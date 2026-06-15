Polis Maaşı 2026 - En Düşük, Emekli, Yunus ve Yeni Başlayan 2026 yılında en düşük, emekli, yunus, yeni başlayan, sivil, komiser ve komiser yardımcısı gibi farklı polis rütbesi maaşlarına dair her şey!

2026 yılında polis memuru maaşları; rütbe, hizmet yılı, görev yapılan birim, şehir, medeni durum, çocuk sayısı ve alınan ek tazminatlar gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yeni başlayan bir polis memurunun toplam aylık geliri ortalama 77.000 TL civarından başlarken, yoğun mesai, nöbet, operasyonel görevler ve ek ödemelerle birlikte bu tutar daha yükseğe çıkabilmektedir. Özellikle özel harekât, yunus timi ve kritik birimlerde görev yapan personellerde gelir seviyesi daha yüksek seviyelere ulaşabilmektedir.

Bu yazımızda 2026 yılı polis maaşlarını detaylı şekilde ele alacağız. Yeni başlayan polis memurunun ne kadar maaş aldığı, en düşük polis maaşı, emekli polis aylıkları ile yunus polisi, sivil polis, komiser ve diğer rütbelerdeki maaş aralıklarını inceleyeceğiz.

Polis Maaşı Ne Kadar? 2026

Polis Memuru Maaşı

Yeni başlayan polis memurlarının toplam aylık geliri genellikle 77.000 TL - 85.000 TL aralığında değişmektedir. Bu tutar, kişinin ilk atandığı derece ve kademe, medeni durumu (bekar ya da evli olması) ve çocuk sayısı gibi kişisel etkenlere göre farklılık gösterebilir.

Bunun yanında görev yapılan şehir, birim ve çalışma düzeni de maaşın toplam seviyesini doğrudan etkileyen önemli unsurlar arasındadır. Özellikle yoğun nöbet sistemi bulunan birimlerde ve büyük şehirlerde görev yapan polis memurlarında fazla mesai ve ek görev ödemeleri nedeniyle toplam gelir daha yüksek seviyelere çıkabilmektedir.

Polis Emekli Maaşı

Emekli polis maaşı, 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 34.300 TL ile 58.900 TL arasında değişirken, ortalama emekli polis aylığı 39.400 TL seviyesindedir. Emekli polis memurlarının aldığı maaşlar, her personel için aynı olmayıp hizmet süresi, görevde geçirilen yıl sayısı, derece/kademe durumu, ek gösterge ve emekliliğe esas kazanç kalemleri gibi birçok faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Bu nedenle emekli polis maaşları tek bir rakamla ifade edilmek yerine belirli bir aralık içerisinde değerlendirilmektedir. Alt ve üst sınır arasındaki farkın temel nedeni, personelin meslek hayatı boyunca elde ettiği kıdem, terfi ve çeşitli özlük haklarının emekli aylığına yansıma düzeyidir.

Özellikle uzun yıllar görev yapan, yüksek derece ve kademelere ulaşan polis memurlarının emekli maaşları ortalamanın üzerinde seyrederken, daha kısa hizmet süresine sahip personellerde aylık tutarlar alt seviyelere yakın olabilmektedir.

En Düşük Polis Maaşı

En düşük polis memuru maaşı 77.000 TL, ek ödemeler dahil ortalama toplam gelir ise 81.000 TL - 85.000 TL seviyelerindedir. Yoğun mesai, görev tazminatları ve ek görevlendirmelerle birlikte polis memurlarının aylık kazancı 100.000 TL'nin üzerine çıkabilmektedir.

2026 yılı itibarıyla yaklaşık 77.000 TL seviyesinden başlayan bu tutar, genellikle yeni göreve başlayan personelin temel (çıplak) maaşını ifade etmektedir. Ancak polis maaşları, yalnızca temel ücretten oluşmadığı gibi aile yardımı, çocuk yardımı, görev yeri farkları, fazla mesai ödemeleri ve çeşitli tazminatlarla birlikte önemli ölçüde değişebilmektedir.

