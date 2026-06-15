En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar? 2026 - Tüm Memur Maaşları 2026 yılında en düşük memur maaşının ne kadar olduğu, doktor, hemşire öğretmen, akademisyen, mühendis, avukat maaşları ve dahası burada!

2026 yılında memur maaşları, görev unvanına, hizmet süresine, derece-kademe durumuna ve ek ödemelere göre önemli farklılıklar göstermektedir. En düşük memur maaşı 60.000 TL seviyesine yaklaşırken, doktor, hakim, savcı, akademisyen ve uzman sağlık personeli gibi meslek gruplarında maaşlar 100.000 TL'nin üzerine çıkabilmektedir. Ayrıca Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri sonrasında memur maaşlarında yaklaşık %14 civarında yeni bir artış yapılması beklenmektedir.

Bu yazımızda memur emeklisinden öğretmene, polisten mühendise kadar birçok kamu görevlisinin 2026 yılı güncel maaşlarını ve maaşları etkileyen temel faktörleri detaylı şekilde ele alıyoruz.

Memur Maaşı Ne Kadar? 2026

Emekli Memur Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla en düşük memur emekli maaşı, Ocak ayında yapılan zamla birlikte 27.772 TL seviyesine yükselmiştir. Memur emeklilerinin aldığı maaşlar; unvan, derece-kademe, hizmet süresi ve emeklilik tarihine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle her memur emeklisi aynı maaşı almamaktadır. Ayrıca memur emeklisi maaşları farklı bir hesaplama sistemine göre belirlenmektedir.

Temmuz 2026 döneminde ise memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda yeniden artırılacaktır. Haziran ayı öncesinde açıklanan enflasyon verileri dikkate alındığında yaklaşık %12,40 oranındaki artış kesinleşmiş durumdadır. Haziran enflasyonunun da eklenmesiyle nihai zam oranının %14 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 27.772 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı Temmuz ayında yaklaşık 31.500 TL seviyesine yükselecektir.

Düz Memur Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla en düşük memur maaşı, eş ve çocuk yardımı dahil yaklaşık 59.896 TL ile 61.890 TL arasında değişmektedir. Halk arasında düz memur olarak bilinen, lisans mezunu ve 9/1 derece-kademeden göreve başlayan bir memurun net maaşı ise ortalama 61.800 TL ile 64.397 TL seviyelerindedir.

Ocak ayında yapılan toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı sonrasında oluşan bu tutarlar, medeni durum, çocuk sayısı, eş yardımı, hizmet süresi, eğitim durumu, vergi dilimi ve BES kesintisi gibi unsurlara göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle bekar ve çocuksuz memurların maaşı, aile yardımı alan memurlara kıyasla bir miktar daha düşük olabilmektedir.

Diğer yandan memur maaşları Temmuz ayında yeniden güncellenecektir. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre memurlar için yaklaşık %12,40 oranında zam kesinleşmiş durumdadır. Haziran ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte Temmuz zammının yaklaşık %14 seviyesinde netleşmesi durumunda en düşük memur maaşının ortalama 68.200 TL ile 70.500 TL bandına, 9/1 derecesindeki düz memur maaşının ise 70.400 TL ile 73.400 TL seviyelerine yükselmesi öngörülmektedir.

Sözleşmeli Memur Maaşı

2026 yılı itibarıyla sözleşmeli memur (4/B) maaşları, görev yapılan kadro, unvan, hizmet süresi ve eğitim durumuna göre değişmektedir. Haziran 2026 itibarıyla aile yardımı dahil en düşük sözleşmeli personel maaşı yaklaşık 59.000 TL ile 61.500 TL arasında bulunmaktadır. İdari birimlerde görev yapan sözleşmeli büro personelinin maaşları kıdeme bağlı olarak ortalama 60.500 TL ile 63.800 TL arasında değişirken, hemşire, tekniker ve mühendis gibi teknik veya sağlık personelinin maaşları ise unvanlarına bağlı olarak 65.000 TL ile 88.000 TL seviyelerine kadar çıkabilmektedir.

