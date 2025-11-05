Black Friday Ne Zaman 2026? Hangi Mağazalarda Olacak? 2025 yılında Black Friday ne zaman ve hangi mağazalarda geçerli olacak merak ediyor musun? İşte markalar ve işte beklenen fırsatlar!

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Ekonomik koşullar ve 2026 yılında artan enflasyon nedeniyle yaşam maliyetlerinde de önemli bir artış meydana geldi. Bu nedenle alışveriş sırasında uygun fiyatlı ve indirimli ürünlere yönelmek, bireyler açısından da son derece önemli. Uzun zamandır istediğin ya da maliyetinden dolayı temin edemediğin ürünleri, Black Friday döneminde satın alabilirsin.

Bu yazımızda Black Friday'in ne olduğuna, ne zaman yapılacağına ve Black Friday indirimlerinin hangi mağazalarda geçerli olacağına birlikte göz atıyoruz.

Black Friday Nedir?

Kara Cuma, her yıl Kasım ayının son cuma gününde gerçekleşen ve yılın en büyük indirimlerini kapsayan özel bir gündür. Black Friday'de market, alışveriş merkezleri ve çeşitli mağazalar ürünlerine farklı oranlarda indirim uyguluyor. Perakende satış yapan firmalar, Black Friday için özel bir hazırlık yaparak müşterilere önemli indirim fırsatları sunuyor. ABD’de ortaya çıkan ve sonrasında küresel bir etkinlik haline gelen Black Friday indirimleri, hafta sonları da dahil olmak üzere hem çevrimiçi alışveriş sitelerinde hem de mağazalarda devam ediyor.

Black Friday döneminde harcama yapabileceğiniz en avantajlı kredi kartlarını öğrenmek için 2025 Black Friday Alışveriş Rehberi: En Avantajlı Kredi Kartları başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Black Friday Ne Zaman?

Black Friday'in 2026 indirimleri, 27 Kasım Perşembe günü mağazaların çevrimiçi sitelerinde, 28 Kasım Cuma günü ise fiziki mağazalarda başlayacak. Ancak markaların indirimleri, uygulama ve online alışveriş siteleri üzerinden farklı saatlerde gerçekleşebilir. Yine de indirimler genelde gece yarısından sonra başlar ve 24 saat boyunca devam eder.

Black Friday İndirimleri Hangi Mağazalarda Olacak?

Black Friday indirimleri, her markaya ve her ürüne göre değişiklik gösteriyor. Bu dönemde indirim yapan markalar arasında Mango, Zara, HM, Stradivarius, Mavi, Nike ve Adidas gibi giyim ürünleri satan markalar yer alıyor. Mediamarkt, Dyson ve Apple gibi elektronik ürün satan markaların yanı sıra Flormar gibi güzellik ve kozmetik malzemeler satan pek çok marka da Black Friday için indirim kampanyaları düzenliyor.

Efsane Cuma olarak da adlandırılan bu özel zamanda markaların indirim günleri ve saatleri değişiklik gösteriyor. Örneğin, İnditex grubun içinde yer alan Zara ve Stradivarius gibi çeşitli markalarının indirim saatleri, diğer markalara göre değişiklik gösteriyor. Diğer markalar tüm hafta boyunca ya da Black Friday’e giriş yapıldığı gün, gece yarısından itibaren indirim fırsatlarını müşterilere sunsa da İnditex grubu Kasım ayının son perşembe günü saat 18:00’dan itibaren indirime başlıyor.

Mediamarkt Black Friday İndirimleri

Mediamarkt Black Friday indirimleri, dijital dünyada sevilen ve yüksek maliyetten dolayı ertelenen ürünleri avantajlı şekilde satın almaya fırsat tanıyor. Mağazanın online indirimleri günler öncesinden başlıyor ve Black Friday haftası boyunca devam ediyor. Elektronik ve beyaz eşya gibi çeşitli ürünleri kampanyalı fiyatlarla satın almak için fiziki ya da online mağazayı ziyaret etmek mümkün.

