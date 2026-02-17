Sonradan Taksitlendirme Nedir? Nasıl Yapılır? Tüm Bankalar Sonradan taksitlendirmeninin, ne olduğu, nasıl yapıldığı ve faizsiz taksitlendirmenin yanı sıra sonradan taksitlendirme yapan tüm bankalar burada!

Kredi kartı, çeşitli harcamalar sırasında sık kullanılan ödeme araçlarından biridir. Bu ödeme aracını kullanan bireyler, belirli sektörlerde yaptığı yüklü miktar harcamaları kolay bir şekilde geri ödemek için çeşitli yollar arar. Kredi kartı sonradan taksitlendirme işlemi, peşin olarak yapılan alışverişlerin belirli vade süresi boyunca ödenmesini sağlayan ve bankalar tarafından sunulan yöntemdir.

Bu yazımızda kredi kartı sonradan taksitlendirme işleminin ne olduğuna ve nasıl yapıldığına değineceğiz. Ayrıca sonradan taksitlendirme işlemi yapan bankaları ele aldıkta sonra bu işlemin hangi kanallar aracılığıyla gerçekleştirildiğine dair kapsamlı bilgiler sunacağız.

Sonradan Taksitlendirme Nedir?

Kredi kartı sonradan taksitlendirme, kredi kartından peşin olarak alınan mal veya hizmetin belirli bir ücret karşılığında sonradan taksitlendirilmesi işlemidir. Bu işlem, ödemenin gerçekleştirildiği döneme eklenerek diğer aylara yansıtılır. Kredi kartı taksitlendirme işleminin sonradan yapılması ile bireyler, peşin ödemelerini kendi bütçesine uygun bir şekilde geri ödeyebilir. Ancak bu işleme, bankalar tarafından belirlenen kredi kartı taksit faizi uygulanır.

Öte yandan BDDK’nın "Kredi Kartı Taksit Sınırları ve Yasakları" düzenlemesine göre; mal ve hizmet alımları ile nakit avans işlemlerinde taksitlendirme süresi en fazla 12 ay olabilir. Ancak bu 12 aylık üst sınır her sektör için geçerli değildir; taksit sayısı sektöre göre değişiklik göstermektedir.

Sonradan Taksitlendirme Nasıl Yapılır?

Sonradan taksitlendirme işlemi, bankalar tarafından sunulan kanallar aracılığıyla gerçekleştirilir. Pek çok bankada, sonradan taksitlendirme işlemi internet bankacılığı, mobil uygulama, fiziki şube ve müşteri hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Taksitlendirme sırasında bankanın sunduğu taksit seçenekleri ve sonradan taksitlendirme faiz oranı incelenmelidir. Örneğin Maximum kart ile 18 ay vadeli 25.000 TL altı taksitlendirme işlemleri için %3,50 oranında kredi kartı taksitlendirme faizi uygulanır. Bu durumda kredi kartından 7.000 TL alışveriş yapıp sonradan 18 ay taksitlendirmek isteyen bireyin aylık ödeyeceği taksit tutarı 602,08 TL, toplam ödeyeceği faiz miktarı 3.837,44 TL ve toplam ödeyeceği tutarı 10.837,44 TL’dir.

Sonradan Taksitlendirme Yapan Bankalar

Sonradan taksitlendirme yapan bankalar arasında Ziraat, Enpara, Yapı Kredi, Halkbank, Garanti, Denizbank, Finansbank ve İş Bankası yer alır Bu bankaların başvuru kanalları ise değişiklik gösterir.

Bankalara ait başvuru kanalları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Banka ve İşlem Adı Başvuru Kanalları Ziraat Bankası Sonradan Taksitlendirme Bankkart Mobil, Ziraat Mobil, internet şube ve 0850 258 00 00 numaralı müşteri hizmetleri hattı üzerinden gerçekleştirilebilir. Enpara Sonradan Taksitlendirme İnternet şube ya da cep şube aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Yapı Kredi Sonradan Taksitlendirme World Mobil, Yapı Kredi Mobil ve Yapı Kredi İnternet Şubesi ya da SMS aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Halkbank Sonradan Taksitlendirme Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil ve 0850 222 0 400 Dialog üzerinden gerçekleştirilebilir. Garanti Bankası Sonradan Taksitlendirme Garanti BBVA Mobil, BonusFlaş, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı, 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi veya Garanti BBVA Şubelerinden gerçekleştirilebilir. Denizbank Sonradan Taksitlendirme 0850 222 0 800 Telefon Bankacılığı`ndan, DenizBank Şubelerinden ya da İnternet Bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebilir. Finansbank Sonradan Taksitlendirme QNB Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir. İş Bankası Sonradan Taksitlendirme Maximum Mobil, İşCep, İnternet Şube, Fiziki Şube ve 0850 724 0 724 numaralı Müşteri Hizmetleri hattı üzerinden gerçekleştirilebilir.

Faizsiz Sonradan Taksitlendirme Yapmak Mümkün mü?

Yapılan peşin harcamaları, bankaların sunduğu kampanyalar aracılığıyla faizsiz olarak sonradan taksitlendirmek mümkündür. Örneğin, Ziraat Bankası'nın Bankkart kullanıcıları eğitim, sağlık, vergi ve sigorta gibi belirli sektörlerdeki 1.000-100.000 TL arasındaki harcamalarını faizsiz olarak 4 ila 6 aya kadar taksitlendirebilmektedir. Ancak, diğer sektörlerde yapılan harcamalar için sonradan taksitlendirme genellikle faizli olarak sunulmaktadır. Bu nedenle, faizsiz taksitlendirme imkanlarından yararlanmak için bankanızın kampanya koşullarını ve hangi sektörleri kapsadığını kontrol etmeniz önem taşır.

Faizsiz Sonradan Taksitlendirme Yapan Bankalar

Faizsiz sonradan taksitlendirme yapan bankalar arasında QNB Finansbank, Ziraat Bankası ve ING yer alır. Bu bankalar, belirli sektörlerde ve belirli tutarlarda yapılan peşin harcamaların sonradan taksitlendirilmesine fırsat tanıyarak müşterilerin kolay bir şekilde ödeme yapmasına imkan tanır. Ancak her bankanın sunduğu koşullar, kampanya süreleri ve şartları değişiklik gösterir.

QNB Finansbank, Go kredi kartı ile her ekstre dönemi boyunca 15.000 TL’ye varan taksitsiz nakit harcamalara faizsiz 6 taksit fırsatı sunar. Ancak bu harcamaların eğitim, sağlık, kamu ve sigorta sektörlerinde olması gerekir. Ayrıca 50 TL’nin altındaki nakit harcamalar, nakit avans işlemleri ve provizyonda bekleyen harcamaların sonrada taksitlendirilmesi mümkün değildir.

ING; kredi kartı ile kamu, sağlık, eğitim ve sigorta sektörlerinden ekstre dönemi boyunda yapılan 100 TL ila 5.000 TL arası harcamaların 3 aya kadar faizsiz ve masrafsız bir şekilde taksitlendirilmesine imkan tanır. Bu kampanyaya ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart, ING Bonus Kart ve ING Light Kart dahildir; ING Bonus Business Kart ile yapılan işlemlere ise faiz uygulanır.

Ziraat Bankası, Bankkart ile eğitim ve sağlık sektörlerinden yapılan 1.000 TL ila 100.000 TL arası harcamalara faizsiz 4 ay, vergi ve sigorta sektörlerinden yapılan 1.000 TL ila 100.000 TL arası harcamalara faizsiz 6 ay sonradan taksitlendirilmesine fırsat tanır.

Kredi Kartı ile Telefon Aldıktan Sonra Taksitlendirme Nasıl Yapılır?

Türkiye’de kredi kartı ile telefon sonradan taksitlendirme işlemi yapılamaz. Bankaların prosedürleri gereği peşin olarak satın alınan cep telefonu sonradan taksitlendirme kapsamına dahil değildir. Bu nedenle kredi kartı ile telefon aldıktan sonra taksitlendirme işlemi yapılmadığından ancak bankalar tarafından sunulan telefon kredisi gibi finansman türleri ve alternatif ödeme yöntemleri incelenebilir.

Sonradan Taksitlendirme Limiti Ne Kadar?

Sonradan taksitlendirme limiti, bankadan bankaya değişiklik gösterir. Nitekim politikalar ve şartlar bankadan bankaya değişiklik gösterdiği için bir ürün aldıktan sonra taksitlendirme limitinin üst ve alt sınırı farklıdır.

Örneğin Paraf kartlar ile yapılan peşin harcamaların sonradan taksitlendirilmesi için gereken minimum tutar 150 TL ve maksimum tutar 60.000 TL’dir. Bu işlemler için belirlenen vade seçeneği ise maksimum 12 aydır. Garanti BBVA tarafından sunulan Bonus, Money Bonus, Miles&Smiles, Shop&Fly ve American Express Card ile yapılan peşin harcamaların taksitlendirilmesi için belirlenen minimum tutar 250 TL’dir. Bankanın sonradan taksitlendirme işlemlerinde belirlediği maksimum vade seçeneği ise 9 aydır.

Sonradan Taksitlendirme Kaç Taksit Yapılır?

Sonradan taksitlendirme işlemleri için belirlenen taksit sayıları bankadan bankaya değişiklik gösterir. Bu durum, harcamanın türüne ve belirli dönemlerde sunulan kampanyalara göre de farklılaşabilir. Örneğin Ziraat Bankası, eğitim ve sağlık sektörlerinden yapılan harcamalara faizsiz 4 aya kadar sonradan taksitlendirme fırsatı sunarken vergi ve sigorta sektörlerinden yapılan harcamalar faizsiz 6 aya kadar sonradan taksitlendirilebilir.

Sonradan Taksitlendirme Kalktı mı?

Sonradan taksitlendirme işlemi tamamen kalkmasa da 1 Nisan 2024’den itibaren kamu bankalarının kredi kartları ile yapılan işlemlerin sonradan taksitlendirilmesine ilişkin belirli kısıtlamalar getirilmiştir. Bu düzenlemelerin ardından bireysel kredi kartları ile yalnızca sağlık, eğitim, vergi ve sigorta sektörlerinden yapılan harcamaların sonradan taksitlendirilmesine karar verilmiştir. Dolayısıyla pek çok banka, harcamaların sektörüne bağlı olarak kredi kartlarına sonradan taksitlendirme sınırı getirmiştir. Her ne kadar bu düzenlemenin 1 Nisan 2024 sonrasında özel bankalar tarafından takip edileceği düşünülse de henüz özel bankaların kredi kartları için tamamen sektör özelinde taksit kısıtlamasına gidilmemiştir.

Provizyondaki İşlem Sonradan Taksitlendirilir mi?

Provizyondaki işlem sonradan taksitlendirme işlemi bankaların politikalarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genellikle, provizyonda bekleyen işlemler, henüz kesinleşmemiş (onaylanmamış) harcamalar olduğundan, bu aşamadaki işlemleri taksitlendirmek mümkün değildir. Ancak bazı bankalar, provizyondaki işlemler için sonradan taksitlendirme imkanı sunabilir. Bu nedenle, provizyondaki bir işlemi taksitlendirmek istiyorsanız, alışveriş yapmadan önce bankanızın mobil uygulaması, internet bankacılığı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla bu hizmetin sunulup sunulmadığından emin olmanız önemlidir.

Hesap Kesim Tarihinden Sonra Taksitlendirme Yapılabilir mi?

Hayır, hesap kesim tarihi sonrasında genellikle sonradan taksitlendirme yapılamaz. Sonradan taksitlendirme işleminin hesap kesim tarihinden önce yapılması gerekir. Ancak Garanti BBVA gibi bazı bankalar, hesap kesim tarihinin ardından ekstre taksitlendirme fırsatı sunabilir. Diğer yandan Akbank'ın "Taksit İste" hizmeti, hesap kesim tarihinden sonra da kullanılabilmektedir. Bu sayede borcun belirli bir kısmını diğer aylara bölmek mümkün hale gelir.

Kredi Kartı Borcu Taksitlendirme Yaptıktan Sonra Ödenmezse Ne Olur?

Kredi kartı borcu taksitlendirme yaptıktan sonra ödenmediği takdirde banka tarafından gecikme faizi uygulanmaya başlar. Bu durumda kredi kartı borcunda artış meydana gelir. Aynı zamanda kredi notunun olumsuz etkilenmesi, yasal takip sürecinin başlatılması ve haciz işlemlerinin yaşanması gibi durumlar da yaşanabilir.

Kredi Kartı Sonradan Taksitlendirme Nasıl İptal Edilir?

Kredi kartı sonradan taksitlendirme işlemlerinin iptal edilmesi için ilgili bankanın müşteri iletişim merkezini aramak, mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden gerekli adımları takip etmek ya da fiziki şubeyi ziyaret etmek gerekir. Ancak sonradan taksitlendirme iptal talebinde bulunmak için işlemin gerçekleştirildiği gün ile aynı günde iptal talimatının verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

SIK SORULAN SORULAR

Kredi Kartına Tek Çekim Nasıl Taksitlendirilir?

Kredi kartının bağlı olduğu bankanın ya da finans kuruluşunun dijital kanalları, müşteri hizmetleri ya da fiziki şubeleri aracılığıyla kredi kartına tek çekim yapılan harcamaların taksitlendirilebilir. Ancak her bankanın prosedürleri farklı olduğundan harcama limiti ve sektör kısıtlamaları mevcuttur.

Sonradan Taksitlendirme Mantığı Nedir?

Sonradan taksitlendirme, kredi kartından peşin harcama yapan bireylerin ödemelerini belirli vadelere bölmek için kullanılan yöntemdir. Bu işlem sayesinde tek seferde yapılan yüksek tutarlı harcamalar, harcama sonrasında belirli süre boyunca taksitli bir şekilde ödenebilir.

Sonradan Taksitlendirme Neleri Kapsıyor?

Sonradan taksitlendirme işlemi; kredi kartı aracılığıyla yapılan elektronik eşya, mobilya, beyaz eşya, giyim, seyahat ve tatil gibi harcamaları kapsamaktadır.

Sonradan Taksitlendirmede Para Geri Yatar mı?

Evet, sonradan taksitlendirme işleminin iadesi kredi kartına geri yatırılır. Bu durumda işlem kart provizyonuna düşer ve iade işlemi, taksit sayısı kadar aylara yansıtılarak iade edilir.

Sonradan Taksitlendirme Puan Düşürür mü?

Hayır, sonradan taksitlendirme işleminin kredi notuna doğrudan bir etkisi bulunmaz. Ancak taksitlendirme işleminin ardından borç miktarı düzenli bir şekilde ödenmezse kredi notunda düşüş yaşanabilir.

Sonradan Taksitlendirme Ücretli mi?

Evet sonradan taksitlendirme işleminde faiz uygulanacağı için işlem ücretli olarak değerlendirilebilir. Ancak QNB Finansbank, Ziraat Bankası ve ING gibi sonradan taksitlendirme işleminde belirli şartlar yerine getirildiğinde faiz uygulamayan bankalar da mevcuttur.

