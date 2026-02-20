KOSGEB Kadın Girişimci Destek Programı Nedir? Hangi Kurumlar Verir? KOSGEB’in ne olduğu, kadın girişimcilere sağlanan tüm teşvik ve destekler, başvuru şartları, kredi miktarı ve gerekli tüm evraklar!

KOSGEB Kadın Girişimci Destek Programı, Türkiye'de kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik etmek ve iş dünyasındaki varlıklarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilmiş bir programdır. Bu program, kadın girişimcilerin iş kurma ve işletmelerini sürdürülebilir bir şekilde geliştirme süreçlerinde onları maddi ve manevi olarak destekleyerek, girişimcilik ekosistemine entegrasyonlarını kolaylaştırır.

KOSGEB Kadın Girişimci Destek Programı’nın temel amacı, kadınları ekonomik hayata daha fazla dahil etmek ve kadın girişimciliğini teşvik ederek iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Program, kadınların iş kurma süreçlerinde karşılaştıkları maliyetleri azaltmayı, işletmelerini sürdürülebilir ve rekabetçi bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamayı hedefler.

Kosgeb Kapsamında Kadın Girişimcilere Sağlanan Teşvik Ve Destekler Nelerdir?

Kadın girişimcileri desteklemeye yönelik KOSGEB’in sunduğu teşvikler, iş fikrini geliştirmeden başlayıp işletmenin sürdürülebilir büyümesine kadar olan süreçte kadın girişimcilere geniş bir yelpazede yardımcı olmayı amaçlar.

Bu desteklere daha yakından bakalım:

Kuruluş Aşaması Desteği

Kadın girişimcilerin en büyük zorluklarından biri, projeye başlangıç aşamasında karşılaştıkları finansal engellerdir. KOSGEB, iş kurulum maliyetlerinin önemli bir kısmını karşılayarak, işin ilk adımını atmayı kolaylaştırmaktadır.

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş planı hazırlama, pazar araştırması, finans yönetimi gibi kritik beceriler, başarılı bir girişimci olmanın temel taşlarındandır. KOSGEB, gerek yüz yüze gerekse çevrimiçi platformlar aracılığıyla kadın girişimcilere özel eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Mentorluk Desteği

Deneyimli iş insanlarından mentorluk almak, yeni girişimcilerin karşılaşabileceği zorlukları aşmalarında büyük bir avantaj sağlar. KOSGEB, kadın girişimcilere deneyimli mentorlar aracılığıyla rehberlik eder.

Finansal Destekler

Girişimciler için önemli bir başka destek kalemi de finansal kaynaklardır. KOSGEB, hibe ve düşük faizli kredi imkanlarıyla işletmelerin nakit akışını yönetmelerine, gelişim projeleri ve makine-teçhizat alımlarında finansal destek sağlar.

Pazarlama ve Tanıtım Desteği

Ürün veya hizmetin etkili bir şekilde pazarlanması, işletmenin başarısında hayati öneme sahiptir. KOSGEB, kadın girişimcilerin pazarlama ve tanıtım stratejilerini geliştiren destekler ve fuar katılımı gibi faaliyetlere finansal katkı sunar.

Kadın Girişimciler İçin Devlet Desteği Veren Kurumlar

Türkiye, kadın girişimciliğini teşvik ederek ekonomik kalkınmayı hızlandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli devlet kurumları aracılığıyla önemli destekler sağlamaktadır. Bu kurumlar, finansmandan eğitime, danışmanlık hizmetlerinden pazarlama desteğine kadar geniş bir yelpazede yardım sunarak kadınların iş dünyasında güç kazanmasına yardımcı olmaktadır.

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, başı çektiği destek programları ile kadın girişimcilerin en büyük yardımcısıdır. İş kurma, geliştirme, eğitim ve danışmanlık gibi aşamalarda kadın girişimcilere özel avantajlar sunar. KOSGEB, sadece finansal destekle kalmayıp, işletmelerin sürdürülebilirliği için gerekli olan eğitim programları ve mentorluk hizmetlerini de bünyesinde barındırır.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu, kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmek için çeşitli programlar yürütür. Girişimcilik eğitimlerinden işbaşı eğitim programlarına kadar birçok fırsat sunan İŞKUR, kadınların hem kendi işlerini kurmalarına olanak tanır hem de mevcut işlerini geliştirmeleri için destekler sağlar.

