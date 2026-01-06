Çeyiz Hesabı Nasıl Açılır? En İyi Banka Hangisi? Devlet Katkısı Çeyiz hesabının ne olduğu, şartları, nasıl ve hangi bankalarda açıldığı, 2026 yılında devlet katkısı ve faiz oranları bu rehberde!

Evlilik hazırlığı yapan ya da geleceğe yönelik birikim planı oluşturan birçok kişi, uzun vadede daha avantajlı bir bütçe oluşturabilmek için çeyiz hesabını değerlendirmektedir. Bu yazımızda çeyiz hesabının ne olduğunu, şartlarını, nasıl açıldığını ve kapatıldığını, hangi bankalarda bulunduğunu, mantıklı olup olmadığını ve kaç yaşından itibaren kullanılabildiğini ele alacağız. Ayrıca 2026 yılında çeyiz hesabı faiz oranlarını ve devlet katkısının ne kadar olduğunu kapsamlı bir tablo halinde sunacağız.

Çeyiz Hesabı Nedir?

Çeyiz hesabı, evlenmeden önce düğün ve ev kurma sürecinde karşılaşılabilecek masraflar için uzun vadeli birikim yapmaya imkan sağlayan özel bir tasarruf hesabıdır. Çeyiz hesabında biriken paralar, mevduat faizi ya da kâr payı ile değer kazanmaktadır. Buna ek olarak, çeyiz hesabında en az 3 yıl boyunca düzenli birikim yapılması ve belirli şartların sağlanması halinde biriken tutarın üzerine devlet desteği eklenmektedir. Faiz/kâr payı getirisi ve devlet katkısı sayesinde çeyiz hesapları, uzun vadeli yatırımları daha avantajlı hale getirmektedir.

Çeyiz Hesabı Nasıl Açılır?

Banka çeyiz hesabı açmak, evlilik öncesinde düzenli birikim yaparak devlet katkısından yararlanmak isteyenler için oldukça avantajlı bir seçenektir. Çeyiz hesabı başvurusu, aşağıdaki adımlar izlenerek kolayca tamamlanabilir:

İlk olarak, devlet katkısı sunan bir mevduat veya katılım bankası belirlenir ve çeyiz hesabının hangi bankada açılacağına karar verilir.

Ardından, seçilen bankanın şubesine şahsen gidilerek çeyiz hesabı başvurusu yapılır; bu hesaplar internet bankacılığı üzerinden açılamaz.

Başvuru sırasında T.C. kimlik kartı ibraz edilir. Eğer hesap reşit olmayan biri adına açılacaksa, veli veya vasi tarafından başvurunun yapılması gerekir.

Sonrasında, çeyiz hesabı için her ay veya üç ayda bir yatırılacak birikim tutarı belirlenir ve ödeme planı oluşturulur.

Bu aşamadan sonra, çeyiz hesabı sözleşmesi imzalanarak çeyiz hesabı başvurusu resmiyet kazanır.

Son olarak, para yatırılarak çeyiz hesabı aktif hale getirilir ve birikim süreci başlatılır. 2026 yılı için çeyiz hesabı açılışı alt sınırı 1.804,57 TL iken üst sınırı 270.690,19 TL’dir.

Çeyiz Hesabından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Çeyiz hesabından yararlanma şartları şöyle sıralanabilir:

Hesap sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Çeyiz hesabının, evlenmeden ve 24 yaşını doldurmadan önce açılmış olması,

Hesap sahibinin ilk evliliğini 27 yaşını doldurmadan yapması,

Hesabın TL cinsinden açılmış olması,

Çeyiz hesabının en az 3 yıl süreyle açık tutulması,

Hesaba, aylık veya üç aylık dönemler halinde düzenli ödeme yapılması,

Bir takvim yılı içinde en fazla üç kez ödeme yapılmaması,

Evliliğin, çeyiz hesabının açıldığı tarihten itibaren en az 3 yıl sonra gerçekleşmesi,

Nikah sonrası, 6 ay içinde banka aracılığıyla devlet katkısına başvurusu yapılması.

Çeyiz Hesabı Devlet Katkısı Ne Kadar? 2026

2026 yılında çeyiz hesaplarında devlet katkısının ne kadar olduğu ödeme süresine göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda ödeme sürelerine göre devlet katkısının ne kadar olacağı detaylı bir şekilde ele alınmıştır:

Birikim Süresi Devlet Katkısı Oranı(%) Azami Devlet Katkısı (TL) Katkı Hesaplama Esası 36 aydan az Yok Yok Devlet katkısı verilmez. 36 - 47 ay %20 75.548,07 TL Evlilik tarihindeki birikim tutarı esas alınır. 48 - 59 ay %22 87.170,83 TL Evlilik tarihindeki birikim tutarı esas alınır. 60 ay ve üzeri %25 104.605,05 TL Evlilik tarihindeki birikim tutarı esas alınır.

Çeyiz Hesabı Hangi Bankalardan Açılır?

2026 yılında çeyiz hesabı açan bankalar şöyle sıralanabilir:

Akbank

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Denizbank

İş Bankası

Halkbank

TEB

Albaraka Türk Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

En İyi Çeyiz Hesabı Hangi Bankada?

En iyi çeyiz hesabının hangi bankada olduğu; sunulan devlet katkısı oranı, faiz veya kâr payı getirisi ve hesabın kullanım koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu kapsamda kamu bankaları öne çıkmakadır. Nitekim Ziraat Bankası %25’e kadar devlet katkısı ve açık şartlarıyla en çok tercih edilen banka konumundadır. VakıfBank ve Halkbank da devlet destekli çeyiz hesabı sunan diğer kamu bankalarıdır. Öte yandan faizsiz bankacılığı tercih edenler için Kuveyt Türk, Ziraat Katılım Bankası ve Türkiye Finans kâr payı esaslı çeyiz hesaplarıyla alternatif oluşturmaktadır.

