300 Mal Müdürlüğü Kapatılacak - Tüm Detaylar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketi kapsamında açıkladığı yüzlerce müdürlüğün kapatılmasına dair tüm detaylar!

Kredi Dereceni Öğren Yeni Üyelere İlk Kredi Karnesi ÜCRETSİZ Kişisel Bilgiler Aylık Net Gelir Eğitim Seç  Meslek Seç  Çalışma Şekli Seç 

Devlet bütçesinde akılcı ve etkin bir kullanımı sağlamak adına, kamuda önemli yeniden yapılandırmalar gerçekleştiriliyor. Bu yeniden yapılandırmanın en dikkat çeken ayağı ise, operasyonel etkinliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla 300 mal müdürlüğünün kapatılmasını içeriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konu hakkında kamuoyuna resmi bir açıklama yaptı.

Müdürlükleri̇n Yeni̇den Yapılandırılması Talimatı Verdim

Bakan, yaptığı bu girişimin altını çizerek, "Kamu idaresinde daha işlevsel bir yapıya geçiş için müdürlüklerin yeniden yapılandırılması talimatı verdim. Bu sayede, eskimiş ve işlevini yitirmiş birimleri kapatıp, kaynaklarımızı daha etkin kullanacak yapılar oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Yeniden yapılandırma sürecinde hangi müdürlüklerin kapatılacağı veya birleştirileceği ise henüz netlik kazanmadı.

Gereksi̇z Harcamalar Önlenecek

Bakanlık tarafından yapılan ikinci bir açıklamaya göre, bu adımla gereksiz harcamaların önüne geçilmesi planlanıyor. Bakan açıklamasında, "Her yıl belli başlı projeler için ayrılan bütçelerde maalesef bir miktar israf söz konusu olabiliyor. Bu israfa neden olan, ihtiyaç fazlası görülen müdürlüklerin tasfiyesi ile kamunun daha az maliyetle daha fazla hizmet vermesi amaçlanmaktadır," şeklinde konuştu.

Çalışanlarımız Uygun Alanlarda İsti̇hdam Edi̇lecek

Kapatılacak müdürlüklerde çalışan personelin durumu da bakanlığın açıklamaları arasında yer aldı. Personelin mağdur olmaması için atılacak adımlar şöyle sıralandı: "Müdürlüklerin kapatılmasıyla birlikte görevlerine son verilecek personel için, beceri ve deneyimlerine uygun yeni istihdam alanları oluşturulacak. Gerekli eğitim ve destek programlarıyla çalışanlarımızın kamuda verimli bir şekilde görev almasını sağlayacağız."

Bu yeniden yapılandırmanın, hem kamu kaynaklarının daha verimli kullanımını sağlaması hem de devletin işleyiş mekanizmasını daha dinamik ve esnek kılması açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Önümüzdeki günlerde kapatılacak olan müdürlükler ve bu sürecin detayları ile ilgili daha fazla bilgi kamuoyu ile paylaşılacak.

Kamuda tasarruf önlemleriyle ilgili detayları öğrenmek istiyorsanız, Kamuda Tasarruf Paketi - Tüm Tedbirler başlıklı yazımızı inceleyerek 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren uygulamaları, alınan mali önlemleri ve kamu harcamalarına yönelik düzenlemeleri detaylı şekilde görebilirsiniz.