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, özellikle teknoloji ve inovasyon odaklı projeler geliştiren kadın girişimciler için önemli bir destek kaynağıdır. Ar-Ge projeleri ve yenilikçi fikirleri ile öne çıkan kadın girişimcilere yönelik hibe ve teşvik programları, bu kurumun sağladığı imkanlar arasında yer alır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Kadın girişimciliğinin tarım ve kırsal kalkınma alanında desteklenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeşitli destek paketleri sunulur. Kırsal kalkınma destekleri, genç çiftçi projeleri ve kadın çiftçilere özel eğitim programları ile kadınların tarım sektöründeki girişimciliği teşvik edilir.

Genç çiftçi kredisinin ne olduğunu ve şartlarını öğrenmek için Genç Çiftçi Kredisi Nedir, Şartları Nelerdir? Faiz Oranları 2026 başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Düşük faizli kredi imkanları ve vergisel teşvikler yoluyla kadın girişimcilerin finansal desteklenmesine aracılık eden Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş kurma ve işletme geliştirme süreçlerinde önemli bir rol oynar. Özellikle kadın girişimcilere yönelik hazırlanan özel kredi paketleri, iş dünyasına adım atmanın mali yükünü hafifletmeye yöneliktir.

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği Şartları

Kadın girişimcilerin iş dünyasında başarıya ulaşmalarını ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamalarını desteklemek üzere tasarlanmış KOSGEB Kadın Girişimci Destek Programı, bir dizi şarta bağlı olanaklar sunar. Bu programdan yararlanmak isteyen kadın girişimcilerin karşılaması gereken genel koşullar aşağıda sıralanmıştır:

1. Girişimci Olma Durumu: Girişimci adayının bir iş fikrine sahip olması ve bu iş fikrini bir iş planı çerçevesinde sunması beklenmektedir. Adayın daha önce bu iş fikriyle ilgili herhangi bir ticari faaliyette bulunmamış olması gerekmektedir, yani işletme henüz kurulmamış olmalıdır.

2. Uygunluk ve Kalifiye Olma: Adayın T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. KOSGEB tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlamış olması şarttır. Adayın, başvuracağı iş fikriyle ilgili herhangi bir soruşturma veya kısıtlılığı bulunmamalıdır.

3. İşletme İçin Özel Gereklilikler: İşletmenin, KOSGEB tarafından desteklenen sektörler içerisinde yer alması gerekir (genel olarak imalat sanayi, yazılım ve bilişim, turizm, çevre ve enerji gibi alanlardır fakat bu sektörler zamanla güncellenebilir). Öz sermaye katkısının belirli bir oranı iş planında belirtilen yatırım tutarının içerisinde yer almalıdır.

2024 KOSGEB Kadın Girişimci Desteği Başvuru Aşamaları

2024 yılı için KOSGEB kadın girişimci desteğine başvuru yapmak isteyen kadınlar aşağıdaki aşamaları takip edebilirler:

1. Ön Araştırma ve Eğitim

İlk Adım: KOSGEB’in mevcut destek programları ve kadın girişimcilere özel koşullarını gözden geçir. Resmi web sitesi, güncel bilgiler için ilk başvuru kaynağınız olacak.

Eğitim: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi almak, başvuru sürecinin kilit bir parçasıdır. Bu eğitimlerin ne zaman ve nerede düzenleneceğini öğrenmek için KOSGEB’e ya da yetkilendirilmiş kurumlara başvurabilirsin.

2. İş Planı Hazırlama

İş Fikrinizin Çerçevesini Oluşturun: İş planın, girişimcilik fikrinin net bir taslağını içermeli ve KOSGEB destek koşullarına uygun olmalıdır.

Detaylandırın: Maliyet analizi, pazar araştırması ve finansal projeksiyon gibi iş planınının detayları üzerinde çalışarak başvuru dosyanı güçlendirebilirsin.