Çeyiz Hesabı Faiz Oranları Ne Kadar?

Çeyiz hesabı faiz oranları aşağıdaki tabloda sıralanmıştır:

Banka Faiz/ Kâr Payı Oranı Akbank %12 faiz oranı VakıfBank %12 faiz oranı DenizBank %32 faiz oranı Vakıf Katılım Bankası 95 / 5 kâr paylaşım oranı Kuveyt Türk Katılım Bankası 95 / 10 kâr paylaşım oranı Ziraat Katılım Bankası 1 aylık hesaplarda 90 / 10 kâr paylaşım oranı Albaraka Türk Katılım Bankası 95 / 10 kâr paylaşım oranı Emlak Katılım Bankası 95 / 5 kâr paylaşım oranı

Çeyiz Hesabı Mantıklı mı?

Çeyiz hesabı, düzenli birikim yapma yeteneğine sahip olan ve evlilik planı netleşen kişiler için mantıklı bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Çeyiz hesabının mantıklı olarak adlandırılmasının en büyük sebebi, birikime mevduat faizinin yanı sıra devlet katkısının eklenmesidir. Bu kapsamda en az 3 yıl boyunca hesaba düzenli olarak ödeme yapıldığında ve ilgili şartlar sağlandığında devletten ek ödeme alınabilir.

Ancak düzenli birikim yapılamayan, evlilik planının belirsiz olduğu ve kısa vadede paraya ihtiyaç duyulan durumlarda çeyiz hesabı dezavantajlı bir seçenek haline gelmektedir. Çünkü ilgili şartların sağlanamaması halinde devlet desteği ortadan kalkar ve çeyiz hesabı normal bir vadeli hesaba dönüşür.

Çeyiz Hesabı Nasıl Kapatılır?

Çeyiz hesabı kapatma işleminde, hesap sahibinin kimliğiyle birlikte banka şubesine giderek şahsen çeyiz hesabını kapatmak istediğini bildirmesi ve bankanın talep ettiği formları imzalaması gerekir. Kapatma işlemi tamamlandığında, hesaptaki birikim ile varsa faiz veya kâr payı hesap sahibine ödenir. Evlilik gerçekleştikten sonra kapatma işlemi yapılmak isteniyorsa, evlilik tarihinden itibaren genellikle 6 ay içinde bankaya başvurulması gerekmektedir. Bu başvurunun ardından banka, devlet katkısına ilişkin süreci başlatır ve birikmiş tutar devlet katkısıyla birlikte hesap sahibine ödenir.

Çeyiz hesabı kapatma sırasında evlilik ve diğer koşullar sağlanmamışsa, hesap yine şahsen banka şubesine başvurularak kapatılır. Bu durumda devlet katkısı olmaksızın sadece hesaptaki birikim ile bankanın sunduğu faiz veya kâr payı alınabilmektedir. İşlemler tamamlandığında çeyiz hesabı kalıcı olarak kapatılmış olur ve bundan sonraki süreçte aynı haklarla hesabın yeniden aktif hale getirilmesi mümkün değildir.

3 Yıldan Önce Evlenilmesi Durumunda Çeyiz Hesabı Ne Olur?

Çeyiz hesabı açıldıktan sonra 3 yıl dolmadan evlenilmesi durumunda, hesap sahibinin birikimi kaybolmaz ancak ilgili kişi devlet katkısından yararlanamaz. Hesapta biriken tutar ile birlikte banka tarafından işletilen faiz veya kâr payı eksiksiz şekilde hesap sahibine ödenir. Ancak devletin sağladığı ek destekten yararlanabilmek için mevzuat gereği en az 36 ay boyunca düzenli ödeme yapılması şarttır.

Diğer yandan 3 yıl dolmadan evliliğin gerçekleştiği bir durumda hesabın tamamen kapatılmasına gerek yoktur. Kişi isterse hesabı kapatmadan birikim yapmaya devam edebilir, isterse içindeki parayı çekebilir ya da farklı bir hesap türüne aktarabilir. Ancak birikim yapmaya devam etse de 3 yıl şartını karşılamadığı için devlet desteğinden yararlanamayacağı unutulmamalıdır.

Çeyiz Hesabı Kaç Yaşında Başlar?

Çeyiz hesabı, 18 yaşını dolduran herkes tarafından açılabilir. 18 yaş sınırı, kişinin kendi adına banka hesabı açabilmesi ve sözleşme yapabilmesi için aranan bir koşuldur. Ancak 18 yaşın altındaki kişilerin de veli veya yasal vasilerinin onayıyla çeyiz hesabı açması mümkündür. Bu durumda hesap, çocuk adına açılsa da ödemeler veli tarafından yapılmaktadır.

Öte yandan çeyiz hesabında yaşa ilişkin bir diğer kritik husus, devlet katkısından yararlanabilmek için belirlenen üst sınırdır. İlgili mevzuata göre, çeyiz hesabı üzerinden devlet katkısı alınabilmesi için evliliğin 27 yaşından önce yapılması ve bu evliliğin ilk evlilik olması gerekir. Bununla birlikte, devlet katkısı hakkı kazanılabilmesi için çeyiz hesabına en az 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapılmış olması şartı da aranmaktadır. Dolayısıyla 18, 20 ya da 24 yaşında çeyiz hesabı açılmasında herhangi bir sakınca bulunmaz; ancak hesapta üç yıllık birikim süresi tamamlanmadan evlenilmesi ya da evliliğin 27 yaşından sonra gerçekleşmesi durumunda devlet katkısı hakkı ortadan kalkmaktadır.