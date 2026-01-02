Tevkifatlı Fatura Nedir, Nasıl Kesilir? İadesi Nasıl Alınır? Tevkifatlı faturanın ne olduğu, nasıl hesaplandığı, faturanın nasıl kesildiği, kimlere uygulandığı, iade ve ceza süreçleri dahil tüm detaylar bu içerikte.

Tevkifatlı fatura uygulaması, hem mükellefler hem de muhasebe ve mali işler profesyonelleri açısından dikkatle yönetilmesi gereken önemli bir konudur. Bu yazımızda, uygulamaya dair tüm süreci kapsamlı bir şekilde ele alarak, hem teknik detaylara hem de pratik işleyişe açıklık getireceğiz. Faturanın nasıl kesileceğinden muhasebe kayıtlarının nasıl tutulacağına, iade işlemlerinden hesaplama yöntemlerine, hangi kurumlara ve işlemlere tevkifat uygulanacağına kadar pek çok noktaya değineceğiz. Ayrıca tevkifat sınırı, ceza durumları, mahsup işlemleri, serbest meslek uygulamaları ve sıkça karşılaşılan özel durumlara dair bilgilere de yer vereceğiz.

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı fatura, alıcı ve satıcının Katma Değer Vergisi (KDV) sorumluluğunu paylaştığı özel bir fatura türüdür. Bu sistemde KDV'nin bir bölümü satıcı yerine alıcı tarafından doğrudan vergi dairesine ödenir. Amaç, vergilendirmeyi güvence altına almak ve tahsilat riskini azaltmaktır. Uygulama özellikle kamu kurumları ve belirlenmiş bazı sektörlerde yaygındır. Danışmanlık, temizlik, özel güvenlik, inşaat gibi hizmetlerde sıkça kullanılır. Hangi işlemlerin tevkifata tabi olduğu ve hangi oranın uygulanacağı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Kesilir?

Tevkifatlı fatura kesim süreci, standart fatura düzenlemeye göre bazı ek kontroller ve hesaplamalar gerektirmektedir. Özellikle KDV’nin bir kısmının alıcı tarafından doğrudan devlete ödenmesi nedeniyle işlemin her aşamasında dikkatli olunması gerekir. Aşağıda tevkifatlı faturanın nasıl kesileceği adım adım açıklanmaktadır:

1. Adım: İşlemin Tevkifata Tabi Olup Olmadığının Belirlenmesi

Fatura düzenlenmeden önce, yapılan işlemin tevkifat kapsamında olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kapsam, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği'nde tanımlanmıştır. Genellikle temizlik, danışmanlık, özel güvenlik ve inşaat gibi hizmetler bu kapsama dahil edilmektedir.

2. Adım: Uygulanacak Tevkifat Oranının Tespit Edilmesi

İşlem tevkifat kapsamına giriyorsa, ilgili tevkifat oranı belirlenmelidir. Bu oran, işlemin türüne göre değişmektedir. Örneğin danışmanlık hizmetlerinde genellikle 9/10 oranı, bazı bakım ve onarım işlerinde ise 7/10 oranı uygulanmaktadır. Yanlış oran kullanılması durumunda beyan hatası yapılmış olur ve cezai sonuçlarla karşılaşılabilir.

3. Adım: Faturanın Düzenlenmesi

e-Fatura veya e-Arşiv kullanılıyorsa, fatura düzenleme sistemine girilerek, işlem satırlarında “Tevkifat Türü” ya da benzer bir seçenek üzerinden ilgili oran seçilmelidir. Sistem tarafından KDV tutarları otomatik hesaplanır. Gerekli tüm bilgiler (hizmet bedeli, KDV oranı, alıcı bilgileri) girildikten sonra fatura onaylanarak gönderilmelidir.

Eğer manuel fatura kesiliyorsa faturada, KDV hesaplandıktan sonra uygulanacak tevkifat oranına göre alıcı tarafından ödenecek KDV tutarı açıkça belirtilmelidir. Örneğin “KDV Tevkifatı (%70): 1.260 TL alıcı tarafından beyan edilecektir” ifadesine yer verilmelidir. Fatura toplamı, KDV dahil şekilde yazılmalıdır.