3. KOSGEB Veri Tabanına Kayıt

Online Kayıt: KOSGEB veri tabanına internet üzerinden kolayca kaydolabilirsin. Böylece başvuru sürecini başlatmış olursun.

4. Başvuru Evraklarını Toplama

Gerekli Belgeler: İş planının yanı sıra, istenecek diğer belgeleri (nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma, sertifikalar vb.) hazırla.

5. Başvuruyu Gerçekleştirme

KOSGEB İl Müdürlükleri: Başvuru dosyanı tamamladıktan sonra KOSGEB il/ilçe müdürlüklerine şahsen başvur.

Online Başvuru: Eğer mümkünse, işlemlerin tamamını veya bir kısmını KOSGEB’in online sistemleri üzerinden de yapabilirsin.

6. Değerlendirme Süreci

İnceleme: Başvurun, KOSGEB tarafından titizlikle incelenecektir. Değerlendirme süreçlerinde iş planının orijinalliği ve uygulanabilirliği büyük rol oynar.

Geribildirim: Değerlendirme sonrasında KOSGEB’ten geribildirim alınacak ve olası eksiklikler veya düzeltmeler için bilgilendirileceksin.

7. Destekten Yararlanma

Onay: Başvurun onaylandığında, destek alabilmen için izlemen gereken adımlar ve gereken belgeler konusunda bilgilendirileceksin.

Kullanım: Destek miktarı ve kullanım şekli hakkında detaylı bilgilendirmeler destek onayı ile birlikte verilecektir.

Sıkı Takip ve Sabır

KOSGEB destek programlarına başvurmak ve sonuç almak biraz zaman alabilir. Başvurunla ilgili güncellemelere hızlı yanıt verebilmek için belirtilen iletişim kanallarını düzenli olarak kontrol edin ve sabırlı olun. İyi hazırlanmış bir iş planı ve nitelikli bir başvuru süreci, başarılı sonuçlar elde etmene yardımcı olacaktır.

2024 KOSGEB Desteği Ne Kadar?

Şu anda KOSGEB maksimum 2.000.000 TL’ye kadar destek vereceğini açıklamıştır. Geçmiş dönemlerde verilen desteklerde, girişimci başına 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek ve 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi desteği gibi seçenekler sunulmuştur. Ancak bu miktarlar pek çok faktöre göre değişebilir. Dolayısıyla KOSGEB’in yayınladığı duyurular ve yönetmelikler takip edilmelidir.

Cesur girişimcilere yönelik kredi olanaklarını ve başvuru sürecini merak ediyorsanız, Cesur Girişimci Kredisi Şartları Nelerdir? Başvuru Adımları başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Bu yazıda, başvuru koşulları, kimlerin yararlanabileceği, gerekli belgeler ve adım adım başvuru süreci hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Girişimini hayata geçirmek isteyenler için yol gösterici bir içeriktir.

Geri Ödemesiz Kredi Veren Devlet Bankaları

KOSGEB kredisi başvurusu sırasında bankalar, KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen girişimcilerden genellikle şu temel evrakları talep etmektedir:

T.C. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Vergi Levhası fotokopisi, eğer şirket sahibi isen şirketine ait vergi levhası.

İmza Sirküleri, şirket yetkililerinin imza sirkülerinin güncel bir örneği.

Ticaret Sicil Gazetesi, şirketin kuruluş ve ortaklık yapısını belgeleyen gazete.

Oda Kayıt Belgesi, şirketin bağlı olduğu ticaret veya sanayi odasından alınmış kayıt belgesi.

KOSGEB'e kayıt ve destekten yararlanma durumunu gösteren belgeler.

Bu temel belgeler dışında ekstra belgeler veya özel durumlara göre farklı evraklar talep edilebilir. Öncelikle KOSGEB'in resmi web sitesinden veya ilgili KOSGEB birimlerinden bankaların talep edebileceği belgeler hakkında güncel bilgi almak ve başvuru sürecine dair net bir yol haritası oluşturmak önemlidir.