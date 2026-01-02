Hurda Araç ÖTV İndirimli Araç Fiyatları (Ocak) 2026 Hurda araç teşviki 2026 yılında ne kadar? Hurda araçlarda ÖTV indirimi ve hurda araç ÖTV indirimli araç fiyatlarında son durum!

Hurda Araçlar İçin En Uygun Araç Kredisi Teklifleri Tutar Vade

Hurda araç ÖTV indirimi, yaşlı araçların trafikten çekilmesini kapsayan ve yerli üretimin korunmasını sağlayan yasa teklifidir. Trafikte 25 ve üzeri araçların hava kirliliğine neden olmasının ardından yeni ÖTV yasası gündeme geldi. En son 2019 yılında yürürlüğe giren hurda teşvikinin kanunlaşması halinde bireylerin ÖTV indiriminden faydalanması bekleniyor. Nitekim Meclis’e sunulan bu teklif, pek çok vatandaşın avantajlı bir şekilde araba satın almasına fırsat tanıyor. Ancak Ocak 2026 itibariyle henüz kesinleşmiş bir yasa teklifi değil, pek çok uzmana göre görüşmelerin tamamlanması 2026 yılının ortalarını bulabilir.

Bu yazımızda hurda araç ÖTV teşvikinin ne olduğuna ve hurda araçlarla ilgili yeni düzenleme kapsamında sunulan şartlara değineceğiz. Ayrıca hurda teşviki ÖTV’siz araç fiyatları ve alınabilecek araçlar listesi ile bu teşvik kapsamında sunulan imkanları ele alarak kapsamlı bilgiler sunacağız.

Hurda Araç ÖTV Teşviki Nedir?

Hurda araç teşviki kanun teklifi, 25 yaş ve üzeri otomobile sahip olan vatandaşların araçlarını geri dönüşüme vermesi ile Türkiye’de üretilen otomobilleri ÖTV ödemeden almasını sağlayan düzenlemeleri kapsıyor. Kanun kapsamında eski model ve çevreye zarar veren araçların trafikten kaldırılması planlanıyor. Bu kanun teklifinde, eski model araca sahip olan vatandaşların belirli şartları yerine getirmesi ile ÖTV ödemeden çevreci ve güvenli araçlara geçiş yapması planlanıyor.

Daha önceki yıllarda da gündeme gelen hurda araç yasası ile vatandaşların yalnızca trafik cezaları silinmiş ve ödenen ÖTV miktarında bir kademe düşüş yapılmıştı. Ancak yeni dönemde duyurulan bu yasa teklifinde, hurdaya ayrılması gereken araçlara sahip olan vatandaşlardan hiç ÖTV alınmaması planlanıyor. Ayrıca bu yasa teklifinde ağır hasarlı olan araçların trafikten çekilmesine, şoför esnaflarının ÖTV ve KDV muafiyetli araç almasına yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

Hurda araç indirimiyle ilgili fırsatlar beklenirken, dar gelirli ailelerin yerli üretim araçlara daha kolay ulaşabilmesini hedefleyen destek programı gündemde. Eğer siz de devlet destekli araç sahibi olma imkanlarını araştırıyorsanız, ilk arabam kampanyası sayfamızı ziyaret edebilir, uygun taksit seçenekleriyle sunulması planlanan kampanyalar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hurda Araç Yasası Çıktı mı? Teşvik İle İlgili Son Gelişmeler Neler?

Hurda araç teşviki ve ÖTV’siz sıfır araç alımına yönelik çalışmalarla ilgili son dönemde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaktadır. Trafikte bulunan 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılmasını teşvik etmek amacıyla yeni bir yasa tasarısı hazırlandığı kamuoyuna yansımış, bu kapsamda özellikle yerli üretimi destekleyen adımlar öne çıkmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütüldüğü belirtilen “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik önemli bir destek mekanizması olarak gündeme gelmiştir. Söz konusu programın, 3 ve üzeri çocuğu bulunan ailelere ÖTV’siz yerli araç alım imkanı sağlamayı hedeflediği, bu sayede hem ailelerin araç sahibi olmasının kolaylaştırılması hem de yerli otomobil üretiminin teşvik edilmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir.

Henüz yasalaşmamış olmakla birlikte, düzenlemenin hayata geçmesi halinde hurda araçlarını geri dönüşüme veren vatandaşların Türkiye’de üretilen ve %40 yerlilik oranını sağlayan sıfır araçları ÖTV ödemeden satın alabilmesi öngörülmektedir. Düzenlemeye ilişkin net takvim ve uygulama detaylarının ise yasama sürecinin tamamlanmasının ardından resmî olarak açıklanması beklenmektedir.