Eş yardımı, çocuk sayısı, eğitim durumu, vergi dilimi ve çeşitli ek ödemeler maaş tutarını doğrudan etkilediğinden, bekar ve çocuksuz çalışanların net maaşı aile yardımı alan personele göre daha düşük olabilmektedir. Sözleşmeli memur maaşları Temmuz ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrultusunda yeniden artırılacaktır. Şu ana kadar yaklaşık %12,40 oranındaki artış kesinleşmiş olup, Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle toplam zammın %14 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Bu durumda en düşük sözleşmeli personel maaşının ortalama 67.200 TL ile 70.100 TL bandına, sözleşmeli büro personeli maaşlarının 68.900 TL ile 72.700 TL aralığına, teknik ve sağlık personelinin maaşlarının ise 74.100 TL ile 100.300 TL seviyelerine yükselmesi öngörülmektedir.

Doktor Maaşı 2026

2026 yılı itibarıyla doktor maaşları; unvan, görev yeri, nöbet sayısı, performans ödemeleri ve çeşitli ek ücretlere bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle yeni mezun bir doktor ile uzman veya operatör doktorun aldığı maaş arasında önemli farklar oluşabilmektedir. 2026 yılı itibarıyla doktor maaşları ortalama 75.000 TL ile 200.000 TL arasında farklılık göstermektedir.

Aşağıda doktor maaşları ayrıntılı şekilde ele alınmıştır:

Yeni Mezun Doktor Maaşı

2026 yılı itibarıyla göreve yeni başlayan bir doktorun maaşı ortalama 75.000 TL ile 80.000 TL arasında değişmektedir. Yeni mezun hekimler genellikle devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında göreve başlamakta ve kariyerlerinin ilk yıllarında sınırlı sayıda nöbet tutmaktadır. Bu nedenle maaşları büyük ölçüde temel maaş, sabit ek ödeme ve sınırlı teşvik ödemelerinden oluşmaktadır. Görev yapılan hastanenin büyüklüğü ve nöbet yoğunluğu arttıkça maaş da yükselmektedir.

Pratisyen Doktor Maaşı

Uzmanlık eğitimi almamış pratisyen hekimlerin maaşları ortalama 75.000 TL ile 85.000 TL arasında değişmektedir. Özellikle acil servislerde görev yapan pratisyen doktorlar, yoğun nöbet programları nedeniyle ek gelir elde edebilmektedir. Bu nedenle aynı unvana sahip iki doktorun maaşı, çalıştığı hastane ve tuttuğu nöbet sayısına göre farklılık gösterebilmektedir.

Uzman Doktor Maaşı

Uzman doktorların maaşları branşlarına ve görev yaptıkları sağlık kuruluşuna göre değişmekle birlikte ortalama 120.000 TL ile 150.000 TL arasında bulunmaktadır. Uzmanlık eğitiminin tamamlanmasının ardından alınan ek ödeme ve teşvikler maaşın yükselmesinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle hasta yoğunluğu yüksek olan branşlarda çalışan uzman hekimlerin gelirleri ortalamanın üzerine çıkabilmektedir.

Aile Hekimi Maaşı

Aile hekimlerinin gelir sistemi hastanelerde görev yapan doktorlardan farklıdır. Maaşlar yalnızca sabit bir ücret üzerinden değil, kayıtlı nüfus sayısı, bölgenin demografik yapısı ve performans kriterleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle aile hekimlerinin aylık gelirleri genellikle 130.000 TL ile 190.000 TL arasında değişmekte, bazı bölgelerde bu rakamlar daha yüksek seviyelere ulaşabilmektedir.

Operatör Doktor Maaşı

Cerrahi branşlarda görev yapan operatör doktorlar, sağlık sistemi içerisindeki en yüksek gelir grubunda yer almaktadır. Genel Cerrahi, Ortopedi, Beyin Cerrahisi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum gibi alanlarda çalışan hekimlerin maaşları; ameliyat sayısı, performans ödemeleri ve teşvik gelirleri nedeniyle ortalama 150.000 TL ile 200.000 TL arasında değişmektedir. Özellikle yoğun ameliyat yapılan eğitim ve araştırma hastanelerinde veya büyük şehirlerde görev yapan operatör doktorların gelirleri bu seviyelerin de üzerine çıkabilmektedir.

Hemşire Maaşı 2026

Haziran 2026 döneminde, lisans mezunu ve mesleğe yeni başlayan (5/1) bir hemşirenin net maaşı eş ve çocuk yardımı dahil ortalama 60.000 TL ile 75.000 TL arasında bulunmaktadır. Meslekte daha uzun süre görev yapan ve 1/4 derecesine ulaşan kıdemli hemşirelerin maaşları ise ortalama 75.000 TL ile 85.000 TL seviyelerine çıkabilmektedir.

