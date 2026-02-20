Pos Cihazı Nasıl Alınır? Kimler Nasıl Kullanabilir? POS cihazı almak için gerekli belgeler, başvuru süreci ve en uygun cihaz seçimi hakkında kapsamlı bilgi. İşletmeniz için en iyi ödeme çözümünü keşfedin.

POS cihazı almak, işletmenin ödeme süreçlerini modernleştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için atılacak önemli bir adımdır. İşlem hacmini, işletme türünü ve özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak doğru POS cihazını seçmek, hem operasyonel verimliliğinizi artırır hem de müşterilere daha iyi hizmet sunmayı sağlar. POS cihazı başvurusu yapmak için gereken belgeler ve başvuru sürecinin detaylarını bilmek, bu süreci daha kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

Bu yazıda, POS cihazı başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken temel gereksinimler, başvuru sürecinin nasıl işlediği ve başvurunun nerelerden yapılabileceği gibi konulara değineceğiz. Ayrıca POS cihazı başvurusu sırasında hangi belgelerin gerekli olduğunu ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktaları ayrıntılı olarak ele alacağız.

Pos Cihazı Nedir? Nasıl Kullanılır?

POS (Point of Sale) cihazı, perakende satış noktalarında kullanılan ve müşterilerin kredi kartı, banka kartı gibi ödeme araçları ile ödeme yapmalarını sağlayan bir cihazdır. Bu cihazlar, hem müşterilere hem de işletmelere birçok kolaylık sağlar. POS cihazları, alışveriş işlemlerini hızlandırır, nakit taşıma riskini azaltır ve daha güvenli bir ödeme süreci sunar.

Kullanımı oldukça basittir:

Kart Okuma: Müşteri kartını POS cihazına yerleştirir, manyetik şeridi okutur veya temassız ödeme yapar.

Tutar Girme: İşletme, ürün veya hizmetin bedelini cihaza girer.

Onay: Müşteri şifre girer ve işlemi onaylar.

Fiş Verme: POS cihazı işlemi tamamlar ve fiş verir.

POS cihazları farklı özelliklere sahip olabilir, bazıları internet bağlantısı ile çalışırken bazıları GSM şebekesi üzerinden işlem yapabilir.

Pos Cihazını Kimler Kullanır?

POS (Point of Sale) cihazları, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler tarafından yoğun olarak kullanılır.

İşte POS cihazlarını kullanan başlıca kullanıcı grupları:

Perakende Mağazaları

Perakende sektöründe faaliyet gösteren mağazalar, POS cihazlarını en yaygın kullanan işletmelerdir. Bu mağazalar arasında marketler, giyim mağazaları, elektronik mağazaları ve küçük perakende dükkanları bulunur. POS cihazları, müşterilerin hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapmalarını sağlar ve satış sürecini hızlandırır.

Restoranlar ve Kafeler

Gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren restoranlar, kafeler ve fast-food zincirleri de POS cihazlarını yoğun bir şekilde kullanır. Müşterilerin hesaplarını kolayca ödemelerini sağlayan bu cihazlar, hizmet hızını artırarak müşteri memnuniyetini yükseltir.

Otel ve Konaklama Tesisleri

Otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisleri, müşterilerden hizmet bedellerini tahsil etmek için POS cihazlarını kullanır. Check-in ve check-out işlemlerinde, restoran ve bar hizmetlerinde bu cihazlar büyük kolaylık sağlar.

E-ticaret Siteleri ve Online İşletmeler

E-ticaret siteleri ve online işletmeler, fiziksel POS cihazları yerine sanal POS kullanarak müşterilerinden online ödeme alırlar. Sanal POS, internet üzerinden güvenli bir ödeme altyapısı sağlar ve müşterilerin kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmalarına olanak tanır.

Hizmet Sektörü

Berberler, güzellik salonları, tamirhaneler, kuru temizlemeciler ve benzeri hizmet sektörü işletmeleri de POS cihazlarını kullanarak müşterilerinden ödeme alır. Bu işletmeler, müşterilere sundukları hizmetlerin bedelini kolayca tahsil edebilirler.

Sağlık ve Eğitim Kurumları

Özel hastaneler, klinikler, diş hekimleri ve eğitim kurumları gibi sağlık ve eğitim hizmeti sunan işletmeler de POS cihazlarını kullanır. Bu cihazlar, hastaların ve öğrencilerin hizmet bedellerini hızlı ve güvenli bir şekilde ödemelerini sağlar.

Etkinlik ve Eğlence Sektörü

Sinemalar, tiyatrolar, spor salonları, konser ve etkinlik mekanları gibi eğlence sektörü işletmeleri de POS cihazlarını kullanarak bilet ve hizmet bedellerini tahsil eder. Bu cihazlar, bilet satış süreçlerini hızlandırır ve müşteri deneyimini iyileştirir.

Pos Cihazı İçin Başvuru Yapmanın Gereksinimleri Nelerdir?