Hurda Araç ÖTV İndirimli Araç Fiyatları

Hurda araç ÖTV indirimi kapsamında bireylere sunulan marka ve modellerde aranan şart Türkiye'de üretilmiş olması. Bu şartları taşıyan araçlar arasında ise Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Toyota, TOGG ve Volkswagen yer alıyor. Dolayısıyla bireyler; ÖTV indirimi kapsamında bu markaların Türkiye’de ürettiği çeşitli araçları satın alabilirler. Hurda araç teşviki ile alınabilecek araçlar arasında ise Egea Sedan, Egea Cross, Transit Minibüs, Transit Custom Van, Transit Courier Van, E-Transit Van, Tourneo Custom Minibüs, i10, i20, Bayon, C-HR, T10X ve Transporter City Van modelleri yer alıyor.

ÖTV’siz araç kampanyası kapsamında markaların Türkiye’de ürettiği araçlara yönelik fiyat tablomuzu aşağıdan inceleyebilir, sunulması planlanan araçların ÖTV'siz fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Bu tabloda belirtilen araçlar, markaların en çok satan araçlarını kapsıyor. Teklifin yasalaşması ya da şartlarda değişikliğe gidilmesi halinde belirlenen markaları ve modelleri güncelleyeceğiz. Güncellemeler için bizi takip edebilirsiniz.

Marka Model İndirimsiz Fiyat ÖTV'siz Fiyat Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli 1.099.900 TL 722.484 TL Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli 1.249.900 TL 821.013 TL Ford Yeni Transit Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 440E, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2.908.600 TL 2.423.833 TL Ford Yeni Transit Custom Van 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.647.800 TL 823.900 TL Ford Yeni Transit Courier Van, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend 1.070.300 TL 688.050 TL Ford Yeni E-Transit Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 3.396.000 TL 1.940.571 TL Ford Yeni Tourneo Custom Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı), 320S, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2.211.000 TL 2.058.867 TL Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Style AMT Benzin 1.305.500 TL 857.534 TL Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT Benzin 1.491.000 TL 958.500 TL Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT Benzin 1.613.000 TL 1.036.929 TL Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.213.000 TL 1.453.637TL TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil 1.862.000 TL 1.551.666 TL Volkswagen Yeni Transporter City Van (5+1) / Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Standart Şasi 150 PS 2.028.000 TL 1.044.000 TL

Hurda Teşviki En Ucuz Araba Hangisi?

Yeni ÖTV yasası ile hurda araç teşvikinde en ucuz araba 688.050 TL ile Ford markasına ait Yeni Transit Courier Van, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend modelidir. Bu aracı yine Ford markasına ait Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli modeli 722.484 TL ile takip etmektedir.

25 Yaşından Büyük Araçlarda Marka ve Model Şartı Var mı?

Hayır, hurda teşvikinde 25 yaşından büyük olan araçlarda marka ve model şartı aranmamaktadır. Ancak teşvikten faydalanmak için eski model araçlarını geri dönüşüme veren vatandaşlar, yalnızca Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı yüzde 40’ın üzerinde olan sıfır araçları ÖTV muafiyetiyle satın alabilecekler. Bu kapsamda, söz konusu şartları sağlayan modeller, hurda teşvikiyle birlikte ÖTV ödemeden sıfır araç alımına imkân tanımaktadır.

Dolayısıyla yasa tasarısı Türkiye pazarında üretilen Fiat markasına ait Egea Sedan ve Egea Cross ; Ford markasına ait Transit Minibüs, Transit Custom Van, Transit Courier Van, E-Transit Van ve Tourneo Custom Minibüs; Hyundai markasına ait i10, i20 ve Bayon; Toyota markasına ait C-HR; TOGG markasına ait T10X ve Volkswagen markasına ait Transporter City Van modellerini kapsıyor.

Hurda Araç Teşviki Şartları Neler?

Hurda indirimi kapsamında araç alabilmek için belirli şartların taşınması gerekiyor. TBMM’ye sunulan yasa teklifinde bazı noktalar bulunuyor. Ancak henüz kanun yasalaşmadığı için bu şartlara yeni maddelerin eklenmesi ya da belirlenen maddelerde değişiklik yapılması da bekleniyor.

Halihazırda belirlenen hurda araç teşviki şartları aşağıdaki gibidir:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ömrünü tamamlayan araçların hurdaya ayrılması için kayıttan düşme ve bertaraf formunun alınması,

25 yaşını aşan araç sahiplerinin araçlarını geri dönüşüme vermesi,

Geri dönüşüme verilen araçlar için vatandaşların bir defaya mahsus ÖTV indiriminden yararlanması,

Yeni alınacak olan aracın Türkiye’de üretilmiş olması ve yerlilik oranının yüzde 40’ın üzerinde bulunması,

Ticari araçlarını yenilemek isteyen vatandaşların kanundan yararlanması için aracın hangi faaliyet amacıyla kullanılacağına dair 10 yıllık taahhüt vermesi.

