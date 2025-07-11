Durukan Şekerleme Halka Arz Alınır mı? Kaç Lot Verir? Durukan Şekerleme’nin kime ait olduğu, şirketin halka arzının alınıp alınmayacağı ve halka arz sonuçlarına dair kapsamlı bilgiler burada!

Kredi Dereceni Öğren Yeni Üyelere İlk Kredi Karnesi ÜCRETSİZ Kişisel Bilgiler Aylık Net Gelir Eğitim Seç  Meslek Seç  Çalışma Şekli Seç 

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.; distribütör, toptancı ve üretici olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren önemli bir şirkettir. İşini büyütme vizyonuyla harekete geçen şirket, şekerleme ürünleri üretimine odaklandıktan sonra ilk olarak lolipop üretmeye başladı.

Bu yazımızda Durukan Şekerleme’nin kime ait olduğuna ve bu şirketin halka arzına katılmanın mantıklı olup olmadığına değineceğiz. Aynı zaman Durukan Şekerleme’nin halka arzı sonucunda yatırımcılara kaç lot dağıtıldığı hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız.

Durukan Şekerleme Kimin?

Durukan Şekerleme, 1976 yılında kurulan ve 1993 yılında şekerleme üretimine başlayan aile şirketidir. Şirket paylarının %50'si Uğur Durukan'a, %45'i Mahmut Nedim Durukan'a ve %5'i Mehmet Ertuğrul Durukan'a aittir. Aynı zamanda Mehmet Ertuğrul Durukan, şirketin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Durukan Şekerleme Halka Arz Alınır mı?

Durukan Şekerleme’nin halka arzı yatırımcıların sektörel beklentilere ve şirketin temel finansal verilerine dayalı olarak şekillenmelidir. Durukan Şekerleme'nin faaliyet konusu, öz ve özel markalarla sert şeker, yumuşak şeker, draje, sıvı şekerleme ve çikolata kategorilerini içeren şekerleme mamüllerini üretmek ve satışa sunmaktır. Dolayısıyla bu sektöre yatırım yapmak isteyen yatırımcıların öncelikle sektörden beklentilerini ve yatırım amacını göz önünde bulundurmalıdır.

Durukan Şekerleme’nin borsa kou “DURKN” olup, Yıldız Pazar’da işlem görmüştür. Şirketin halka arz büyüklüğü 722 milyon TL, halka açıklığı ise %32,07’dir.

Durukan Şekerleme Halka Arz Kaç Lot Verir?

11 - 12 Eylül 2024 tarihlerinde halka arz edilen Durukan şekerleme, toplamda 42.500.000 adet pay dağıtımı yapmıştır. Halka arz süresince her bir yatırımcıya 61 ila 68 arası lot verilmiş ve 17,00 TL fiyatla satışa sunulmuştur. Halka açıklık oranı %32,08 olan şirketin halka arz sürecinde 689.338 yatırımcıya pay satışı gerçekleştirilmiştir.

Borsada yerli ya da yabancı hisse senedi alım sürecini merak ediyorsanız, Borsada Yerli ve Yabancı Hisse Senedi Nasıl Alınır? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.