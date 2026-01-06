Dijital Hizmet Vergisi Nedir? Oranı Ne Kadar? Ne Zaman Ödenir? Dijital hizmet vergisinin ne olduğu, nasıl hesaplandığı, muafiyet ve istisnaları ile dijital hizmet vergisi oranına dair kapsamlı bilgiler burada!

Kredi Dereceni Öğren Lütfen tüm alanları doldur! Devam Et

Günümüzde dijital alanlarda hizmet veren pek çok şirket bulunmaktadır. Bu alanlardan hizmet veren kişilerden belirli bir oranda vergi alınır. Dijital Hizmet vergisi ( DHV ), dijital hizmet sağlayıcılarından alınan vergi türü olarak bilinir. Bu kapsamda dijital alanda hizmet veren sağlayıcılar, sunduğu ya da satışını gerçekleştirdiği hizmet üzerinden vergi öder.

Bu yazımızda dijital hizmet vergisinin tanımına, oranına ve bu kapsamda belirlenen muafiyet ve istisnalara değineceğiz. Ayrıca dijital hizmet vergisinin nasıl hesaplandığı ve ne zaman ödendiğine dair kapsamlı bilgiler sunacağız.

Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

Dijital hizmet vergisi, dijitalleşmenin küresel ekonomiyi dönüştürdüğü çağımızda, dijital hizmet sağlayıcılarının faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki ekonomik katkılarını dengelemek amacıyla uygulanan bir vergilendirme biçimidir. Bu vergi, dijital ortamda sunulan reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital içeriklerin satışı ve kullanıcıların etkileşime geçebildiği platformların işletilmesi gibi hizmetlerden elde edilen gelirler üzerinden alınmaktadır. Özellikle, dijital reklamcılık, içerik satışı ve çevrimiçi etkileşim platformları gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler, bu verginin mükellefleri arasında yer almaktadır.

Dijital hizmet vergilendirme dönemi genellikle takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlenmiştir; ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türleri ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre bu dönemi üçer aylık olarak da tespit edebilir. Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır ve bu matrahtan herhangi bir indirim yapılması söz konusu değildir. Mükellefler, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi hasılat elde etmeseler dahi, bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermekle yükümlüdürler.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Dijital Hizmet Vergisi Oranı Ne Kadar? 2026

25 Aralık 2025 tarihli ve 33118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10767 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Dijital Hizmet Vergisi oranlarında kademeli indirime gidilmiştir. Buna göre hâlihazırda %7,5 olan oran, 2026 yılında %5 olarak uygulanacaktır. İzleyen yıl olan 2027’de ise oran %2,5 seviyesine düşürülecektir.

Dijital Hizmet Vergisi Muafiyet Ve İstisnaları Neler?

Dijital hizmet vergisi muafiyet ve istisna şartları şu şekilde sıralanabilir;

Muafiyetler

Hasılat sınırları:

Bir dijital hizmet sağlayıcısının, ilgili hesap döneminden önceki dönemde Türkiye’de elde ettiği hasılat 20 milyon TL’nin, dünya genelinde elde ettiği hasılat 750 milyon avro veya muadili yabancı para karşılığının altında ise, söz konusu sağlayıcı dijital hizmet vergisinden muaftır.

Eğer dijital hizmet sağlayıcı, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesiyse, bu sınırların uygulanmasında grubun toplam hasılatı dikkate alınır.

Konsolidasyon ve muhasebe standartları:

Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellef olan dijital hizmet sağlayıcıları, hasılat tespitinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınır.

Türkiye’de vergi mükellefiyeti bulunmayanlar için ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS/IFRS) esas alınır.

Türkiye’de elde edilen gelir, dünya genelinde elde edilen hasılata dâhil edilir.

Hesap dönemi:

Hesap dönemi takvim yılı olarak belirlenmiştir.

İstisnalar (Vergiye Tabi Olmayan Hizmetler)

Hazine payı ödenen telekomünikasyon hizmetleri:

4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37. maddesi kapsamında sağlanan ve üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler DHV’den muaftır.

Özel iletişim vergisine tabi hizmetler:

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında alınan özel iletişim vergisine tabi hizmetler istisnadır.

Bankacılık ve finansal hizmetler:

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirler, dijital ortamda sunulsa dahi DHV’den muaftır.

Bu kapsam; vadeli ve opsiyon sözleşmeleri, karma türev araçların alım-satımı, sermaye piyasası aracılığı işlemleri, sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılığı gibi finansal hizmetleri içerir.

İstisna, hizmeti sunan bankanın veya finansal kuruluşun hangi ülkede yerleşik olduğuna bakılmaksızın uygulanır.

Ar-Ge merkezlerinde üretilen ürünler ve Ar-Ge faaliyetleri:

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde yürütülen araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetleri sonucu oluşturulan ürünlerin satışından veya bu ürünler üzerinden sunulan dijital hizmetlerden elde edilen gelirler DHV’den muaftır.

İstisna yalnızca Ar-Ge merkezinde geliştirilmiş ve bu niteliğe sahip ürünler üzerinden sunulan hizmetler için geçerlidir.

Örneğin, bir bilgisayar antivirüs programı Ar-Ge merkezinde geliştirilmişse, bu ürünün satışından elde edilen gelir istisna kapsamında değerlendirilir.

Ancak pazarlanabilir veya halihazırda pazarlanan, Ar-Ge merkezinde üretilmemiş ürünlerden elde edilen gelirler istisna kapsamında değildir.

Dijital Hizmet Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Dijital hizmet vergisi hesaplanırken elde edilen gelir ile dijital hizmet vergisi oranı çarpılır. Bu vergi, işletmelere kesilen faturalar üzerinde ayrı olarak belirtilmez. Dijital hizmet vergisi hesaplama formülü aşağıdaki gibidir;

Dijital Hizmet Vergisi = Elde Edilen Gelir x Dijital Hizmet Vergisi Oranı

Örneğin; dijital reklam hizmeti veren ve Türkiye sınırları içerisinde ofisi olan bir şirketin bir aylık geliri 300.000 TL olursa, beyan edilen bu gelir ile dijital hizmet vergisi oranı (%5,0) çarpılır. Şirketin ödemesi gereken dijital hizmet vergisi ise 15.000 TL şeklinde bulunur.

Dijital Hizmet Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Dijital hizmet vergisi, vergi dönemini takip eden ayın sonuna kadar ödenmelidir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu vergi dönemini üçer aylık dönemlerle değiştirme yetkisine sahiptir. Bu vergi, mükellefin beyanı üzerine tarh olur ve beyannamede yazan süre içerisinde ödenmesi gerekir. Beyanname ise GİB portalı üzerinden çevrimiçi olarak iletilebilir. Ancak beyanname üzerinde yazan kazanç bilgilerinin net ve doğru olması gerekir.

Dijital hizmet vergisi, mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar tarafından ilgili vergi dairesine yatırılır. Dijital hizmet vergisi; katma değer vergisi mükellefiyeti olan hizmet sağlayıcıları tarafından ödenecekse sağlayıcıların, bağlı olduğu vergi dairesine başvurması gerekir. Ancak katma değer vergisi mükellefiyeti olmayanlar, elde ettiği gelir üzerinden vergi hesaplamasını kendisi yaparak ya da vergi dairesi aracılığıyla tespit ederek Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne tahakkuk ettirir.

Dijital Hizmet Vergisi Neleri Kapsıyor?

Dijital hizmet vergisi kapsamı aşağıdaki gibidir;

Hizmet Adı Kapsamı Dijital ortamda sunulan reklamcılık hizmetleri Çevrimiçi reklamcılık Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan aracılık hizmetleri Bulut Bilişim Hizmetleri Görsel ve sesli nitelik taşıyan dijital içeriklerin satışının gerçekleştirilmesi Dijital reklam teknolojileri Dijital ortamda dinlenen, izlenen, oynatılan ve herhangi bir aygıt ile kayıt altına alınabilen içerikler Dijital içerik abonelikleri Kullanıcıların işletmesine izin verilen hizmetler Elektronik pazar yeri Kullanıcılar tarafından etkileşime açık olan elektronik ortamlar Uygulama mağazaları

Dijital Hizmet Vergisi Kimleri Kapsıyor?

Dijital hizmet vergisi ödemekle yükümlü olanlar, 7194 sayılı Kanun’da belirtilmiştir. Bu kanun kapsamında dijital hizmet sağlayıcıları, dijital hizmet vergisi ödemekle yükümlüdür. Ayrıca mükellefin Türkiye sınırları içerisinde ikamet etmemesi, iş yeri ya da iş merkezinin Türkiye sınırları içerisinde yer almaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gerekli bir durum görmesi halinde işletme ve ödemeye aracılık eden vasıfta olanlar da dijital hizmet vergisi ödemekle yükümlü tutulabilir.

Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Dijital hizmet vergisi beyannamesi, vergilendirme dönemini takip eden ayın son günü 23:59'a kadar kadar verilmelidir. Bu beyanname, bir önceki ay elde edilen geliri kapsar. Örneğin, Ocak ayına ait beyanname, Şubat ayının sonuna kadar verilmelidir. Dijital hizmet vergisi kapsamında bulunması gereken bilgiler ise şu şekildedir;

Mükellefin şirket adı,

Mükellefin vergi kimlik numarası, ikametgah adresi ve iletişim adresi,

Beyannamenin ait olduğu ay,

Dijital hizmet geliri toplamı,

Gelirin elde edildiği dijital hizmet türü,

Vergiye tabi olan gelirin bilgisi,

Vergi oranına göre belirlenmiş olan dijital hizmet vergisi miktarı,

Hesaplanan verginin ödenmesi gereken tarih,

Beyannameyi onaylayan yetkilinin imzası.

E-Beyanname Nedir, Nasıl Verilir? Gerekli Programlar 2026 başlıklı yazımızı okuyarak e-beyanname hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu yazıda yer alan bilgiler doğrultusunda e-beyannamenin nasıl verildiğini ve nasıl sorgulandığını inceleyebilirsiniz.