultusunda para çekme, para yatırma, şifre belirleme ve şifre değiştirme gibi çeşitli işlemlerin gerçekleştirilmesine de olanak sağlar. Anlaşmalı olmayan bankaların ATM’leri ile yapılacak işlemler ise belirli ücretlere tabii tutulur.

Ortak ATM sunan bankalar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Ortak ATM Grubu Banka Türü Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım Devlet Bankaları (Tek ATM Ağı) TEB - QNB - DenizBank Özel Bankalar Albaraka Türk - Yapı Kredi Devlet + Özel Bankalar Kuveyt Türk - Yapı Kredi Devlet + Özel Bankalar Şekerbank - Türkiye İş Bankası Özel Bankalar Alternatif Bank - Yapı Kredi Özel Bankalar

Ortak ATM İşlem Ücretleri 2026

2026 yılı için belirlenen ortak ATM işlem ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Banka Adı Bakiye Sorgulama Ücreti Para Yatırma Ücreti Para Çekme Ücreti Akbank 0,27 TL 1,04 TL + %1,15’i 1,04 TL+%1,15’i Albaraka 0,24 TL 0,91 TL + %1 + BSMV 0,91 TL +%1+BSMV Denizbank 0,28 TL 1,05 TL+ %1,15 1,05 TL+%1,15 Fibabanka 0,27 TL+ BSMV 1,04 TL + %1,15 + BSMV 1,04 TL+ %1,15 Garanti BBVA 0,27 TL+ BSMV 1,04 TL + %1,15 + BSMV 1,04 TL+ %1,15+BSMV HSBC 0,27 TL - 1,05 TL+ %1,15 Halkbank 0,27 TL+ BSMV 1,04 TL + %1,15 + BSMV 1,04 TL+ %1,15+BSMV ING 0,27 TL 1,04 TL + %1,15 1,04 TL+ %1,15 ICBC - - 1,04 TL+ %1,15 Kuveyt Türk 0,24 TL 0,91 TL + %1 0,91 TL+ %1 Odeabank 0,27 TL 1,04 TL + %1,15 + BSMV 1,04 TL + %1,15 + BSMV QNB 0,27 TL 1,04 TL + %1,15 + BSMV 1,04 TL + %1,15 + BSMV TEB 0,27 TL 1,04 TL + %1,15 1,04 TL + %1,15 Şekerbank 0,27 TL 0,99 TL + %1,09 + BSMV 0,99 TL + %1,09 + BSMV Turkish Bank 0,50 TL - 1,05 TL + %1,15 Yapı Kredi 0,27 TL + BSMV 1,04 TL + %1,15 + BSMV 1,04 TL + %1,15 + BSMV Ziraat Katılım Bankası 0,27 TL 1,04 TL + %1,15 1,04 TL + %1,15 Vakıfbank 0,27 TL + BSMV 1,04 TL + %1,15 + BSMV 1,04 TL + %1,15 + BSMV Ziraat Bankası 0,27 TL + BSMV 1,57 TL + %1,15 + BSMV 1,57 TL + %1,15 + BSMV

Ortak ATM Para Çekme ve Yatırma Limitleri 2026

2026 yılında ortak ATM üzerinden para çekme ve yatırma limitleri, bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Bankalar; kendi politikalarını göz önünde bulundurarak kartlı, kartsız ve QR özellikli para çekme ve yatırma işlemlerinde farklı limitler belirlemiştir. Bu doğrultuda para çekme işlemi için belirlenen limit 5.000 TL ila 30.000 TL arasında değişiklik gösterirken, para yatırma işlemi için belirlenen limit 50.000 TL’den başlayarak 5.000.000 TL’ye kadar çıkabilir. Örneğin Garanti BBVA, kartlı para yatırma limitini 100.000 TL olarak belirlerken ING Bank, bu işlem için herhangi bir sınır koymamıştır.

ATM üzerinden para çekme ve yatırma limitleri hakkında bilgi alabilmek için ATM Para Çekme ve Yatırma Limiti 2026- Tüm Bankalar yazımıza göz atabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Ortak ATM Paramı Yuttu Ne Yapmam Gerekiyor?

Ortak ATM’nin parayı yutması halinde ATM ekranından işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve kartın kaybolup kaybolmadığı kontrol edilmelidir. Eğer ATM parayı yuttuktan sonra işlem yapmaya devam ederse ve ücret iadesi gerçekleşmezse, ilgili bankanın müşteri hizmetleri aranır ve konu ile ilgili bilgi verilir. Bu esnada banka, işlem saatini öğrenmek isteyebilir, dolayısıyla müşterilerin tüm bilgileri müşteri temsilcisine aktarması gerekir. Bankalar, hata işlemlerine karşı hızlı bir şekilde önlem aldığı için, para miktarı kısa süre içerisinde müşteriye aktarılır.

Ortak ATM’den Para Yatırdım Hesaba Neden Geçmedi?

Ortak ATM’den para yatırılması halinde paranın hesaba geçmemesi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Yatırılan para; işlem henüz onaylanmadıysa, para fiziksel olarak kabul edilmediyse, hesap bilgileri yanlış girildiyse, ATM parayı yuttuysa ya da cihaz hata yaptıysa hesaba geçmeyebilir. Bu durumda müşterilerin banka ile iletişime geçmesi gerekir.

Ortak ATM’den Yatırılan Para Ne Zaman Hesaba Geçer?

Ortak ATM’den yatırılan para, anında müşterilerin hesabına geçer ve kart limiti anında güncellenir. Ancak bazı bankalar, mesai saatleri dışında yatırılan parayı hesaba aktarmak için bir sonraki iş gününü bekleyebilir.

Ortak ATM’den Kartsız Para Çekme Nasıl Yapılır?

Ortak ATM’den kartsız para çekme işlemi, QR ya da cep telefonuna gelen şifre ile gerçekleştirilebilir. QR ile para çekerken müşterisi olunan bankanın mobil uygulamasına giriş yapılır ve para çekme adımına tıklanır. Ardından çekilecek tutar girilir ve ATM’de yer alan QR kodu telefon kamerasına okutulur. Cep telefonuna gelen şifre ile para çekme işleminin gerçekleşmesi için ise kartsız işlem menüsüne tıklanır ve gerekli bilgiler girilir. Ardından SMS’te yer alan referans numarası ekrana yazılır ve para çekme adımı tamamlanır.

Ortak ATM’den Kartsız Para Yatırma Nasıl Yapılır?

Ortak ATM’den kartsız para yatırma işlemi, ana ekrandan kartsız işlem seçeneğine tıklanarak gerçekleştirilir. Menüye tıkladıktan sonra hesap bilgileri girilir ve yatırılmak istenen tutar belirlenir. Ardından para yatırma butonuna tıklanır ve belirlenen tutar sıralı bir biçimde ATM’ye yerleştirilir. ATM’nin para sayma işlemi tamamlandıktan sonra işlem kabul edilir ve onay ekranından dekont alınır.