4. Adım: Muhasebe Kayıtlarının Yapılması ve Beyan Süreci

Düzenlenen tevkifatlı fatura, ilgili muhasebe kayıtlarına eksiksiz şekilde işlenmelidir. Bu süreçte, satıcı tarafından kendi sorumluluğundaki KDV tutarı KDV-1 beyannamesi aracılığıyla beyan edilmelidir. Öte yandan alıcıya düşen tevkif edilen KDV tutarı ise KDV-2 beyannamesi ile doğrudan vergi dairesine ödenmelidir. Her iki tarafın da yükümlülüklerini zamanında ve doğru şekilde yerine getirmesi, olası mali risklerin ve cezaların önüne geçilmesi açısından önem taşımaktadır.

Tevkifatlı Fatura İadesi Nasıl Alınır?

Tevkifatlı fatura ile satışı yapılan bir mal ya da hizmetin iade edilmesi durumunda, bu iade süreci belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Tevkifatlı fatura iadesi sırasında, iade faturası sadece tevkifata tabi olmayan KDV kısmını içerecek şekilde düzenlenmelidir. Yani, satıcının beyan ettiği KDV kısmı esas alınır. Alıcının devlete doğrudan ödediği tevkifat tutarı iade kapsamında gösterilmez. Bu durumda, satıcı iade edilen tutarı KDV-1 beyannamesinde indirim olarak beyan ederken, alıcı da tevkif ettiği kısmı KDV-2 beyannamesiyle yeniden beyan etmelidir.

Tevkifatlı fatura iadesi talebinde bulunulacaksa, vergi dairesine dilekçeyle başvuru yapılmalı ve gerekçeler ile destekleyici belgeler sunulmalıdır. Ayrıca iade işlemi muhasebe kayıtlarına da doğru şekilde yansıtılmalıdır. Hem satıcı hem de alıcı, iade edilen bedel ve KDV’yi kayıtlarında ayrı ayrı göstermelidir.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?

Tevkifatlı fatura hesaplama işlemi için öncelikle, sunulan mal veya hizmetin KDV hariç tutarı yani matrah belirlenir. Bu matrah üzerinden geçerli KDV oranı uygulanarak toplam KDV tutarı hesaplanır. Ardından, işlem türüne göre belirlenmiş olan tevkifat oranı devreye girer. Bu oranlar genellikle 2/10, 5/10, 7/10, 9/10 gibi oranlardır ve alıcının sorumlu olduğu KDV tutarını ifade eder.

Hesaplanan KDV tutarıyla tevkifat oranı çarpılarak, alıcının doğrudan vergi dairesine ödeyeceği tutar bulunur. Kalan KDV tutarı ise satıcının tahsil edeceği ve kendi KDV beyannamesinde göstereceği kısımdır. Son olarak, fatura toplamı, matrah ile satıcının tahsil edeceği KDV tutarının toplanmasıyla elde edilir.

Bu sistemde hem alıcının hem de satıcının yükümlülüklerini doğru yerine getirmesi ve güncel tevkifat oranlarına uygun hareket etmesi büyük önem taşır. Hatalı oran ya da hesaplama, beyanlarda yanlışlığa ve vergi cezalarına yol açabilir. Bu nedenle tevkifatlı fatura hazırlanırken dikkatli olunmalı ve gerektiğinde mali müşavir desteği alınmalıdır.

Örneğin danışmanlık hizmeti sunulduğunda ve bu hizmetin bedeli 20.000 TL (KDV hariç) olduğunda, %20 KDV uygulanarak toplam 4.000 TL KDV hesaplanır. Bu hizmet türü için 2026 yılı itibarıyla geçerli olan tevkifat oranı 9/10’dur. Bu durumda 4.000 TL’lik KDV’nin 3.600 TL’si alıcı tarafından tevkif edilir ve doğrudan vergi dairesine KDV-2 beyannamesi ile ödenir. Geriye kalan 400 TL’lik KDV ise satıcı tarafından tahsil edilir ve KDV-1 beyannamesi ile beyan edilir. Faturada gösterilecek toplam tutar, 20.000 TL hizmet bedeli ile satıcının tahsil ettiği 400 TL KDV’nin toplamı olan 20.400 TL’dir. Böylece KDV yükümlülüğü taraflar arasında mevzuata uygun şekilde bölüştürülmüş olur.