POS cihazı başvurusu yaparken belirli gereksinimleri karşılamak ve çeşitli belgeleri hazırlamak gerekmektedir. İşletmenin yasal statüsünü ve finansal durumunu belgeleyen bu gereksinimler, başvurunun onaylanması için önemlidir.

POS cihazı başvurusunda bulunmak için gereken temel gereksinimler ise şunlardır:

Vergi Levhası

Vergi levhası, işletmenizin vergi mükellefi olduğunu ve düzenli olarak vergi ödemekle yükümlü olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Bankalar, POS cihazı başvurusu yaparken vergi levhasını görmek isteyecektir.

Faaliyet Belgesi

Faaliyet belgesi, işletmenizin aktif olarak faaliyet gösterdiğini kanıtlayan bir belgedir. Bu belge, genellikle ticaret odaları veya ilgili meslek odaları tarafından verilir ve işletmenizin faaliyet alanını belirtir.

Ticaret Sicil Gazetesi

Ticaret sicil gazetesi, işletmenizin kuruluşunu, ortaklık yapısını ve diğer önemli bilgilerini içeren resmi bir yayındır. POS cihazı başvurusu sırasında, ticaret sicil gazetesinde yer alan bilgiler talep edilebilir.

Kimlik Belgeleri

İşletme sahibi veya yetkili kişinin kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) başvuru sırasında sunulmalıdır. Bu belgeler, başvuruyu yapan kişinin kimliğini doğrulamak için gereklidir.

İmza Sirküleri

İmza sirküleri, işletme yetkilisinin imza yetkisini gösteren resmi bir belgedir. Bankalar, başvuru sürecinde bu belgeyi talep ederek, işlemlerin yetkili kişiler tarafından yapılmasını sağlar.

Banka Hesap Bilgileri

POS cihazından yapılan işlemlerin aktarılacağı banka hesap bilgileri de başvuru sırasında sunulmalıdır. Banka, işlemlerin düzenli olarak aktarılabilmesi için bu bilgileri talep eder.

Finansal Belgeler

Bazı durumlarda bankalar, işletmenizin mali durumunu değerlendirmek için ek finansal belgeler (bilanço, gelir tablosu, vb.) talep edebilir. Bu belgeler, işletmenizin finansal sağlığını ve güvenilirliğini gösterir.

Adres ve İletişim Bilgileri

İşletmenin fiziksel adresi ve iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi) başvuru formunda yer almalıdır. Bu bilgiler, bankanın işletme ile iletişim kurmasını sağlar.

Pos Cihazı Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır?

POS cihazı başvurusu yapmak, birkaç basit yöntem tercih edilebilir.

Banka Şubelerinden Başvuru

Banka şubelerine giderek başvuru yapılabilir. Müşteri temsilcisi, gerekli belgeleri ve süreci açıklar.

Banka şubesine gidilir.

Müşteri temsilcisi ile görüşülür.

Gerekli belgeler teslim edilir.

Başvuru formu doldurulur.

Başvurunun değerlendirilmesi beklenir.

Online Başvuru

Bankaların web siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden online başvuru yapılabilir. Fakat tek tek bankaların başvuru prosedürleriyle uğraşmak istemiyorsan TeklifimGelsin.com'un sunduğu sanal pos başvuru ya da fiziki pos başvuru sayfalarına göz atabilirsin. Böylece onlarca farklı bankanın sunduğu pos tekliflerini öğrenebilir, karşılaştırma yapabilir ve başvurunu dakikalar içinde gerçekleştirebilirsin.

Telefon Bankacılığı

Bankaların müşteri hizmetleri aranarak başvuru yapılabilir.

Bankanın müşteri hizmetleri numarası aranır.

Müşteri temsilcisine başvuru talebi iletilir.

Gerekli bilgiler ve belgeler paylaşılır.

Başvuru alınır ve yönlendirmeler yapılır.

Başvurunun onaylanması beklenir.

Banka Temsilcileri ve Satış Ekibi

Banka temsilcileri, işletmenize gelerek başvuru işlemlerini yerinde gerçekleştirebilir.

Banka müşteri hizmetleri veya web sitesi üzerinden saha ekibi talep edilir.

Banka temsilcisi işletmeye gelerek belgeleri alır ve başvuru formunu doldurur.

Başvuru işleme alınır.

Başvurunun sonucu beklenir.

Pos Cihazı Başvurusunda İstenen Belgeler Hangileridir?

Bazı bankalar ek belgeler de talep etse de POS cihazı başvurusu için genellikle şu belgeler istenir:

Vergi Levhası

Ticaret Sicil Gazetesi

Faaliyet Belgesi

Kimlik Fotokopisi

İmza Sirküleri

Banka Hesap Bilgileri

Pos Cihazı Sağlayan Bankalar Hangileridir?

POS cihazı hizmeti sunan birçok banka bulunmaktadır.

Başlıca bankalar ise şunlardır:

Ziraat Bankası

VakıfBank

Halkbank

İş Bankası

Garanti BBVA

Yapı Kredi

Akbank

QNB Finansbank

DenizBank

TEB

Komisyon Ödemeden Pos Cihazı Sağlayan Bankalar Hangileridir?

Bazı bankalar belirli koşullar altında komisyon ödemeden POS cihazı hizmeti sunmaktadır. Bu bankalar dönemsel kampanyalar yapabilir veya belirli ciro şartları ile komisyon almamayı tercih edebilir.

Bu grupta genel olarak şu bankalar dikkat çeker:

Ziraat Bankası

Halkbank

VakıfBank

İş Bankası

Pos Cihazı Kullanmanın İşletmelere Avantajları Nelerdir?

POS cihazı kullanmanın işletmelere sağladığı başlıca avantajlar şöyle sıralanabilir:

Hızlı ve Kolay Ödeme: Ödeme işlemleri hızlanır ve müşteri memnuniyeti artar.

Güvenli İşlemler: Nakit taşıma riski azalır, dolandırıcılık riski düşer.

Satış Artışı: Kartla ödeme imkanı, müşterilerin daha fazla alışveriş yapmasını sağlar.

Raporlama ve Takip: İşlemler kolayca raporlanır ve takip edilir.

Kampanya ve İndirim: Bankaların sunduğu kampanya ve indirimlerden yararlanma imkanı.

Pos Cihazı Kullanımı Güvenli Midir?

POS cihazları, çeşitli güvenlik önlemleri ile donatılmıştır. Şifreli işlemler, manyetik şerit ve çip güvenliği, SSL sertifikaları gibi teknolojiler kullanılarak güvenlik sağlanır.

Ancak işletmelerin de dikkat etmesi gereken bazı güvenlik önlemleri vardır:

Şifreleme ve Veri Koruma: Modern POS cihazları, müşteri kart bilgilerini şifreleyerek korur ve PCI-DSS gibi uluslararası güvenlik standartlarına uyum sağlar.

Yazılım Güncellemeleri: Cihazların yazılımları düzenli olarak güncellenmelidir. Güncellemeler, güvenlik açıklarını kapatır ve yeni tehditlere karşı koruma sağlar.

Fiziksel Güvenlik: POS cihazları, güvenli bir yerde tutulmalı ve izinsiz erişimden korunmalıdır. Cihazların düzenli kontrolü, sahtecilik girişimlerini tespit etmeye yardımcı olur.

Kullanıcı Eğitimi: Personelin, POS cihazlarının güvenli kullanımı konusunda eğitilmesi önemlidir. Bu eğitim, şüpheli işlemleri tanımalarına yardımcı olur.

Ek Güvenlik Özellikleri: EMV çip teknolojisi ve temassız ödeme özellikleri, POS cihazlarının güvenliğini artırır.

Mail order'ın ne olduğu ve nasıl yapıldığı hakkında kapsamlı bilgi alabilmek için Mail Order Nasıl Yapılır? Mail Order Açma ve Kapatma İşlemi başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İşletmeniz İçin En Uygun Pos Cihazı Hangisi Olabilir?

İşletmenin ihtiyaçlarına uygun bir POS cihazı seçmek, ödeme işlemlerini hızlandırmak ve müşteri memnuniyetini artırmak açısından önemlidir.

İşletme için en uygun POS cihazını seçerken dikkate alınması gereken bazı faktörler vardır:

İşlem Hacmi: Günlük işlem sayınız yüksekse, hızlı ve dayanıklı bir cihaz tercih etmelisiniz. Yoğun kullanıma uygun cihazlar, uzun süreli dayanıklılık ve hızlı işlem yapabilme kapasitesine sahiptir.

İşletme Türü: İşletmenin faaliyet gösterdiği sektöre göre farklı POS cihazları tercih edilebilir:

Perakende Mağazaları: Masaüstü POS cihazları.

Restoranlar ve Kafeler: Mobil POS cihazları.

Online İşletmeler: Sanal POS sistemleri.

Bankaların Şartları: Farklı bankaların POS cihazı sağlama şartları, komisyon oranları ve hizmet ücretleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle birden fazla bankayı karşılaştırarak en uygun şartları sunan bankayı seçmelisiniz.

Ekstra Özellikler: POS cihazının sahip olduğu ekstra özellikler, işletmenizin ihtiyaçlarına göre önem taşıyabilir:

Temassız Ödeme: Hızlı ve kolay ödeme imkanı sağlar.

Taksit İmkanı: Müşterilere taksitli ödeme seçenekleri sunar.

Entegrasyon Seçenekleri: Mevcut satış ve envanter sistemlerinizle entegre olabilir.

Güvenlik Özellikleri: Güvenlik, POS cihazı seçiminde önemli bir faktördür. EMV çipli kart okuyucular ve PCI-DSS uyumlu cihazlar, yüksek güvenlik sağlar.

Taşınabilirlik: Mobil iş yapan işletmeler için taşınabilir POS cihazları daha uygun olabilir. Bu cihazlar, müşteri adresinde veya farklı lokasyonlarda ödeme almayı kolaylaştırır.