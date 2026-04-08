Hadi Kredi Kartı Nedir? Nerelerde Geçerli? Nasıl Kullanılır?

Hadi kredi kartı, Hadi kullanıcılarına sunulan, yıllık aidat veya ek kullanım ücreti bulunmayan bir kredi kartı ürünüdür. Bu kart, kullanıcıların nakit taşımadan mal ve hizmet alımlarını güvenli ve esnek bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanır. Belirlenen kredi limiti kapsamında harcama yapılabilmesini sağlayan bu kart, Mastercard veya TROY altyapısı üzerinden çalışır. Mastercard logolu kartlar yurt içi ve yurt dışında, TROY logolu kartlar ise yalnızca yurt içinde geçerlidir. Bu yapı, kartın kullanım alanını ve işlem esnekliğini kullanıcı tercihlerine göre farklılaştırır.

Kart harcamaları, kullanıcı tarafından belirlenen hesap kesim tarihi esas alınarak dönemsel olarak ekstreye yansıtılır. Bu yapı sayesinde borç yönetimi daha planlı bir şekilde gerçekleştirilebilir ve ilgili döneme ait harcamaların geri ödemesi tek seferde veya banka tarafından sunulan ödeme seçenekleri doğrultusunda yapılabilir.

Hadi Kredi Kartı Ne İşe Yarar? Avantajları Neler?

Hadi kredi kartının temel işlevi, nakit kullanımını azaltarak hem fiziksel hem de dijital ortamlarda güvenli ödeme imkânı sunmak ve aynı zamanda kullanıcıya maliyet avantajı sağlamaktır.

Bu noktada Hadi kredi kartı özellikleri ve avantajları aşağıdaki gibidir:

Aidatsız kullanım: Ömür boyu yıllık kart ücreti bulunmaz, bu sayede ek maliyet oluşmaz.

Kredi limiti: Banka tarafından tanımlanan limit dahilinde harcama yapma imkânı sunar.

Geniş kullanım alanı: Yurt içi ve yurt dışı alışverişlerde geçerli olup, fiziksel ve online ödemelerde kullanılabilir.

Nakit iade fırsatı: Anlaşmalı iş yerlerinde yapılan harcamalardan cashback kazanma imkanı sunar. Örneğin müşteriler, A101 alışverişlerinden %3, English Home, Eve Shop, meyve ve sebze alışverişlerinden %10 nakit iade fırsatı elde edebilir.

Temassız ödeme: Hızlı ve pratik alışveriş için temassız işlem özelliği bulunur.

Ekstre yönetimi: Belirlenen hesap kesim tarihine göre harcamalar düzenli olarak ekstreye yansıtılır ve ödeme planlaması yapılabilir.

Güvenli ödeme: Gelişmiş ödeme altyapısı sayesinde hem online hem fiziksel işlemlerde güvenli kullanım sağlar.

Hadi Veresiye (Kredi) Özelliği: Kart sahipleri, tanımlanan “Hadi Veresiye” limiti ile anlaşmalı mağazalarda taksitli veya borçlu alışveriş yapabilir. Bu da kısa vadeli finansman ihtiyacına çözüm sunar.

ATM’siz işlem kolaylığı: ATM aramadan tüm A101 mağazaları ya da Hadi uygulaması ile bankacılık işlemleri kolay bir biçimde halledilebilir.

Hadi Kredi Kartı Nasıl Kullanılır?

Hadi kredi kartı hem fiziksel hem de dijital alışverişlerde aktif olarak kullanılabilen bir kredi kartıdır. Bu kartın kullanımı aşağıdaki gibidir:

Aktivasyon ve Şifre Belirleme: Kartınızı kullanmaya başlamak için öncelikle Hadi mobil uygulamasına giriş yaparak “Kart İşlemleri” menüsünden aktivasyon işlemini tamamlamanız gerekir. Bu aşamada kartınıza özel bir PIN (şifre) oluşturulur ve kart kullanıma açılır.

Fiziksel Mağaza Kullanımı: Aktif edilen kart, POS cihazlarında temassız veya şifreli olarak kullanılabilir. Belirlenen limitler dahilinde (örneğin temassız işlemlerde belirli tutara kadar) hızlı ve güvenli ödeme yapılabilir.

İnternet Alışverişi: Online alışverişlerde kart bilgileri girilerek ödeme yapılır ve 3D Secure doğrulaması ile işlem güvenliği sağlanır. Bu sayede internet üzerinden yapılan harcamalar ek güvenlik katmanıyla korunur.