KDV Tevkifat Oranları Tablosu 2026

Kodu Tevkifat Oranı (Alıcı/Satıcı) Hizmet / Teslim Türü 601 4/10 Yapım işlerine entegre mühendislik, mimarlık ve etüt-proje hizmetleri 602 9/10 Etüt, planlama, proje çizimi, danışmanlık, denetim ve benzeri profesyonel hizmetler 603 7/10 Makine, araç, ekipman ve demirbaşlara yönelik tamir, bakım ve yenileme hizmetleri 604 5/10 Yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti 605 5/10 Etkinlik planlama ve organizasyon hizmetleri 606 9/10 Personel sağlama ve iş gücü desteği hizmetleri 607 9/10 Koruma ve özel güvenlik hizmeti 608 9/10 Yapı denetim hizmetleri 609 7/10 Dış kaynakla yürütülen giyim, aksesuar üretim hizmetleri ve bu işlemlere aracılık faaliyetleri 610 9/10 Turistik işletmelere yönelik müşteri yönlendirme ve taşıma hizmetleri 611 9/10 Spor kulüplerine ait yayın, reklam ve isim hakkı gelirleriyle ilgili işlemler 612 9/10 Temizlik hizmeti 613 9/10 Çevre düzenlemesi ve bahçe bakımına yönelik hizmetler 614 5/10 Servis taşımacılığı hizmeti 615 7/10 Her alanda baskı ve basım hizmetleri 616 5/10 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kamu idarelerine sunulan diğer hizmetler 617 7/10 Geri dönüşüm yoluyla hurda metallerden üretilen külçelerin teslimi 618 7/10 Hurda dışı kaynaklardan üretilen bakır, çinko ve alüminyum külçelerin teslim 619 7/10 Bakır, çinko ve alüminyumdan mamul ürünlerin teslimi 620 7/10 İstisna hakkını kullanmayanlarca gerçekleştirilen hurda ve atık satışları 621 9/10 Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam atıklardan geri dönüştürülerek elde edilen hammaddelerin teslimi 622 9/10 Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri 623 5/10 Ağaç ve orman ürünleri teslimi 624 2/10 Kara, deniz veya hava yoluyla yapılan ticari eşya taşıma hizmetleri 625 3/10 Marka, ürün veya hizmet tanıtımına yönelik ticari reklam faaliyetleri

Tevkifatlı Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Tevkifatlı fatura düzenlendiğinde, muhasebe kayıtları hem alıcı hem de satıcı açısından farklılık gösterir. Satıcı, faturada yer alan mal veya hizmetin KDV hariç tutarını "Yurt İçi Satışlar" hesabına, tahsil ettiği kısmı ise "Hesaplanan KDV" hesabına kaydeder. Örneğin 10.000 TL tutarındaki bir hizmet satışında %18 KDV hesaplanmış ve %50 oranında (yani 9/10 tevkifat) uygulanmışsa, satıcı yalnızca 900 TL KDV’yi tahsil eder ve bu tutarı beyannamesine dahil eder. Toplam fatura bedeli ise 10.900 TL olarak alacak kaydedilir.

Alıcı tarafında ise işlem biraz daha ayrıntılıdır.

Alıcı, satıcıya olan borcunu "Satıcılar" hesabında gösterirken, hizmetin bedelini "Genel Yönetim Giderleri" gibi ilgili gider hesabına yazar. Tahsil edilen KDV'nin alıcıya düşen kısmı, yani 900 TL, "Ödenecek Vergi ve Fonlar" hesabında borç olarak gösterilir ve 2 No'lu KDV Beyannamesi ile doğrudan vergi dairesine ödenir. Aynı zamanda bu tutar "İndirilecek KDV" hesabına da kaydedilir. Çünkü alıcı bu vergiyi indirim konusu yapabilir. Özetle, tevkifatlı fatura muhasebe kayıtlarında satıcı yalnızca tahsil ettiği KDV kadar beyan yaparken, alıcı hem ödeme yükümlülüğünü hem de indirimi muhasebe sistemine doğru şekilde yansıtmalıdır.

Tevkifat Türleri Nelerdir?

Tevkifat türleri, vergi sisteminde hem Katma Değer Vergisi (KDV) hem de Gelir Vergisi açısından uygulanmakta olup, farklı işlem türlerine göre sınıflandırılır. Geçerli olan mevzuata göre başlıca tevkifat türleri ise şunlardır:

1. KDV Tevkifatı

KDV tevkifatı, mal veya hizmet satışında satıcı tarafından hesaplanan Katma Değer Vergisi’nin tamamının ya da bir kısmının, alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla doğrudan vergi dairesine beyan edilmesi işlemidir. Bu uygulama, verginin tahsilatını güvence altına almak amacıyla kullanılır ve iki ana gruba ayrılır: Tam tevkifat ve kısmi tevkifat.