Hurda Araç Teşviki Kanun Teklifi Geçti mi?

Hayır, hurda araç yasası henüz onaylanmadı. Ancak yeni düzenlemeler hakkında kısa süre içerisinde bilgi verilmesi ve kanun teklifinin yasalaşması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Kanun teklifinin Meclis’ten geçmesi halinde bu yazımızı güncelleyeceğiz ve araç ÖTV indirimi kapsamında belirlenen şartlar, koşullar ve araç fiyatları hakkında bilgi sunacağız.

Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Çıkacak?

2026 ÖTV indirimi kapsamına alınan hurda araçlar ile ilgili teşvik için henüz belirlenen bir tarih bulunmamaktadır. Ancak tasarı, Meclis’e sunulmuş olup kısa süre içerisinde yürürlüğe girmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Hurda İndiriminden Nasıl Yararlanılır?

Hurda indiriminden yararlanmak için 25 yaş ve üzerinde olan 2000 model altı araçların geri dönüşüme verilmesi gerekiyor. Bu araçlar ise MKE Hurda Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Ömrünü Tamamlamış Araç Toplama Merkezleri gibi yerlere teslim edilmeli. Araç tesliminin ardından aracın tescil kaydı da sildirilmelidir. Sıfır araç alımında hurda araç indirimi için gerekli belgeler alındıktan sonra bu teşvikten faydalanmak mümkündür.

Sıfır Araç Alımında Hurda İndirimi Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Sıfır araç alımında hurda indirimi muhasebeleştirilirken, araç alım bedeli ÖTV indirimli şekilde kayda alınır. Araç fiyatından hurda indirimi çıkarıldıktan sonra net alım bedeli bulunur ve bu tutar üzerinden KDV hesaplanır. Hurda indirimi fatura üzerinde gösterilir ve maliyetten düşülerek muhasebeleştirilir. Ödeme yöntemi peşin veya taksitli olabilir; bu durum, ilgili hesaplarda (banka veya kısa vadeli borçlar) kayıt altına alınır. Hurdaya ayrılan eski aracın amortismanı düşülerek kayıtlardan çıkarılır ve hurda teşvik tutarı diğer gelirler hesabına işlenir.

Kredi kartıyla araç satın almayı planlıyorsanız, taksit seçenekleri ve süreçle ilgili merak ettiklerinizi Kredi Kartına Taksitle Araba Nasıl Alınır? 12 ve 36 Ay başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

Hurda Araç ÖTV İndirimi İle Engelli ÖTV İndirim Oranları Ne Kadar?

Hurda araç kampanyasında 25 yaş üzeri hurda araca sahip olan vatandaşların ÖTV ödemeden araç satın alması mümkün olacak. Öte yandan engelli ÖTV indiriminde, birey için belirlenen engel oranı üzerinden ÖTV indirimi uygulanıyor. Nitekim %40 engelli raporuna sahip olan bireylere %26.3 oranında ÖTV indirimi uygulanırken %90 engelli raporuna sahip olan vatandaşlar ÖTV’den muaf tutuluyor.

Fiyatlar arasında karşılaştırma yapmak için her ay güncellediğimiz engelli araç fiyatları sayfamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Emekliye ÖTV’siz Araç Kampanyası İle Hurda Araç ÖTV İndirimi Arasındaki Farklar Neler?

Hurda araç ÖTV indirimi kapsamında 25 yaş üstü araçlara sahip olan bireyler, %100 ÖTV indiriminden faydalanabilecekler. Ancak bu indirimden faydalanmak için satın alınacak aracın Türkiye’de üretilmiş olması gerekecek.

Emekliye ÖTV'siz araç kampanyası kapsamında ise ÖTV indirim miktarının prim gün sayısına göre %30 ya da %50 olması bekleniyor. Yani prim gün sayısı yüksek olan emekliler, prim gün sayısı düşük olan emeklilere göre daha yüksek indirim oranlarına sahip olacaklar. Dolayısıyla yasa kesinleştiği takdirde emekliler; Fiat, Dacia, Renault ve Hyundai markalarının ürettiği 18 farklı aracı satın alırken prim gün sayısına göre ÖTV indirimi hakkı kazanacaklar.

İki tasarı da araç satın alımında ÖTV indirimine gidilmesi gibi benzerliklere sahip olsa da hurda araç indiriminde sunulması planlanan ÖTV indirim oranının %100 olması, bu tasarıyı emekliye ÖTV'siz araç kampanyasından ayıran en önemli unsur.