Nakit İade (Cashback) Kullanımı: A101, Eve ve English Home gibi anlaşmalı mağazalarda yapılan harcamalarda %10’a varan nakit iade kazanılabilir. Bu özellik, yapılan harcamaların bir kısmının kullanıcıya geri dönmesini sağlar.

Nakit Avans Çekimi: Hadi mobil uygulaması üzerinden, tanımlı limitler kapsamında nakit avans çekilebilir. Bu özellik, acil nakit ihtiyaçlarında alternatif bir finansman imkanı sağlar.

Hadi Kredi Kartı Nerelerde Geçerli?

Hadi kredi kartı, Hadi altyapısı sayesinde hem günlük harcamalarda hem de farklı sektörlerde geniş bir kullanım alanı sunar. Kartın geçerli olduğu yerler, kullanım senaryosuna göre aşağıdaki gibidir:

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kullanım

Fiziksel mağazalar (POS cihazları): Türkiye genelinde tüm POS cihazlarında; market, restoran, mağaza ve hizmet noktalarında kullanılabilir.

Yurt dışı işlemler: Mastercard logolu kartlar, global ölçekte geçerli olup yurt dışı alışverişlerde de kullanılabilir.

İnternet alışverişleri: E-ticaret sitelerinde kart bilgileri ile güvenli ödeme yapılabilir ve online işlemler desteklenir.

Anlaşmalı ve Öne Çıkan Markalar

Hadi kredi kartı özellikle anlaşmalı markalarda cashbank gibi ek avantajlar sunar. Bu avantajı sunan anlaşmalı markalar aşağıdaki gibidir:

Perakende ve market: A101

Kozmetik ve bakım: Eve

Ev tekstili ve dekorasyon: English Home

Mobilya ve Ev Yaşam Markaları

Doğtaş

Kelebek

İstikbal

Bellona

Enza Home

Divanev

Mondi Home

Alfemo

Konfor Mobilya

Yatak ve Ev Tekstili Markaları

Yataş Bedding

Lova Yatak

Puffy

Doqu Home

Teknoloji ve Akaryakıt

Samsung

Petrol Ofisi

Diğer Kullanım Alanları

Sağlık hizmetleri: Eczane ve hastanelerde ödeme aracı olarak kullanılabilir.

Eğitim: Özel okul ödemelerinde geçerlidir.

Genel harcama kategorileri: Akaryakıt, seyahat, perakende ve hizmet sektörlerinin büyük bölümünde kullanılabilir.

Cashback sisteminin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında kapsamlı bilgi edinmek için Cashback Nedir, Nasıl Kullanılır? Cashback Veren Uygulamalar başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Hadi Kredi Kartı Hangi ATM’lerde Geçerli?

Hadi kredi kartı, ortak ATM’lerden 7/24 para çekme veya para yatırma işlemleri için kullanılabilir. Türkiye’deki büyük bankaların ATM’lerinde geçerlidir. Ayrıca bu kart, anlaşmalı olunan ATM’lerde ücretsiz işlem desteği sağlar.

Hadi kredi kartı ile anlaşmalı bankalar aşağıdaki gibidir:

Garanti BBVA

İş Bankası

Yapı Kredi

Ziraat Bankası

Halkbank

Akbank

Hadi Kredi Kartı Limiti Ne Kadar?

Hadi kredi kartı limiti, kartın bağlı olduğu Hadi hesabının türüne göre değişiklik göstermektedir. Başlangıç hesabı ile kart kullanıldığında, hesapta tutulabilecek maksimum bakiye 2.750 TL ile sınırlıdır.

Tam onaylı Hadi hesaplarında ise maksimum bakiye 250.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Bu sayede kullanıcılar, daha yüksek tutarlarda harcama ve işlem yapma imkânına sahip olurlar.

Hesaba yapılabilecek para girişleri de farklı yöntemlere göre belirlenmiştir. Müşteriler, kendi banka hesabından aylık 2.750 TL’ye kadar, farklı Hadi kullanıcılarından ise aylık 500.000 TL’ye kadar para yüklemesi yapabilmektedir.

Hadi Kredi Kartı Limiti Nasıl Artırılır?

