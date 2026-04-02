Paraf Para Nerede Kullanılır? | Site, Market ve Üye İş Yerleri Paraf Para’nın nasıl ve nerelerde kullanıldığının yanı sıra 2026 yılında güncel site, market ve üye iş yerleri bu kapsamlı rehberde!

Paraf Para, Halkbank tarafından yalnızca Paraf kart müşterilerine sunulan bir puan sistemidir. Kart sahipleri, anlaşmalı Paraf üye iş yerlerinde yaptıkları harcamalar sonucunda Paraf Para kazanırlar. Her 1 Paraf Para, 1 TL değerindedir. Örneğin, 1.000 TL’lik bir alışverişte 10 Paraf Para kazanılır ve bu puanlar sonraki harcamalarda kullanılabilir. Paraf Para; marketten restorana, giyimden elektroniğe, teknoloji mağazalarından online alışveriş platformlarına kadar pek çok farklı sektörde harcanabilir ve müşterilere ek avantajlar sağlar. Bu yazımızda Paraf Para’nın nerelerde kullanıldığına dair kapsamlı bilgiler sunacağız.

Paraf Para Nerelerde Geçerli?

Halkbank tarafından sunulan Paraf kartlarla yapılan harcamalar sonucunda kazanılan Paraf Para, yurt içi ve yurt dışında geniş Paraf Para üye iş yerleri ağı üzerinden kullanılabilmektedir. Günlük alışverişlerden seyahat harcamalarına kadar birçok farklı alanda geçerli olan bu puanlar, kullanıcılarına esnek ve avantajlı bir harcama imkânı sunar.

Bu puanların kullanılabildiği başlıca sektörler aşağıda yer almaktadır:

Market ve süpermarketler: Zincir marketler ve yerel bakkallarda temel ihtiyaç alışverişlerinde kullanılabilir.

Giyim, ayakkabı ve aksesuar mağazaları: Geniş ürün yelpazesi sunan perakende mağazalarında geçerlidir.

Restoran, kafe ve yeme-içme işletmeleri: Yeme-içme harcamalarında ödeme aracı olarak kullanılabilir.

Akaryakıt istasyonları: Özellikle kampanyalı dönemlerde yakıt alımlarında avantaj sağlar.

Elektronik ve teknoloji mağazaları: Telefon, bilgisayar ve diğer elektronik ürün alışverişlerinde kullanılabilir.

E-ticaret siteleri ve mobil uygulamalar: Anlaşmalı online alışveriş platformlarında geçerlidir.

Otel, tatil ve konaklama hizmetleri: Konaklama ve turizm harcamalarında kullanılabilir.

Mobilya, beyaz eşya ve yapı marketler: Ev ihtiyaçlarına yönelik büyük alışverişlerde değerlendirilebilir.

Ulaşım hizmetleri: Uçak bileti ve turizm firmaları üzerinden yapılan harcamalarda kullanılabilir.

Paraf Para Geçen Marketler

2026 yılında Paraf Para geçen marketler aşağıdaki gibidir:

Bizim Toptan Gıda Happy Center Ülker CarrefourHiper Seç Marketleri Kim Marketleri Migros

Paraf Para Geçen Restoran ve Kafeler

2026 yılında Paraf Para geçen restoran ve kafeler aşağıdaki gibidir:

Alaçatı Muhallebicisi Starbucks Big Chefs Newcastle Cızgara Simit Sarayı Kahve Dünyası ShakeShack Köfteci Yusuf

Paraf Para Geçen E-Ticaret Siteleri

2026 yılında Paraf Para geçen e-ticaret siteleri aşağıdaki gibidir:

Amazon.com.tr N11 Boyner Pazarama Çiçek Sepeti PttAvm Ebebek Puanharca.com Hepsiburada Tekzen İdefix Trendyol

Paraf Para Geçen Giyim Mağazaları

2026 yılında Paraf Para geçen giyim mağazaları aşağıdaki gibidir:

Avva Koton Adil Işık Kiğılı Armine Lescon Bambi LCW Bisse LittleBig Civil Loft Colins Machka Collezione Marks Spencer Defacto Mavi Jeans Derimod Mudo E-Bebek Network Elle Oxxo Flo Pierre Cardin Gizia Twist Hatemoğlu U.S. Polo Assn. Hummel Vero Moda Ipekyol Marks & Spencer JackJones Kemal Tanca

