Masterpass Nedir? Kayıtlı Kart ve Hesabı Nasıl Silinir? Masterpass’in ne olduğu, nasıl kullanıldığı ve ne işe yaradığının yanı sıra Masterpass kart ve hesap silme işlemleri hakkında kapsamlı bilgiler!

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Ödeme sistemlerinin gelişmesi, günlük hayatta yapılan alışverişlerin daha güvenli hale gelmesine imkan tanır. Özellikle hem güvenli hem de pratik bir şekilde alışveriş yapmak, harcama sırasında gösterilen eforu da azaltır. Tam da bu noktada Masterpass, kullanıcıların güvenli ve pratik bir şekilde alışveriş yapmasına imkan tanıyan gelişmiş bir ödeme sistemidir. Bu sistemin müşterilere sunduğu pek çok avantaj da bulunmaktadır.

Bu yazımızda Masterpass’in ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını adım adım inceleyeceğiz. Ayrıca Masterpass kart silme, hesap silme ve ödeme yapma konuları hakkında bilgiler sunacağız. Son olarak Masterpass ile ilgili merak edilen sorulara da kapsamlı yanıtlar vereceğiz.

Masterpass Nedir?

Masterpass, Mastercard tarafından sunulan ve internete bağlı olan cihazlar aracılığıyla hızlı ve güvenli şekilde ödeme yapılmasını sağlayan dijital ödeme çözümüdür. Kart saklama altyapısına sahip olan Masterpass sayesinde internet veya mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yaparken, kart bilgileri işyeri ile paylaşılmadan hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapmak mümkündür. Ayrıca Masterpass kullanmak için kart bilgilerinin kaydedilmesine ve herhangi bir ücret ödemeye de gerek yoktur.

Masterpass bir kullanıcı adı ve şifre belirleyerek kaydolunan bir uygulama değildir. Bu sisteme ait Masterpass logosunu taşıyan üye işyerlerinde, üye işyerinin ödeme alt yapısına entegre olarak çalışan bir sistemdir. Bu sisteme yalnızca bir kez kredi ya da banka kartı tanımlanır ve kullanıcı bilgileri güvenli bir biçimde saklanır. Saklanan bilgiler, internet ya da mobil uygulamalardan ödeme yaparken Masterpass şifresi ile işlemin tamamlanmasına imkan tanır.

Masterpass Ne İşe Yarar? Avantajları Neler?

Masterpass, çevrimiçi ve mobil alışverişlerde ödeme işlemlerini daha hızlı, kolay ve güvenli hale getiren bir dijital cüzdan sistemidir. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, kart bilgilerine gerek kalmadan ödeme yapabilir.

Masterpass kampanyaları dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Bu kampanyalar genellikle seyahat, alışveriş, yeme-içme, ulaşım ve kültür-sanat gibi çeşitli sektörlerde geçerlidir. Örneğin, belirli dönemlerde yurt dışı harcamalarına %15 indirim veya dijital reklam harcamalarına %20 nakit iade gibi avantajlı fırsatlar sunulabilir.

Avantajlar İçerik Herhangi Bir Kart ile Ödeme Mastercard sisteminde, Mastercard logosuna sahip olan kartların yanı sıra diğer bankalara ait olan kredi kartları ve banka kartları da Masterpass altyapısına kaydedilebilir. Özel Tekliflere Erişim Kullanıcılar, Masterpass’in resmi web sitesinde yer alan ve dönemsel olarak değişiklik gösteren kampanyalardan kolay bir şekilde faydalanabilir. İşlemlerin Korunması Masterpass’e kaydedilen kartlarınız Mastercard altyapısı ile koruma altına alınır. Böylelikle 3. şahıslar herhangi bir şekilde kart bilgilerine ulaşamaz. (ödeme yapılan iş yeri de dahil) Kolay Ödeme Kart bilgileri Masterpass logolu işyerinin online ödeme sayfasına yalnızca bir kez kaydedildikten sonra pek çok işyerinde tekrar kart bilgisi girilmeden kolayca ödeme yapılabilir. Sistem, kullanıcıyı telefon numarasından arayarak kolay ödemeyi mümkün hale getirir. Çeşitli Markalardan Alışveriş Masterpass üye işyerleri ile giyimden güzelliğe, mutfaktan akaryakıta kadar birbirinden farklı birçok sektöre ait markalardan alışveriş yapılabilir. Avantajlı Ödeme Seçenekleri Masterpass'e kayıtlı kartlar ile Whatsapp üzerinden chatbot ile mesajlaşma esnasında kolay bir şekilde ödeme yapılabilir. Ayrıca şimdi al sonra öde fırsatları değerlendirilebilir, QR ya da NFC ile ödeme imkanlarından yararlanılabilir. Otomatik ödeme talimatı vererek de zaman kaybı yaşamadan ya da ek efor sarf etmeden düzenli şekilde ödeme yapılabilir.