Özellikle görev yapılan birim, çalışma koşulları ve mesai yoğunluğu maaş üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu nedenle temel maaşın üzerine eklenen ödemelerle birlikte polis memurlarının aylık toplam geliri çoğu durumda 81.000 TL - 85.000 TL bandına yükselmektedir. Operasyonel birimlerde görev yapan veya yoğun nöbet sistemi içerisinde çalışan personellerde ise ek gelir kalemleri daha yüksek seviyelere ulaşabilmektedir.

Öte yandan fazla mesai ve görev tazminatlarının yoğun olduğu dönemlerde toplam aylık kazanç 100.000 TL'yi aşabilmekte, bazı görevlerde ise bunun da üzerine çıkabilmektedir.

Başpolis Memuru Maaşı

Başpolis (kıdemli polis memuru) maaşı, hizmet yılı ve kıdem arttıkça ek ödemelerle birlikte yükselen bir yapıya sahiptir. 2026 yılı itibarıyla ek ödemeler dahil ortalama net maaşlar, deneyim süresine göre değişmekle birlikte yaklaşık 10 yıllık polis memurlarında 88.000 TL, 20 yıllık polis memurlarında 93.000 TL ve 30 yıllık polis memurlarında 98.000 TL seviyelerine kadar çıkabilmektedir.

Bu tutarlar kıdemin ve hizmet süresinin maaş üzerindeki etkisini net şekilde ortaya koymaktadır. Karşılaştırma açısından, mesleğe yeni başlayan 8/1 derecesindeki bir polis memurunun taban maaşı 2026 yılında yaklaşık 81.617 TL seviyesindedir. Bu nedenle kıdemli polis memurlarında maaş, hem deneyim hem de ek ödemelerin etkisiyle daha yüksek bir bantta şekillenmektedir.

Yunus Polis Maaşı

Yunus polislerinin 2026 yılı itibarıyla toplam aylık geliri genellikle 85.000 TL - 95.000 TL ve üzeri aralığında değişmektedir. Bu gelir, polis memuru taban maaşı üzerine eklenen birim tazminatı, yoğun mesai ücretleri, nöbet ödemeleri ve sahada aktif görev almaktan kaynaklanan ek kazançlarla birlikte oluşmaktadır.

Yunus timleri, motosikletli ve hareketli yapıları gereği şehir içinde daha hızlı müdahale eden, operasyonel yoğunluğu yüksek bir görev yapısına sahiptir. Bu durum, standart polis görevlerine kıyasla daha fazla saha çalışması ve zaman zaman daha yoğun mesai anlamına geldiği için toplam gelir üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Özellikle yoğun olay akışının olduğu büyük şehirlerde görev yapan Yunus polislerinde bu ek ödemeler daha belirgin hale gelebilmektedir.

Bu nedenle Yunus polisi maaşı, sabit bir rütbe farkından ziyade görev niteliğinin getirdiği ek ödeme yapısıyla şekillenir. Aynı derece ve kademedeki diğer polis memurlarına göre toplam gelir genellikle daha yüksek bir seviyede gerçekleşir ve görev yoğunluğuna bağlı olarak 95.000 TL’nin üzerine çıkabilmesi de mümkündür.

Polis Özel Harekat Maaşı

Polis Özel Harekât (PÖH) maaşı, 2026 yılı itibarıyla görev yapılan bölgeye ve alınan operasyon tazminatlarına bağlı olarak ortalama 95.000 TL ile 120.000 TL ve üzeri seviyelerde değişmektedir. PÖH personeli, üstlendiği yüksek riskli görevler ve operasyonel sorumluluklar nedeniyle standart polis birimlerine kıyasla daha yüksek ek ödemelerden yararlanmaktadır.

