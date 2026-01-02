NFC Nedir, NFC ile Ödeme Nasıl Yapılır? Tüm Telefonlar NFC nedir ve nasıl çalışır? Temassız ödeme ile hızlı ve güvenli alışveriş yapmanın avantajlarını öğrenin ve nasıl kullanacağınızı keşfedin.

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

NFC temas gerektirmeyen yakın mesafedeki iki cihazın veri alışverişinde bulunmasıdır. Bu veri alışverişi ile yakın alanda bulunan cihazlar arasında temassız iletişim kurulabilir. Bu yazımızda NFC'nin ne olduğu, ne işe yaradığı ve güvenirliliği hakkındaki merak edilen sorulara yanıtlar verecek nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde ele alacağız.

NFC Özelliği Nedir?

NFC yakın mesafelerdeki iki cihazın birbiriyle veri alışverişinde bulunmasını sağlayan, temas gerektirmeyen kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji aslında yakın alan iletişimi özellikli kartları barındıran cihazlar için kart okuyucu görevindedir. Bu teknoloji Bluetooth ile benzerlik gösterir ancak gerek hızı gerek yakın temas özelliğiyle çok daha gelişmiştir.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

NFC Açılımı Nedir?

NFC’nin açılımı “Near Field Communication” yani “Yakın Alan İletişimi"dir. Bu teknolojiyle yakın mesafede bulunan akıllı telefonlar, tabletler ve diğer akıllı cihazlar arasında hızlı ve güvenli veri alışverişi sağlanır. Yakın alan teknolojisinin gündeme gelmesinin en büyük sebebi ise temassız ödeme sisteminin geliştirilmiş olmasıdır.

NFC Ne İşe Yarar?

NFC, kısa mesafede temassız olarak veri alışverişi sağlayan bir teknoloji türüdür. Bu teknoloji türünde bulunan temassız ödeme desteği, en çok mobil ödemeler sırasında kullanılmaktadır. Bu teknoloji sayesinde akıllı telefon veya akıllı saatlerle temassız ödeme yapmak mümkündür. Bu da kredi kartı veya nakit taşımaya gerek kalmadan hızlı ve güvenli bir ödeme yöntemi sunar ve kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlar.

NFC’nin bir diğer yaygın kullanım alanı ise dosya ve veri paylaşımıdır. Bu sayede büyük hacimli dosyalar kolaylıkla diğer cihaza aktarılabilmektedir. Wi-Fi bağlantılarının hızlı bir şekilde kurulması için de bu teknoloji kullanılmaktadır. Benzer şekilde akıllı ev sistemlerinde de bu teknolojiden yararlanılır. Bu özellikler, NFC'nin hayatın birçok alanında kolaylık sağlamasına ve temassız işlemlerle günlük yaşamı daha pratik hale getirmesine olanak tanır​

NFC Özelliği Nasıl Açılır?

NFC özelliği her telefonda bulunmaz ancak günümüzde pek çok akıllı cihaz bu özelliği destekler. Eğer cihazda NFC özelliği varsa Ayarlar menüsünde yer alan Bağlantılar ya da Kablosuz Bağlantılar bölümünden bu özellik aktif hale getirilebilir. Yakın Alan İletişimi özelliği açma işlemi için cihazın işletim sistemini bilmekte fayda vardır. Çünkü cihazlar arasındaki sistem değişikliğinden kaynaklı bu özellik farklı alanlarda da yer alabilir.

EFT ve havale işlemlerini IBAN girmeden daha kolay gerçekleştirmek istiyorsanız, Kolay Adres Nedir? Kolay Adres Tanımlama Nasıl Yapılır? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Bu yazıda, telefon numarası, e-posta adresi ya da TCKN gibi bilgilerle IBAN eşleştirme işleminin nasıl yapıldığı, Kolay Adres sisteminin sağladığı kolaylıklar ve kullanım adımları detaylı olarak ele alınmaktadır.