Hadi kredi kartı limiti yükseltme adımları aşağıdaki gibidir:

Uygulamaya Giriş: Hadi uygulaması açılarak hesap bilgilerine giriş yapılır. Hesap Yükseltme Seçeneği: Profil veya hesap bölümünden “Hesabını Yükselt” seçeneğine tıklanarak limit yükseltme talep formu doldurulabilir. Kimlik ve Biyometrik Doğrulama: NFC özellikli kimlik kartı telefona yaklaştırılarak yüz tanıma (Liveness Detection) süreci tamamlanır. Bu adım, limit artışı için zorunludur. Kredi ve Veresiye Limiti: Hadi Veresiye veya kredi limitleri, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) puanı ve ödeme düzeni dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilir ve yükseltilir. Başvuru Onayı: Talep değerlendirildikten sonra limit sistem tarafından onaylanır ve bakiye limiti 250.000 TL - 500.000 TL seviyelerine çıkarılır. Nakit çekim özelliği de bu aşamada aktif edilir. Destek: Limit artışı sonrasında herhangi bir sorun yaşanması durumunda Hadi müşteri temsilcisiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Hadi Kredi Kartı Limiti Nasıl Düşürülür?

Hadi Kredi Kartı limiti, kullanıcı talebi doğrultusunda düşürülebilmekte olup, bu işlem Hadi uygulaması üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Buna göre Hadi kredi kartı limit düşürme aşamaları aşağıdaki gibidir:

Uygulamaya Giriş: Hadi uygulamasına giriş yapılarak hesap bilgilerine erişim sağlanır. Kart Limiti Seçeneği: Profil veya hesap bölümünden “Kart Limiti” veya “Hesabını Yönet” seçeneği seçilir. Mevcut Limitin Görüntülenmesi: Mevcut limit incelenir ve düşürülmek istenen yeni limit belirlenir. Limit Düşürme Talebi: İstenilen düşük limit sisteme iletilir ve talep Hadi tarafından değerlendirilir. Onay ve Güncelleme: Talep onaylandıktan sonra bakiye limiti belirlenen yeni tutara göre güncellenir. Destek: İşlem sırasında herhangi bir sorun yaşanması durumunda 0850 399 36 36 numaralı Hadi müşteri hizmetleriyle iletişime geçilerek destek alınabilir.

Hadi Kredi Kartı Nakit Avans Nasıl Kullanılır?

Hadi kredi kartı ile nakit avans kullanımı yalnızca Hadi mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilir. İşlem için uygulamada “Kredi Kartlarım” ekranına girilir ve “Nakit Avans” butonuna tıklanır. Mevcut limitler doğrultusunda istenilen tutar seçilerek işlem başlatılır.

Nakit avans işlemlerinde, çekilen tutarın %1’i oranında işlem ücreti uygulanır (BSMV hariç).

Kullanılan nakit avans tutarına, kullanım tarihinden ödeme tarihine kadar günlük olarak belirlenen oran uygulanır. Bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon farkı ve T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen aylık azami akdi kâr payı oranını aşmayacak şekilde hesaplanır. Oranın ödeme tarihine kadar değişmesi durumunda ise, değişiklik tarihinden itibaren geçerli olan yeni oran esas alınır.

Bu yapı sayesinde Hadi kredi kartı nakit avans işlemleri, limitler ve ücretler doğrultusunda şeffaf ve kontrollü bir şekilde yönetilebilmektedir.

Hadi Kredi Kartı Nakit Avans Çekemiyorum Neden Olabilir?

Hadi kredi kartı ile nakit avans çekilememesinin birkaç temel nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Asgari Ödeme Gecikmesi: Kredi kartı asgari ödeme tutarının zamanında ödenmemesi durumunda, banka nakit avans özelliğini geçici olarak kısıtlayabilir. Düşük veya Sıfır Nakit Avans Limiti: Kart toplam limitiniz olsa dahi, nakit avans limiti dolmuş veya sıfırlanmış olabilir. Bu durumda nakit çekim işlemi gerçekleştirilemez. Kartın Geçici Kısıtlanması / Bloke: Ardışık düşük tutarlı ödemeler, şüpheli işlemler veya gecikmeler nedeniyle TOM Bank, kartı geçici olarak bloke edebilir ve nakit avans işlemlerini devre dışı bırakabilir. Yetersiz Kredi Notu: Kredi notunun düşük olması, banka tarafından nakit avans özelliğinin kapatılmasına neden olabilir. Yeni Hesap Kısıtlaması: Kart yeni alındıysa veya kullanıcı hesabı yeni oluşturulduysa, nakit avans özelliği henüz aktif olmayabilir veya limit düşük tanımlanmış olabilir.