Batı illerinde görev yapan PÖH personelinin aylık geliri genellikle 95.000 TL - 110.000 TL aralığında seyrederken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan personellerde bölge tazminatı, terör tazminatı ve operasyon kaynaklı ek ödemelerin etkisiyle maaşlar 120.000 TL ve üzerine çıkabilmektedir. Özellikle operasyon yoğunluğunun yüksek olduğu görev bölgelerinde bu fark daha belirgin hale gelmektedir.

Sivil Polis Maaşı

Sivil polis maaşı, 2026 yılı itibarıyla görev yapılan şube, hizmet süresi ve alınan ek ödemelere bağlı olarak ortalama 83.000 TL ile 105.000 TL ve üzeri seviyelerde değişmektedir. Sivil polisler için maaşlar, görevin niteliği ve operasyonel yoğunluğa göre farklılık gösterebilmektedir.

Mesleğe yeni başlayan sivil polislerin aylık net gelirleri genellikle 83.000 TL - 86.000 TL aralığında seyrederken, 10 ila 20 yıllık hizmet süresine sahip personellerde bu rakam ortalama 89.000 TL - 96.000 TL seviyelerine yükselmektedir. Özellikle narkotik, istihbarat ve terörle mücadele gibi kritik birimlerde görev yapan sivil polisler ise operasyonel faaliyetler ve birim tazminatlarının etkisiyle 95.000 TL - 105.000 TL ve üzeri gelir elde edebilmektedir.

Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan sivil polisler, bölge tazminatlarından yararlandıkları için maaşlarına ek olarak ortalama 6.000 TL ile 10.000 TL arasında ilave ödeme alabilmektedir. Bu nedenle sivil polis maaşları, görev yapılan birim ve bölgeye bağlı olarak geniş bir gelir aralığında değerlendirilmektedir.

Komiser Yardımcısı Maaşı

Komiser Yardımcısı maaşı 85.000 TL civarındadır. Bu tutar, perasyonel birimlerde 90.000 TL - 95.000 TL, şark görevinde ise ek tazminatlarla birlikte yaklaşık 96.000 TL - 105.000 TL seviyelerine kadar çıkabilmektedir.

Emniyet teşkilatında Komiser Yardımcılığı, polis memurluğundan sonra gelen ilk amirlik (yöneticilik) rütbesidir ve bu nedenle maaşlara “amirlik/yöneticilik tazminatı” da eklenmektedir. 2026 yılı Ocak maaş güncellemeleri sonrası batı illerinde normal mesai düzeninde görev yapan komiser yardımcılarının ortalama geliri yaklaşık 85.000 TL seviyesinde şekillenmektedir.

Ancak görev yapılan birim, maaş üzerinde önemli bir farklılık yaratmaktadır. Çevik Kuvvet, Asayiş, TEM ve Narkotik gibi operasyonel birimlerde görev yapan personeller, branş ve operasyon tazminatları sayesinde daha yüksek gelir elde eder. Doğu ve güneydoğu bölgelerinde görev yapan komiser yardımcıları ise bölge ve terör tazminatlarıyla birlikte batıya kıyasla aylık 6.000 TL - 10.000 TL daha fazla gelir alabilmektedir. Ayrıca evlilik ve çocuk durumu gibi aile yardımı kalemleri de maaşa ek olarak yansımaktadır.

Komiser Maaşı

Komiser maaşı, 2026 yılı itibarıyla görev yeri, hizmet süresi ve derece/kademe durumuna bağlı olarak ortalama 86.000 TL ile 95.000 TL ve üzeri seviyelerde değişmektedir. Komiserler, sahip oldukları rütbe ve yönetsel sorumluluklar nedeniyle polis memurlarına kıyasla daha yüksek maaş ve tazminat kalemlerinden yararlanmaktadır.