Tam tevkifatta, KDV’nin tamamı alıcı tarafından beyan edilip ödenir. Bu yöntem genellikle vergi mükellefi olmayan satıcılardan yapılan alımlarda ya da istisnai bazı işlemlerde uygulanır. Kısmi tevkifatta ise KDV’nin sadece belirli bir oranı alıcı tarafından, kalan kısmı ise satıcı tarafından beyan edilir. Bu uygulama, özellikle KDV mükellefi olan firmalar arasında gerçekleştirilen bazı mal ve hizmet alımlarında geçerlidir.

2. Gelir Vergisi Tevkifatı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca bazı ödemeler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır. Bu tür tevkifatlar genellikle aşağıdaki ödemelere uygulanır:

Serbest meslek kazançları

Kira gelirleri

Ücretler

Menkul sermaye iratları (temettü, faiz vb.)

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri

İşveren veya ödeme yapan kişi, bu tür gelirlerden belirli oranlarda kesinti yaparak devlete öder. Bu, gelir sahibinin beyan edeceği vergiden mahsup edilir.

3. Kurumlar Vergisi Tevkifatı

Kurum kazançlarının dağıtımı sırasında yapılan kesintileri kapsar. Özellikle şu işlemlerden tevkifat yapılır:

Kar payı (temettü) dağıtımı

Yurt dışına yapılan lisans, kira, faiz, temettü ve hizmet ödemeleri

Oranlar, ödemelerin niteliğine ve karşı tarafın yerleşim yerine göre değişebilir.

4. Damga Vergisi ve Harçlarda Tevkifat

Bazı sözleşmelerde ya da resmi belgelerde damga vergisi kesintisi yapılması gerekebilir. Özellikle kamu kurumları veya büyük ölçekli şirketlerin taraf olduğu işlemlerde, bu vergiler tevkif yoluyla ödenebilir.

Tevkifatlı Fatura Sınırı 2025’te Ne Kadar?

2025 yılı itibarıyla KDV tevkifatı uygulamasında geçerli olan fatura düzenleme sınırı KDV dahil 9.900 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesine göre fatura düzenleme zorunluluğu sınırıyla eşleştirilmiş ve tevkifat uygulamasıyla da doğrudan ilişkilendirilmiştir. Yani KDV dahil tutarı 9.900 TL'nin altında kalan işlemler için tevkifat uygulanmayacaktır. Bu tutarın üzerindeki işlemlerde ise alıcı ve satıcı, ilgili tevkifat oranlarına göre işlem yapmak ve vergi sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Bu düzenleme, TÜRMOB’un 2026 yılına ilişkin duyurusunda yer almakta olup, uygulama 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Tevkifatlı işlemlerde sınırın aşılması durumunda, hem alıcı hem de satıcı taraflar için beyan ve ödeme yükümlülüğü doğar.

Kimler Tevkifatlı Fatura Keser?

Tevkifatlı fatura kesme yükümlülüğü satıcıya değil, alıcının niteliğine bağlı olarak belirlenir. Yani, fatura düzenlenirken tevkifat uygulaması yapılıp yapılmayacağı, alıcının kim olduğu ve işlem türüne göre değerlendirilir. Aşağıda tevkifatlı fatura kesme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşlar sıralanmıştır:

Kamu bankaları ile özel bankalar,

Devlete ait veya kamu kontrolündeki kamu iktisadi teşebbüsleri,

Özelleştirme sürecinde olan kamu iştirakleri ve kuruluşlar,

Organize sanayi bölgeleri ve borsalar (menkul kıymet borsaları, vadeli işlem borsaları dahil),

Payları Borsa İstanbul’da işlem gören anonim şirketler,

Barolar, meslek odaları gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

Kanunla kurulan veya kamu tüzel kişiliği taşıyan emekli sandıkları ve yardım fonları,

Genel bütçeye bağlı kamu daireleri, özel bütçeli idareler, belediyeler, il özel idareleri, köyler ve bunların oluşturduğu birlikler,

Döner sermaye ile faaliyet gösteren kamu kuruluşları.

Tevkifatlı Fatura Kimlere Kesilir?

Tevkifatlı fatura, belirlenmiş alıcılara ve belirli hizmet türlerine yönelik olarak düzenlenir. Bu kapsamın ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır:

Belirlenmiş Alıcılar

Tevkifatlı fatura, özellikle aşağıda sayılan kamu ve kamuya bağlı kurumlara yapılan bazı mal ve hizmet satışlarında kesilir:

Genel bütçeye dahil kamu idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve köy birlikleri,

Döner sermaye ile faaliyet gösteren kamu kuruluşları,

Barolar, odalar ve benzeri kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

Emekli sandıkları, sosyal yardım fonları gibi kamu tüzel kişiliğine sahip yapılar,

Kamu ve özel bankalar,

Kamu iktisadi teşebbüsleri,

Özelleştirme kapsamındaki kamu iştirakleri,

Organize sanayi bölgeleri ve tüm borsa türleri (menkul kıymet, vadeli işlemler vb.),

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler,

Hisselerinin çoğunluğu yukarıda sayılan kurumlara ait olan özel şirketler.

Belirli Hizmet Türleri

Alıcının yukarıdaki kurumlar arasında olması bazı durumlarda yeterli değildir. Sunulan hizmetin de tevkifata tabi olması da gerekir. Aşağıdaki hizmetler bu kapsama girer:

Danışmanlık, denetim, plan-proje ve mühendislik hizmetleri

Yapı denetimi ve etüt hizmetleri

Temizlik, çevre düzenlemesi ve bahçe bakım hizmetleri

Servis taşımacılığı (personel/öğrenci)

Özel güvenlik hizmetleri

Yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri

Baskı, basım ve çoğaltma hizmetleri

Fason tekstil ve konfeksiyon işleri ile aracılık hizmetleri

Ticari reklam ve tanıtım hizmetleri

İş gücü temini (geçici personel, dış kaynaklı çalışanlar)

Ayrıca tevkifat sadece kamu kurumları ile sınırlı değildir. Mevzuatta açıkça belirtilen bazı işlemlerde, özel sektör KDV mükellefleri arasında gerçekleşen hizmet alımlarında da tevkifat uygulanabilir.

SIK SORULAN SORULAR

Tevkifatlı Fatura İadesi Tevkifatlı mı Olur?

Evet, tevkifatlı bir işlemde düzenlenen faturaya konu mal veya hizmetin iade edilmesi durumunda, iade işlemi de tevkifatın esaslarına uygun şekilde yapılır. Ancak sadece satıcının beyan ettiği KDV kısmı üzerinden gerçekleştirilir. Yani iade faturasında alıcının vergi dairesine doğrudan ödediği tevkif edilmiş KDV tutarı yer almaz. Satıcı yalnızca kendi beyan ettiği oran kadar KDV için iade faturası düzenler.

Aynı Ay İçinde Tevkifatlı Fatura İadesi Alınır mı?

Evet, aynı ay içinde tevkifatlı bir işlem için fatura iadesi alınabilir. Bu durumda, iade faturası yalnızca satıcının sorumluluğundaki KDV tutarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Yani alıcının vergi dairesine tevkif yoluyla ödediği KDV kısmı iade sürecine dahil edilmez.

Tevkifat Sınırının Altında Tevkifatlı Fatura Kesilebilir mi?

2025 yılı itibarıyla KDV tevkifatı uygulamasında belirlenen 9.900 TL’lik sınır, tevkifatın zorunlu olarak uygulanacağı alt eşiği ifade eder. Yani KDV dahil tutarı bu sınırın altında kalan işlemler için tevkifat yapılması zorunlu değildir. Ancak bu tutarın altında kalan işlemlerde taraflar isterse tevkifat uygulayabilir; bu durumda yapılan tevkifat geçerli kabul edilir ve beyan edilmesi gerekir. Dolayısıyla tevkifat sınırının altında kalan işlemler için fatura kesilirken tevkifat yapılması yasak değildir, sadece zorunlu değildir.

Neden Tevkifatlı Fatura Kesilir?

Tevkifatlı fatura, vergi güvenliğini artırmak ve devletin KDV tahsilatını daha kontrollü bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla kullanılan bir uygulamadır. Bu sistemde, KDV’nin tamamı satıcı tarafından tahsil edilmez. Belirli bir oranı, alıcı tarafından kesilerek doğrudan vergi dairesine ödenir. Böylece hem verginin zamanında tahsil edilmesi garanti altına alınır hem de satıcının vergiyi eksik beyan etme riski azaltılır.

Tevkifatlı Faturada KDV'yi Kim Öder?

Tevkifatlı fatura sisteminde, Katma Değer Vergisi’nin (KDV) ödemesi hem alıcı hem de satıcı arasında paylaştırılır. Satıcı, yalnızca kendi sorumluluğunda olan KDV tutarını tahsil edip beyan ederken alıcı ise, tevkifat oranına karşılık gelen KDV tutarını keserek doğrudan vergi dairesine öder.