Masterpass Nasıl Kullanılır?

Masterpass’in kullanılması için bazı adımları tamamlamak gerekir. Bu adımlar aşağıdaki gibidir;

1.Adım: Masterpass’e Üye Olmak

Masterpass kullanmak için öncelikle Masterpass’e üye olmak gerekir. Kayıt işlemi için iki farklı yöntem kullanılır;

Masterpass Türkiye’nin web-sitesi üzerinden kart bilgileri kaydedilir ve kayıt işlemi tamamlanır.

Masterpass logolu üye işyerlerine ait web-sitesi ya da mobil uygulamalar ile kredi ya da banka kartı ile ödeme adımına gelindiğinde, ”Kartımı Masterpass’e kaydet” kutucuğu işaretlenir. İlgili banka tarafından cep telefonu numarasına gelen tek kullanımlık şifre ile işlem doğrulanır. Bu yöntem ile Masterpass altyapısına kayıt işlemi tamamlanabilir.

2.Adım: Kredi ve/veya Banka Kartı ile Ödeme Sekmesinin Kullanılması

Masterpass ile ödeme yapmak isteyen kullanıcıların Masterpass üye işyerlerinden yapacağı alışverişler sırasında Kredi/Banka Kartı ile ödeme sekmesine tıklaması gerekir. Açılan ekran üzerinde “Masterpass’e kayıtlı kartlarınız bulunuyor” uyarısını gördükten sonra Masterpass hesabının doğrulanması için ilgili banka tarafından kullanıcının telefon numarasına tek kullanımlık şifre gönderilir. Tek kullanımlık şifre doğrulandıktan sonra Masterpss’e kayıtlı kartlar görüntülenir.

3.Adım: Kart Bilgilerinin Doğrulunun Teyit Edilmesi

Masterpass logosuna sahip olan iş yerlerine ait web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden alışveriş yaparken kart bilgilerinin doğru girildiğinden emin olmak gerekir. Alışveriş yapılacak kart seçilmeden önce karta ait bilgiler kontrol edilir ve ödeme yapmak için kart seçilir.

4.Adım: Ödeme Sırasında Doğrulama SMS’inin Girilmesi

Kart seçimi tamamlandıktan sonra işyerinin ödeme alabilmesi için kullanıcıya şifre gönderilir. Bu şifre tek kullanımlıktır ve kullanıcının telefon numarasına SMS yolu ile gönderilir. Bu süreçte SMS’te yer alan kodun ödeme yapılacak ekrana doğru bir şekilde yazılması oldukça önemlidir. Kodun yazılmasının ardından tek tıkla alışveriş tamamlanabilir.

Masterpass ile Ödeme Nasıl Yapılır?

Masterpass ile ödeme yapmak için Masterpass sistemine sahip olan internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden alışveriş yapmak gerekir. Ödeme aşamasında ödeme yöntemi olarak “Masterpass ile Öde” seçeneğine tıklanır. Ardından kullanıcıya ait kayıtlı cep telefonu numarasına gelen SMS ile doğrulama yapılır. Son olarak işlem onaylanır ve ödeme işlemi pratik bir şekilde tamamlanır.

Masterpass Kayıtlı Kart Nasıl Silinir?

Masterpass kart silme işlemi için Masterpass’in geçerli olduğu işyerinin web sitesi ya da mobil uygulaması tercih edilebilir. Bu süreçte kullanıcının, işyerinin kullanıcı profili yönetim ekranına giriş yapması ya da siparişi tamamlamak üzere ödeme seçenekleri kısmına gelerek kayıtlı Masterpass kartını silmesi gerekir.

Öte yandan Masterpass Türkiye web sitesi üzerinden de kart silme işlemi yapılabilir. Bu süreçte kullanıcının Masterpass’in resmi web sitesine giriş yapması gerekir. Ardından kullanıcı, Masterpass altyapısında saklanan kartların görüntülendiği ekrana girebilir ve dilediği kartı kolay bir şekilde silebilir.

