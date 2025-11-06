Kredi Başvurusu Yapacaklara Altın Değerinde Tavsiyeler Kredi başvurusu yapmak isteyenler için önemli bilgiler ve tavsiyeler burada!

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Bankalar tarafından sunulan krediler, insanların nakdi gereksinimlerini karşılamak üzere sıklıkla başvurulan bankacılık ürünleri arasında yer alır. Her geçen gün çeşitlenen ve daha cazip hale getirilen krediler için kredi başvurusu yapmak isteyenlerden, bankaların talep ettiği bir dizi gereklilik bulunur. Bu yüzden de kredi başvuru yapmadan önce bazı hususların göz önünde bulundurulması ve sonrasında krediye başvuru yapılması önerilir.

Gelirinize Göre Ne Kadar Kredi Çekebileceğinizi Hesaplayın

Bankalar her müşterisine aynı tutarda ya da aynı koşullarda kredi vermez. Herkesin alabileceği kredi miktarı değişkenlik gösterir. Belgelenebilir gelir bu noktada en önemli belirleyendir. Ayrıca bu gelirin üzerinde herhangi bir ödeme ya da ipotek olmaması, oturulan evin bireyin kendisine ait olması veya kira olması gibi durumlar da kredi başvurusu noktasında ön plana çıkan diğer hususlardır. Bankalar, genellikle kullanılabilir aylık gelir üzerinden belirlemiş oldukları bir yüzde oranında aylık ödemeye tekabül eden miktarlarda kredi kullandırırlar. Kullanılabilir maaşın yüzde 50’lik kısmını oran olarak belirleyen bir banka, 5 bin lira maaş alan bir kişi için aylık taksitin 2 bin 500 lirayı geçmeyecek düzeyde olmasına dikkat eder. Bu yüzden de başvuru yapmadan önce başvuru yapılacak bankanın bu hususta belirlediği oranı dikkate almak ve doğru tutar için başvuru yapmak gerekir.

Kullanmak İstediğiniz Kredi Tutarını Belirleyin

Kredi başvurusu yaparken ihtiyaç tutarı kadar krediye başvurulması da önemlidir. İnsanlar genellikle daha yüksek tutarlı kredilere başvurma eğilimine sahiptir. Ancak düşük tutarlı kredilerin onaylanma ihtimali, yüksek tutarlı kredilerden daha fazladır. Bu yüzden de kredi kullanırken ihtiyacın ne olduğu iyi bilinmeli ve bu ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde kredi için başvuru yapılması gerekir.

Kredinizin Durumuna Göre Vade Sayısını Belirleyin

Vade sayısı da kredi başvurusu esnasında göz ardı edilmemesi gereken hususlar arasında yer alır. Düşük tutarlı krediler için yüksek vadeye başvurmak ya da belgelenebilir geliri aşabilecek düzeyde aylık taksit miktarının yüksek olduğu bir vade sayısı ile başvuru yapmak da kredi başvurusunun reddedilmesine yol açabilir. Bu noktada kullanılmak istenilen kredi tutarı göz önünde bulundurulmalı ve aylık kullanılabilir gelirler bağlantılı olarak vade sayısı belirlenmelidir.

Bankaların vade oranları ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz: Bankaların Vade Oranları Neye Göre Belirlenir? Vade Oranları Nasıl Hesaplanır?

Bankaya Başvurmadan Önce Ödeme Planınızı Oluşturun

Kredi başvurusu yapan bireyler için ödeme planı her zaman bankalar tarafından hazırlanır. Ancak bu plan, her zaman kişinin istediği gibi olmayabilir. Bireyin, kullanılabilir maaş üzerinden belirlediği orandan daha fazla harcaması olabilir. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak, krediye başvuru yapılmadan önce kişinin kendi ödeme planını hazırlaması ve bu plan ile bankaya gitmesi önerilir. Kişinin kendi ödeme planına göre bankanın plan hazırlamasını talep etmesi mümkündür. Bu sayede kredi ödemesi, bireyin ekonomik yaşamını sıkıntıya sokmayacak şekilde düzenlenebilir.

Bankaların Kredi Tekliflerini Kıyaslayın

Bankalar, kredi kullanacak müşterilerine her zaman aynı olanakları sunmaz. Bazı bankalar daha düşük faiz ile kredi kullandırabilirken, bazıları da vade sayısında artış olanağı sağlayabilir. Ayrıca bazı bankalar, daha düşük kredi skoru ile de kredi kullandırabilir. Bu noktada farklı bankaların kredi tekliflerini kıyaslamak ve sonrasında kredi başvurusu yapmak tavsiye edilir. Ancak her bankadan ayrı ayrı bilgi alınması ya da her birine başvuru yapılarak sonuç beklenmesi oldukça zahmetlidir. Sürekli başvuru yapmak, kredi notunun da olumsuz etkilenmesine yol açar. Bu noktada, farklı bankaların kredi tekliflerini bir araya getiren ve kıyaslayarak içlerinden en uygun olanı sunan TeklifimGelsin platformu üzerinden size özel kredileri karşılaştırabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Kredi Notum Yok (Sıfır) Kredi Alabilir miyim? Ne Yapmalıyım? başlıklı yazımızı okuyarak kredi notuzunun neden olmadığını ğrenebilir, kredi notunuz yokken kredi alınıp alınamadığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca kredi notu 0 olana kredi veren bankaları da inceleyebilirsiniz.