Bununla birlikte yoğun bakım, acil servis ve ameliyathane gibi özellikli birimlerde çalışan hemşireler, nöbet ücretleri ve ek ödemeler sayesinde daha yüksek gelir elde edebilmektedir. Ayrıca bekar ve çocuksuz personelin maaşı, aile yardımı alan çalışanlara göre bir miktar daha düşük olabilmektedir.

Uzman Hemşire Maaşı

2026 yılı itibarıyla uzman hemşire maaşları, hizmet süresi ve görev yapılan birime göre farklılık göstermektedir. Kamu hastanelerinde görev yapan uzman hemşirelerin net maaşı ortalama 75.000 TL ile 95.000 TL arasında değişmektedir. Özellikle derece ve kademesi yükselmiş, uzun yıllardır görev yapan uzman hemşirelerin maaşları daha üst seviyelere çıkabilmektedir.

Diğer yandan özellikle yoğun bakım, acil servis ve ameliyathane gibi birimlerde çalışan uzman hemşirelerin aylık geliri ek ödemeler ve teşviklerle bu tutar artabilmektedir. Ancak aile yardımı almayan bekar ve çocuksuz personelin net maaşı bu tutarların bir miktar altında kalabilmektedir.

Öğretmen Maaşı 2026

2026 yılı itibarıyla öğretmen maaşları, derece-kademe durumu, hizmet süresi, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı, medeni durum ve ek ders gelirlerine göre değişiklik göstermektedir. Göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşı ortalama 62.000 TL ile 66.000 TL arasında bulunurken, kıdemli öğretmenlerin maaşları 68.000 TL ile 73.000 TL seviyelerine ulaşabilmektedir. Uzman öğretmenlerin maaşları yaklaşık 77.000 TL ile 81.000 TL arasında değişirken, başöğretmen unvanına sahip öğretmenlerin maaşları ise 83.000 TL ile 86.000 TL bandında yer almaktadır.

Diğer yandan öğretmenlerin aldığı net maaşlar, hizmet yılı, derece-kademe ilerlemesi, aile yardımı, ek ders ücretleri, nöbet görevleri ve eğitim durumu gibi unsurlar maaşı doğrudan etkileyebilmektedir. Bu nedenle aynı branşta görev yapan iki öğretmenin maaşı arasında dahi farklılıklar görülebilmektedir.

Akademisyen Maaşı 2026

2026 yılı itibarıyla üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin maaşları, unvan, derece ve kademe, çalışılan fakülte (mühendislik, tıp vb. bölümlerin ek ödemeleri farklıdır), hizmet yılı, akademik teşvik puanı ve aile/çocuk yardımı gibi unsurlara göre değişiklik göstermektedir. 2026 yılı itibarıyla akademisyen maaşları ortalama 74.000 TL ile 150.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Aşağıda akademisyen maaşları detaylı bir şekilde ele alınmıştır:

Araştırma Görevlisi Maaşı

Üniversitelerde akademik kariyerin ilk basamağında yer alan araştırma görevlilerinin maaşı, 2026 yılı itibarıyla ortalama 74.000 TL ile 78.000 TL arasında değişmektedir. Araştırma görevlileri eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yanı sıra öğretim üyelerine akademik destek sağlamaktadır. Maaşlar, derece-kademe durumu, hizmet süresi, medeni durum ve aile yardımı gibi unsurlara göre farklılık gösterebilmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Maaşı

Doktora eğitimini tamamlayarak doktor öğretim üyesi kadrosuna atanan akademisyenlerin maaşları ortalama 85.000 TL ile 105.000 TL arasında bulunmaktadır. Bu unvandaki akademisyenler hem eğitim faaliyetlerini yürütmekte hem de bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ek ders ücretleri, akademik teşvik ödemeleri ve idari görevler maaşın ortalama seviyenin üzerine çıkmasını sağlayabilmektedir.

Doçent Maaşı

Doçent unvanına sahip öğretim üyelerinin maaşı, 2026 yılı itibarıyla ortalama 100.000 TL ile 145.000 TL arasında değişmektedir. Bu maaşlar akademisyenin derece-kademe durumuna, hizmet süresine ve görev yaptığı üniversiteye göre farklılık gösterebilmektedir. Bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı veya benzeri idari görevler üstlenen doçentlerin gelirleri ise ek ödenekler nedeniyle daha yüksek olabilmektedir.