Basit Usulde KDV Tevkifatı Yapılır mı?

Hayır, basit usulde vergilendirilen mükellefler, Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi sayılmadıkları için tevkifat uygulamasına da tabi tutulmazlar. Bu mükelleflerin sunduğu mal ve hizmetler KDV’den istisna olduğundan, hem fatura düzenlerken KDV hesaplamazlar hem de karşı taraf bu işlemler için KDV tevkifatı yapmak zorunda değildir. Yani, basit usule tabi bir işletmeden alınan mal veya hizmet karşılığında KDV veya tevkifat söz konusu olmaz.

Serbest Meslek Makbuzunda KDV Tevkifatı Yer Alır mı?

Evet, serbest meslek makbuzlarında Katma Değer Vergisi (KDV) tevkifatı yer alabilir. Serbest meslek erbabı tarafından sunulan hizmetin KDV’ye tabi olması ve hizmeti alan tarafın KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü bulunması durumunda, makbuzda KDV tevkifatı uygulanır. Bu durumda, serbest meslek makbuzunda hizmet bedeli, hesaplanan KDV, tevkif edilen KDV tutarı ve tahsil edilecek toplam tutar ayrı ayrı gösterilir.

Tevkifatsız Fatura Kesmenin Cezası Ne Kadar?

2025 yılı itibarıyla tevkifata tabi bir hizmet ya da mal tesliminde tevkifatsız fatura kesilmesi, hem satıcı hem de alıcı açısından ciddi cezai sonuçlar doğurabilir. Bu durumda, Vergi Usul Kanunu uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır ve bu ceza her bir tespit için 14.000 TL'den az olmamak üzere, belgedeki tutarın %10’u oranında hesaplanır. Eğer tevkifat eksikliği vergi ziyaına yol açmışsa, eksik beyan edilen KDV için ayrıca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi de tahakkuk ettirilir.

Nihai Tüketiciye Tevkifatlı Fatura Kesilir mi?

Hayır, nihai tüketicilere yapılan satışlarda tevkifatlı fatura kesilmesi söz konusu değildir. Çünkü KDV tevkifatı, yalnızca belirlenmiş alıcı gruplarına sunulan belirli hizmet ve mal teslimlerinde uygulanır. Nihai tüketiciler ise KDV mükellefi olmadıkları için, bu kişilerden verginin bir kısmının kesilerek devlete aktarılması gibi bir sorumluluk beklenmez. Bu nedenle bireysel müşterilere ya da son kullanıcıya yapılan işlemlerde KDV’nin tamamı satıcı tarafından hesaplanır ve tevkifat uygulanmaz.

Fiyat Farkına Dair Faturada Tevkifat Olur mu?

Evet, fiyat farkına ilişkin olarak sonradan düzenlenen faturalar da KDV tevkifatı kapsamına girer. Eğer ilk işlem tevkifata tabi tutulmuşsa ve belirlenen alt sınırı aşmışsa, bu işlemle bağlantılı olarak kesilen fiyat farkı faturasında da aynı tevkifat oranı geçerli olur. Yani, ilk faturada hangi KDV ve tevkifat oranı uygulanmışsa, fiyat farkı için kesilen faturada da o oranlar esas alınarak işlem yapılır. Bu sayede tevkifatlı işlemlerde tutarlılık sağlanır ve vergi beyanları mevzuata uygun şekilde sürdürülmüş olur.

Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı Nedir?

Mahsup edilecek tevkifat tutarı, alıcının sorumlu sıfatıyla devlete ödediği KDV’nin, kendi diğer vergi borçlarına sayılabilen kısmıdır. Bir başka deyişle, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenen KDV, eğer şartlar sağlanıyorsa, 1 No.lu KDV Beyannamesinde yer alan KDV alacağından düşülebilir. Bu işlem için hem tevkifatın ait olduğu dönem için 2 No.lu beyannamenin zamanında verilmiş ve ödenmiş olması, hem de aynı döneme ait KDV iadesi doğuran bir işlem nedeniyle alıcının mahsup edebileceği bir KDV alacağının bulunması gerekir. Gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine başvuru yapıldığında, bu tutar mahsup edilerek vergi ödemesi düşürülmüş olur. Yani, ödenmiş KDV boşa gitmez alıcının borçlarına karşılık kullanılır.