En Doğru Kredi Kartı Kullanımı İçin Bilmeniz Gerekenler Kredi kartı limitinin nasıl belirlendiğinin yanı sıra asgari ödemenin ne olduğu ve ne zaman yapılması gerektiği hakkında bilgiler!

Kredi kartları, aylık ödemelerinizin bir kısmını karşılamak için kullanışlı bir finansal araçtır. Kredi kartı aynı zamanda kredi notunuzu arttırmanızı yardımcı olmaktadır. Kredi kartı bankaların size özel limitler belirleyerek verdikleri bir kredi aracıdır ve bu kredi aracıyla bankanızın anlaşmalı olduğu iş yerlerindeki POS cihazları veya internet siteleri üzerinden alışveriş süreçlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Kredi kartları, kolay alışveriş yapmanızı sağlarken kredi kartınızın taksit özelliğini kullanabilir ve ödemelerinizi aylık olarak da bölebilirsiniz. TeklifimGelsin olarak bu yazımızda en doğru kredi kartı kullanımı için bilmeniz gerekenler hakkında bilgilere yer vereceğiz. Kredi kartı ile ilgili daha fazla bilgi almak için sitemizi inceleyebilir ve talep oluşturarak bilgi alabilirsiniz.

Kredi Kartı Limiti Nasıl Belirlenir?

Kredi kartı almak için bankalara başvuru yapılır. Kredi kartı, diğer kredilere göre daha kolay onaylanır ve kullanıcılara verilir. Kullanıcılara kredi verilirken kredi kartı limiti nasıl belirlenir? Kredi kartı limitleri belirlenirken yapılan hesaplamalar bireye verilecek kredi kartının limiti ilk yıl için gelirinin maksimum iki katı, ilk yıldan sonra ise gelirinin maksimum dört katı olacak şekilde hesaplanmaktadır. Gelirinizin her yıl arttığı hesaba katıldığında her yeni yılda kredi kartınızın limiti de artacaktır. Kredi kartınızın limiti gelirinizle ilişkilidir. Bankaların politikalarına göre kredi limitleri değişiklik göstermektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için Kredi Kartı Limiti Nasıl ve Neye Göre Belirlenir? Tüm Sırlar başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazı sayesinde kredi kartı limit yükseltmenin ne kadar sürdüğünü inceleyebilir, bu limitin nasıl ve neye göre belirlendiğini öğrenebilirsiniz.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Nedir? Ne Zaman Yapılmalıdır?

Kredi kartı kullanımı sonucunda ay sonunda veya bankalarla yaptığınız anlaşmaya göre belirlenen günde kredi kartı ekstresı çıkarılır. Kredi kartında borcunuzun tamamını veya asgari tutarını ödeyebilirsiniz. Peki, kredi kartı asgari ödeme nedir, ne zaman yapılmalıdır? Asgari tutar, kredi kartının dönem borcu üzerinden hesaplanır ve son ödeme tarihine kadar ödenmesi gereken en az miktarı ifade etmektedir. En az ödeme miktarı olan asgari ücret ödenmediği durumlarda anlaşmaya göre kart sahibine yaptırımlar uygulanabilir. Bunun en önemlisi ise kart sahibinin kredi notunun düşmesine sebep olmalıdır.

Kredi Kartı Faiz Oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen kredi kartı faiz oranları dönem borcu tutarına göre değişiklik göstermektedir. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olan azami akdi faiz oranları; 30.000 TL altı borçlar için %3,25, 30.000–180.000 TL arası için %3,75, 180.000 TL üzeri için %4,25 olarak uygulanmaktadır. Nakit avans işlemlerinde ve kredili mevduat hesaplarında ise azami akdi faiz oranı %4,25’tir.

Gecikme faiz oranları ise yine 1 Ocak 2026 itibarıyla; 30.000 TL altı bireysel kredi kartı borçları için %3,55, 30.000–180.000 TL arası için %4,05, 180.000 TL üzeri bireysel ve kurumsal kredi kartı borçları için %4,55 olarak uygulanmaktadır. Nakit avans işlemlerinde ve kredili mevduat hesaplarında da azami gecikme faiz oranı %4,55’tir.

Yıllık Ücretine Göre Kredi Kartları

Kredi kartları, kredi notunu arttırmak ve aylık ihtiyaçları karşılamak için oldukça önemlidir. Kredi kartı almak için bankaların şubelerinden, internet bankacılığından, mobil bankacılığından başvuru yapılabilir. Bazı bankalar, kredi kartlarında yıllık ücret almaktadırlar. Kredi kartlarını başvuru yapmadan önce karşılaştırabilir ve yıllık ücreti olmayan kredi kartlarını talep edebilirsiniz.

Bankalar, kredi kartı alabilmeniz için yıllık ödemesi olmayan kampanyalı ve promosyonları bulunan kartlar vermektedirler. Bu kartlar sayesinde seyahatlerinizde kullanabileceğiniz miller, alışverişlerinizde indirim sağlayan puanlar, akaryakıt istasyonlarında hediye akaryakıt, ekstra taksit imkanları kazanabilir ve işlemlerinizde kullanabilirsiniz.