Profesör Maaşı

Akademik kariyerin en üst basamağında yer alan profesörlerin maaşları ortalama 125.000 TL ile 150.000 TL arasında değişmektedir. Profesör maaşları belirlenirken yalnızca akademik unvan değil, hizmet yılı, derece-kademe durumu, makam tazminatı, akademik teşvik performansı ve ek ders gelirleri de dikkate alınmaktadır. Özellikle uzun yıllardır görev yapan ve akademik teşvik puanı yüksek olan profesörlerin aylık gelirleri ortalama seviyelerin üzerine çıkabilmektedir.

Polis Maaşı 2026

2026 yılı itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polislerin maaşları, rütbe, kıdem yılı, eğitim durumu, aile/çocuk yardımı, çalışılan birim (Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Trafik vb.) ve görev yapılan bölgenin risk durumuna (terör tazminatı gibi) göre değişiklik göstermektedir. 2026 yılı itibarıyla polis maaşları ortalama 68.000 TL ile 100.000 TL arasında yer almaktadır.

Aşağıda polis maaşları ile ilgili detaylar aşağıda ele alınmaktadır:

Polis Memuru Maaşı

2026 yılı itibarıyla polis memuru maaşları; hizmet süresi, derece-kademe durumu, görev urlarının maaşı ise daha yüksek seviyelerde seyretmektedir. Özellikle Çevik Kuvyapılan birim ve aile yardımları gibi unsurlara göre değişmektedir. Polis Akademisinden mezun olarak göreve yeni başlayan bir polis memurunun maaşı ortalama 68.000 TL ile 81.000 TL arasında bulunmaktadır. Meslekte belirli bir kıdeme ulaşmış polis memuru, Özel Harekat veya riskli bölgelerde görev yapan personel, ek tazminatlar ve fazla mesai ödemeleri sayesinde ortalama maaşların üzerinde gelir elde edebilmektedir.

Komiser Yardımcısı Maaşı

Komiser yardımcılığı, polis memurluğundan amirlik sınıfına geçişteki ilk rütbe olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle komiser yardımcılarının maaşları, polis memurlarına göre daha yüksek seviyededir. Haziran 2026 itibarıyla komiser yardımcılarının net maaşı ortalama 85.000 TL ile 90.000 TL arasında değişmektedir. Görev yapılan il, birim yoğunluğu ve alınan ek tazminatlar maaş üzerinde doğrudan etkili olabilmektedir.

Komiser Maaşı

Emniyet teşkilatında ekip yönetimi ve operasyonel sorumluluklar üstlenen komiserlerin maaşları, rütbenin getirdiği ek ödemeler nedeniyle daha yüksek seviyelerde bulunmaktadır. 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla komiser maaşları ortalama 86.000 TL ile 95.000 TL arasında değişmektedir. Görev yapılan birimin özellikleri, operasyon yoğunluğu ve hizmet süresi arttıkça maaşlar bu seviyelerin üzerine çıkabilmektedir.

Başkomiser Maaşı

Başkomiserler, emniyet teşkilatında daha geniş idari ve operasyonel sorumluluklar üstlenen amirler arasında yer almaktadır. 2026 yılı itibarıyla başkomiser maaşları ortalama 95.000 TL ile 100.000 TL arasında değişirken, kıdemli personelde bu rakam daha yüksek seviyelere ulaşabilmektedir. Şube yöneticiliği, görev yeri, risk tazminatları ve çeşitli amirlik ödenekleri başkomiserlerin toplam gelirini doğrudan etkileyen unsurlar arasında bulunmaktadır.

Mühendis Maaşı 2026

2026 yılı itibarıyla mühendislerin maaşları; hizmet yılı, derece ve kademe, aile yardımı ve çalışılan kurumun ek ödeme şartlarına göre değişiklik göstermektedir. Mesleğe yeni başlamış, alt derece ve kademedeki bir mühendisin maaşı aile yardımları dahil ortalama 78.000 TL ile 96.000 TL bandında seyrederken, meslekte uzun yıllar geçirmiş ve 1/4 derecesine ulaşmış, eşi çalışmayan ve çocuk yardımı alan kıdemli bir mühendisin referans net görev aylığı 110.000 TL seviyelerine ulaşabilmektedir.