Masterpass Hesabı Nasıl Silinir?

Masterpass hesap silme işlemi, Masterpass Türkiye web sitesi üzerinden kullanıcı hesabına giriş yapılarak ya da kartın kayıtlı olduğu işyerinden “kayıtlı kartlar” sekmesine giriş yapılarak gerçekleştirilebilir.

Masterpass hesabının iptali için uygulanabilecek işlemler aşağıdaki gibidir;

Masterpass Türkiye Üzerinden Hesap Silme: Masterpass’in resmi web sitesine telefon numarası ve kullanıcı şifresi ile giriş yaptıktan sonra doğrulama adımı tamamlanır. Açılan sayfada yer alan kartların sol altında yer alan ayarlar düğmesinden “Kartı Sil” butonuna tıklanır. Hesabın silinmesi için tüm kartların bu yöntem ile silinmesi gerekir. Masterpass “Hesabı Sil” Sayfası Üzerinden Doğrudan Hesap Silme: Masterpass’in “Hesabımı Sil” sayfası üzerinden hesabın silinmesi mümkündür. Bu süreçte kullanıcının doğrulama adımlarını tamamlaması gerekir. Tüm bilgiler doğru girildikten sonra açılan ekranda yer alan “Hesabı Sil” butonuna tıklayarak işlem tamamlanabilir. Masterpass “Şifremi Unuttum” Butonu Üzerinden Hesap Silme: Kullanıcılar, daha önce kayıt olduğu cep telefonu üzerinden oluşturduğu şifreyi hatırlamadığı ya da kart bilgilerinin çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiği durumlarda web sitesine giriş ekranında yer alan “Şifremi Unuttum” butonuna tıklayarak hesabını silebilir. Mail Yoluyla Hesap Silme: Kullanıcılar, kendi hesabına ait telefon numarasına erişemediği durumlarda hesabı silmek için masterpassturkiyeechoccs.com adresine mail atarak hesap silme işlemi destek alabilir.

Masterpass Hangi Banka İle Çalışıyor?

Masterpass, birbirinden farklı bankalarla çalışan dijital ödeme sistemidir. Bu sistemin çalıştığı bankalar ve ödeme araçları aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Banka Kredi Kartı Banka / Ön Ödemeli Kart Akbank Var Var Aktifbank Var Var Albaraka Türk Var Var Anadolu Bank Var Var Birleşik Ödeme - Var Burgan Bank - Var ING Bank Var Var Denizbank Var Var Fibabanka Var Var Finansbank Var Var Garanti Bankası Var Var Halkbank Var Var HSBC Var - Kuveyt Türk Var Var Odeabank Var - Ozanpay - Var Papara - Var Şekerbank Var Var Türk Elektronik Para A.Ş. - Var Türk Telekom - Var Türkiye Ekonomi Bankası Var Var Türkiye Finans Katılım Bankası Var Var Türkiye İş Bankası Var Var Vakıfbank Var Var Vakıf Katılım Bankası Var Var Vodafone Pay - Var Yapı Kredi Bankası Var Var Ziraatbank Var Var Ininal - Var PEP - Var Paycell - Var

Masterpass SMS Gelmiyor Neden Olabilir?

Masterpass SMS ya da doğrulama kodu gelmeme durumu, çeşitli teknik veya hesapla ilgili nedenlerden kaynaklanabilir. Telefon numarasının eşleşmemesi, SIM blokayı ya da operatör değişikliği, güvenlik ve dolandırıcılık önlemleri, tarayıcı veya uygulama sorunları; bu nedenler arasında yer alır. Aşağıda bu sorunun olası sebepleri ve çözüm önerileri bulunmaktadır:

1. Telefon Numarası Eşleşmesi

Masterpass hesabına kayıtlı telefon numarasının, banka sisteminde kayıtlı numarayla aynı olması gerekmektedir. Farklı numaralar kullanan kişilere doğrulama kodu ulaşmayabilir. Dolayısıyla banka ile görüşerek telefon numarası değişikliği talebinde bulunmak gerekir.

2. SIM Blokajı veya Operatör Değişikliği

Bireyin kullandığı SIM kartın blokajı veya operatör değişikliği, SMS alımını engelleyebilir. Özellikle operatör değişikliği sonrası SMS'ler gecikebilir veya hiç ulaşmayabilir. Yapılan değişikliğin sistem üzerinde güncellenmesi ya da kart bilgilerinin silinmesi gerekir.