Hadi Kredi Kartı Nasıl ve Nereden Alınır?

Hadi kredi kartı; A101, Eve ve English Home mağazalarından fiziki şekilde teslim alınarak kullanılabilir. Hadi kredi kartı başvurusu yapmak isteyen müşterilerin takip etmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

Uygulamanın İndirilmesi: Hadi mobil uygulaması cihazınıza indirilir ve kayıt işlemleri tamamlanır. Başvuru Formunun Doldurulması: Uygulamada “Kredi Kartı Başvurusu” veya benzer ekran açılır ve kişisel bilgiler eksiksiz şekilde doldurulur. Kimlik ve Doğrulama İşlemleri: NFC özellikli kimlik kartı ve yüz tanıma (Liveness Detection) gibi yöntemlerle doğrulama yapılır. Başvurunun Değerlendirilmesi: Başvuru, Hadi ve TOM Bank tarafından incelenir, onaylanan başvurularda kart limitleri ve özellikleri belirlenir. Kartın Aktifleştirilmesi: Fiziksel veya sanal kart kullanıcıya teslim edilir ve uygulama üzerinden aktive edilir. Kartın Kullanıma Açılması: Müşteriler, kartı aktivasyon sonrası hem mağazalarda hem de online alışverişlerde güvenle kullanabilir. Ayrıca anlaşmalı mağazalarda nakit iade ve taksit avantajlarından da faydalanabilir.

Hadi Kredi Kartı Borcu Nasıl Ödenir?

Hadi kredi kartı borcu, Hadi mobil uygulaması üzerinden kolayca ödenebilir. Kullanıcılar uygulama aracılığıyla ödemeyi onaylayarak kart bakiyesini kapatabilir. Borç, diğer kredi kartlarında olduğu gibi belirlenen ekstre kesim gününde hesaplanan tutar üzerinden yansıtılır ve ilgili dönemde yapılan tüm harcamalar ekstreye dahil edilir.

Bunun yanı sıra Hadi kredi kartı borcu yurt içi ATM’ler üzerinden veya farklı bir banka hesabından doğrudan kart hesabına aktarım yapılarak da ödenebilir. Bu yöntemler, kullanıcıya hem esnek hem de güvenli bir ödeme deneyimi sunar ve borç yönetimini pratik hale getirir.

Hadi Kredi Kartı Nasıl Kapatılır?

Hadi kredi kartı kapatma işlemi ya da Hadi kredi kartı iptali, kullanıcı talebine bağlı olarak gerçekleştirilebilen bir süreçtir. Ancak kapatma işleminin tamamlanabilmesi için yine kart üzerinde herhangi bir borç veya yükümlülük bulunmaması gerekir. Mobil uygulama üzerinden yalnızca kartı geçici olarak devre dışı bırakma veya kayıp/çalıntı bildirimi gibi sınırlı işlemler yapılabilir. Bu işlemler kartın kalıcı olarak kapatılması anlamına gelmez. Kredi kartının tamamen kapatılması için kullanıcıların müşteri hizmetleriyle iletişime geçmesi ve “kredi kartı ve üyelik sözleşmesinin feshi” talebini iletmesi gerekir. Resmi süreç tamamlandıktan sonra kart tamamen kapatılır ve hem fiziksel hem de dijital kullanımı sona erer.

Hadi Kredi Kartı Faiz Oranı Ne Kadar?

Hadi kredi kartı işlemlerinde uygulanan akdi kâr payı oranı sabit bir rakam olmayıp, banka tarafından belirlenmektedir. Ancak bu oran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenli olarak açıklanan yasal üst sınırı hiçbir şekilde aşamaz. Dolayısıyla, müşterilere yansıtılan faiz oranları her zaman resmi limitlerin altında veya bu limitlere uyumlu olacak şekilde güncellenir.

Kredi kartı dönem borcunun tamamı yerine sadece asgari tutarı ödendiğinde, geriye kalan bakiye üzerinden faiz işletilmektedir. Bu durumda, ekstre kesim tarihinden itibaren devreye giren akdi kâr payı, borç tamamen kapatılana kadar günlük olarak hesaplanmaya devam eder.

Son ödeme tarihine kadar asgari tutarın altında bir ödeme yapılması ise maliyetin daha da yüksek olmasına neden olur. Bu senaryoda, asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme faizi uygulanırken, asgari tutarı aşan kalan borç bakiyesi için akdi kâr payı işletilir. Bu çifte faiz yapısı, toplam borç miktarının çok daha hızlı bir şekilde artmasına yol açar.

Son olarak, hesaplanan tüm kâr payı ve faiz oranlarına ek olarak yasal vergilerin de maliyete eklendiği unutulmamalıdır. Toplam faiz tutarı üzerinden %15 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ve %15 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kesintisi yapılır. Bu ek yükümlülükler nedeniyle, ilan edilen net faiz oranının ötesinde daha yüksek bir toplam maliyet oluşmaktadır.

Hadi Kredi Kartı Güvenilir mi?

Hadi kredi kartı, T.O.M. Katılım Bankası A.Ş. bünyesinde ihraç edilen ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemelerine tabi bir ödeme aracı olduğundan bankacılık mevzuatına uygun şekilde faaliyet göstermektedir. Lisanslı bir kuruluş tarafından sunulan bu kart, hukuki ve finansal güvenilirlik kriterlerini karşılamaktadır.

Fon Güvenliği Açısından Değerlendirme

Hadi kredi kartı, müşteri mevduatları belirlenen yasal limitler dahilinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu güvencesi altındadır. Ayrıca kartlı işlemlerin Mastercard ve TROY altyapıları üzerinden gerçekleştirilmesi, uluslararası ödeme sistemleri standartlarına uyum ve işlem güvenliği açısından önemli bir gösterge niteliğindedir.

Operasyonel Açıdan Değerlendirme

Hadi kredi kartı dijital bankacılık modeli kapsamında hizmet verdiğinden, operasyonel süreçlerin büyük ölçüde mobil uygulama ve uzaktan kanallar üzerinden yürütülmesini sağlar Bu durum, müşteri hizmetlerine erişim, işlem itiraz süreçleri ve kullanıcı deneyimi gibi alanlarda dönemsel hizmet aksaklıkları veya operasyonel verimsizlik risklerini de beraberinde getirebilmektedir.

 Sonuç Hadi kredi kartı, finansal ve yasal açıdan güvenilir bir üründür. Ancak hizmet kalitesi ve kullanıcı deneyimi açısından değerlendirildiğinde, dijital bankacılık modeline özgü operasyonel risklerin ve süreç yönetimi kaynaklı sınırlılıkların dikkate alınması gerekmektedir.

Hadi Gibi Kredi Kartı Veren Bankalar Hangileri?

Hadi Kredi Kartı (TOM Bank altyapısı) kullanıcılarına hızlı başvuru, anında limit ve taksitli alışveriş imkânı sunan dijital odaklı bir kart deneyimi sağlar. Benzer özellikleri arayan bireyler için öne çıkan bazı alternatifler aşağıdaki gibidir:

MoneyPay: Özellikle Migros mağazalarında kullanılabilen dijital cüzdan uygulamasıdır. Hazır limit ve taksitli ödeme seçenekleri sunarak Hadi Kart’a benzer bir deneyim sağlar.

Tom Pay: Hadi’nin de sahibi olan TOM Bank’ın geliştirdiği diğer dijital platformdur. Anında limit tanımlama ve taksitli alışveriş avantajları sunar.

Hayat Pay: Dijital cüzdan mantığıyla çalışır ve taksitli alışveriş imkânı sağlar. Kullanıcılar, cep telefonundan kolayca işlem yapabilir ve limitlerini anında kullanabilir.

Hepsi Finans: Hepsiburada bünyesinde sunulan “Şimdi Al, Sonra Öde” modeli ile taksitli online alışveriş imkânı verir. Dijital odaklı yapısıyla Hadi Kart kullanıcılarına benzer bir deneyim sunar.

Bu platformların ortak özelliği; cep telefonu üzerinden anında limit tanımlayabilmeleri, taksitli alışveriş imkânı sunmaları ve kullanıcıya hızlı dijital ödeme deneyimi sağlamalarıdır. Ayrıca bazı uygulamalar, belirli mağazalar veya online alışveriş sitelerinde ekstra avantajlar da sunar.

Hadi Kredi Kartı Kaç Günde Gelir?

Hadi kredi kartının teslim süresi, başvurunun onaylanmasının ardından başlayan operasyonel sürece bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel uygulamaya bakıldığında, kartın kullanıcıya ulaşması çoğunlukla 7 ila 14 iş günü arasında tamamlanmaktadır. Bu süre; kart basımı, kişiselleştirme ve kurye dağıtım aşamalarını kapsar.