Diğer yandan DSİ, Karayolları veya Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda sahada aktif çalışan mühendislere ödenen üçer aylık arazi tazminatları ve görev yapılan kurumun niteliği (KİT veya üst kurul olması) eline geçen toplam net tutarı daha da yukarı çekebilmekte, bekar personelin maaşı ise aile yardımı alamadığı için bu ortalamaların bir miktar altında kalabilmektedir.

Cumhuriyet Savcısı ve Hakim Maaşı 2026

2026 yılı itibarıyla Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bünyesinde görev yapan Cumhuriyet savcıları ve hakimlerin maaşları, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre hesaplanmaktadır.

Bu kapsamda Türk hukuk sisteminde aynı derece, kademe ve kıdeme sahip bir Cumhuriyet savcısı ile bir hakimin temel maaşları ve özlük hakları birebir aynıdır. Ancak medeni hal, çocuk sayısı (aile yardımı) ve bireysel kesintilerden (BES vb.) kaynaklı ücret farklılıkları olabilmektedir.

2026 yılı itibarıyla Cumhuriyet savcıları ve hakimlerin maaşları, ortalama 90.000 TL ile 200.000 TL arasında değişmektedir. Aşağıda 2026 itibarıyla geçerli olan güncel savcı ve hakim maaşları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Cumhuriyet Savcısı Maaşı

Cumhuriyet savcılarının maaşları, mesleki kıdem, derece-kademe durumu ve birinci sınıfa ayrılıp ayrılmama durumuna göre değişmektedir. Mesleğe hazırlık sürecindeki stajyer savcıların maaşı 2026 yılı itibarıyla ortalama 90.000 TL’ye ulaşmaktadır. Göreve yeni başlayan ve 8/1 derecesinde bulunan bir Cumhuriyet savcısının net maaşı ise ortalama 105.000 TL ile 115.000 TL arasında değişmektedir.

Meslekte uzun yıllar görev yaparak birinci sınıfa ayrılan savcıların maaşları önemli ölçüde yükselmektedir. Birinci sınıf bir Cumhuriyet savcısının net maaşı ortalama 130.000 TL ile 170.000 TL arasında bulunurken, Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı Vekili gibi görevlerde bulunan kişilerin maaşları makam ve görev tazminatlarının etkisiyle daha yüksek seviyelere çıkabilmektedir.

Hakim Maaşı

Hakim maaşları da savcı maaşlarında olduğu gibi kıdem, derece-kademe ve görev yapılan yargı merciine göre değişiklik göstermektedir. Staj dönemindeki hakim adaylarının maaşı ortalama 70.000 TL ile 80.000 TL arasında bulunurken, göreve yeni başlayan bir hakimin net maaşı ortalama 105.000 TL ile 115.000 TL seviyelerindedir.

Meslekte belirli bir kıdeme ulaşarak birinci sınıfa ayrılan hakimlerin maaşları ise ortalama 145.000 TL ile 160.000 TL arasında değişmektedir. Ayrıca yüksek yargı organlarında görev yapan üyelerin maaşları daha yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Özellikle Yargıtay ve Danıştay üyelerinin aylık gelirleri görev tazminatları ve özlük haklarının etkisiyle 200.000 TL ve üzerindeki seviyelere ulaşabilmektedir.

Avukat Maaşı 2026

2026 yılı itibarıyla kamu kurumlarında görev yapan avukatların maaşları, derece-kademe durumu, hizmet süresi, medeni hal ve aile yardımı gibi unsurlara göre değişiklik göstermektedir. Göreve yeni başlayan bir kamu avukatının net maaşı ortalama 73.000 TL ile 90.000 TL arasında bulunurken, meslekte uzun yıllar görev yapmış ve 1/4 derecesine ulaşmış kıdemli kamu avukatlarının maaşları ortalama 150.000 TL ile 200.000 TL seviyelerine çıkabilmektedir.

Ancak kamu avukatlarının gelirleri yalnızca maaşla sınırlı değildir. Buna ek olarak avukatlar kurumları lehine sonuçlanan davalarda karşı tarafa yüklenen vekalet ücretlerinden de mevzuatta belirlenen sınırlar dahilinde pay alabilmektedirler. Bu nedenle yıl içerisinde yapılan vekalet ücreti ödemeleri, kamu avukatlarının toplam gelirinin maaşlarının önemli ölçüde üzerine çıkmasını sağlayabilmektedir.

Kaynak

2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu