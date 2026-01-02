Ek Hesap Borcu Nasıl Ödenir? Taksitlendirme ve Yapılandırma Ek hesap borcunun nasıl ve ne zaman ödendiği, ödenmediği durumlarda neler olabileceğinin yanında ek hesap borcunu taksitlendirme ve yapılandırma işlemleri!

Ek hesap, vadesiz mevduat hesabına bağlı çalışan ve acil nakit ihtiyaçları sırasında bireylerin para çekmesine yardımcı olan finansal bir araçtır. Bu hesap türünde, hesapta herhangi bir bakiye olmasa da bankalar tarafından belirlenen limitler halinde para çekimi yapılabilir. Ancak bu hesabın kullanılması ile anapara üzerine günlük olarak belirli bir miktar faiz işlenir.

Bu yazımızda ek hesap borcunun nasıl ve ne zaman ödenmesi gerektiğine dair kapsamlı bilgiler sunacağız. Ayrıca ek hesap borcunun ödenmemesi durumunda gerçekleşebilecek durumlara ve ek hesap borcunun taksitlendirme ve yapılandırma işlemlerinin nasıl yapıldığına değineceğiz.

Ek Hesap Borcu Nasıl Ödenir?

Ek hesap borcu; ilgili bankanın dijital kanalları, vadesiz hesaba para yatırma adımları ve otomatik tahsilat işlemleri ile ödenir. Bu işlemleri gerçekleştirirken ise aşağıdaki yöntemler izlenebilir.

Hesaba Para Yatırma: Ek hesap borcunuzu ödemenin en yaygın yolu, vadesiz hesabınıza para yatırmaktır. Hesabınıza yatırdığınız para, otomatik olarak ek hesap borcunuzu kapatır. Bu işlemi banka şubelerinden, ATM'lerden veya EFT/havale yoluyla gerçekleştirebilirsiniz.

Otomatik Ödeme Talimatı: Düzenli geliriniz varsa, ek hesap borcunuzun otomatik olarak ödenmesi için bankanıza talimat verebilirsiniz. Bu sayede, belirlediğiniz tarihlerde hesabınızdan otomatik ödeme yapılır ve borcunuz düzenli olarak kapatılır.

İnternet ve Mobil Bankacılık: Bankanızın internet şubesi veya mobil uygulaması üzerinden hesabınıza para transferi yaparak ek hesap borcunuzu ödeyebilirsiniz. Bu yöntem, hızlı ve pratiktir.

Ek Hesap Borcu Ne Zaman Ödenir?

Ek hesap borcu ödeme zamanı, ilgili bankanın kendi politikasına göre belirlediği faiz ödeme gününe göre değişiklik gösterir. Genellikle ek hesap borcu, müşterilerin vadesi hesabına para yatırmasının ardından otomatik bir şekilde ödenir. Faiz miktarı ise bankanın belirlediği faiz ödeme gününde hesaptan otomatik olarak çekilir. Ancak her bankanın uygulaması değişiklik gösterdiğinden borcun ödeme tarihini banka ile iletişime geçerek öğrenmek son derece önemlidir.

Ödemelerin zamanında yapılmaması, gecikme faizinin devreye girmesini de beraberinde getirir. Borç ödenmediği takdirde ise kredi kartı gecikme faizi işlemeye devam eder. Dolayısıyla müşterilerin borcunu takip etmesi, gerekli kontrolleri gerçekleştirmesi ve ödemelerini zamanında yapması gerekir.

Ek Hesap Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Ek hesap borcunun ödenmediği durumlarda, hesaptan kullanılan miktar üzerinden faiz işlemeye başlar. Bu ödemelerin gecikmesi halinde ise gecikme faizi eklendiğinden borç tutarında artış yaşanır. Ek hesap borcunun ödenmemesi, bankaların müşterilerine olan güvenini düşürdüğünden kredi notunda da düşüş meydana gelir ve bu durum, gelecekteki finansal araçlara yapılacak olan başvuruların reddedilmesi ile sonuçlanabilir.

Borcun uzun süre ödenmemesi halinde bankalar, mevcut borcun tahsil edilmesi için yasal işlemleri başlatabilir. Ek hesap borcu ödenmediği takdirde, müşterinin borcu ödemesi için ihtarname gönderilir. Bu ihtarnamenin gönderilmesinin ardından müşteri herhangi bir ödeme yapmazsa ve ek hesap borcu 3 ay ödenmezse banka tarafından yasal takip süreci başlatılır. Tüm bunlara rağmen müşterilerin borçlarını ödememesi durumunda icra işlemleri başlatılarak mal varlığına el konulabilir.

Ek Hesap Borcu Nasıl Taksitlendirilir?

Ek hesap taksitlendirme adımları, bankaların dijital kanalları aracılığıyla kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. İlgili bankanın mobil uygulaması ya da internet bankacılığına giriş yaparak harcama taksitlendirme adımları takip edilir. Bu işlem, mevcut ek hesap borcunun belirli vadelere ve belirli taksitlere bölünmesine imkan tanır.

Ek hesap taksitlendirme işlemi bazı bankalarda mümkün olduğu gibi bazı bankalarda mümkün olmayabilir. Örneğin İş bankası, harcama taksitlendirme adımlarından ek hesaptan kullanılan miktarın 12 aya kadar vadelendirilebilmesine yardımcı olur. Ancak Vakıfbank, ek hesap borcunu taksitlendirmek yerine taksitli ek hesap fırsatları ile müşterilerine cazip fırsatlar tanır. Dolayısıyla ek hesap borcunun taksitlendirilmesi işlemi, bankadan bankaya değişiklik gösterir.

Ek hesap (kredili mevduat hesabı) borcunuzu taksitlendirmek için bankaların sunduğu çeşitli hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Aşağıda öne çıkan bankalardaki ek hesap borcu taksitlendirme detayları paylaşılmıştır:

Türkiye İş Bankası: İş Bankası, Taksitli Ek Hesap hizmetiyle ek hesabınızdan kullandığınız tutarları 12 aya varan vadelerle geri ödeme imkanı sunar. Ayrıca, ek hesaptan yaptığınız harcamaları İşCep üzerinden "Harcama Taksitlendirme" ile taksitlendirebilirsiniz.

VakıfBank: VakıfBank, ek hesap borcunuzu ödemekte zorlandığınız durumlarda yapılandırma ve taksitlendirme seçenekleri sunar. Bu işlemler için şubeler aracılığıyla başvuru yapmanız gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası: Yapı Kredi, Taksitli Esnek Hesap hizmetiyle ek hesap borcunu 12 aya varan vadelerle taksitlendirme imkanı sunar. Bu hizmetten yararlanmak için Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yaparak ilgili adımları takip edebilirsiniz.

ONB Finansbank: QNB Finansbank, ek hesap limitiniz üzerinden kullandığınız tutarları 2 ile 10 ay arasında taksitlendirme imkanı sunar. Bu hizmetten yararlanmak için QNB Mobil uygulaması üzerinden ilgili adımları takip edebilirsiniz.

Odeabank: Odeabank'ın Ek Hesap hizmeti, ihtiyaç anında kullanılabilecek bir kredili mevduat hesabıdır (KMH) ve ödemede zorluk yaşanması durumunda taksitlendirme seçenekleri sunar; kullanılan borç, genellikle 5.000 TL’den başlayarak belirli bir ödeme planına bağlanabilir,

Bu hizmetlerden yararlanmak için bankanızın şubeleri, internet bankacılığı veya mobil uygulamaları üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Her bankanın sunduğu hizmetler ve koşullar farklı olabileceğinden, detaylı bilgi almak için bankanızın müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeniz önemlidir.

Ek Hesap Borcu Nasıl Yapılandırılır?

Ek hesap borcunuzu yapılandırmak için öncelikle bankanızın müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek borcunuzu taksitlendirme veya yeniden yapılandırma seçeneklerini görüşebilirsiniz. Örneğin, İş Bankası, ek hesap borçları için Taksitli Ek Hesap hizmeti sunarak, borcunuzu 12 aya varan vadelerde geri ödeme imkanı tanımaktadır. İş Bankasına benzer şekilde, diğer bankalar da ek hesap borçları için farklı yapılandırma seçenekleri sunabilir. Bu süreçte, bankanızın sunduğu faiz oranları ve ödeme koşullarını dikkatlice değerlendirerek, bütçenize en uygun ödeme planını seçmeniz önem taşır. Diğer yandan dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan bir diğeri yapılandırılan borcunuza seçtiğiniz ödeme tarihidir. Gelir gününüze ya da haftanıza göre borcunuzu yapılandırmanız ödeme kolaylığı açısından oldukça önemlidir. Bankanız ile görüşerek bu tarih için uygun bir aralığı belirleyebilirsiniz.

Ek Hesaptan Kredi Borcu Nasıl Ödenir?

Ek hesaptan kredi borcu ödeme işlemleri, bankaların politikalarına ve hesabın türüne göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak ilgili bankanın dijital kanalları üzerinden ödeme gerçekleştirmek mümkündür. Mobil uygulama ya da internet bankacılığına giriş yaparak kredi kartı borcu ödeme adımlarından ek hesap seçilir, ardından tutar girilir ve onaylanır. Ancak her bankanın politikaları değişiklik gösterdiğinden ilgili bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek gerekli bilgiler alınabilir.

Bu ödeme işlemleri sırasında faiz oranlarını ve ek ücret maliyetlerini incelemek gerekir. Ek hesap üzerinden kredi borcu ödendiği takdirde faiz tutarında artış yaşanabilir. Dolayısıyla faiz oranları karşılaştırıldıktan sona işlem gerçekleştirilmelidir.

ATM’den Ek Hesap Borcu Nasıl Ödenir?

ATM’den ek hesap borcu ödeme işlemleri sırasında kart bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesi gerekir. Ekranda yer alan ana menü sekmesinden hesaplar seçeneğine tıklanır ve ek hesap bölümüne girerek borç ödeme adımına geçilir. Ödenmek istenen tutar girildikten sonra onay aşamasına geçiş yapılarak borç ödeme adımı tamamlanır.

Ek Hesap Borcu Avukata Düşer mi?

Ek hesap borcu ödenmediği takdirde bankalar, yasal yollar aracılığıyla borç miktarını tahsil etmek için farklı yollar uygulayabilir. Yasal takip sürecinin başlamasının ardından müşteri, borç miktarını ödemezse icra işlemleri başlatılır. Dolayısıyla bu işlemin takibi için bir avukat görevlendirilebilir. Haciz işlemlerinin başlatılmasının ardından müşterilerin maaşına ya da mal varlığına haciz konulabilir.

Yasal takip ve kredi kartı borcuna dair tüm hukuki sürece Yasal Takip Nedir, Kaç Gün Sürer? Nasıl Kaldırılır? başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Ek Hesap Borcu Maaş Hesabından Kesilir mi?

Ek hesap borcunun maaş hesabından kesilmesi, ilgili bankanın işleyişine ve yasal olarak belirlenen düzenlemelere göre değişiklik gösterir. Ek hesap borcu genellikle vadesiz hesaba para yatırılmasının ardından otomatik olarak kesilir. Ancak maaş hesabına yönelik olan kesintiler, müşterinin izni olmadan maaş haczi dışında kesilemez.

Ölen Kişinin Ek Hesap Borcuna Ne Olur?

Ölen kişinin ek hesap borcu, kişinin mirasçılarına devredilir ve mirasçılar, bu borcu ödemekle yükümlüdür. Ancak bazı bankalar, ek hesabın koruma altına alınması için bu hesaba yönelik hayat sigortası sunar. Ek hesap hayat sigortası kapsamında müşterinin ek hesap borcu, kişinin vefat etmesi halinde sigorta şirketi tarafından ödenir.

Ek Hesap Borcu Kredi Notunu Etkiler mi?

Evet, ek hesap borcu kredi notu üzerinde etkiye sahiptir. Ek hesap üzerinden yapılan harcamaların ödenmemesi durumunda bankalar, müşterinin kredi notunu düşürebilir. Ancak borcun düzenli bir şekilde ödenmesi ile kredi notunun tekrar yükseltilmesi mümkündür.

Kredi notunuzu yükseltecek tüm yöntemlere Kredi Notu Nedir, Nasıl Yükseltilir? başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.