Mediamarkt, daha önceki yıllarda Black Friday için çeşitli markalara ait telefon, bilgisayar ve kahve makinası gibi ürünleri indirimli fiyatlar ile sunmuştu. 2026 yılında ise Black Friday kapsamında sunulan elektronik cihazlar arasında telefon, laptop, akıllı saat ve televizyon gibi çeşitli ürünlerin yer alması bekleniyor. Ancak burada acele etmek gerekiyor çünkü özellikle telefon gibi elektronik cihazlar hızla tükeniyor. Telefonunu Black Friday kapsamında indirimli almak istersen ve bütçen almak istediğin telefon için yetersizse; onlarca bankanın sunduğu teklifleri telefon kredisi ekranından inceleyebilirsin. Üstelik başvuru işlemini, indirim dönemi bitmeden hızlıca gerçekleştirebilir ve ihtiyacın olan tutarı dakikalar içinde hesabında görebilirsin.

Zara Black Friday İndirimleri

Zara Black Friday indirimleri; giyim ürünlerini, aksesuarları, ayakkabıları ve çantaları kapsıyor. Marka her yıl, Kasım ayının son perşembe gününde 21:00’da mobil uygulamaya erişimi açıyor ve %20 ila %40 oranında indirim uyguladığı ürünleri Black Friday kapsamında müşterilere sunuyor.

Markanın 2026 yılında Black Friday kapsamında mont, ceket, kaban, jean, kazak, hırka, elbise, bot, topuklu ayakkabı ve çanta gibi pek çok üründe %30 oranında indirim yapması bekleniyor.

Flormar Black Friday İndirimleri

Flormar Black Friday indirimleri, çeşitli makyaj malzemelerini kapsıyor. Her yıl Kasım ayının son perşembe gününde başlayan indirimler, hafta sonunu da kapsayarak 3 gün boyunca devam ediyor. Marka, daha önceki yıllarda ruj, far paleti, maskara ve dudak kalemi gibi pek çok üründe %40’a varan indirimler yapmıştı. 2026 yılında ise aynı oranlarda indirim yapması bekleniyor.

Dyson Black Friday İndirimleri

Dyson Black Friday indirimleri; saç bakımı ürünlerini, süpürgeleri ve aydınlatma ürünleri kapsıyor. Marka, daha önceki yıllarda çeşitli popüler ürünlerinde %10 ila %20 arasında indirim yapmıştı. Ancak bu yıl, markanın Black Friday kapsamında satışa sunduğu ürünlerin ve indirim oranlarının değişiklik göstermesi bekleniyor.

Mango Black Friday İndirimleri

Mango Black Friday indirimleri; çanta, ayakkabı, aksesuar ve giyim ürünlerinin tamamını kapsıyor. Marka, daha önceki yıllarda Black Friday döneminden önce çeşitli ürünlerine indirim yapmıştı. Bu dönemde marka, %50’ye varan indirim fırsatlarıyla müşterilere sunulmuştu. 2026 yılında da markanın Black Friday döneminden önce indirim yapması ve %50’ye varan fırsatlar sunması bekleniyor.

Apple Black Friday İndirimleri

Apple Black Friday indirimleri, markanın çeşitli ürünlerini kapsıyor. Bu indirimler Kasım ayı boyunca devam ediyor ve cazip oranlarda fırsatlar sunuyor. Telefon, bilgisayar, kulaklık ve akıllı saat gibi çeşitli ürünlere ihtiyaç duyuyorsan markanın Kasım ayı fırsatlarını inceleyerek ihtiyaçlarını karşılayabilirsin. Ancak uygulanan indirim oranlarının Black Friday kapsamında diğer markaların sunduğu indirim oranlarından düşük olduğunu söylememiz gerek.

Mavi Black Friday İndirimleri

Mavi Black Friday indirimleri, yeni sezon ve eski sezon ürünlerini kapsıyor. Bu dönemde markanın satışa sunduğu giyim ürünleri ve aksesuarlar, avantajlı fiyatlarla satın alabilir. Marka, daha önceki yıllarda %40’a varan indirimler yapmıştı. 2026 yılında da pek çok ürününde cazip oranlarda indirim yapması bekleniyor.

Stradivarius Black Friday İndirimleri

Stradivarius Black Friday indirimleri; giyim ürünlerini, çantaları, aksesuarları, botları ve dış giyim ürünlerini kapsıyor. Markanın indirimleri genellikle Kasım ayının son perşembe gününde başlıyor. 2026 yılında da markanın 27 Kasım Perşembe günü saat 18:00’da mobil uygulamasını, 20:00’da ise online internet sitesini müşterilere açması ve bu indirimlerin 28 Kasım Cuma günü de mağazalarda geçerli olması bekleniyor.

Marka, ürünlerine daha önceki yıllarda %25 ila %30 oranında indirim uygulamıştı. Bu yılda da aynı oranda indirim yapması bekleniyor.

Hm Black Friday İndirimleri

Hm Black Friday indirimleri; giyim ürünlerini, ayakkabıları, çantaları ve çeşitli aksesuarları kapsıyor. Marka, daha önceki yıllarda tüm ürünlerinde %20 ila %30 oranında indirim fırsatı sunmuştu. Üstelik marka yalnızca Black Friday gününde değil, tüm hafta boyunca kampanyayı sürdürmüştü. 2026 yılında da tüm ürünlerine aynı oranlarda indirim yapması ve indirimi 24 Kasım Perşembe günü başlatması bekleniyor.

Nike Black Friday İndirimleri

Nike Black Friday indirimleri, giyim ürünlerini ve aksesuarları kapıyor. Ancak Türkiye’de şu an için markanın internet sitesi ve uygulaması üzerinden alışveriş yapılmıyor. Bu nedenle bu indirimli ürünlere erişim sağlamak için toptan satış yapan siteleri ve 28 Kasım Cuma günü Nike'ın fiziki mağazalarını ziyaret etmen gerekiyor.

Adidas Black Friday İndirimleri

Adidas Black Friday indirimleri; giyim ürünlerini, ayakkabıları ve çeşitli aksesuarları kapsıyor. Marka, daha önceki yıllarda pek çok ürününde %40’a varan indirimler yapmıştı. 2026 yılında da pek çok üründe %40 ila %45 oranında indirimler sunması bekleniyor.

Black Friday Kampanyaları İçin En Uygun Alışveriş Kredisi

Yılın en büyük alışveriş etkinliklerinden biri olan Black Friday, pek çok markanın yüzlerce ürününü kapsıyor. Bu ürünler, cazip indirim oranlarıyla ve avantajlı fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Herkes tarafından merakla beklenen bu kampanyalardan faydalanmak için uygun geri ödeme koşulları sunan bankaların cazip tekliflerini TeklifimGelsin aracalığıyla inceleyebilirsin.

İstediğin miktarda ve bütçene uygun oranlarda sunulan faiz oranları ile alışveriş kredisi çekerek Black Friday kampanyalarından faydalanabilirsin.

Black Friday Kampanyalarında Hangi Ürünler Var?

Black Friday kampanyaları; elektronikten beyaz eşyaya, kozmetik ürünlerinden giyim ürünlerine kadar pek çok ürünü kapsıyor.

Black Friday kapsamında indirimli fiyatlarla sunulan ürünlerin listesi ise şöyle,

Televizyon, kahve makinesi ve robot süpürge gibi elektronik ürünler,

Tablet ve bilgisayarlar,

Akıllı telefonlar,

Hoparlör ve kulaklıklar,

Akıllı saatler,

Xbox ve PlayStation gibi markalara ait oyun konsolları,

Moda ve giyim ürünleri,

Güvenlik ürünleri,

Kişisel bakım ve kozmetik malzemeler,

Cilt bakımı ve güzellik ürünleri,

Oyuncak çeşitleri,

Ev eşyaları ve mobilyalar.