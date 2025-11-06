SGK Nasıl Ödenir? Kredi Kartı ile SGK Ödemesi Nasıl Yapılır? SGK'nın nasıl ödendiği, kredi kartı ile ödenip ödenmediği ve ödenmezse yaşanabilecek durumlar bu yazıda!

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

SGK Nasıl Ödenir? Kredi Kartı ile SGK Ödemesi Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bankaları protokol yapmaya devam etmesi ile prim ödemelerini kredi kartı ile ödeme seçeneği sunulmuştur. Bu davete iştirak etmiş olan bankalar ile ödemelerini yapabilirsin. Unutma ki her bankaya serbest piyasa koşulları gereği kendi komisyon oranını belirleme hakkı verilmiştir. Ödeme aşamasında bankaların sana uygulayacağı komisyon miktarını başvurun öncesinde öğrenebilme fırsatın bulunmaktadır. Bu sayede güncel koşullar göz önüne alınarak kredi kartı ile sana en uygun fırsatı sunan bankayı bulma olanağın bulunmaktadır. Kredi kartı ile SGK ödemeleri üç ana başlık altında toplanmıştır. Bu ödemeler; işveren ödemeleri, sigortalı ödemeleri ve diğer ödemeler olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri PTT’den ya da Vergi Dairesinden güvenle kredi kartı ile gerçekleştirilebilmektedir. Hem işverenler hem de sigortalılar ödemelerini kredi kartı ile e-devlete ait online tahsilat linkinden yapabilmektedir. Ancak online kanallarla da ofisinden ya da evinden çıkmadan, yorulmadan ödeme yapabilirsin. Kısacası SGK primi kredi kart ile ödenebilir.

Nelere Dikkat Etmelisin?

Öncelikle SGK borç ödeme tablonu ve ödeme tarihlerini dikkatle takip etmeli ve son ödeme tarihlerini geçirmemelisin. Ödeme yapmayı planladığın kredi kartı limitini kontrol etmeli, eğer yeterli limitin yoksa yeterli ödemeni yapmalı ya da ödeme için alternatif kredi kartı seçeneklerini değerlendirmelisin. Çalışmak istediğin bankanın Sosyal Güvenlik Kurulu ödemelerini gerçekleştirecek olanağa sahip olup olmadığını araştırmalısın. Burada önemle her bankanın sana sunacağı seçeneklerin, avantajların farklı olduğunu hatırlatır, sana en uygun bankayı araştırmanı öneririz. Karar kıldığın bankaya otomatik ödeme talimatı vererek ödemelerini aksatmadan gerçekleştirebilirsin. Bu kısımda bankan yoksa sana en uyumlu bankaya BankamGelsin ile ulaşabilirsin. Bu sana kredi notunu yüksek tutabilmen için iki avantaj sağlar; ilki bu sayede borçlarını geciktirmediğin için kredi notun düşmez. İkinci olarak hem kredi kartı kullandığın hem de otomatik ödeme talimatı verdiğin için kredi notun yükselir. Kredi dereceni TeklifimGelsin Kredi Karnesi ile görüntüleyebilir ve nasıl yükselteceğini öğrenebilirsin.

Peki Kredi Kartı ile Ödeme Yapabilmen için Nasıl Bir Yol İzlemelisin?

E-devlet uygulamasından ya da SGK web sitesinden borcunu ödenmesi gereken borç sekmesinden öğrenebilirsin. Bunun için ilk olarak işletmenin herhangi bir bankaya ait hesaba sahip olması gerekmektedir. Bireysel hesap ile şahsi primlerini ödeyebilirsin. Ancak şirketine ait prim ödemeleri için yine şirketine ait hesabının olması gerekmektedir. Genellikle bankaların kendi menüsündeki ödemeler kısmında yer alan SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Prim Ödeme seçeneğini tercih ederek ödemeni yapabilirsin. Bu sayede ödemelerini cep telefonunundaki banka ya da e-devlet uygulamasından ve çalışmayı uygun gördüğün bankanın internet şubesinden gerçekleştirebilirsin. Ödemelerini yaparken Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya Sosyal Güvenlik Kurumu sicil numarasına ihtiyacın olacaktır.

Sigorta Primi Ne Kadar? 2026 - 30 Günlük, Asgari Ücret ve 1 Aylık adlı yazımızı okuyarak sigorta priminin ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca isteğe bağlı sigorta priminin nasıl ve ne zaman ödendiği hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

SGK Primini Ödemezsen Ne Olur?

Sosyal Sigortalar Kurumu primlerini ödemeyi aksatman halinde ödenmeyen borcun üzerinden ilk üç ay -her ay uygulanmak üzere- %2 oranında gecikme faizi uygulanır. Üç ayın sonunda bu faiz yükseltilebilir. Bunun yanında eğer şirket sahibiysen ve şirketine bağlı personelin primini yatırmamışsan personelin resmi olarak ihtar çekebilir ve iş akdini sonlandırabilir. Bunun yanında genel sağlık sigortası ödenmediği takdirde ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanamaz, her muayene, tahlil ve tedavi için belirlenen genel sağlık bedelini karşılamakla yükümlü olursun. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına primlerini düzenli ödemelisin. Eğer birikmiş borçların bulunuyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin belirli aralıklarla vatandaşlarına sunduğu vergi borcu yapılandırmalarından faydalanarak ödeme imkanına başvuru yapmanı öneririz. Birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde yaptıysan, kalan taksitlerden bir takvim yılında, en fazla üç taksitin süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda düzenleme hükümleri ihlal sayılmayacak.

Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır? - 4A, 30 Günlük ve Maaşa Göre adlı yazımızı okuyarak sigorta priminin nasıl hesaplandığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca maaşa göre sigorta primi hesaplama adımlarına göz atabilir, isteğe bağlı sigorta priminin nasıl hesaplandığı hakkında kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.