Başvuru onaylandıktan sonra kart, kısa süre içinde basıma alınır ve genellikle birkaç iş günü içerisinde kuryeye teslim edilir. Kart kuryeye verildiğinde, kullanıcıya bir takip numarası iletilir ve böylece teslimat süreci izlenebilir hale gelir. Bu aşamadan sonra süre, büyük ölçüde dağıtım operasyonuna bağlıdır.

Teslimat süresi lokasyona göre farklılık gösterebilir. Büyükşehirlerde dağıtım ağı daha yoğun olduğu için kartlar genellikle daha kısa sürede, ortalama bir hafta içinde teslim edilir. Daha küçük şehirler veya ilçelerde ise kurye planlamasına bağlı olarak bu süre 10 - 14 iş gününe kadar uzayabilir.

Öte yandan fiziksel kartın ulaşmasını beklemeden kullanım imkanı da sunulmaktadır. Hadi uygulaması üzerinden dijital kart bilgilerine erişerek internet alışverişlerine başlanabilir ve anlaşmalı noktalarda QR kod ile ödeme yapılabilir. Bu da kullanıcıların kart teslim sürecinde finansal işlemlerini kesintisiz şekilde sürdürmesine olanak tanır.

Hadi Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Hadi kredi kartı borcunun ödenmemesi durumunda, diğer bankacılık ürünlerinde olduğu gibi aşamalı bir finansal ve hukuki süreç devreye girer. Bu süreç yalnızca borcun büyümesine neden olmaz. Aynı zamanda bireyin kredi geçmişi ve finansal itibarı üzerinde de kalıcı etkiler yaratır.

İlk aşamada, son ödeme tarihinin geçirilmesiyle birlikte borca faiz uygulanmaya başlanır. Asgari ödeme tutarına kadar olan kısım için gecikme faizi, bu tutarın üzerindeki bakiye için ise akdi kâr payı işletilir. Bu durum borcun kısa sürede artmasına yol açar. Aynı zamanda gecikme bilgisi, Kredi Kayıt Bürosu sistemine yansıtılır ve kredi notunda düşüş meydana gelir. Bu da ilerleyen dönemlerde kredi veya yeni kart başvurularının olumsuz değerlendirilmesine neden olabilir.

Borç gecikmesinin devam etmesi halinde, kart kullanımı kademeli olarak sınırlandırılır. Üst üste iki dönem asgari ödeme yapılmazsa kartın bazı fonksiyonları (örneğin nakit avans veya limit artışı) kısıtlanır. Üç dönem boyunca ödeme yapılmaması durumunda ise kart tamamen kullanıma kapatılır. Bu aşamada banka, borcun tahsili için müşteriye çeşitli kanallar üzerinden ulaşarak ödeme talebinde bulunur ve gerekli görülürse yapılandırma seçenekleri sunabilir.

Gecikmenin 90 günü aşması ise kritik bir eşiktir. Bu noktadan sonra borç, hukuki takip sürecine aktarılır. Dosya bankanın hukuk birimine veya anlaşmalı avukatlara devredilir ve borçluya resmi ihtar gönderilir. Bu aşamada borca, gecikme tutarlarının yanı sıra avukatlık ücretleri ve yasal masraflar da eklenir.

Borç yine ödenmezse icra süreci başlatılabilir. Bu kapsamda maaş haczi, banka hesaplarına bloke konulması veya taşınır/taşınmaz varlıklar üzerinde yasal işlem uygulanması söz konusu olabilir. Bu nedenle kredi kartı borçlarının asgari düzeyde dahi olsa düzenli ödenmesi, hem maliyet artışını önlemek hem de finansal sicili korumak açısından kritik önem taşır.

SIK SORULAN SORULAR

Hadi Kredi Kartı Limiti En Fazla Ne Kadar?

Hadi kredi kartı limiti, hesabın onay seviyesine göre 2.750 TL’den başlayıp 250.000 TL’ye kadar yükselebilir. Bu limit, kullanıcıların hesap türüne ve Hadi içindeki doğrulama seviyelerine bağlı olarak değişir.

Hadi Kredi Kartı Taksit Oluyor mu?