Paraf Para Geçen Petrol ve Benzinlikler

2026 yılında Paraf Para geçen petrol ve benzinlikler aşağıdaki gibidir:

Aytemiz Opet Alpet PO Kadoil Shell Lukoil Total

Paraf Para Geçen Teknoloji Mağazaları

2026 yılında Paraf Para geçen teknoloji mağazaları aşağıdaki gibidir:

Casper Vatan Bilgisayar MediaMarkt Teknosa

Paraf Para Geçen Beyaz Eşya Mağazaları

2026 yılında Paraf Para geçen beyaz eşya mağazaları aşağıdaki gibidir:

Arçelik Regal Beko Samsung Bosch Siemens Profilo Vestel

Paraf Para Geçen Hava Yolu Firmaları

2026 yılında Paraf Para geçen hava yolu firmaları aşağıdaki gibidir:

Türk Hava Yolları (THY) Paraflytravel.com Pegasus Hava Yolları

Paraf Para Geçen Kozmetik Mağazaları

2026 yılında Paraf Para geçen kozmetik mağazaları aşağıdaki gibidir:

Bobbi Brown Rossmann Clinique Sephora Gratis Watsons Kiehl's Yves Rocher MAC

Paraf Para Nerelerde Kullanılamaz?

Paraf Para, geniş bir üye iş yeri ağına sahip olsa da her yerde geçerli değildir. Paraf Para’nın kullanımı, yalnızca Paraf sistemiyle anlaşmalı iş yerleri ve POS cihazlarıyla sınırlıdır. Bu nedenle aşağıdaki durumlarda Paraf Para kullanılamamaktadır:

Anlaşmalı olmayan mağazalar ve zincirler: Paraf POS bulunmayan iş yerlerinde ödeme aracı olarak kullanılamaz.

Bazı online platformlar: Her e-ticaret sitesi veya uygulama Paraf Para’yı kabul etmez; sadece anlaşmalı sitelerde geçerlidir.

Devlet ödemeleri ve resmi harçlar: Vergi, harç veya trafik cezası gibi kamu ödemelerinde kullanılamaz.

Bazı hizmet sektörleri: Özellikle kampanya kapsamında olmayan sağlık, eğitim veya ulaşım hizmetlerinde geçerli olmayabilir.

Nakit çekim ve para transferleri: Paraf Para, nakit olarak çekilemez veya hesaba aktarılmaz.

Diğer kartlı ödeme olmayan işlemler: POS cihazı gerektirmeyen alışverişlerde kullanılamaz.

Paraf Para Nasıl Kazanılır?

Halkbank tarafından sunulan Paraf kartları, alışverişlerden harcamalara kadar birçok işlemde Paraf Para kazanmaya imkan tanır. Puanlar hem günlük ihtiyaçlarınız hem de büyük harcamalarınız sırasında birikir ve daha sonra Paraf üye iş yerlerinde harcanabilir.

Paraf Para kazanmanın başlıca yolları aşağıdaki gibidir:

Paraf Kart ile Mağaza Alışverişleri: Marketler, giyim mağazaları, restoranlar, kafeler ve akaryakıt istasyonları gibi anlaşmalı iş yerlerinde yapılan harcamalar puan kazandırır.

Online Alışverişler: Anlaşmalı e-ticaret siteleri ve mobil uygulamalardan yapılan alışverişler Paraf Para biriktirmeye imkan tanır.

Kampanyalar ve Özel Teklifler: Halkbank ve Paraf tarafından düzenlenen dönemsel kampanyalar, belirli ürün veya hizmetlerde ekstra puan kazanmaya olanak verir.

Taksitli Ödemeler ve Bonus Puanlar: Bazı kampanya dönemlerinde taksitli alışverişler için ek Paraf Para verilir.

Özel Kart Türleri ve Sadakat Programları: Paraf Premium veya Parafly gibi özel kart sahipleri, ekstra puan kazanma avantajlarından yararlanabilir.

Paraf Para Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Paraf Para, geniş bir üye iş yeri ağına sahip olmasına rağmen doğru şekilde kullanılabilmesi için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir: