Fahiş Fiyat Uygulayan İşletmelere Ağır Cezalar Yolda! Tüketici haklarını koruma adımı: Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan işletmelere ağır cezalar! Yeni düzenlemelerle para cezaları artırıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Bolat, fahiş fiyat ve haksız rekabete devam edenlere kapatma cezası uygulanacağını açıkladı.

Piyasada İndirimli Satışları Sağladık

Son dönemlerde tüketici haklarının korunması ve piyasadaki fiyat istikrarının sağlanması amacıyla önemli adımlar atıldı. Özellikle, piyasa dengelerini bozan fahiş fiyat uygulamalarına karşı alınan önlemler sıkılaştırıldı. Bakan Bolat açıklamalarında denetimler sonucunda, 81.000 işletme ve 580.000 ürünün titizlikle incelendiğini, fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapanlara ağır cezalar kesildiğini söyledi. Birçok işletme, cezai yaptırımlardan kaçınmak ve tüketicilerin güvenini kazanmak amacıyla indirimli satışlara yöneldi. Bu indirimler hem tüketici memnuniyetini artırmayı hem de rekabet ortamını korumayı hedefliyor.

Fahiş Fiyat Cezalarında 10 Kat Artış

TCMM’de yapılan yeni kanun değişikliklerine göre, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik cezalar önemli ölçüde artırıldı. Yeni kanunlara göre 100 bin liradan başlayan para cezaları, yeni düzenlemelerle birlikte 1 milyon liraya kadar çıkabilecek. Bu artış, işletmelerin fahiş fiyat politikalarından vazgeçmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Stokçuluk yapan işletmelere yönelik cezalar ise daha da ağırlaştırıldı. Stokçuluk kapsamındaki ceza tutarları 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar yükseltildi.

Bu düzenlemelerin temel amacı, piyasalarda adil rekabeti sağlamak ve tüketicilerin haklarını korumaktır. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk gibi uygulamalar, piyasa dengesini bozarak tüketicilerin alım gücünü olumsuz etkilemektedir. Yeni cezai yaptırımlar, bu tür haksız uygulamaların önüne geçmeyi hedeflemektedir. Ticaret Bakanı Mehmet Bolat, bu düzenlemelerin piyasanın adil bir şekilde işlemesini sağlayarak tüketici haklarını koruyacağını belirtti. Bolat ayrıca "Haksız fiyat artışları ve stokçulukla mücadelede kararlıyız" ifadelerini kullandı.

3 Defa Yakalanan Firmalara Kapatma Cezası

Ticaret Bakanı Mehmet Bolat'ın açıklamalarına göre, stokçuluk konusunda tekrarlanan ihlallerde daha katı cezalar uygulanacak. Bir yıl içinde üç kez stokçuluk yaptığı belirlenen işletmelere kapatma cezası verilecek. Bu ceza, işletmelerin altı güne kadar faaliyetlerinin durdurulmasını kapsayacak.

Yeni düzenlemelerle birlikte, stokçuluk yapan işletmelere uygulanan para cezaları 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye yükseltildi. Daha önce 4.5 milyon TL olarak uygulanan bu cezalar, yeni düzenlemeyle birlikte 12 milyon TL'ye kadar çıkabilecek. Ayrıca, asgari ceza miktarı da 1 milyon TL olarak belirlenmiş durumda.