NFC ile Ödeme Güvenli mi?

NFC ile ödeme yapma işlemi oldukça hızlı ve pratik bir işlemdir. Ancak bu kadar hızlı ve pratik bir işlemden söz ederken akıllara elbette bu teknoloji ile ödeme yapmanın güvenli olup olmadığı geliyor. NFC de diğer ödeme yöntemleri gibi son derece güvenli bir işlemdir. Birinin Yakın Alan İletişimi ile senin cihazınızdan ödeme yapması için şifreni bilmesi gerekir. Bu şifre olmadan ilgili ödemenin yapılması mümkün değildir. Ayrıca NFC ile ödeme yapmak için POS cihazının telefona yakın olması gerekir. Nitekim bu işlem, senin istemin dışında gerçekleşebilecek bir yöntem değildir. NFC’yi daha güvenli hale getirmek istiyorsan sadece kullanım anında aktifleştirip kullanmadığın süreçte pasif halde bırakabilirsin.

NFC Nasıl Kullanılır?

NFC kullanımı oldukça basit bir işlemdir. Bu teknolojiyi kullanmak için öncelikle cihazda ilgili özelliğin bulunması ve aktif hale getirilmesi gerekir. Cihazın ayarlar bölümünden bağlantılar ya da kablosuz bağlantılar bölümünden NFC özelliği aktif hale getirilebilir. Yakın Alan İletişimi aktif hale geldikten sonra dosya paylaşımı, kimlik doğrulama ya da ödeme gibi işlemler yapılabilir.

NFC ile temassız ödeme yapmak için cihazı POS cihazı ile yakınlaştırmak yeterlidir. Veri ve dosya paylaşımı için de benzer şekilde aktarım yapılacak diğer cihazla kendi cihazını yakınlaştırman veri alışverişi yapılmasını sağlayacaktır.

NFC Özellikli Telefonlar Hangileri?

NFC özelliği olan telefonlar bu teknoloji ile donatılan telefonlardır. Günümüzde piyasada satışta olan çoğu telefonda NFC özelliği bulunsa da her marka ve modelin bu desteği sunmadığını unutmamak gerekir.

NFC özelliği olan telefonları şöyle sıralayabilir:

Marka Seri Modeller Samsung Galaxy S serisi S23, S22, S21, S20, S10, S9, S8 Samsung Galaxy Note serisi Note 20, Note 10, Note 9, Note 8 Samsung Galaxy A serisi A54, A53, A52, A32, A23 Samsung Galaxy Z serisi Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4 Samsung Galaxy M serisi M54, M53, M52 Poco Poco F serisi Poco F5, Poco F4, Poco F3 Poco Poco X serisi Poco X5, Poco X4 Pro, Poco X3 NFC Poco Poco M serisi Poco M5, Poco M4 Pro, Poco M3 Pro Apple iPhone 6 ve diğer 6 serisi iPhone 6, 6s, 7, 8, SE 1st gen Apple iPhone 7 ve diğer 7 serisi iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X Apple iPhone 11 ve diğer 11 serisi 11, 11 Pro, 11 Pro Max Apple iPhone 12 ve diğer 12 serisi 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max Apple iPhone 13/14/15/SE 13, 13 Pro, 14, 15, SE 2nd gen Xiaomi Mi serisi Mi 14, Mi 13, Mi 12, Mi 11, Mi 10 Xiaomi Redmi Note serisi Redmi Note 13, Note 12, Note 11 Xiaomi Redmi K serisi Redmi K60, K50, K40 Xiaomi Mi Mix serisi Mi Mix 4, Mi Mix 3 Xiaomi Poco serisi Poco F5, Poco X5, Poco M5 Xiaomi Mi A serisi Mi A3, Mi A2, Mi A1 Huawei Mate serisi Mate 50, Mate 40, Mate 30, Mate 20 Pro Huawei P serisi P60, P50, P40, P30, P20 Pro Huawei Nova serisi Nova 11, Nova 10, Nova 9, Nova 8 Huawei Y serisi Y9s, Y9 Prime 2019, Y7 Pro 2019 Huawei Honor serisi Honor 20, Honor 10, Honor View 20, Honor 9 Oppo Find X serisi Find X6, Find X5, Find X3, Find X2 Oppo Reno serisi Reno 10, Reno 9, Reno 8, Reno 7 Oppo A serisi A98, A96, A94, A92, A74 Oppo F serisi F21 Pro, F19 Pro, F17 Pro Oppo K serisi K10, K9, K7

NFC ile Ödeme Nasıl Yapılır?

NFC ile ödeme yöntemi temassız ödeme yöntemlerinden biridir. Bu yöntem ile ödeme yapmak için öncelikle NFC teknolojisine sahip bir cihazın olması gerekir. NFC özelliği bulunan bir cihazla temassız, hızlı ve pratik şekilde ödeme yapmak çok kolaydır.

Öncelikle NFC özelliğini cihazda aktif hale getirmek ve mobil ödeme uygulaması edinmek gerekir. Uygulamaya banka ya da kredi kartı bilgileri eklendikten sonra işlem tamamlanmış olur. Ödeme anında ise cep telefonu, POS cihazına yaklaştırılarak ödeme yapılabilir. Bu sayede şifre girmeden, kart veya nakit aramadan hızlı ve kolay şekilde ödeme gerçekleştirilir.

NFC ile Başka Neler Yapılabilir?

NFC teknolojisi sadece ödeme yöntemiyle anılsa da günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır.

NFC ile yapılabilecekleri şöyle sıralayabiliriz:

Çipli kimlik kartlarında hızlı ve güvenli bilgi edinilebilir,

Veri ve dosya paylaşımı yapmak mümkündür,

Etiketleme alanında kullanılması büyük çaptaki şirketlere kolaylık sağlar,

Ulaşım kartlarında kullanılması hızlı ve pratik kullanım sağlar,

Telefon numarası alma ya da konum paylaşma işlemlerinde avantaj yaratır.

NFC Telefonun Neresinde?

NFC özelliği genellikle telefonun arka kısmında bulunur ancak bu teknoloji, her telefonda farklı bir noktada da yer alabilmektedir. Kimi telefonlarda telefonun arka kapağının hemen altında yer alırken kimi telefonlarda bataryanın altında bulunabilmektedir. Temassız ödeme veya veri aktarımı gibi işlemler yaparken cihazları doğru bir şekilde hizalamak açısından NFC’nin konumunu merak ediyorsan, telefonun arka kısmını temassız işlemler esnasında kullanabilirsin.

NFC Okumuyor ise Ne Yapmak Gerekir?

NFC okumuyor hatası almanın pek çok sebebi olabilir. Bu sebepler kullanılan akıllı cihazlardan kaynaklandığı gibi NFC kartlarından da kaynaklanabilir. Öncelikle bu sorunun hangisinden kaynaklandığını tespit etmek gerekir. Her ikisinde de bir problem görülmüyorsa dışardan kaynaklanabilecek problemleri analiz etmek gerekir. Bu problemler arasında cihazı kart ile doğru açıda tutmamak ya da kullanılan kılıflardan kaynaklı çipin okunmaması yer alabilir. Kılıfları çıkarıp işlemi tekrarlamak fayda sağlayabilir. Bu adımlar sorunu çözmezse, teknik destek ile iletişime geçmek faydalı olabilir.

Papara NFC Okumuyor ise Ne Yapmak Gerekir?

Papara NFC okumuyor ise sorunun kaynağını tespit etmek gerekir. Sorunun cihaz kaynaklı mı sistem kaynaklı mı olduğunu analiz etmek çözüm noktasında çok önemlidir. Eğer okumama sorunu sistem kaynaklıysa Papara müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek Yakın Alan İletişimi ayarlarını sıfırlayabilir ve detaylı teknik destek alabilirsin.

Android Telefonlarda NFC Nasıl Açılır?

Android NFC açma özelliği için telefonun ayarlar sekmesinden "Bağlantı Tercihleri" ya da "Diğer Bağlantılar" bölümünden ilgili ayarları bulup NFC'yi aktif hale getirmek gerekir. İlgili adımları takip ettiğinde artık bu özelliğini açmış olursun. Eğer kapatmak için bir çözüm yolu arıyorsan aynı menüden NFC’yi pasif hale getirebilirsin.

İphone Telefonlarda NFC Nasıl Açılır?

İphone telefonlarda NFC özelliğini açmak için “Denetim Merkezi” menüsünden “Kod Tarayıcı” sekmesini bulmak gerekir. Ardından “+” işaretine tıklandığında bu teknoloji aktif hale gelir. Aslında iPhone cihazlarında bu özellik, varsayılan olarak açıktır ve kullanıcıların manuel olarak açmasına gerek yoktur. Ancak kullanıcı seçimlerine göre NFC aktif ya da pasif hale getirilebilir.

NFC ile Diğer Yöntemlerin Karşılaştırılması

Ödeme Yöntemi Güvenlik Hız Kullanım Kolaylığı Erişilebilirlik NFC Yüksek: Şifreleme ve tokenizasyon, biyometrik doğrulama Çok Hızlı: Cihazı terminale yaklaştırmak yeterli Çok Kolay: Telefon veya kartı terminale yaklaştırmak yeterli Yüksek: Birçok modern telefon ve kart ile uyumlu Nakit Düşük: Hırsızlık ve kayıp riski Yavaş: Para üstü gerektirebilir Düşük: Fiziksel para taşınması ve yönetimi zor olabilir Yüksek: Her yerde kullanılabilir, ancak hırsızlık riski Kredi Kartı (Manyetik Şerit) Düşük: Manyetik şerit bilgileri kopyalanabilir Orta: Manyetik şerit okuyucuya sürüklenmesi gerekiyor Kolay: Kart taşınması gerekir, manyetik şerit aşınabilir Yüksek: Çoğu ödeme noktasında kabul edilir QR Kod Orta: Uygulama ve banka güvenlik özelliklerine bağlı Orta: Telefon çıkarma, uygulama açma, kod tarama gerektirir Kolay: Uygulama üzerinden ödeme yapılır, telefon taşınması gerekir Orta: QR kodu destekleyen belirli işletmelerde kullanılabilir Çip ve PIN Orta: EMV çip ve PIN kodu, benzersiz işlem kodları Orta: PIN girilmesi gerektiği için daha yavaş Orta: PIN girilmesi gerektiği için daha zahmetli Yüksek: Çoğu ödeme noktasında kabul edilir

NFC Olmayan Telefona NFC Yüklenir mi?

NFC teknolojisi donanımsal bir özellik olarak telefonların içerisinde var olan bir özelliktir. Donanımsal olarak bu özelliği eklemek mümkün olmasa da bu teknolojiye sahip olmayan telefonlar için NFC ekleme işlemi, günümüzde özel modüller ile sağlanmaktadır. Bu modüller en sık Yakın Alan İletişimi özelliğine sahip olan SIM kartları ile entegre edilmektedir. İlgili SIM kartları da normal SIM kartları gibi görünerek yakın alan teknolojisini sağlamaktadır.

En İyi NFC Uygulaması Hangisi?

NFC teknolojisini ödeme amaçlı kullanmak için akıllı cihazına bir Yakın Alan İletişimi uygulaması indirmen gerekir. En iyi NFC uygulamaları arasından Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay ve NFC Tools kendinden söz ettirmektedir. Bunlar dışında da pek çok uygulama aktif olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde uyumlu POS cihazlarında hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapmak mümkündür.