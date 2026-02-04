BSMV Nedir, Nasıl Hesaplanır? BMSV’nin ne olduğu, açılımı ve nasıl hesaplandığının yanı sıra BMSV hesaplamanın tüm detayları burada!

Günlük hayatta banka ve sigorta işlemleri yapılırken ödenen bazı ek tutarlar çoğu zaman fark edilmeden işlem bedeline dâhil edilir. Kredi kullanımı, kredi kartı faizleri, para transferleri ya da sigorta poliçeleri gibi işlemlerde karşılaşılan bu kesintilerden biri de Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’dir. Finansal işlemlerin maliyetini doğrudan etkileyen BSMV, işlem türüne göre farklı oranlarda uygulanır ve çoğu zaman kullanıcılar tarafından nasıl hesaplandığı merak edilir.

Bu yazımızda BSMV’nin ve açılımının ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve kesintilerini kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca pek çok birey tarafından merak edilen BSMV iadesinin mümkün olup olmadığı sorusuna da detaylı yanıt vereceğiz.

BSMV Nedir? BSMV Açılımı Nedir?

BSMV, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin kısaltması olup Türkiye’de bankalar, sigorta şirketleri ve bazı finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen işlemler üzerinden alınan dolaylı bir vergi türüdür. Yasal dayanağını 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’ndan alan bu vergi, finansal işlemler sırasında müşterilerden tahsil edilir ve ilgili kuruluşlar tarafından devlete aktarılır. BSMV kredi kartı işlemleri, kredi faizleri, bankacılık hizmet bedelleri ve sigorta primleri gibi pek çok finansal faaliyette uygulanmaktadır.

BSMV oranları sabit olmayıp işlemin türüne göre değişiklik gösterir. Bazı bankacılık ücret ve komisyonlarında genel olarak %5 civarında bir oran uygulanırken, tüketici kredilerinde daha yüksek oranlar söz konusu olabilir; döviz (kambiyo) işlemleri ve para transferleri gibi işlemlerde ise daha düşük oranlar geçerlidir.

6802 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenen bu uygulama sayesinde BSMV, bir yandan kamuya gelir sağlarken diğer yandan finansal işlemlerin kayıt altına alınmasını ve denetlenebilirliğini destekleyen önemli bir vergi unsuru olarak öne çıkmaktadır.

BSMV Nasıl Hesaplanır?

BSMV hesaplaması, işlem üzerinden alınan ücret, komisyon, faiz veya prim tutarının ilgili işlem için geçerli BSMV oranı ile çarpılması esasına dayanır. Ancak burada kritik nokta, BSMV oranının tek ve sabit olmamasıdır; oranlar işlemin türüne göre belirlenir. Genel bankacılık işlemleri ile banka komisyon ve hizmet bedellerinde BSMV çoğunlukla %5 olarak uygulanırken, tüketici kredilerinde faiz üzerinden %15, para transferlerinde binde 1 (%0,1) ve döviz (kambiyo) işlemlerinde binde 2 (%0,2) oranı geçerlidir. Bu oranlar dışında kalan kredi ve bankacılık işlemlerinde ise genel uygulama yine %5 yönündedir.

Hesaplama yapılırken, öncelikle işlem tutarı tespit edilir; bu tutar bankanın aldığı ücret, uygulanan faiz veya sigorta primi olabilir. Ardından ilgili BSMV oranı bu tutarla çarpılarak vergi tutarı bulunur. Örneğin, 50.000 TL tutarında bir bankacılık hizmet bedeli için %5 BSMV uygulanıyorsa ödenecek BSMV 2.500 TL olurken, 50.000 TL’lik bir para transferinde %0,1 oranı geçerliyse BSMV tutarı 50 TL olarak hesaplanır. Bulunan BSMV tutarı işlem bedeline eklenir ve müşterinin ödediği toplam tutar bu şekilde oluşur.

BSMV Oranı Nedir?

BSMV oranı, Türkiye’de bankacılık, sigortacılık ve bazı finansal işlemler üzerinden alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin yüzdelik tutarını ifade eder. Bu oran tek ve sabit bir yüzde değildir; işlem türüne ve finansal faaliyetin niteliğine göre değişir. Cumhurbaşkanı kararıyla 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren tüketici kredilerinde BSMV oranı %15’e yükseltilmiştir ve bu oran 2026’da da geçerlidir. Genel bankacılık hizmetleri ve bazı komisyon/ücret gelirlerinde BSMV çoğunlukla %5 civarındadır, sigorta işlemlerinde de genellikle bu oran uygulanır.

2026’da BSMV oranı işlem türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda tüketici kredilerinde %15, döviz/kambiyo işlemlerinde %0,2 ve diğer bankacılık/sigorta işlemlerinde %5 oranında BSMV uygulanır. Öte yandan para transferi türü işlemlerde de benzer düşük oranlar söz konusu olabilir

BSMV Kesintisi Nedir? BSMV Kesintileri Nelerdir?

üzerinden müşteriye yansıtılmış hâlidir. Hukuken BSMV, bankalar, sigorta şirketleri ve belirli finansal kuruluşların gerçekleştirdiği işlemlerden doğan vergi yükümlülüğüdür ve bu kurumlar vergiyi devlete öder; ancak uygulamada bu vergi genellikle işlem tutarına eklenerek müşteriden tahsil edilir. Bu tahsil edilen tutar, yapılan finansal işlemin tutarının ilgili BSMV oranıyla çarpılmasıyla hesaplanır ve işlem maliyetine eklenir.

BSMV kesintisinin doğmasına sebep olabilecek işlemler geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Buna göre BSMV çoğunlukla bankacılık ve sigortacılık hizmetlerinden gelir elde edildiğinde uygulanır. Başlıca kesinti doğuran işlemler şunlardır:

Bankaların verdiği krediler kapsamında tahsil edilen kredi faizleri,

Bankaların aldığı komisyon ve hizmet ücretleri (örneğin havale, EFT, hesap işletimi),

Kredi kartı faizleri ve ilgili ek ücretler,

Sigorta şirketlerinin düzenlediği poliçeler ve primler ile döviz (kambiyo) alım-satım işlemleri üzerinden elde edilen gelirler.

Bu kesintiler, bankanın veya sigorta şirketinin bir işlemden gelir elde ettiği her durumda vergi niteliği taşıyabilir.

BSMV İadesi Mümkün mü?

BSMV iadesi, çoğu tüketici tarafından özellikle kredi işlemleri bağlamında merak edilen bir konudur. Genel kural olarak BSMV’nin iadesi mümkün değildir çünkü bu vergi ilgili finansal işlem yapıldığında tahsil edilen yasal bir vergidir ve bankalar veya sigorta şirketleri tarafından devlete ödenir ve işlem tamamlandığında geri alınmaz.

Bununla birlikte bazı istisnai durumlarda iade mümkün olabilir. Örneğin yanlış veya fazla miktarda BSMV tahsil edilmişse bu durum banka veya sigorta ile ibraz edilerek düzeltilip iade edilebilir. Ayrıca sigorta poliçesi iptal edilirse, poliçenin başlangıcı ile iptal tarihi arasındaki sürenin ötesine düşen vergi tutarı da iade edilir. Sigorta işlemleri için Gider Vergileri Kanunu’nda bu yönde bir düzenleme bulunmaktadır.

Buna karşılık, standart bankacılık işlemleri veya kredilerde kullanılan BSMV’nin otomatik olarak iadesi söz konusu değildir. Kredi kullanımında vergi iadesi talep edilmesi genellikle kabul görmez.