Maaşın seviyesini belirleyen en önemli unsurlar arasında hizmet yılı, derece/kademe ilerlemesi ve görev yapılan birim yer almaktadır. Kıdem arttıkça maaşa yansıyan göstergeler ve bazı ek ödeme kalemleri de yükselmektedir. Bunun yanı sıra büyükşehirlerde veya yoğun çalışma temposuna sahip bölgelerde görev yapan komiserler, fazla mesai ve ek görev ödemeleri sayesinde daha yüksek gelir elde edebilmektedir.

Asayiş, trafik, operasyonel birimler veya eğitim kurumları gibi farklı görev alanlarında çalışan komiserlerin maaşları da görevin niteliğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle 95.000 TL ve üzeri seviyelerinde olup, yoğun mesai ve ek tazminatların etkisiyle bu rakam zaman zaman daha yüksek seviyelere ulaşabilmektedir.

Başkomiser Maaşı

Başkomiser maaşı, 2026 yılı itibarıyla ortalama 89.214 TL seviyesinden başlamaktadır. Ancak bu tutar, başkomiserin görev yaptığı birim, hizmet süresi, kıdem durumu ve aldığı ek ödemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Güncel koşullarda başkomiserlerin toplam aylık geliri genellikle 89.214 TL ile 100.000 TL ve üzeri seviyelerde seyretmektedir.

Başkomiserler, emniyet teşkilatında amir konumunda görev yaptıkları için rütbenin getirdiği sorumluluklar doğrultusunda çeşitli tazminat ve ek ödeme kalemlerinden yararlanabilmektedir. Özellikle operasyonel birimlerde görev yapan, yoğun nöbet tutan veya fazla mesai yapan başkomiserlerin aylık gelirleri standart seviyelerin üzerine çıkabilmektedir.

Bunun yanı sıra görev yeri, birimin iş yükü ve hizmet yılı gibi unsurlar da maaşın nihai tutarını etkileyen önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle başkomiser maaşları, sabit bir rakamdan ziyade görev koşullarına göre şekillenen geniş bir gelir aralığında değerlendirilmektedir.

Emniyet Amiri Maaşı

Emniyet Amiri maaşı, 2026 yılı itibarıyla ortalama 98.000 TL - 102.000 TL aralığında bulunmaktadır. Emniyet teşkilatında önemli yönetim ve koordinasyon görevleri üstlenen emniyet amirleri, rütbelerinin getirdiği sorumluluklar doğrultusunda polis memurları ve alt kademe amirlere kıyasla daha yüksek bir gelir elde etmektedir.

Temel maaşa ek olarak görev yeri, hizmet süresi, birim yoğunluğu ve üstlenilen sorumluluk düzeyi maaşın nihai tutarını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer almaktadır. Ayrıca temsil görevleri, nöbet ücretleri ve çeşitli ek görevlerden kaynaklanan ödemeler de aylık gelire katkı sağlamaktadır. Bu ek ödemelerle birlikte emniyet amirlerinin toplam aylık kazancı 112.000 TL seviyesine kadar çıkabilmektedir.

Emniyet Müdürü Maaşı

Emniyet Müdürü maaşı, 2026 yılı itibarıyla ortalama 95.000 TL ile 115.000 TL ve üzeri seviyelerde değişmektedir. Emniyet teşkilatının üst düzey yönetici kadrolarında yer alan emniyet müdürleri, sahip oldukları rütbe, idari sorumluluklar ve görev kapsamı nedeniyle maaş skalasının üst segmentinde bulunmaktadır.

Emniyet müdürlerinin gelir düzeyini belirleyen başlıca unsurlar arasında müdür sınıfı ve rütbe seviyesi, görev yapılan il veya birim, temsil ve görev tazminatları ile idari sorumlulukların yoğunluğu yer almaktadır. Özellikle büyükşehirlerde veya geniş sorumluluk alanına sahip birimlerde görev yapan emniyet müdürleri, ek ödeme ve tazminatların etkisiyle daha yüksek gelir elde edebilmektedir.