Evet, Hadi kredi kartı ile taksitli alışveriş yapabilirsiniz. Taksit sayısı, alışveriş yapılan mağaza veya platformun sunduğu taksit seçeneklerine bağlıdır ve genellikle 2, 3, 6, 9 veya 12 taksit olarak sunulur. Taksitli işlemlerde, yasal olarak belirlenen kâr payı, KKDF ve BSMV gibi ücretler uygulanabilir. Bazı dönemlerde ise kampanyalı veya faizsiz taksit seçenekleri de geçerli olabilir.

Hadi Kredi Kartı ile Altın Alınır mı?

Evet, Hadi Kredi Kartı ile altın almak mümkündür. Ancak bu, yalnızca altın alımına izin veren ve Hadi POS’u bulunan satış noktalarında geçerlidir. 2026 yılı itibarıyla 30.000 TL üzerindeki altın alımlarında nakit ödeme yapılamamaktadır. Bu nedenle, yüksek tutarlı alışverişlerde Hadi Kredi Kartı veya IBAN transferi ile ödeme yapmak gerekir. Büyük tutarlı altın alışverişlerinden önce satıcının Hadi Kart’ı kabul edip etmediğini kontrol etmek de önemlidir.

Hadi Kredi Kartı Kredi Notunu Etkiler mi?

Evet, Hadi kredi kartı kredi notunu etkiler. Kart kullanımı, ödemeler ve gecikmeler Kredi Kayıt Bürosu (KKB) kayıtlarına yansır. Düzenli ve zamanında ödemeler kredi notunu olumlu etkilerken, gecikme veya eksik ödemeler ise notun düşmesine ve gelecekte kredi/kart başvurularının olumsuz değerlendirilmesine yol açabilir. Ayrıca, kredi limitinin yüksek oranlarda kullanılması da kredi notuna olumsuz etkide bulunabilir.

Hadi Kredi Kartı Yaş Sınırı Nedir?

Hadi Kredi Kartı başvurusu için yasal yaş sınırı 18’dir. Kredi kartı bir borçlanma aracı olduğundan, 18 yaşını doldurmamış kişiler Hadi kredi kartı başvurusunda bulunamaz.

Hadi Kredi Kartı Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Hadi kredi kartı borcunu yapılandırmak için müşteri hizmetlerini (0850 399 36 36) arayarak taksitlendirme veya ödeme planı talebinde bulunmak mümkündür. Banka, kullanıcının borç ve ödeme geçmişine göre uygun bir plan oluşturur. Yapılandırma onaylandıktan sonra borcun belirlenen taksitlerle ödenmesi mümkündür.

Hadi Kredi Kartı Başvurusu Nasıl İptal Edilir?

Hadi kredi kartı başvurusu iptal etme işlemi doğrudan mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilemez. Başvuruyu iptal etmek için müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek gerekir. Bunun için Hadi destek hattını (0850 399 36 36) arayarak “kredi kartı başvurusunun iptali” talebi oluşturulabilir. Müşteri temsilcisi, kimlik doğrulama işleminin ardından başvuru iptal sürecini başlatır ve resmî olarak tamamlar. Başvuru iptal edildikten sonra kart aktive edilmez ve herhangi bir borç yükümlülüğü oluşmaz.

Hadi Kredi Kartı QR ile Ödeme Nasıl Yapılır?

Hadi kredi kartı ile QR kod üzerinden ödeme yapmak için uygulamayı açıp “QR ile Ödeme” seçeneğini kullanarak mağaza veya POS’un QR kodunu taramak gerekir. Ardından ödeme tutarını onaylayarak işlemi tamamlanabilir. Bu özellik yalnızca Hadi POS’u geçerli olan mağazalarda kullanılabilir.

Hadi Kredi Kartı Aidatı Var mı?

Hayır, Hadi kredi kartı ömür boyu ücretsizdir. Yıllık aidat veya kart ücreti bulunmamaktadır. Kartın kullanımına bağlı olarak yalnızca yasal olarak belirlenen gecikme cezası, kâr payı, KKDF ve BSMV gibi durumlar söz konusu olabilir.

Hadi Kredi Kartı ile Fatura Ödenir mi?

Evet, Hadi kredi kartı ile ücretsiz bir şekilde fatura ödenebilir. Fatura ödemeleri yalnızca Hadi uygulaması üzerinden desteklenen fatura türleri için yapılabilir. Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi faturalar uygulama üzerinden ödenebilir, fakat ödeme seçenekleri ve limitler Hadi’nin belirlediği kurallara tabidir.