3. Güvenlik ve Dolandırıcılık Önlemleri

Banka veya Masterpass, güvenlik nedeniyle şüpheli işlemleri engelleyebilir. Bu durumda, doğrulama kodu gönderilmeyebilir. Örneğin bazı kullanıcılar, izinsiz gelen doğrulama kodları nedeniyle güvenlik endişesi yaşayabilir. Bu süreçte Masterpass, güvenlik önlemlerini artırmak için bloke koyabilir.

4. Tarayıcı veya Uygulama Sorunları

Kullandığınız tarayıcı veya uygulama, SMS doğrulama kodunun alınmasını engelliyor olabilir. Tarayıcı önbelleğini temizlemek veya farklı bir tarayıcı kullanmak bu sorunu çözebilir.

Masterpass Kart Ekleme Nasıl Yapılır?

Masterpass kart eklemek isteyen kullanıcıların Masterpass Türkiye web sitesine giriş yapması gerekir. Hesaba giriş yaptıktan sonra açılan ekranda “Kart Ekle” seçeneğine tıklanarak kart ekleme işlemi tamamlanabilir.

Öte yandan kullanıcılar, Masterpass logosu olan işyerlerinin resmi web sitesi, mobil web sitesi ya da mobil uygulamaları üzerinden de kart ekleyebilir. Bu süreçte ödeme adımına geldikten sonra “Kartımı Masterpass’e kaydetmek istiyorum” kutucuğu işaretlenir. Böylelikle kullanıcı, alışveriş yapmak istediği kartı hızlı bir şekilde sisteme kaydedebilir.

Masterpass Güvenli mi?

Evet, Masterpass, Mastercard tarafından sunulan ve kart saklama altyapısına sahip olan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde kullanıcıların kart bilgileri saklanır ve üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz. Böylelikle güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Masterpass’e kaydedilen kart bilgileri, banka tarafından kullanıcıya gönderilen tek kullanımlık şifre ile doğrulanır. Doğrulama işlemi kullanıcı ve banka arasında tamamlandıktan sonra kart bilgileri sisteme eklenir. Böylelikle müşteriler, Masterpass logolu işyerleri aracılığıyla güvenle alışveriş yapabilir.

Masterpass Ücretli mi?

Hayır, Masterpass ücretli değildir. Kullanıcılar, herhangi bir ücret ödemeden bu sisteme kolay bir şekilde dahil olabilir. Ayrıca bu sistemi kullanmak için de ek bir ücret ödemeye gerek yoktur. Masterpass’e ücretsiz kayıt olduktan sonra Masterpass logosu bulunan işyerlerinden kolay ve güvenli bir şekilde alışveriş yapılabilir.

SIK SORULAN SORULAR

Trendyol ve Yemeksepetinde Masterpass Var mı?

Hayır, Trendyol ve Yemeksepeti’nde Masterpass sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla kullanıcılar, alışveriş sırasında Trendyol ve Yemeksepeti’nin belirlediği ödeme yöntemi aracılığıyla şifre girerek alışveriş yapabilmektedir.

Masterpass Kayıtlı Kartlarımı Nasıl Öğrenebilirim?

Masterpass’te kayıtlı kartların öğrenilmesi için Masterpass’in “Kart Kaydı Sorgula” sayfası ziyaret edilebilir ya da alışveriş sırasında açılan ekran üzerinden kayıtlı kartlar görüntülenebilir. Ayrıca kullanıcılar, Masterpass’in resmi web sitesine giriş yaptıktan sonra açılan ekranın sol kısmından da kayıtlı kartları görüntüleyebilir.

Telefona Kayıtlı Masterpass Nasıl Silinir?

Telefona kayıtlı Masterpass’in silinmesi için Masterpass resmi web sitesine giriş yapmak gerekir. Ayrıca kullanıcılar, alışveriş esnasında da telefona kayıtlı Masterpass’i kolay bir şekilde silebilir.

Getirden Masterpass Hesabı Nasıl Silinir?

Getir’den Masterpass hesabının silinmesi için Getir uygulamasında yer alan profil sayfasına giriş yapılır. Ardından ödemelerim seçeneğine geldikten sonra kayıtlı kartlar bölümüne girilir ve listede yer alan kart/kartlar seçilerek “Kaldır” ya da “Sil” seçeneğine tıklanır.