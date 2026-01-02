Kredi Kartı Limiti Nasıl ve Neye Göre Belirlenir? Tüm Sırlar Kredi kartı limitinin nasıl ve neye göre belirlendiği, belirleme sırasında bankaların dikkat ettikleri ve limit yükseltme süresi hakkında herşey!

Günlük hayatta sıkça kullanılan kredi kartlarının belirli bir limiti bulunur. Bu kartlarda bulunan harcama üst limiti, müşterilerin bankalara sunmuş olduğu belgeler doğrultusunda belirlenir. Müşteriler ise yapacağı harcamalar sırasında yalnızca bu limite kadar olan tutar üzerinden işlem gerçekleştirebilir. Bu limitin belirlenmesi için ise kredi notu ve gelir durumu gibi bazı önemli bilgilere ihtiyaç duyulur.

Bu yazımızda kredi kartı limitinin nasıl ve neye göre belirlendiğini ve belirleme sırasında bankaların dikkat ettiği unsurları kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca kredi kartı limit yükseltme işleminin ne kadar sürdüğüne ve bu limitin maaşın kaç katı olabildiğini ele alacağız.

Kredi Kartı Limiti Nasıl ve Neye Göre Belirlenir?

Kredi kartı limiti belirlenirken bankaların dikkat ettiği pek çok unsur vardır. Bu unsurlar arasında yasal mevzuat, müşterilerin gelir durumu, kredi notu, borç miktarı ve kredi kartı geçmişi gibi pek çok değişken yer alır. Bireylerin kredi kartı başvurusu yapmadan önce, bazı belgeleri bankalara sunması gerekir. Bunun ardından banka, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kredi kartı limitini belirler ve müşterileri bilgilendirir. Kredi kartı limitinin nasıl ve neye göre belirlendiği konusunda detaylı bilgi verecek olursak, bankaların aşağıdaki faktörleri incelediğini söylemek mümkündür;

Yasal Mevzuat: Kredi kartı limiti, yasal düzenlemelere göre belirlenir. İlk yıl, limit kişinin aylık gelirinin en fazla iki katı olabilirken; ikinci yıl ve sonrasında bu oran gelirin dört katına kadar çıkarılabilir.

Müşterinin Gelir Durumu: Bankalar, kredi kartı başvurusu yapan müşterilerin gelir seviyesini dikkate alır. Aylık geliri yüksek olan kişiler, ödeme gücü daha sağlam kabul edildiğinden daha yüksek limitli kartlar alabilir.

Müşterinin Finansal Durumu:Kişinin mevcut borçları ve geri ödeme kapasitesi bankalar tarafından değerlendirilir. Borç yükü fazlaysa ya da ödeme gücü yetersiz görünüyorsa, limit düşük tutulabilir veya başvuru reddedilebilir. Böylece müşterinin gelirine göre asgari ödeme yapıp yapamayacağı hesaplanır ve limit buna göre belirlenir.

Kredi Notu:Kredi notu, kişinin geçmişteki borç ödeme alışkanlıklarına göre şekillenir. Not yüksekse banka güven duyar ve daha yüksek limit tanımlayabilir, düşükse riskli kabul edilerek limit kısıtlanabilir.

Kredi Kartı Kullanım Geçmişi:Müşterinin daha önce sahip olduğu kredi kartlarını nasıl kullandığı bankalar için önemlidir. Borçlarını zamanında ödeyen kişiler pozitif izlenim bırakır ve daha yüksek limite ulaşabilirken, gecikmeler limiti düşürebilir.

Gelir Kaynağı ve Çalışma Durumu:Bankalar, kredi kartı başvurusunda bulunan kişinin düzenli bir geliri ve sabit bir işi olup olmadığını kontrol eder. Bu unsurlar, borçların geri ödenebilirliğini gösterdiğinden yüksek limit verilmesini kolaylaştırabilir.

Kredi Kartının Özelliği:Başvurulan kredi kartının tipi de limit üzerinde etkilidir. Örneğin premium veya özel hizmet sunan kartlara başvuranlara genellikle daha yüksek limitler tanımlanırken, standart kartlar için daha düşük limitler geçerli olabilir.

Mevcut Kredi Kartlarının İncelenmesi:Başvuru sahibinin hali hazırda sahip olduğu kredi kartlarının sayısı, borç tutarı ve ödeme geçmişi değerlendirilir. Eğer kart sayısı fazlaysa ve borçlar geliri aşıyorsa, yeni kart limiti düşük tutulabilir.

Bankacılık İlişkileri:Müşterinin ilgili bankada birikim hesabı, mevduat hesabı veya başka finansal ürünleri bulunuyorsa, bu durum banka açısından güven unsuru oluşturur ve kredi kartı limiti daha yüksek belirlenebilir.

Finansal İstikrar:Kişinin geçmiş finansal davranışları ve genel ödeme düzeni bankalar tarafından dikkate alınır. İcra, iflas gibi olumsuz kayıtlar varsa bu durum bankanın limit verirken temkinli davranmasına neden olur.

Kredi kartı limit başvurusunda bulunurken kredi kartı asgari ödeme hesaplama sayfası üzerinden dönem sonunda ne kadar ödeme yapacağınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Kredi Kartı Limit Yükseltme Ne Kadar Sürer?

Limit yükseltme işlemi; bankaların politikalarına ve başvurunun şekline bağlı olarak değişiklik gösterse de sonuçlanma süresi birkaç gündür. Bazı durumlarda bankalar, otomatik limit artışı talimatına istinaden belirli periyotlarda da limit artırımı gerçekleştirebilir.

Limit yükseltme işleminde bankalar, yasal mevzuata göre belirlenen limit sınırına dikkat ederler. Bu durumda bankaların belirlediği kredi kartı limit sınırı, ilk yıl aylık net gelirin iki katını, ikinci ve sonraki yıllarda ise aylık net gelirin dört katını geçemez. Kredi kartı limitinin artırılması için de belirli şartlar bulunmaktadır. Kredi kartı limitinin nasıl artırılacağını merak ediyorsanız, en çok işe yarayan yöntemleri sizler için Kredi Kartı Limiti Nasıl Artırılır? Tüm Bankalar başlıklı yazımızda bir araya getirdik.

Kredi Kartı Limiti Maaşın Kaç Katı Olur?

Kredi kartı limiti, bireyin sahip olduğu tüm kredi kartları ile bağlantılıdır. BDDK tarafından belirlenen yönetmelik ile tüm kredi kartlarının limit toplamı, aylık maaş tutarının iki katını geçmemelidir. İkinci yıl ve daha sonraki dönemlerde için bu limit, aylık maaş tutarının dört katını aşmamalıdır. Dolayısıyla müşteriler, aylık maaş tutarlarına göre kredi kartı limitine sahip olabilir. Ancak bu durum için gelirin belgelenmesi gerekir.

Öte yandan kredi kartı limitinin hesaplanmasında bireylerin daha önce kredi kartı kullanıp kullanmaması ve aylık net geliri en önemli kriterdir. Bu durumda asgari ücret ile çalışan bir bireyin sahip olabileceği maksimum kredi kartı limiti ilk yıl yaklaşık olarak 44.208 TL, ilk yıldan sonrası için ise 88.416 TL’dir.

Yüksek limitli kredi kartı veren tüm bankaları sizler için Yüksek Limitli Kredi Kartı Veren Bankalar Hangileridir? 2026 başlıklı yazımızda bir araya getirdik.

Düzenli Kredi Başvuruları Yapmak Kredi Kartı Limitini Artırır mı?

Düzenli kredi başvuruları yapmak, kredi kartı limitinin artması konusunda herhangi bir etkiye sahip değildir. Bankalar kredi kartı limiti artırırken bireyin gelir durumunu, kredi skorunu ve ödeme geçmişini göz önünde bulundurur. İlgili bankadan kredi kartı kullanan kişinin gelir durumu artış göstermesi ve ödemelerini düzenli bir şekilde yapması, bankaların limit artırım talebini olumlu şekilde değerlendirmesine yardımcı olur. Ayrıca kredi kartı borçlarını düzenli bir şekilde ödemek ve tüm borçları eksiksiz bir biçimde kapatmak, yüksek limitli kredi kartı almaya yardımcı olur.

Birden Fazla Kredi Kartı Kullanımı Kredi Kartı Limitini Artırır mı?

Birden fazla kredi kartı kullanımı, toplam kredi limitini artırsa da tek bir kartın limitini yükseltmez. Türkiye’de BDDK’ya göre, ilk yıl kredi kartı limiti gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise 4 katını geçemez. Mevcut limit gelirin 4 katına ulaştıysa, yeni kart başvuruları reddedilir. Ancak limit bu sınırın altındaysa, farklı bir bankadan yeni kart alınabilir ve toplam limit artırılabilir.

Birden fazla kart kullanmak, tek bir kartın limitini düşük tutabilir. Harcamalar bölündüğü için kullanım daha kontrollü olabilir ama borç farklı bankalara dağılabilir. Örneğin 30.000 TL geliri olan biri, çeşitli bankalardan farklı limitlerde kartlar alabilir; bu da toplam limiti artırırken her kartın limiti farklı olabilir.

Kredi Kartı Nakit Avans Limiti Neye Göre Belirlenir?

Kredi kartı nakit avans limiti, kredi kartının limitine ve yasal mevzuata göre belirlenir. Yapılan son düzenlemelere göre çekilebilecek nakit avans miktarı müşterinin limitinin %25’i kadardır. Örneğin İş Bankası, bireysel nitelikli kredi kartları aracılığıyla kullanılan nakit avans limitini azami 25.000 TL olarak belirlemiştir ancak bu durum, dönemsel olarak değişiklik gösterir.

Nakit avans kullanımı, kredi kartı limitinin azalmasına neden olur. Örneğin 100.000 TL’lik kredi kartı limitine sahip olan bir birey, 25.000 TL’lik faizsiz taksitli nakit avans çekip bu işlemi 5 taksite böldürürse, aylık 5.000 TL ödeme yapmak durumundadır. Nakit avans kullandıktan sonra bireyin kredi kartı limiti 75.000 TL’ye düşer. Nakit avansın ilk taksit ödemesi yapıldıktan sonra borç tutarı 25.000 TL’den 20.000 TL’ye düşer, mevcut kredi kartı limiti ise 80.000 TL’ye yükselir.

